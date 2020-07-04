В правительстве наметилась интересная тенденция. Министр внутренних дел Арсен Аваков наладил тесный контакт с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Фактически он взял его под свою опеку", - рассказывает "Стране" один из чиновников Кабмина.

Помимо этого, на Авакова и ранее ориентировалось несколько министров правительство. С учетом этого, глава МВД сейчас и пытается выстраивать линию обороны от отставки, которую, с одной стороны, лоббирует глава Офиса президента Андрей Ермак, а с другой - западные структуры.

Подробности — в материале "Страны".

Взрослый и дети

Во-многом рост влияния Авакова объективен в силу его большого политического веса.

Он в своем кресле уже более шести лет (и до этого был заметной фигурой в политике). В то время, как остальные министры либо вообще новички в органах власти, либо до того никогда не работали на столь высоких должностях.

"Аваков реально крут. Это особенно четко видно, когда сам сидишь на закрытых совещаниях Кабмина, где часто происходит рубилово по повестке дня, и видишь уровень остальных министров. Аваков на ходу выдает решения, причем юридически правильные. Если возникает проблемный вопрос, и Кабмин начинает "плавать", он в силу своей компетентности говорит: вот так, ребята, будет правильно, а так — нет. Так было, когда начиналась эпидемия коронавируса: Аваков разруливал много ситуаций. Чувствуется, что это де-факто министр, а не просто де-юре. К нему прислушиваются все", - говорит "Стране" один из чужих для Авакова замминистров, не раз присутствовавший на совещаниях правительства, которые предваряют открытые для СМИ заседания.

В принципе влияние Авакова заметно и на них.

"Не могу сказать, что на открытых заседаниях Аваков суперактивен. Там на самом деле редко бывают дискуссии. Но несколько раз были случаи и при бывшем премьере Гончаруке (Алексей Гончарук — Ред.), и Шмыгале, когда главе МВД не нравились какие-то проекты решений, он об этом говорил, и их как минимум откладывали", - комментирует "Стране" частый гость на заседаниях правительства, народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

При этом сам Аваков, по отзывам наблюдателей, старается соблюдать субординацию. "Он подчеркнуто уважительно ко всем обращается, прежде всего, к главе правительства. Но всем понятно, что это старожил и самый опытный здесь человек", - утверждает замминистра, попросивший об анонимности.

Опека над премьером

Такое положение вещей со временем дало себе знать. В коридорах власти заговорили, что к Авакову начали тянуться остальные министры, причем не только те, кто изначально считался лояльным к нему.

В парламентских кулуарах к последним причисляют, например, министра инфраструктуры Владислава Криклия, выходца из структур МВД и бывшего советника Авакова. Хотя, периодически ходят слухи, что отношения между ними испортились.

Еще одним союзником Авакова в правительстве считается министр здравоохранения Максим Степанов. Правда, его назначение записывают также в заслуги депутатской группе "За будущее" (ЗБ) - министр приходится кумом влиятельному в ней народному депутату Игорю Палице. Тот близок к бизнесмену Игорю Коломойскому, политическому партнеру Авакова. Как считается, оба они оказывают влияние на ЗБ.

По линии Коломойского глава МВД, вероятно, может рассчитывать на нового министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, бывшего генерального директора группы каналов "1+1 Media", которой владеет олигарх.

Список же тех, кто прислушивается к мнению Авакова, гораздо шире.

Сам Шмыгаль, по мнению источника в правительстве, может назвать целиком "своим" только министра Кабинета министров Олега Немчинова. До определенной степени лояльным ему считается и.о.министра энергетики Ольга Буславец, которую также как и самого Шмыгаля связывают с Ринатом Ахметовым.

Впрочем, как считает наш источник, в данном случае число "своих" людей премьера в Кабмине уже не имеет значения. Потому что сам Шмыгаль попал под сильное влияние главы МВД.

"Можно сказать, что Аваков взял под опеку Шмыгаля. Премьер теперь по всем ключевым вопросам с ним советуется. А с учетом ориентированных на Авакова министров мы получаем по сути правительство Авакова-Шмыгаля", - говорит он.

Другие члены Кабмина говорят о ситуативных союзах.

