В Украине полным ходом идет подготовка к местным выборам, которые должны состояться 25 октября 2020 года. Накануне профильный комитет Рады - по вопросам организации государственной власти - утвердил изменения в Избирательный кодекс, по которым эти выборы пройдут по открытым спискам в населенных пунктах с населением от 10 тысяч человек (за эти изменения еще должна проголосовать Рада).

Часть депутатов не соглашались с таким количественны цензом, предлагая, чтобы открытые списки действовали в населенных пунктах, где население более 35 тысяч человек.

Также комитет утвердил форму будущего бюллетеня на этих выборах, но и он тоже вызвал много критики.

Как будут проходить местные выборы в Украине, анализирует "Страна".

Правила выборов меняют на ходу

Впервые в Украине эти выборы должны пройти на новой территориальной основе на уровне громад и районов. В Раде торопились утвердить нарезку новых районов уже в июле, но пока что этот вопрос забуксовал - слишком много громад остались недовольны тем, как нарезали их населенные пункты.

Впрочем, несмотря на промедление с этим вопросом, парламент вовсю готовится к выборам по-новому: провести их по открытым партийным спискам для всех населенных пунктов, где население больше 10 тысяч человек. Речь идет о всех типах громад - городских, сельских и поселковых. За снижение порога партийности на местных выборах до 10 тысяч в профильном комитете проголосовали с минимальным перевесом (12 голосов "за" из 23).

Отметим, что по нынешнему избирательному кодексу (который приняли за основу в начале июня нынешнего года) порог "партизации" 15 тысяч человек.

Но идея с понижением порога до 10 тысяч еще должна быть поддержана в сессионном зале, а там вовсе не факт, что за это найдутся голоса.

Для многих регионов Украины новый порог в 10 тысяч окажется довольно спорным. Например, директор Агенства регионального развития Львовской области Тарас Баранецкий на своей странице в Facebook пишет, что порог в 35 тысяч избирателей в его родном регионе был бы совершенно логичным, так как предусматривал пропорциональные выборы во всех районных центрах, кроме Самбора. Порог в 15 тысяч добавил бы к этому перечню еще большинство районных центров. А снижение порога до 10 тысяч жителей означает, что пропорциональная система будет в 52 громадах, в том числе в 6 поселковых и 8 сельских.

Снижение барьера означает, что местным лидерам, например, главам сельсоветов (в тех селах, где население более 10 000), которых могли бы поддержать избиратели если бы выборы проходили на мажоритарной основе, необходимо будет искать для себя партию, которая сможет выиграть в этих громадах. То же самое касается и лидеров трудовых коллективов крупных предприятий. Если раньше они могли баллотироваться без партийной привязки, то теперь они тоже должны будут идти под партийными флагами.

От снижения этого порога, прежде всего, выигрывает партия власти - "Слуга народа", поясняет "Стране" политолог Вадим Карасев. По его словам, расчет здесь был самым простым - для партии больше не будет необходимости в поиске новых лиц в каждом населенном пункте. Ведь местные лидеры в большинстве регионов сами будут заинтересованы идти на выборы именно от партии власти.

Бюллетень испугает избирателей

Тем временем заместитель председателя комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура выставил в своем Telegram-канале, как будет выглядеть будущий избирательный бюллетень на выборах по открытым партийным спискам.

В нем первая колонка - это политическая партия, которая идет на выборы. Дальше следует две клеточки. Одна - для "галочки" за непосредственно это партию, другая - с точками, напоминающими трафарет для написания индексов на конвертах - предназначена для того, чтобы избиратель выбрал номер кандидата-"списочника", которого он хочет видеть в своем местном совете. Сам список этих партийных кандидатов - в правой колонке бюллетеня.

Для того, чтобы именно этот списочник оказался в местном совете, во-первых, должна победить его партия, во-вторых, он лично должен пройти 5% барьер избирательной квоты на своем округе.

В каждом округе бюллетень будет отличаться именно фамилиями кандидатов-"списочников", поясняет "Стране" бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, который принимал участие в разработке Избирательного кодекса.

