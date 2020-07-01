С завтрашнего дня, 2 июля, в рамках смягчения карантина правительство разрешило работу кинотеатров.

"Страна" разбиралась, как они будут работать в новых условиях, что будет с ценами и репертуаром. И пойдут ли зрители в кинотеатры после того, как 3,5 месяца привыкали смотреть кино дома.

Половина зала - пустая

"Отныне наш с вами киноопыт будет несколько иным. Нам необходимо адаптироваться к требованиям "новой нормальности", чтобы создать безопасный кинотеатр для каждого", - с такими словами обратились к зрителям в сети кинотеатров Multiplex.

С завтрашнего дня ещё одно удовольствие, которое было запретным во время жёсткого карантина, станет доступно. Украинцы смогут ходить в кино. Правда, с некоторыми ограничениями.

В зале кинотеатра зрителей должны рассаживать на безопасном расстоянии друг от друга. Из-за этого во всех кинотеатрах зрительских мест станет в два раза меньше. В фойе кинотеатра зрителей также призывают придерживаться дистанции 1,5 метра.

"Вот так сейчас выглядит наша схема зала при покупке билетов. По нашей статистике, 80% всех билетов продается парами. Также 50% зала будет свободна, все смогут рассредоточится на расстоянии, даже если купят 1 или 3 места", - комментирует "Стране" Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино".

Схема зала кинотеатра "Планета кино" после карантина теперь выглядит так

В кинотеатре Multiplex уточняют, что если на сеанс придёт семья из двух, трех, четырёх человек, они могут сесть рядом друг с другом, но на дистанции в одно кресло от других гостей.

При этом интересно, что в этой сети кинотеатров на местах категории Superlux держать дистанцию в одно кресло не нужно.

Superlux - это билеты более высокой ценовой категории на заднем ряду кинозала. К примеру, если на дневные сеансы обычные места стоят по 100 грн, то Superlux - 190 грн (таковы цены, к примеру, на пятничный сеанс "Пираты Карибского моря: месть Салазара").

Есть у этой сети и люксовые залы, полностью оборудованные местами Superlux. Так, в ЦУМе в пятницу вечером покажут новый фильм "Человек - невидимка": цена за один билет - 595 грн.

Билеты на показ фильма в "Люксовом" зале кинотеатра "Мультиплекс" в ЦУМе

"По возможности, воздерживайтесь от рукопожатий, тесных объятий и поцелуев в фойе кинотеатра. Даже если давно не виделись или ну очень хочется", - советуют в кинотеатре Multiplex.

Новые правила коснутся также продажи попкорна, а точнее - его расфасовки.

"Попкорн в наших Киномаркетах мы будем продавать в закрытых емкостях (это будет пакет попкорна, который сверху будет накрыт вторым пакетом)", - уточнил Деркач.

Маску носить в фойе и в туалете, но не в кинозале

Дмитрий Деркач также рассказал, что в их сети разработали внутренние правила работы для сотрудников - с учётом пост-карантинных ограничений.

Так, перед сменой каждый из них обязан будет пройти температурный скрининг, тщательно вымыть руки с мылом и воспользоваться антисептиком. А также обязательно надеть маску, перчатки и защитный щиток.

Каждый час у сотрудников кинотеатра теперь будет 5-минутный перерыв, когда они смогут отдохнуть от щитка, помыть руки, сменить маску и перчатки.

Столы в фойе кинотеатров должны размещаться на расстоянии 1,5 метра, при этом за одним столиком сможет находиться на более 4-х человек. Такое же ограничение будет действовать на количество человек, которые одновременно могут находиться в комнате для курения.

Раз в три часа все контактные поверхности в кинотеатре должны обрабатывать антисептиком. А зал кинотеатра будут дезинфицировать перед каждым сеансом. Системы вентиляции будут работать в усиленном режиме.

В кинотеатрах теперь настойчиво рекомендуют клиентам использовать бесконтактную оплату. Или же оплачивать покупки в кинотеатре онлайн, чтобы избегать столпотворения и очередей. Клиенты, в том числе дети, должны будут находиться в кинотеатре в маске.

Правда, в самом зале зрителям разрешат маски снимать. У клиентов не отнимут удовольствия похрустеть попкорном под фильм.

"Носи маску в фойе кинотеатра и в туалете. В зале маску можешь снять, потому что мы так и не придумали, как есть наш вкуснейший попкорн через маску", - сказано в обращении к зрителям сети кинотеатров Multiplex.

Вместо новых фильмов - хорошо забытые старые

Беглый просмотр афиш кинотеатров показал, что с репертуаром в ближайшее время будет непросто.

В основном в кинотеатрах будут "крутить" старые, но проверенные временем фильмы, на которые зритель всегда охотно ходил. А вот новинок в кинотеатрах ближайшие полгода ждать не стоит.

"Сейчас будет много очень популярных старых фильмов, которые раньше мы не могли взять в повторный прокат. А сейчас будет отличная возможность их пересмотреть на большом экране или в нашем киноресторане RE’LUX, или в IMAX, или в 4DX с кучей дополнительных спецэффектов", - рассказывает Дмитрий Деркач.

К примеру, из старых фильмов" Планета кино" покажет: "Темний лицар повертається" (Бетмен), "Вартові галактики 2", "Дедпул", "Віднесені призраками", "Початок" Кристофера Нолана.

Сейчас у "Планеты кино" в прокате будут некоторые премьеры (например, "Убивства з листівками", "Втеча з Преторії", "Пригоди Піноккіо", "Тунель" и другие). На август перенесли "Тенет" Кристофера Нолана и "Мулан" . Но это, конечно, не тот объем и размах выбора, на который можно было бы рассчитывать без карантина.