"Если ты министр, тебе нужны союзники в Кабмине, чтобы проводить свои решения. Например, мы дружим с неким другим министерством, которое поддерживает наши идеи и наоборот. Но эти союзы не навсегда. В спорных моментах мы стоим по разные стороны и ищем поддержки других. В Кабмине все как в остальной политике", - говорит "Стране" один из заместителей министра.

Он уверяет: в Кабмине Шмыгаля нет четкого разделения среди министров, как в правительстве Владимира Гройсмана на квоту провластной партии "Народный фронт" (включая Авакова) и самого премьера против министров, ориентированных на Петра Порошенко.

"Его просто не может быть: большинство членов Кабмина — это люди президента. И всех нас назначила Рада, в которой большинство пока что у партии Зеленского", - говорит источник.

Будет ли отставка Авакова?

Наращивание влияния Авакова в Кабмине и установление тесного контакта со Шмыгалем усиливает значение главы МВД в политической конструкции власти.

Тем более, что тучи над ним продолжают ходить.

Правда, внешне ситуация в Раде успокоилась и вопрос о его отставки уже не звучит громко.

"Когда было совещание глав фракций у Разумкова (спикер Дмитрий Разумков — Ред.) по Лозинскому (нардеп от "Голоса", обвинивший полицию в нападении на него — Ред.) только "Голос" и Кондратюк (вице-спикер Елена Кондратюк — Ред.) выступили против Авакова и его "орлов". Другие - если не открыто встали на сторону министра, то мягко стелили, как, например, "Слуга народа", - говорит собеседник издания, присутствовавший на этой встрече.

Часть депутатов от "Слуги народа" говорят, что к Авакову у них отношение изменилось в лучшую сторону.

"По своему округу в Запорожской области я увидела, как он смог решить проблему. У нас орудовала достаточно серьезная ОПГ, которая "кошмарила" бизнес, фермеров. Я попросила коллег по комитету поддержать мое обращение к министру. В министерстве сформировали и отправили в область оперативно-следственную группу. Через какое-то время приехали министр, генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов. На закрытом заседании силовики рассказали о проделанной работе. Мое мнение об Авакове после этого изменилось", - рассказала "Стране" член "правоохранительного" комитета Рады Юлия Яцык.

Впрочем, все это затишье и благодать может продлиться недолго. И дело не столько в "Голосе" и других ориентированных на Запад депутатов (включая "соросят" внутри самой фракции "Слуга народа"), которые обещают все ж таки добиваться голосования в Раде за отставку Авакова.

Более опасна для министра позиция Офиса президента, с главой которого Андреем Ермаком у Авакова продолжается конфликт.

"Ермак хочет быть главным человеком по принятию решений. А де-факто таковым по многим позициям является Аваков. И увеличение роли министра в правительстве только усиливает это напряжение в отношениях. Также на Банковой не оставили без внимания и переход Турчинова к Порошенко, и слухи о том, что к ним потом подтянется и Яценюк. Возник вопрос - не пойдет ли за ними и Арсен Борисович со всеми вытекающими отсюда последствиями? Хотя Аваков сейчас даже в частных беседах с разными людьми выражает подчеркнутое уважение и поддержку президенту. О чем Зеленскому, естественно, докладывают. Но ощущение нестабильности во взаимодействии Авакова и президента с его командой присутствует. И если будет какой-то сильный повод, то союз может быстро закончиться и Банковая начнет собирать голоса за отставку главы МВД", - рассказывает "Стране" источник, близкий к Офису президента.

"Аваков выстроил вокруг себя настолько сложную систему сдержек и противовесов, куда включены и полиция и другие силовые ведомства, и радикальные группировки, и внутриукраинские группы влияния, и Запад, что непросто найти ему замену. Президент Владимир Зеленский был бы рад, но пока, увы. Пока что Аваков уйдет с поста, только если ему предложат повышение - а это пост премьера или по крайней мере вице-премьера или появится некая жестко компрометирующая его информация. С учетом профиля его министерства это сделать сложно, но в наше переменчивое время контроль тоже может ослабнуть. Так что, все возможно", - резюмирует политолог Руслан Бортник.