Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов официально возглавил штаб партии бывшего президента Петра Порошенко “Европейская солидарность”.

Правда, буквально сразу заговорили о том, что его задачи будут куда шире, чем подготовка партии к местным выборам. По одной из версий, Турчинов и Порошенко попытаются осенью организовать чуть ли не новый Майдан с целью смены власти.

Так ли это на самом деле, разбиралась “Страна”.

Боль Турчинова и Зеленского

О своем новом политическом назначении Турчинов сам сообщил через Фейсбук во вторник, 30 июня.

Он объяснил свои мотивы так: “Мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе. Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом страны, что в условиях войны недопустимо. Снова в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивают достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов. Пятая колонна Кремля подняла голову, нагло усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику страны. Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации”.

По мнению экс-секретаря СНБО, Украину спасут “ответственные профессионалы”. Поэтому, возглавив штаб “Евросолидарности”, он будет готовить “качественные кадры эффективных управленцев”, а также работать во имя объединения “патриотических сил”. Но самого Турчинова якобы не интересуют депутатский мандат и новые государственные посты.

В ЕС официальное трудоустройство Турчинова встретили комплиментами экс-секретарю СНБО. Так, народный депутат Алексей Гончаренко (“Евросолидарность”) связывает с приходом Турчинова “организационное усиление” партии.

“Мы все знаем, и даже враги признают, что Александр Турчинов в состоянии организовать от партии до многомиллионной страны в сложных условиях. У него большой опыт работы в условиях давления, репрессий, с которыми мы сейчас столкнулись”, - настаивает Гончаренко в комментарии “Стране”.

Кроме того, Турчинов во главе штаба ЕС, по мнению депутата - это “свидетельство” начавшегося того самого объединения, к которому призывает партия Порошенко близкие по духу политсилы. В период работы Верховной Рады восьмого созыва Турчинов был один из центров влияния в провластной партии “Народный фронт” (НФ) и до сих пор числится в ее политсовете вместе с экс-премьером Арсением Яценюком (глава политсовета) и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

К слову, бывшие депутаты от НФ также положительно оценили кооперацию Турчинова с ЕС.

"Это (его приход в “Евросолдидарность” - Ред.) означает системную, концентрированную эффективность. Владимир Зеленский, сочувствую. Будет больно", - пишет на своей странице в Фейсбуке экс-нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.

Как устроен штаб Порошенко

Как утверждает источник в предвыборном штабе ЕС, согласился Турчинов на должность не сразу. Его кандидатура на штаб якобы была единственной, однако подался он после долгих уговоров самого Порошенко и, в частности, народного депутата Виктории Сюмар (ЕС), которая входит в близкое окружение Турчинова. Противостояние партии Порошенко с властью, которую экс-президент со товарищи обвиняют в гонениях, было для экс-секретаря СНБО только плюсом.

“Турчинову нравится этот драйв политических преследований. Он уже был в этой стихии и потому очень ценен”, - говорит источник в штабе.

Отметим, что Турчинова Петр Порошенко, как говорят источники в его окружении, пытался привлечь руководить своим штабам на президентских выборах. Но тогда он на это не согласился из-за желания Порошенко все контролировать лично.

“Когда на президентских выборах обсуждалась работа Турчинова в штабе, он выдвинул ряд жестких условий, суть которых сводилось к тому, что руководит кампанией он, а не кандидат, который при всем уважении, только “товар”, который Турчинову нужно было продать электорату. Не знаю, какие условия Александр Валентинович выдвинул в этот раз, но раз теперь “кандидат” на них согласился, и Турчинов в штабе, значит, за рулем будет он, а не Порошенко”, - рассуждает источник в окружении Порошенко, уверяя, что на этот раз тот “справится с собой и не будет вмешиваться”.

Заседание штаба в эту среду с участием Порошенко и Турчинова показало, что экс-президент действительно отошел на задний план. “Порошенко представил Турчинова и сказал, что тот всем руководит. А он будет появляться на заседаниях только, когда позовут”, - заявил он.

Впрочем, в штабе Турчинов будет окружен проверенными кадрами Порошенко.

