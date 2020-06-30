30 июня украинские выпускники сдавали ВНО по украинскому языку и литературе. Это самый главный предмет - он обязателен при поступлении на любую специальность. Собственно, по регистрации на тесты по украинскому можно судить о всей вступительной кампании этого года. Всего на ВНО зарегистрировалось около 370 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем годом ранее. То есть, армия абитуриентов в этом году вырастет. В том числе, и за счет тех детей, кто не поедет учиться в зарубежные вузы из-за коронавируса.

Это значит, что вырастут и конкурсы на бюджет, особенно по самым популярным специальностям. Точных цифр госзаказа пока нет, но, как рассказали "Стране" в Минобразования, он увеличится на 7-8%, то есть, меньше, чем вырастет поток поступающих.

Попасть же на контракт в этом году будет дороже. Кабмин Гончарука еще весной утвердил новую формулу для контрактников, из которой для многих вузов получаются просто заоблачные цифры — до 50-75 тысяч гривен за год обучения. Власти рассчитывают, что все это убедит украинских выпускников поступать не в вузы, а в ПТУ или техникумы, которым в этом году, наоборот, дали послабления.

"Страна" разбиралась, как будет проходить вступительная компания -2020.

Демография и коронавирус

В украинских вузах готовятся к увеличению потока поступающих.

По словам главы директората высшего образования профильного министерства Олега Шарова, ожидается, что в этом году абитуриентов будет больше, чем в прошлом, как минимум, на 10%. "В прошлом году у нас было минимальное количество выпускников школ в связи с демографическим кризисом — всего 200 тысяч. В 2020 году ситуация немного улучшилась. Плюс, по нашим прогнозам, в украинские вузы будет поступать часть выпускников, которые ранее планировали учиться за границей, но из-за эпидемии коронавируса не смогут выехать", — пояснил шаров "Стране".

В европейские вузы в последние годы поступало до 3-5% выпускников украинских школ. Теперь, как ожидается, они будут штурмовать отечественные университеты.

На дополнительную армию поступающих рассчитывает и ректор харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

"Обучением у нас интересуются те, кто планировал поступать в европейские вузы, в частности, польские. Сейчас многие хотят попасть на первый курс украинских вузов, а потом, когда эпидемия утихнет, возможно, перевестись за границу", — говорит он.

О росте числа абитуриентов можно судить и по количеству зарегистрированных на ВНО. Напомним: тестирование по математике уже прошло, в нем приняло участие порядка 152 тысячи человек. Это почти на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году (тогда было чуть больше 146,4 тысяч). Но математика - предмет узкий. Сдавали его лишь те, кто поступает на узкие специальности, по которым обязателен сертификат по математике.

Более показательны в этом плане тесты по украинскому языку и литературе, которые обязательны для всех поступающих, вне зависимости от специальности.

Тестирование по украинскому прошло 30 июня, и в нем приняло участие 369,6 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году было порядка 320,7 тысяч, то есть, увеличение — почти на 50 тысяч человек.

Но сколько абитуриентов в итоге дойдет до вузов пока неясно.

Будет еще дополнительная сессия ЗНО. Плюс — остается ряд вопросов.

"К примеру, как будут поступать те, кого не допустят на пункты тестирования из-за повышенной температуры на основной и дополнительной сессиях. По вступительным экзаменам в вузах? Нужен четкий ответ министерства образования", - говорит юрист в сфере образования Андрей Черных.

В самом министерстве специального плана по таким абитуриентам пока нет.

Как пояснил "Стране" Олег Шаров, проблема вряд ли будет массовой. "На тестирование по математике недопущении из-за повышенной температуры было всего 30 человек из более 150 тысяч", - говорит он.

Отдельный вопрос - по поступающим из Крыма и неподконтрольных территорий. В парламенте зарегистрирован законопроект об отмене ВНО для таких детей (им хотят разрешить поступать по экзаменам в вузах). Но успеют ли его принять депутаты в срок - пока неясно. Между тем, на кону судьба порядка 2 тысяч поступающих (в прошлом году из этих регионов было зачислено 1600 человек).

