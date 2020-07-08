"Страна" уже писала об особенностях нынешней вступительной кампании в украинские вузы. Наши университеты рассчитывают, что в этом году к ним придет больше абитуриентов, в том числе, и часть тех, кто хотел поступать в зарубежные учебные заведения, но из-за карантина поменял планы.

Формально причины для этого есть. Коронавирус сильно ударил по мировому образовательному рынку. В этом году многое неясно - куда и как поступать, дадут ли студенческую визу и не придется ли заплатить по полной, а учиться дома онлайн.

Сами вузы пока далеко не всегда могут дать внятные ответы, ссылаясь на то, что "ситуация постоянно меняется".

К примеру, несколько вузов США уже объявили, что будут проводить обучение онлайн весь следующий год. Как сообщило американское агентство по таможенным и иммиграционным вопросам, уже с осени студенты таких вузов должны будут покинуть США, иначе им грозит депортация.

Первокурсникам, которые только в этом году поступят в университеты США и начнут учиться онлайн студенческие визы, по всей видимости, и вовсе не светят.

В то же время в специализированных агентствах, которые помогают украинцам поступать в иностранные вузы, в один голос заверяют - несмотря на карантинные ограничения западные университеты доступны для наших граждан.

В некоторых даже можно выиграть по цене - они дают скидки до 10% и готовы давать рассрочку по оплате и стипендии.

"Страна" разбиралась, как в этом году можно поступить в заграничный вуз и какие могут быть нюансы.

Поздняя подача документов, онлайн-экзамены и скидки

Как рассказывают в образовательных агентствах, от идеи поступать за границу в этом году отказались далеко не все украинцы. "Интерес к поступлению в европейские вузы даже выше, чем в прошлом году. Правда, каким будет реальный поток абитуриентов пока сказать сложно, так как вступительная компании только стартует", — отметили в компании Albion Education.

О большом потоке потенциальных студентов нам рассказали и в компании Univer PL (представляет польские вузы).

В Albion Education говорят, что поступить в этом году в иностранные вузы для украинцев точно так же реально, как и ранее.

Многие зарубежные университеты из-за коронавируса сдвинули сроки приема документов для иностранных студентов.

"К примеру, в Германии в прошлом году срок подачи документов истекал 15 июля. В этом году можно подаваться до 15 августа. Такие условия выставили, в частности, Свободный университет и Технический университет Берлина.

На штудиенколлег в университет Ганновера (подготовка к поступлению, которая длиться 10 месяцев и включает языковую программу и профильные предметы, в частности, биологию, математику, химию, физику) вступительный экзамен в этом году будет онлайн, и пройдет в сентябре. Обучение начнется с октября", — говорят в Albion Education.

На штудиенколлег в центре подготовки в Бонне можно будет учиться онлайн со скидкой в 15% (обычая цена от 5900 до 6800 евро в зависимости от выбора предметов). Но будет и очное обучение.

Австрия продлила сроки подачи документов в вузы до 5 сентября (в некоторых вузах - до 30 сентября).

В США официально новый учебный год в вузах начинается с 1 сентября, документы принимают до 15-20 августа.

Впрочем, как говорят в украинских образовательных агентствах, многие вузы только формируют правила будущей вступительной кампании, причем, они на ходу корректируются.

В Морской академии в Щецине (Польша) набор из-за коронавируса проводят в два этапа: до 10 июля и до 30 августа (с возможным продлением).

"Поэтому, если ваш аттестат будет выдан позже, чем обычно, вы все равно сможете подать заявление на обучение в Морской Академии в Щецине. Однако, ввиду времени, необходимого для получения визы, мы рекомендуем вам как можно скорее заполнить документы в вашей стране", - говорится на сайте вуза.

Документы рекомендуют оправлять по почте или курьером, желательно с доступом к отслеживанию корреспонденции. Также в вузе предупреждают, что могут быть сложности для иностранных абитуриентов с получением медицинского сертификата моряка.

Ранее поступающие проходили их в Польше, но сейчас рекомендуется получать справки по месту жительства, но выдавать их могут далеко не все врачи.

Также в вузе честно признаются: "В этом году, в связи с более длительным процессом набора и получения визы, мы не знаем, сможем ли мы организовать курс польского языка - он, безусловно, не состоится в ранее объявленную дату 18 августа - 18 сентября 2020 года. Мы работаем над альтернативным решением, но просим вас самостоятельно готовиться и не ждать начала курса".