Так, отбор кандидатов на выборы - опять забота экс-нардепа Сергея Березенко, который, судя по всему, снова будет замглавы избирательного штаба.

Партстроительство курирует народный депутат Максим Саврасов (ЕС). Работа с медиа и пиар возложена на пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко, информационно-аналитическая работа - на народного депутата Ростислава Павленко (ЕС).

Интересно: по политтехнологической части официально главный - Олег Медведев (он же спичрайтер), но в этой же сфере работают экс-нардеп Игорь Грынив и та же Виктория Сюмар.

“Каждому есть чем заниматься. Например, история с картинами из коллекции Порошенко за решетками в музее Гончара - это же 100% история Грынива. Но сомневаюсь, что он будет глубоко в кампании в масштабах всей страны. Возможно, займется выборами во Львове”, - говорит собеседник в штабе.

К слову, во Львове от партии баллотироваться будет, вероятнее всего, экс-глава Львовской области Олег Синютка, хотя по слухам в “Евросолидарности” рейтинг его значительно уступает нынешнему мэру Андрею Садовому.

Протесты на осень

Появление Турчинова в штабе ЕС, впрочем, сразу вызвало подозрение, что оно продиктовано не только (и не столько) целями, связанными с местными выборами. Например, политолог Вадим Карасев допускает, что настоящими задачами для Турчинова, прошедшего два Майдана, будет подготовка массового движения на базе партии Порошенко для будущих акций протеста.

“Не исключаю, что это будет проект под “улицу” с лозунгами антиреванша”, - комментирует Карасев “Стране”.

Политолог Руслан Бортник соглашается: фигура калибра Турчинова слишком велика для масштаба местных выборов. “Экс-секретарь СНБО нужен для координации уличных протестов и подготовки партии к досрочной кампании в Раду. Местные выборы - это формальное обоснование его прихода", - полагает эксперт.

К слову, сам Турчинов в своем обращении хоть и высказался против "новой революции", но сказал, что стране нужна "мирная перезагрузка власти”.

Но через выборы такая перезагрузка произойти не может. Хотя бы потому, что выборы осенью намечаются местные. А если и будут объявлены досрочные выборы Верховной Рады, то партия Порошенко, даже вместе с Турчиновым, вряд ли наберет более 20-25%, с учетом огромного антирейтинга экс-президента.

"Турчинов идет к Порошенко для подготовки к большому проект по смене власти в стране через организации уличных протестов осенью, - говорит "Стране" источник в политических кругах, знакомый с ситуацией в партии экс-президента. - Также говорят, что туда подтянется и Яценюк. Аваков - под вопросом. Вероятно он попытается использовать ситуацию для усиления переговорной позиции с Зеленским. Получится ли - трудно сказать. Настроения в стране уже не те, что в 2013 году. Не уверен, что за Турчиновым и Порошенко люди пойдут. Но пробовать качать ситуацию они будут. Также этим наверняка попытаются воспользоваться "соросята", чтоб убедить Зеленского провести кадровые и прочие изменения, которые от него требует Запад. И вообще следовать четко в русле генеральной линии. В противном случае угрожая отказом в поддержке перед лицом нового Майдана. Вероятность такого сценария возрастет в случае победы Байдена на выборах в США. Но все зависит от того смогут ли Турчинов и Порошенко с их огромным рейтингом недоверия раскачать массовые акции протеста".

В тоже время в штабе "Евросолиарности" отрицают, что идет подготовка к массовым акциям протеста.

“Задачи готовиться к серьезным протестам не ставились. Эта тема не обсуждалась. Если бы где-то было такое решение, мы бы это почувствовали, да и получили бы какие-то указания в этом ключе. Также очень сомнительно, что к партии присоединится Яценюк. Они встречались последний раз с Порошенко полгода назад, после чего пришли к выводу, что им не по пути”, - говорит собеседник "Страны" в штабе ЕС.

В тоже время источник издания, близкий к Турчинову, сказал, что настрой у того решительный: "раз Турчинов пришел в ЕС, значит, он на самом деле уверен, что Украине грозит опасность, которую надо устранить".