Кроме того, рано списывать со счетом зарубежные вузы.

Как рассказали "Стране" в компании Eruditus, поступление в вузы Европы и США для наших абитуриентов все же возможно. Правда, сроки сдвинутся на осень, а многие вузы рассматривают обучение в онлайн-формате или смешанной форме (дистанционка плюс выезд на сессии). Но вместе с тем появились и некоторые бонусы для поступающих.

"К примеру, тесты на знание английского можно сдать онлайн, что проще, чем в обычном формате. Некоторые вузы предлагают скидки на обучение, учитывая ситуацию с коронавирусом. Понятно, что некоторые предпочитают пересидеть эпидемию в Украине, но от образования за границей отказываются далеко не все", — сказали нам в Eruditus.

То есть, не исключено, что некоторые абитуриенты для подстраховки сдают ВНО в Украине и даже попробуют поступить по нему в отечественный вуз. Но как только решится вопрос с заграничными университетами, предпочтут именно их.

Увеличат госзаказ по медикам и педагогам, в моде — право и экономика

Увеличение потока абитуриентов, скоре всего, скажется на конкурсах на бюджетные места, особенно в престижных национальных вузах.

К примеру, в прошлом году в топ-3 попали Киевский национальный университет имени Шевченко (подано больше 42 тысяч заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (37,4 тысячи), Национальный технический университет КПИ (36,4 тысячи).

Самые высокие конкурсы в Киево-Могилянской академии были на специальность "Международные отношения" (30 человек на место), "Инженерию программное обеспечение" и "Компьютерные науки" (по 20 человек на место). В Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Биотехнологии и биоинженерия" конкурс доходил до 29 человек на место. А в Киевском университете им. Гринченко на одно бюджетное место по направлению "Английский язык и перевод" претендовало 32,6 человек, на "Право" и "Международную журналистику" — по 20 человек на место.

"Лишние" 50 тысяч поступающих спровоцируют еще больший ажиотаж по модным специальностям. Они же в этом году не изменятся — как показывают предварительные опросы вузов, абитуриенты по-прежнему мечтают быть юристами, экономистами, международниками, переводчиками.

"Мода в образовании быстро не меняется. Скорее всего, перечень наиболее популярных специальностей сохранится и в этом году. Плюс в прошлом году мы заметили небольшое увеличение интереса к педагогическим специалистам и IT, надеемся, эта тенденция сохранится. Традиционно высокий интерес к медицине", - говорит Олег Шаров.

Виталий Зайцев говорит, что есть и другая тенденция - все больше абитуриентов гонится не за "корочкой", а за знаниями. То есть, выбирая вуз и специальность, интересуются какими будут перспективы трудоустройства, чему их реально научат и как эти знания помогут конкурировать на рынке труда, в том числе, международном. Но до кардинальных изменений образовательной моды, к примеру, всплеска интереса к техническим специальностям это пока не привело. "Одна из причин - школьное образование, в частности, недостаточно качественная подготовка по той же математике. У выпускников просто нет базы, чтобы поступать на технические специальности", - отмечает он.

Какими в итоге будут конкурсы в вузах в этом году во многом зависит еще и от госзаказа. К примеру, в прошлом году его срезали. Точные цифры финансирования бюджетных мест на этот год пока не утверждены. Как рассказал нам Олег Шаров, на данный момент госзаказ согласовывается между Минэкономики и Минфином. Предварительно госзаказ в этом году обещают увеличить примерно на 7-8%. То есть, рост финансирования отстает от увеличения потока абитуриентов, и еще неясно утвердят ли эти цифры. То есть, по факту рост госзаказа может быть еще меньшим.

Причем, больше денег дадут не по всем направлениям. Как рассказал Шаров, министерство предлагает увеличить госзаказ на компьютерные специальности, педагогику и медицину. По техническим специалистам "точно не будет уменьшения", - сказал нам Шаров.