"Думаю, что новые громкие премьеры студии начнут выпускать ближе к зиме. Это связано с тем, что студиям не выгодно запускать фильмы в прокат, когда еще многие кинотеатры в мире не работают. В первую очередь студии будут смотреть на ситуацию с кинотеатрами в США, Китае, Англии", - полагает Дмитрий Деркач.

В кинотеатре "Мультиплекс", помимо тех фильмов, которые идут в "Планета кино", покажут "Пираты Карибского моря: Месть Салазара"," Мир Юрского периода 2", "Как приручить дракона 3", "Монстры на каникулах 3", "Паразиты", "Джентльмены" и другие.

А в кинотеатрах "Cinema city" афиш и расписания сеансов пока нет. Но с 7 июля можно будет посмотреть театральные постановки на большом экране - например, "Франкенштейн" с Бенедиктом Камбербетчем.

Афиши сеансов в "Синема сити" пока нет. Зато есть анонсы театральных постановок на большом экране

Видимо, это связано с тем, что кинотеатры не торопятся запускаться, так как пока не смогут показать новых фильмов.

"Учитывая пандемию, производители фильмов не дают нового контента, а что мы можем показывать? Заморожены 2500 проектов, - заявлял совладелец кинотеатров "Cinema city" Борис Фуксман в интервью "Стране". - Рассчитываю, что где-то в середине июля мы сможем открыться, но для успешного старта необходим хороший контент. Если мы его не получим, то, с моей точки зрения, нет никакого смысла преждевременно открываться. Ведь это все равно, что открыть ресторан без продуктов питания или бензоколонку без бензина".

Цены на билеты

Глобального повышения цен с посткарантинными надбавками не будет. Они останутся плюс-минус на том же уровне, что раньше. Но некоторые кинотеатры будут заманивать зрителей различными акционными предложениями.

Так, примеру, в кинотеатрах Multiplex цены на дневные сеансы - 100 грн, на вечерние - 125 грн обычный билет, 215 грн - Superlux.

Но есть и акционные фильмы: к примеру, на "Побег из Претории" уже завтра вечером можно сходить всего за 60 грн. Причём такая цена действует и на обычные места, и на задние ряды Superlux, которые обычно стоят дороже.

В "Мультиплексе" предлагают обычные и "люксовые" билеты в одну цену - всего 60 грн на выбранные фильмы

"Повышать цены мы не можем - у людей уменьшились доходы за время карантина и нет популярных фильмов. Будут определенные скидки. Мы часто рассылаем нашим клиентам промокоды и продолжим это делать", - говорит Дмитрий Деркач.

Пойдут ли люди в кино?

За 3,5 месяца изоляции многие привыкли смотреть кино дома - карантин стал золотым временем для различных онлайн-платформ, где можно в несколько кликов найти и старые фильмы, и премьеры. И посмотреть их в любое удобное время, не подстраиваясь под расписание сеансов. Причём зачастую в домашнем кинотеатре это обойдётся дешевле, чем в обычном.

Владельцы кинотеатров признаются, что посещаемость пока спрогнозировать сложно.

"Посещаемость точно будет очень низкой. Первое время после карантина, конечно, меньше людей будет ходить в кино", - говорит Дмитрий Деркач.

Основных причин три.

Первая - отсутствие громких премьер из-за того, что студиям невыгодно выпускать фильмы в то время, когда большинство кинотеатров в мире еще не работают.

Вторая причина - страх. Часть зрителей ещё какое-то время будет опасаться ходить в места массового скопления людей из-за боязни заразиться вирусом.

"Третья причина - август и сентябрь всегда были месяцами с низкой посещаемостью", - анализирует Дмитрий Деркач.

Выходит, "раскарантинивание" кинотеатров выпало на традиционно "низкий сезон". Плюс накладывается пессимистичная статистика заболеваемости коронавирусом и экономический кризис.

А что будет с кинотеатрами дальше, зависит от ситуации с пандемией.

По мнению Дмитрия Деркача, если не будет второй волны вируса, и кинотеатры во всем мире откроются осенью, студии начнут, как раньше, предоставлять премьеры фильмов. И тогда посещаемость кинозалов придёт в норму. Ведь кино в онлайне - это не то.

"Мы увидели, как плохо сработали онлайн-премьеры фильмов "Тролли" и Bloodshot. Думаю, студии убедились, что в оффлайн-кинотеатрах они зарабатывают намного больше, чем онлайн. Также людям очень быстро надоела жизнь в заточении и онлайн-ресурсы. Буквально на втором месяце карантина всем хотелось социализации. Кинотеатры - это очень простой, быстрый, понятный, комфортный вид короткого отдыха. Поход в кинотеатр - это особый социальный опыт, это возможность выйти в свет, себя показать, на других посмотреть. Конечно, при этом должен быть в прокате подходящий фильм, но все-таки в кинотеатры люди идут не просто смотреть кино", - считает Деркач.

Он уверен, что после пандемии люди будут так же ходить в кино, как и до коронавируса.

Причем после такого эмоционально тяжёлого периода карантина киношники прогнозируют большой спрос на доброе кино.

"В ближайшей перспективе люди будут хотеть больше хороших эмоций. Каких-то правильных, весёлых, семейных, мелодраматичных или комедийных историй, даже детективов. Не фильмов-катастроф. Хотя я думаю, появится много талантливых работ про карантин", - заявил руководитель продакшена Star media Владислав Ряшин, отвечая на вопрос журналиста "Страны" в эфире программы "Люди" на "112".