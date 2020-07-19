В последний месяц в Украине широко обсуждается так называемое "дело Стерненко".

Сергея Стерненко, экс-главу одесского "Правого сектора" подозревают в убийстве человека - бывшего десантника Ивана Кузнецова.

Сам Стерненко доказывает, что это была самооборона: якобы это Кузнецов и другой фигурант дела Исайкул напали на экс-лидера одесского "Правого сектора", а тот, защищаясь, убил Кузнецова и нанёс ножевые ранения Исайкулу.

В тоже время, как писала "Страна", у следствия есть веские причины полагать, что это было не самооборона (даже если допустить, что Кузнецов и Исайкул на него действительно напали, что защита последних отрицает).

"Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти", - заявили в СБУ после вручения Стерненко подозрения.

Также в спецслужбе напомнили, что тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности.

"Проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве. Также сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия", - заявили в СБУ.

Тем не менее защита Стерненко продолжает настаивать на том, что имела место самооборона, надеясь, видимо, таким образом смягчить ему статью а то и вовсе вывести из под наказания.

В тоже время, анализ судебной практики в Украине по делам о самообороне показывает - будь Стерненко обычным украинцем он бы уже давно отправился в тюрьму даже если б и реально самооборонялся (хотя в его случае, как показывают данные экспертизы, самообороны не было).

Ограниченная мера необходимой самообороны

Статья 36 УК Украины утверждает, что в случае нападения человек может применить необходимую самооборону, а именно нанести вред "необходимый и достаточный в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства", то есть нанести вред только до момента окончания посягательства.

Превышение необходимой самообороны, то есть вред после окончания посягательства, влечет уголовную ответственность по статьям 118 и 124 Кодекса. Кроме того, согласно УК, не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище.

Но при этом украинская судебная практика свидетельствует о том, что в случае столкновения с кем-либо в драке, или защищаясь от нападения, даже от проникновения в жилище, можно не только не получить оправдания, а наоборот быть осуждённым.

Столкновение, которое закончилось смертью одного из участников, практически всегда приводит к осуждению того, кто убивал: или по тяжёлой 115-ой статье (умышленное убийство), или значительно более мягкой – 118-ой (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Так в ещё в 1996 году Верховный Суд Украины принял знаковое решение по одному из таких дел, которое в дальнейшем использовалось в практике местных судов.

В 1991-м женщину осудили за убийство сожителя на 10 лет, позже изменив срок до 7-и. Через пять лет Верховный Суд признал действия гражданки превышением меры необходимой самообороны.

Во время застолья сожитель Г. избил А., что было подтверждено экспертизой, потом накинулся на неё с ножом, который та выхватила у него и нанесла удар в ответ.

Верховный Суд указал, что осуждённая действовала в состоянии необходимой самообороны, но в тот момент, когда она отобрала нож из рук, дальнейшие её действия стали превышением самообороны. Женщина, в конце концов, получила три года ИТК.

Аналогичную формулировку, к примеру, использовал Мукачевский суд уже в конце 2018-го, когда выносил приговор сыну, который убил отца, напавшего на него сначала с отвёрткой, а потом с ножом.

Сильно пьющий отец, по свидетельству очевидцев, напал на сына, нанёс ему удар отвёрткой в бровь, потом ножом в ногу. Отобрав в этот момент нож, сын нанёс два удара нападавшему отцу.

Суд признал, что в момент, когда нож был уже в руках у сына, отец перестал представлять угрозу жизни, а значит, дальнейшие действия Мукачевский суд квалифицировал как умышленное убийство, осудив сына на 7 лет.

Убила сожителя, рвущегося в дом. Зарезал соседку, выбившую двери

Не помогают порой оправдаться и такие действия нападавшего, как проникновение в жилище, которые Уголовный кодекс определяет как законное основание для применения оружия и других средств защиты.

Харьковский районный суд осудил в апреле 2018-го года женщину, которая спасаясь от нападения своего сожителя, закрылась в доме. В момент того, когда нападавший влезал в разбитое им окно в дом, где к тому же находился ребёнок, продолжая нападение, его сожительница нанесла ему три удара бутылкой по голове, от чего тот скончался.

Действия были квалифицированы по статье 118-й как превышение меры необходимой самообороны, а женщина осуждена, но тут же амнистирована.