С другой стороны по тем же медицинским специальностям даже увеличение госзаказа не является гарантией дополнительного притока поступающих. Ведь в этом году выпускники медицинских вузов, отучившись на бюджете, столкнулись с проблемой поиска интернатуры (без нее диплом по-сути недействителен). В государственные больницы их попросту не берут, так как "интерны не вписываются в реформу Супрун", клиникам за обучение молодых специалистов ничего не доплачивают, более того, они должны платить зарплату интернам, которые еще по-сути мало что умеют.

В то же время медиков, которые учились на контракте, больницы с удовольствие берут на платную интернатуру. А так как сарафанное радио в студенческое среде работает лучше любой рекламы, поступать на бюджет в медвузы в этом году решатся далеко не все.

Ценники - до 75 тысяч в год

То есть, в этом году многие абитуриенты не смогут попасть на бюджет, и будут вынуждены идти на контракт. Он же заметно подорожает.

В 2020 году принцип формирования цен на контрактное обучение кардинально изменился. Ранее вузы выставляли ценники по своем усмотрению. действовал лишь общее правило - подорожание не могло превышать официальный показатель инфляции за прошлый год.

Но в марте этого года Кабин Гончарука принял постановление №191, которым утвердил новую формулу для платного обучения в вузах.

По ней рассчитывается индикатив - минимальная плата за обучение, ниже которой вузам опускаться нельзя.

В формуле — зарплата преподавателей, коммуналка, количество студентов и пр. То есть, высчитывается некая средняя себестоимость обучения.

Индикатив будет вводиться постепенно - в этом году вузы не смогут опуститься ниже 60% от этого показателя, в следующем - 70%, с 2022 года - 80%. В дальнейшем планируется выйти на 100% от индикатива.

При этом для младших бакалавров (их готовят колледжи) индикатив составит 0,9 от вузовского, для магистров - 1,3, для заочной и дистанционной формы обучения - 0,35, для вечерней — 0,85.

Под регулирование попадают не все специальности, а только порядка 40 из более чем 120.

В списке, в частности, дизайн, филология, право, экономика, политология, психология, журналистика, менеджмент, компьютерные науки и др., то есть, самые ходовые направления. По другим специальностям вузы и дальше смогут выставлять ценники по своему усмотрению.

Уже рассчитаны индикативы для всех вузов. В частности, для Киевского национального университета полный индикатив — 51,9 тысяч гривен в год, планка на этот год (60% от индикатива) — 31168 гривен.

Но сам вуз выставил на следующий учебный год еще более высокие ценники. 31 тысяча гривен в год — для самых неходовых специальностей (история искусств, востоковедение, музееведение и др.). Стать кинооператором, ведущим телевидения, звукорежиссером можно за 48 тысяч тысяч в год, переводчиком - за 48,4 тысячи, экономистом - за 65,1 тысячу, юристом — за 55,4 тысячи гривен в год. Для сравнения, в прошлом году контракт для экономистов в этом же вузе стоил около 34 тысяч гривен (то есть, подорожание - почти вдвое), а для юристов — 53,3 тысячи (подорожание на 2 тысячи гривен).

Для Киевского торгово-экономического университета полный индикатив — 35,9 тысяч, на этот год — 21,6 тысяч гривен. Для Киевского университета строительства и архитектуры — полный индикатив — 28,5 тысяч, на этот год — 17,1 тысяча гривен. Киевский университет имени Драгоманов будет учить не дешевле 36,6 тысяч, но в этом году — за порядка 22 тысяч гривен. В Киево-Могилянской академии индикатив высчитали на уровне 31,3 тысяч, на этот год — около 18,8 тысяч. В действительности таких цен в Могилянке нет. Минимальная стоимость стартует от 21 тысячи в год (физика, химия), учиться по направлению компьютерные науки можно за 50 тысяч в год, "Право" — 55 тысяч в год,

Для Львовской политехники при полном индикативе в 37,9 тысяч, на этот год планка — 22,7 тысяч. Но на самом деле цены там выше. К примеру, на право - 75 тысяч гривен, экологию - 47,5 тысяч, маркетинг - 60,6 тысяч и т.д.