При этом стоимость обучения не поменялась и составляет для не граждан ЕС от 9 до 12,5 тысяч злотых в зависимости от специальности.

В университете Франкфурта первая волна приема документов закончилась 15 июня и наши поступающие в нее не попали. Это значит, что начать новый учебный год с сентября в этом вузе для украинцев уже попросту нереально. Но можно присоединиться к студентам с января, подав документы до 15 ноября.

Коронавирусные ценники

Многие вузы в этом году готовы идти на уступки по оплате.

"Могут быть скидки до 10% и рассрочка для тех, чьи семьи из-за нынешнего кризиса испытывают материальные сложности. Также, продолжают действовать стипендиальные программы. В США по ним можно получить скидку на обучение до 60%. В Великобритании суммы снизились и составляют от 1 тысячи до 4 тысяч фунтов в год (в среднем это до 5% до 20% от стоимости обучения - Ред.)", — рассказали в Albion Education.

В Германии, где во время карантина многие иностранные студенты казались в сложном материальном положении, так как потеряли работу, поднимается вопрос уравнивания в правах местных и иностранных учащихся. Чтобы и те, и другие получали одинаковые стипендии (иностранцы зачастую их вообще не получают).

Некоторые вузы уже начали платить из своих фондов иностранным студентам. Скажем, Йенский университет (Германия) вел специальную помощь для попавших в сложное финансовое положение иностранных учащихся (450 евро разово).

В Канаде появятся новые разовые пособия для иностранных студентов-первокурсников — до 1,5 тысячи канадских долларов.

Но наиболее существенные изменения - по польским вузам. Как рассказали в Univer PL, в начале этого года вступили в сиу новые правила для иностранных студентов- не граждан ЕС. В ряде вузов могут учиться бесплатно по программам вузов на польском языке при условии, если подтвердят его знание на уровне С1. "Получить его не так просто, так как он подразумевает очень высокий языковой уровень. Кроме того, у абитуриентов есть только одна попытка в год получить С1. Тем не менее, такая возможность есть", —говорят в компании.

Бесплатное обучение с сертификатом С1 доступно, в частности, в Ягелонском университете, Краковском государственном экономическом университете, "Вроцлавской политехнике", "Люблинской политехнике", Государственном университете Марии Кюри- Склодовской.

Некоторые польские вузы предоставляют стипендии талантливым студентам, в том числе, иностранным. Академия Леона Козминского выделила на этот год 100 стипендий (7500 злотых за первый год обучения для тех, кто учится на польском языке, 5 тысяч - на английском). В Варшавском университете социальной психологии можно получить стипендию на первый год обучения по англоязычным программам.

В Университете экономики и инноваций (Люблин) в этом году можно бесплатно учиться по дуальной программе (теория и практика) по нескольким специальностям (Финансы и бухучет, администрирование, управление).

Также есть скидки специально для украинских студентов. Скажем, Университет бизнеса во Вроцлаве дает скидку в 250 евро за первый год обучения, а Польско-японская академия информационных технологий - 5% на обучение и 25%, если в этот же вуз приходит брат или сестра студента. Отличники по итогам первого семестра могут получить скидку до 30%.

Вместо кампуса - онлайн-лекции в Украине?

Главный вопрос, который интересует украинцев, планирующих учиться за границей — в какой форме будет проходить обучение. Будут ли это обычные студийные лекции и семинары, или же все загонят онлайн. На онлайн-обучение на период карантина перешло большинство вузов Европы и США. И не исключено, что с дистанционки будут начинать и новый учебный год.

О начале учебы онлайн с осени уже заявил, к примеру, Гарвард (обучение по программе бакалавра стоит почти 67 тысяч долларов). Но первокурсников это не касается - для них будет обычная программа, - говорит глава агентства DEC Education Наталия Тарченко. По ее словам, большинство вузов готовят сразу два плана по формату учебы - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

"Многие вузы США сейчас еще решают как будут учиться - офлайн, онлайн или по смешанной форме (часть дистанционно, часть - в кампусах)", — добавили в Albion Education.

Решение проводить все лекции онлайн- в 2020-2021 учебном году предварительно принял также Кембридж (год обучения там стоит от 10 тысяч до 30 тысяч фунтов в зависимости от специальности). Но при этом будет возможность личных консультаций студентов с преподавателями "при условии соблюдения социальной дистанции". В вузе уточнили, что приняли решение по всему году сразу, чтобы упростить планирование. Но если эпидемиологическая ситуация улучшится, его могут пересмотреть. При этом другой ведущий университет Великобритании - Оксфордский - планирует начать обычный учебный год, в аудиториях, а не в онлайне. Но решение по иностранным студентам будет только до 12 января 2021 года (документы принимают до 15 октября, далее следуют этапы отбора).

