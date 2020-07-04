Сегодня из аэропорта "Борисполь" в 12.30 по Киеву вылетел первый самолет в Пулу (Хорватия).

Билет в оба конца стоил порядка 7 тысяч на человека, но за несколько дней до вылета на борту уже не было свободных мест.

Завтра из Мукачево выезжает первая автобусная группа в хорватскую Макарску. Уже есть украинцы, которые поехали в Хорватию на отдых на своих авто. То есть, сезон летнего отдыха для украинцев в Хорватии фактически открыт.

По словам руководителя туркомпании "Феерия мандрив" Игоря Захаренко, Хорватия стала одной из немногих стран Европы, где украинцы смогут этим летом отдохнуть практически без ограничений.

Там практически нет карантинных запретов (работают рестораны, клубы, можно спокойно купаться на пляжах и ходить по экскурсиям).

"Кроме того, есть выбор мест в отелях, которые на эту дату уже обычно забиты. Некоторые гостиницы даже дают скидки", — говорит Захаренко. Хотя в целом уровень цен в хорватских гостиницах остается достаточно высоким - двухместный номер в скромном отеле стоит на июль в среднем 100 евро в сутки.

Впрочем, есть нюансы, особенно для тех, кто решиться поехать в Хорватию на авто или без турагентства.

"Страна" разбиралась, на каких условиях украинцы смогут отдохнуть в Хорватии этим летом.

Заполнить анкету и иметь "экономический интерес"

Хорватия начала снимать карантинные ограничения одной их первых в Евросоюзе (тем более, она не входит в Шенгенскую зону). Внутри страны ограничения отменили еще в мае. Стоит отметить, что Хорватию не сильно зацепил коронавирус (было всего порядка 3 тысяч больных).

Для украинцев до середины июля въезд разрешен, правда, с некоторыми ограничениями.

Как разъяснило посольство Хорватии в Украине, до 15 июля действует решение от 30 июня. Согласно ему, право на въезд в имеют такие категории граждан третьих стран, в том числе, и Украины:

работники медучреждений, работники по уходу за престарелыми

перевозчики товаров и представители транспортных компаний

лица, следующие через Хорватию транзитом

лица, которые едут с туристической целью, по работе или имеют другой экономический интерес (достаточно расплывчатая формулировка, под которую, по идее, можно подогнать что угодно).

лица, которые едут на учебу или "по личным неотложным делам".

Для въезда в Хорватию нужно иметь соответствующее подтверждение, которое можно получить, заполнив онлайн-форму на сайте МИДа Хорватии.

В ней, в частности, просят указать личные данные (имя, фамилию, номер паспорта, цель поездки). В том числе спрашивают болел ли человек COVID-2019 и контактировал ли с больными в последние 14 дней.

Сдавать тесты всем въезжающим не нужно, также нет требования по обсервации.

До 40 тысяч за неделю без кондиционера и холодильника

Достаточно лояльные условия по въезду для украинцев позволили нашим турагентствам открыть массовые продажи туров в Хорватию.

Есть как авиа, так и автобусные туры.

"Из Киева будет летать по два рейса в неделю в Пулу и Сплит. Это чартеры, но с продажей билетов всем желающим", — рассказал Захаренко.

Первый рейс авиакомпании Wind Rose в Пулу вылетел из Борисполь 4 июня.

Под авиарейсы турагентства уже выставили множество различных предложение по отдыху в Хорватии.

К примеру, агентства сети Coral Travel предлагают тур на неделю на двоих за 30,5 тысяч гривен. Включен авиаперелет и размещение в стандартном двухместном номере в трехзвезлочном отеле на хорватском курорте Истрия.

В Пуле за 34 тысячи гривен в неделю можно отдохнуть вдвоем в гостинице уровня две звезды. Такие предложения есть, к примеру, у TUi.

Стоит отметить, что стандартные авиатуры включают проживание в основном в гостиницах невысокого уровня - апартаментах и отелях две звезды. даже при этом цены достаточно высокие. Скажем, отдых на курорте Пореч в двухзвездых апартаментах с авиа будет стоить на неделю больше 37,5 тысяч гривен. А с поселением в отеле 3 звезды тур сразу добавляет на 10 тысяч и больше.

Как говорят, в турагентствах, даже двухзвездые гостиниц в Хорватии — неплохие. Но при этом стоит готовиться, что в номере все же не будет кондиционера (только вентилятор) и холодильника. Зато во многих отелях в цену входит завтрак (а иногда и ужин).

Также турагентства предлагает автобусные туры примерно по 500 евро на человека на две недели. До Мукачево нужно добраться самостоятельно (билет в купе на поезд стоит порядка 800 гривен на человека), а дальше — на автобусе вместе с группой. Как рассказал директор "Феерии мандрив" Игорь Захаренко, заполняться будет не более 70% мест, но, скажем, в первый тур 5 июня набралось только 25 человек.

Туристов везут в Макарску, но будет также экскурсионная программа с посещение Плитвицких озер, острова Брач, Загреба (за дополнительную плату).

Эта программа была в предложении агентства и ранее, но в этом году в нее внесли корректировки.

Ранее в тур включалась также программа по Венгрии (Будапешт, отдых на Балатоне, дегустация токайских вин). Но в этом году эту часть исключили.

"Венгрия дала добро на транзитный проезд своей территории для украинцев. Разрешено всего две остановки по пути следования на заранее определенных АЗС. Останавливаться на ночевку в местных гостиницах тоже нельзя, мы планируем остановку в гостинице уже на территории Хорватии", — рассказал нам Захаренко.