В Одесской юридической академии индикатив один из самых высоких - 54,9 тысяч, на этот год — 26,7 тысяч гривен.

В список самых дорогих вузов попала также Приднепровская государственная академия физкультуры и спорта. Полный индикатив для нее — около 60 тысяч, на этот год — 35,8 тысяч.

В Одесском торгово -экономическом индикатив - 75 тысяч, на этот год — 45 тысяч гривен.

Помимо уже перечисленных вузов в перечень самых дорогих попали Киевский университет культуры и искусств, Национальные юридический университет имени Ярослава Мудрого, Львовский институт экономики и туризма. Там цены на контакт будут варьироваться от 27 тысяч до почти 40 тысяч гривен в год.

При этом, скажем, в Сумском аграрном университете полный индикатив — меньше 20 тысяч гривен, а на эту год — около 12 тысяч гривен. В списке недорогих вузов со стоимостью контракта в 6-13 тысяч гривен в год также "Запорожская политехника", Житомирский государственный университет, Черновицкий национальный университет и др. Подробнее с индикативами на контрактное обучение в вузах можно ознакомиться здесь.

По словам Олега Шарова, необходимость пересмотреть формулу ценообразования в вузах назрела уже давно. "Например, на подготовку одного бюджетника государство тратит порядка 44 тысяч гривен в год, а контрактников некоторые вузы набирали и на 10 тысяч гривен в год. Но, понятно, что себестоимость обучения всех студентов одинакова. Получается, на каждого вуз тратит уже не 44 тысячи, а всего по 27 тысяч гривен в год, поэтому страдает качество", — пояснил он.

Как видно, индикативы по разным вузам сильно отличаются. Причем, в список дорогих попали в том числе, и не самые престижные учебные заведения.

Виталий Зайцев поясняет, что все дело в формуле, где учитывается набор студентов в прошлые годы. Получается, что чем ниже был набор, тем выше в итоге ценник. То есть, вузы в которых годами был недобро студентов и которые таким образом "разбалансировали финансы" в этом году рискуют не вписаться в приемлемые для поступающих ценовые рамки. Следовательно, поток контрактов в них будет только падать. Получается своего рода чистка образовательного рынка, о необходимости которой власти заявляли уже давно, утверждая, что в Украине слишком много вузов.

На фоне подорожания контракта в государственных вузах, пересматривают ценники и частные вузы. Виталий Зайцев заявил, что у них стоимость обучения в этом году вырастет на 20-25%.

То есть, по -сути ценники наших вузов уже почти такие же, как и в восточноевропейских, в частности, польских. При том, что последние открывают гораздо больше перспектив для дальнейшего трудоустройства. да и вариантов по бесплатному обучению в Европе немало. Поэтому как только эпидемия пойдет на спад, поток украинских студентов в заграничный вузы будет расти еще большими темпами, — прогнозируют эксперты.

У нас же, похоже, идет попытка перенаправить поток поступающих из вузы в ПТУ и колледжи (техникумы).

Последние в этом году получат преимущества. "Для них не предусмотрено применение индикативной себестоимости. Плюс абитуриенты смогут поступать туда как по результатам ВНО, так и по внутренним экзаменам. Рассчитываем, что это увеличит поток поступающих в такие учебные заведения", — рассказал нам Шаров.

Понятно, что с учетом кризиса в Украине и снижения платежеспособности населения позволит себе учить детей на контракте смогут далеко не все.

"Государство и не обязано предоставлять всем высшее образование. Это не следующая ступень после школы, как многие считают. есть еще ПТУ и колледжи, после которых при желании можно поступить в вузы по сокращенной программе. Отходить от политики "штамповки" вузовских дипломов, которые не подкреплены реальными знаниями и не позволяют выпускнику найти свое место на рынке труда, давно пора", — говорит Зайцев.