"Почему в бюллетене не может быть 100 кандидатов от каждой политсилы. Давайте возьмем для примера самый большой горсовет - Киевский. Потому что есть общий список в горсовет, там 120 депутатов, значит, партия выставляет 120 кандидатов, но есть 10 округов в Киеве и этот список нарезается на округа. И вот в каждом округе выставляется по 12 кандидатов от конкретной партии. Это самые большие местные советы. В меньших советах кандидатов будет еще меньше. Но никто не знает, сколько будет партий. Если будет баллотироваться 10 партий, то в бюллетене уже будет сто кандидатов. Если будет много технических партий, то есть проблема, потому что бюллетень не резиновый, и значит будут уменьшать шрифт", - рассказывает Александр Черненко.

По его словам, эта система может оказаться слишком сложной и для членов избирательных комиссий. Которые раньше при подсчете голосов просто раскладывали бюллетени по столбикам, за какую партию, кто проголосовал. А теперь им придется еще и самый большой столбик раскладывать по рейтингу кандидатов.

"Очевидно, что подсчет голосов будет очень затянут и будет большая путаница на выборах", - отмечает Черненко.

В Ассоциации городов Украины также говорят о том, что если Рада все же поддержит эти новации, это несет в себе ряд очевидных рисков.

"Сам по себе бюллетень для голосования за списки партий является сложным для понимания как для большинства избирателей, так и для членов избирательных комиссий. Избиратели будут ошибаться, как и за кого голосовать, не понимая саму систему применения внутрипартийного рейтинга кандидатов и рейтинга партий. Для небольших общин, в которых такая система не применялась, такие ошибки будут носить системный характер. Для городов областного значения добавляется еще один бюллетень - выборы в районные советы. Кроме дополнительных расходов из бюджета, это также дополнительную нагрузку на участковые комиссии. В ЦИК слишком мало времени, чтобы провести качественное обучение членов избирательных участков всех уровней по работе с такими сложными бюллетенями", - отмечает Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины.

"С таким бюллетенем будет намного сложнее честно провести выборы. Во-первых, очень легко испортить этот бюллетень. Почеркать имя кандидата, поставить не там галочку, перепутать номер партии с номером кандидата. В целом эта система очень сложная для голосования. Эта система написана под гранты и за гранты. Я могу спрогнозировать, что на этих выборах будет много конфликтов и к следующим выборам от такой системы вообще откажутся", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Открытые списки превратятся в мажоритарку

Но главная проблема будущих выборов - это то, что такая партийная система с открытыми списками по сути превратится в мажоритарку, но уже внутри каждого отдельно взятого округа.

Например, партия решает поставить кандидата на восьмое место в списке в этот округ. А избиратели именно ему отдадут предпочтение и вытянут его на первое место в этом округе. Поэтому за узнаваемость в своих округах кандидаты в депутаты тоже будут всячески бороться.

В украинских реалиях такая борьба нередко сопровождается "засеванием" округов продпайками, установкой брендированных именем кандидата детских площадок и прочих действий, на которые хватает фантазии.

"Такая опасность есть. Возможен и подкуп избирателей, и сливы компромата внутри партии, чтоб понизить результат конкурента по списку. Эти проблемы никуда не деваются. Но тут есть риск и для самих кандидатов. Они могут засевать округа как хотят, но партия не проходит и они тоже пролетают. Но сам избиратель вообще не обязан голосовать за конкретного кандидата. Он может просто проголосовать за партию, а конкретный номер кандидата не указывать, и это значит, что он соглашается с тем порядком, в котором партия расставила своих кандидатов на округ. Поэтому порядок в партийном списке тоже имеет значение. Это не аксиома, но дает больше шансов пройти в местные советы", - поясняет "Стране" Александр Черненко.

"Главное соревнование будет идти внутри списка. Кандидаты будут бороться за место в колонке, за узнаваемость в каждом отдельном округе. Это усилит конфликты внутри партии. То есть, по закону будут соревноваться партийные бренды, но конкуренция будет исключительно внутренняя. Многие кандидаты будут пытаться засеять свои округа гречкой, чтобы повысить свою личную узнаваемость. Кроме того, сложность системы голосования увеличивает роль избирательных комиссий, а это повышает коррупционные риски, так как и на этом уровне будет идти конкуренция между членами одной и той же команды", - говорит Руслан Бортник.

Принимать эти изменения к избирательному кодексу депутаты планируют на последней пленарной неделе текущей сессии. Тогда же и назначат выборы в местные органы власти.