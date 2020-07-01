Депутатская группа "Партия "За будущее" (ЗБ) пополнилась сразу четырьмя депутатами, увеличив общую численность до 23-х. Разговоры о ее нестабильном составе теперь должны прекратиться.

Что означает новое пополнение в ЗБ и кто эти новоприбывшие, объясняет "Страна".

Замена перебежчикам

О вхождении в депгруппу депутатов объявил на пленарном заседании во вторник, 30 июня, спикер Дмитрий Разумков. Новыми членами группы стали победители выборов в мажоритарных округах Сергей Лабазюк (№188 в Хмельницкой области), Игорь Молоток (№160 в Сумской области), Антон Поляков (№206 в Черниговской области, ранее со скандалом исключенный из фракции "Слуги народа"), Сергей Рудык (№198 в Черкасской области).

Депутат Молоток объяснил на своей странице в Фейсбуке, что его привлек в группе ее состав полностью из мажоритарщиков и якобы демократические в ней порядки.

"Еще с начала каденции обратил внимание на ее деятельность, за год убедился — толковые ребята, которые прежде всего отстаивают права и интересы своих избирателей. И это логично, ведь все, как и я, мажоритарщики. За все время в статусе народного депутата я окончательно убедился, что именно мажоритарщики лучше всего знают проблемы своего округа, а вместе решать их значительно проще... Не скажу, что всегда разделял точку зрения группы по тому или иному вопросу, но уважал их методику принятия решений, построенную на конструктивном диалоге. Поэтому надеюсь, что в группе моя работа будет более эффективной, а будущее родной Сумщины — полным новых достижений", - написал депутат Молоток на своей странице в Фейсбуке.

Как писала "Страна", на прошлой пленарной неделе из ЗБ сразу три депутата перешли в другую депутатскую группу "Доверие". Таким образом она впервые с момента создания 6 декабря прошлого года обогнала по количеству депутатов ЗБ, созданную в день принятия этим созывом присяги 29 августа. В "Доверии" стало 20 "штыков", а у ЗБ — 19.

В политтусовке связали переход депутатов с аграрным бизнесменом Юрием Косюком - ключевым акционером агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и бывшим заместителем главы администрации президента Петра Порошенко, к лоббистом интересов которого отнесли трех перебежчиков в "Доверие".

Саму группу в Раде ассоциируют с другим аграрным бизнесменом — Андреем Веревским (группа "Кернел"), однако по сути это сателлит власти, помогающий голосами депутатов в важных для нее голосованиях.

Четверо новоприбывших

Наиболее известный из всех троих - депутат Антон Поляков. Он прошел по мажоритарному округу в Черниговской области от "Слуги народа" и в новой Раде стал одним из главных возмутителей спокойствия внутри фракции. Обвинял в коррупции экс-главу Офиса президента Богдана, критиковал руководство фракции и, в конце концов, был из нее исключен.

В последнее время неоднократно демонстрировал ту же позицию по разным вопросам, что и условная "группа Коломойского" в Раде. А потому его появление в группе "За будущее" удивление не вызвало.

Сергей Рудык - выходец из "Свободы", которые в 2015 году порвал с партией и перешел во фракцию "Блока Петра Порошенко". Прославился тем, что летом 2014 года приехал в Днепропетровск в качестве главы Госкомзема, но исчез. Заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан заявлял тогда, что Рудыку выдали полную военную экипировку и отправили на фронт. Сам Рудык позже сказал, что его похитили и держали в подвале обладминистрации, а потом отправили в зону АТО. Формально конфликт закончился в марте 2016 года подписанием примирения между Рудыком и Корбаном.

Впрочем, учитывая нарастающий конфликт между Корбаном (сейчас он близкий соратник мэра Днепра Филатова) и Коломойским, появление такого кадра в "За будущее" также вполне объяснимо.

Что касается Молотка, то это бизнесмен из Шостки Сумской области. В Раде с 2012 года. До Евромайдана входил в состав фракции Партии регионов, потом вошёл в депутскую группу Игоря Еремеева "Суверенная Европейская Украина" (СУЕ) из таких же экс-регионалов. В восьмом созыве он состоял в провластной депгруппе "Воли народа", костяк которой составили переизбранные выходцы из СУЕ.

В общем, обычный путь депутата-бизнесмена, который пришел в парламент решать разного рода вопросы.

Тоже самое можно сказать и о Сергее Лабазюке. Это крупный агробизнесмен из Хмельницкой области (группа компаний Vitagro).

Вопрос престижа

Группу "Партия "За будущее", напротив, относят в Раде к орбите влияния бизнесмена Игоря Коломойского и его политического союзника министра внутренних дел Арсена Авакова. Потеря ЗБ сразу трех депутатов была расценена как удар по их самолюбию. А ввиду участившихся противоречивых голосований депутатов в группе допускались еще выходы, а, значит, под вопросом ее будущее, если численность будет меньше 17 депутатов — минимально необходимое количество по регламенту.

Все это бросало тень на одноименный политический проект, создаваемый на базе депгруппы под местные выборы, который курирует близкий к Коломойскому член ЗБ Игорь Палица.

Четыре новых депутата в ЗБ призваны показать, что у официальных и неофициальных руководителей с группой все хорошо, комментирует "Стране" политолог Анатолий Октисюк.

"Договорившись о пополнении, кураторы группы показали желание оставаться в большой политической игре. Борьба с "Доверием" за право быть "золотой акцией" в голосованиях, которые власть все труднее проводит, продолжается. Более того, думаю, работа по вовлечению новых людей в состав "За будущее" не остановится. По моей информации, Игорь Палица ведет переговоры с самыми разными депутатами — преимущественно внефракционными, но не только", - говорит эксперт.

Он предполагает, что депутатов заманивают, помимо прочего, статусом депгруппы, который увеличивает значение входящего в нее депутата во внутрипарламентских раскладах, перспективой идти на выборы вместе с ЗБ и получить квоты в комиссиях на своем округе (если это все же пропишут в законодательстве), "но могли быть и другие посулы".

Один из новоиспеченных членов ЗБ в разговоре со "Страной" заверил, что его сагитировали сопредседатели депгруппы Виктор Бондарь и Тарас Батенко и "другие ребята из нее".

В свою очередь депутат Антон Поляков в комментарии "Стране" сказал, что над сотрудничеством с политпроектом ЗБ еще не задумывался.

"Меня больше привлекают парламентские возможности, в которые дает членство в депутатской группе. Внефракционный депутат в Раде — фактически никто и никаким образом не может влиять на политический проект. Одно дело, когда я один подхожу с нестыковками в создании объединенных терробщин в моей области к коллеге Безгину (народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин, работающий с этой темой — Ред.). Другое — если несколько депутатов с похожими проблемами от лица всей депутатской группой обращаются. Теперь есть возможность участвовать во всевозможных заседаниях - например, соглассовета Рады, совещаниях", - сказал Поляков.