Как поехать в Хорватию без турагентства

В Хорватию можно поехать не только по путевке, но и самостоятельно — как на самолете так и, скажем, на автомобиле.

Авиабилеты на первый рейс в Пулу были в свободно продаже, но за несколько дней до вылета их разобрали.

На ближайшие рейсы забронировать билет через авиакомпанию невозможно: нет свободных мест, Следующий рейс в Пулу, по которому в продаже есть билеты - только на 28 июля. Цена - 7,8 тысяч на человека в оба конца.

С 19 июля есть в продаже билеты на рейс Киев-Сплит (выполняет Wind Rose). Цена - порядка 6 тысяч на человека.

При этом важно не забыть предварительно заполнить онлайн-форму на сайте МИДа Хорватии (подтверждение регистрации обычно приходит в течение часа - Ред.), а также иметь с собой подтверждения туристической цели визита. "Лучше, если это будет не бронь на Booking, а ваучер из уже оплаченного отеля", - говорит Захаренко,

Более хлопотная процедура — путешествие в Хорватию на своем авто, так как нужно проехать транзитом еще и Венгрию. В теории на венгерской границе наших туристов пропускают, но, опять-таки, нужны подтверждающие документы (ваучер из отеля). Как рассказал нам киевлянин Евгений, который недавно поехал в Хорватию на своем авто, для венгров важны несколько условий - подтвержденный отель в Хорватии, разрешения на въезд в Хорватию (по заранее заполненной онлайн-форме), а также страховки (медицинские и на авто).

"Причем, места размещения проверяются. Нельзя указать просто левые отель. если вы планируете путешествовать по Хорватии, то нужно указать все отели, в которых будете останавливаться", — говорит Евгений.

Для частных туристов у венгров нет таких жестких ограничений по остановкам на территории страны (для автобусных групп выделили всего две АЗС). Но важно проехать Венгрию за 10-12 часов.

"Можно заезжать на заправки, но в сторону от трассы лучше сильно не сворачивать", — говорит Евгений.

На границе с Хорватией нужно будет пройти еще один контроль.

"Работает пропускной пункт Горычан. Там есть и другие, но туристов все равно заворачивают на этот. Там просят только паспорт и проверяют наличие онлайн-анкеты. Могут, правда, еще спросить куда едете и по какому адресу будете жить", — рассказал Евгений.

Туристов меньше, но цены не упали

В самой Хорватии, по словам Захаренко, никаких ограничений для туристов нет - работают рестораны, магазины, развлекательная инфраструктура, пляжи, можно посещать все экскурсии.

В Хорватии на данный момент заболеваемость коронавирусом относительно невысокая (суточный прирост новых случаев — порядка 90). Но до недавнего времени они была еще ниже (всего по несколько новых случаев в день, а в отдельные дни прироста инфицированных вообще не было).

Но все равно страна в плане коронавируса считается достаточно безопасной, что делает ее интересной для туристов со всей Европы. Отдыхающих этим летом, конечно, будет меньше, чем обычно. Но некоторые местные гостиницы пока вообще не открылись, а некоторые собираются "пропустить" сезон. Поэтому переизбытка номеров и жесткой конкуренции за туристов, судя по всему, не будет.

Соответственно, ценовая политика Хорватии (страна всегда считалась достаточно дорогой для отдыха) мало изменилась.

"Бонусы следующие - все же есть выбор гостиниц, которые в прошлые годы на эти даты уже были забиты. И некоторые отели дают скидки. К примеру, у нас первую группу разместят не в отеле 2 звезды, как планировалось изначально, а в гостинице 3 звезды той же сети. Он стоит вдвое дороже, но доплачивать не придется. Хотя в цены остались практически на прежнем уровне", — рассказал Захаренко.

На Booking номер на двоих в Макарской в отеле 3 звезды Hotel maritimo на неделю стоит 31 тысячу гривен, а Romana beach resort (4 звезды) — 45 тысяч гривен.

В Дубровнике цены ниже. Отель Hotel Dubrovnik palace (5 звезд) обойдется в 37,5 тысяч на неделю на двоих, а номер в четырехзвездочной гостинице Hotel Lero стоит 15,5 тысяч гривен на неделю. В Сплите гостиницу четыре звезды можно найти за 18-20 тысяч на двоих на неделю.

По словам Евгения, который уже несколько лет отдыхает в Хорватии и сейчас находится там, цены этим летом практически не изменились, а вот туристов стало ощутимо меньше. "Нет китайцев, которые отдыхали тут, скажем, прошлым летом, почти нет скандинавов. Загреб вообще пустой, да и на курортах нет толчеи", - говорит Евгений. Он подтвердил, что особых ограничений для туристов нет.

"Продавцы в магазинах и персонал в отелях в масках, но люди масок не носят, и за это не штрафуют. Все достаточно спокойно", — говорит он.

Правда, и местных, и туристов немного настораживают новые вспышки коронавируса в Хорватии. Если до недавнего времени случаев заражения там было очень мало, то в последние дни их фиксируется десятки.

"Рядом находятся Черногория и Босния, которые уже в красном списке. Из Боснии тут очень многие рабочие, которые приезжают в Хорватию на сезон. Поэтому волнуемся, чтобы в Хорватии не было резкого увеличения заболеваемости и не пришлось проходить обсервацию или сдавать тесты по возвращению в Украину", — говорят наши туристы.