В университете Манчестера планируют сохранить дистанционку до ноября 2020 года. Но планы по всем британским вузам могут еще раз пересмотреть 25 июля

Leiden University (Нидерланды) предложит иностранным студентам или начать учиться позже или первые месяцы учиться онлайн.

В Польше планируется обычный ученый год - без дистанционки. Как заявил недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий "с начала сентября дети возвращаются в школы, а с октября студенты - в аудитории". А если будут вспышки коронавируса, посоветовал чаще мыть руки и держать социальную дистанцию.

Во многих вузах пока не знают как они будут учиться. Все будет зависеть от ситуации по коронавирусу, которая может меняться.

При этом на ценнике формат учебы сильно не скажется. "Максимально предлагают скидки до 10%, если будет онлайн-обучение. Затраты вуза такие же - идут полноценные лекции, работать преподаватели. Студенты могут сэкономить только на проживании и питании, если будут жить дома и учиться онлайн в зарубежном вузе", — добавили в компании.

Но одно дело платить за полноценную учебу за границей, с возможностью проживания в стране, подработок и общения со студентами, а другое — за дистанционку, как бы хорошо организована она не была.

"Извините, но сидеть в квартире на Троещине и при этом чувствовать себя студенткой европейского вуза невозможно. Важны не только знания и общение с преподавателем, но и атмосфера студенческого кампуса. Платить за онлайн-обучение за границей вообще не вижу смысла", - говорит киевлянка Анастасия, которая рассматривала вариант поступления в Европе, но решила на этот год взять паузу и поступает в украинский университет.

Будут ли проблемы с визами

В теории можно учиться онлайн и при этом жить за границей. Но не факт, что это будет доступно во всех странах.

К примеру, в США на днях разразился скандал с иностранными студентами. Тех, чьи вузы планируют начать год с онлайн-обучения (об этом заявил, в частности, Гарвард), просят покинуть Штаты, а в ином случае грозят депортацией. На сайте Гарвардского университета иностранным студентам советуют или уезжать из Штатов или переводится в другие университеты, которые будут проводить очные занятия.

Поэтому неясно как будут получать визы студенты- первокурсники.

"В связи с такой неопределенной ситуацией многие вузы США дают так называемую "тройную гарантию". Если вас зачислили, но не получилось приступить к обучению по любым причинам, в том числе, визовым, личным, с сентября, то можно начать учиться с января следующего года", — говорят в Albion Education.

Но еще неясно, чем все в итоге обернется. Есть мнение, что угрожая выгнать из США иностранным студентов, Трамп попросту давит на университеты, требуя, чтобы они начинали полноценное обучение и не уходили в онлайн.

Шенгенская зона официально для украинцев пока закрыта. Но агентства берутся помочь с подачей в консульства документов на студенческие визы и утверждают, что проблем быть не должно. Хотя не исключено, что визы будут открывать в зависимости от формата учебы в вузе. В Германии во время карантина многие иностранные студенты, которые до этого активно подрабатывали, зарабатывая себе на еду и жилье, остались в карантин без средств к существованию. Поэтому местные власти были вынуждены платить им пособия.

По словам ректора Харьковского технологического университета ШАГ Виталия Зайцева, далеко не все украинские абитуриенты готовы платить деньги за неопределенные перспективы учебы за границей. Поэтому даже те, кто хочет получить диплом европейского вуза, в этом году поступают в наши университеты. С таким прицелом, чтобы потом, когда ситуация с коронавирусом уляжется, перевестись за границу.

Также аргументом выбирать украинские вузы является проблема с повестками в армию. Их, как уже писала "Страна", в этом году массово рассылают даже абитуриентам украинских вузов, в которых вступительная кампания заканчивается в сентябре. Ждать зачисления в иностранные вузы до октября, а то и января военкоматы точно не готовы, поэтому есть риски попасть в осенний призыв (он начинается в октябре).

С другой стороны, иностранных студентов в европейских и американских вузах в этом году будет меньше обычного (скажем, в США, на 25%). Поэтому у тех, кто все же решится поступать, будет больше шансов получить стипендию или выбить скидку. Но при этом стоит быть готовым к тому, что учиться придется онлайн и из Украины.