Так в апреле 2018-го только Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда признал мужчину, который был осуждён по 118-ой за умышленное убийство при превышении меры необходимой самообороны, невиновным. При этом первый срок, который получил мужчина в Ивано-Франковске, был 12 лет по 115-ой статье, потом 8 лет по 121 статье УК (нанесение тяжких телесных), и только потом 2 года по 118-ой. В общем, обвиняемый отсидел в СИЗО 2,5 года.

Основанием полного оправдания послужило проникновение нападавших в составе группе лиц в жилище обвиняемого: женщина и мужчина выбили двери. Хозяин схватился за нож и нанёс один удар нападавшей, от которого та скончалась.

Это решение стало скорее редким исключением среди приговоров по аналогичным делам и было названо специалистами прецедентным.

За убийство нападавшего получил 3 миллиона компенсации

И потому в сложившейся практике решение Миргородского суда по-своему уникально. Этот суд совсем недавно 23-го апреля 2020-ого постановил выплатить 3 млн. гривен компенсации мужчине, который ещё в 2010-ом, защищаясь от нападения, убил одного из двух нападавших.

В 2012-м он был признан невиновным, и только в 2019-м приговор окончательно утвердили после нескольких инстанций.

52-летний мужчина, инвалид, возвращаясь с женой с Сорочинской ярмарки, подвергся преследованию и нападению со стороны двух пьяных молодых людей. На заправке они напали на него и стали избивать, от чего мужчина защищался деревянной кухонной лопаткой, купленной на ярмарке. Выбив из рук одного из нападавших нож, нанёс ему один удар, от которого тот позже скончался.

Экспертизы и свидетельства многочисленных очевидцев подтвердили версию защиты, но даже и это не помогло – в одной из инстанций бывший шахтёр тоже получил срок по 124-й статье (нанесение тяжких телесных при превышение меры необходимой самообороны), позже отменённый.

После почти 9 лет судебного преследования суд в Миргороде постановил выплатить пострадавшему от нападения компенсацию, вызванную незаконными действиями правоохранительных органов.

Чей нож?

Общим среди многих аналогичных судебных решений является то, что человек защищаясь, выхватывает нож у нападавшего и наносит ему смертельные или не смертельные ранения.

В большинстве из таких случаев оборонявшийся признаётся виновным.

При этом орудием защиты, как в решении Синельниковского районного городского суда от 6 июня 2018-ого, может быть не только нож, но и простой камень, а холодным оружием кастет или нунчаки. Так, защищаясь от ударов ножом, оборонявшийся поднял камень, нанеся один смертельный удар преступнику.

Суд постановил осудить защищавшегося на один год по статье 118 УК Украины.

Похожая ситуация произошла в Нововолынске в 2017-ом году: после распития спиртных напитков несовершеннолетний напал на двоюродного брата, нанёс ему несколько ударов кулаками, затем два удара ножом, после чего оборонявшийся, схватив лезвие ножа, силой выкрутил его в сторону нападавшего, причинив ему одно смертельное ранение. Суд в Волынской области решил, что оборонявшийся превысил меру самообороны, хотя, судя по тексту решения, нападавший не выпускал нож из своих рук в тот момент. Мужчину осудили на 2 года лишения свободы по статье 118 УК.

Поэтому вторым пунктом обвинения Сергея Стерненко в умышленном убийстве стало обвинение в ношении им холодного оружия.

Доказательства того, что нож радикала принадлежал ему, о чём Стерненко говорит сам на стриме с места событий, полностью рушат стратегию защиты о самообороне, так как даже самооборона ножом, забранным у нападавшего, признаётся в Украине в большинстве случаев преступлением, в том числе, не редко, и умышленным убийством.

Суды обращают внимание и на количество нанесённых ударов. В упомянутом уже решении Мукачевского суда нанесение больше одного удара (в данном случае 2-х) стало одним из веских оснований отказать в 118-й статье сыну, осудив его по умышленному убийству, несмотря на то, что нападавший отец ранил его отвёрткой, а затем ножом.

Напомним, Кузнецов, убитый Стерненко, получил несколько ранений в жизненно важные органы, причем, как писалось выше, по данным экспертизы смертельные удары националист нанес уже догнав Кузнецова через 100 метров от места первого столкновения. То есть, когда уже ни о каком нападении и, следовательно, ни о какой самообороне, речи идти не могло.

Таким образом, будь Стерненко "простым смертным", то уже наверняка бы получил приговор и сидел в тюрьме. И лишь политическое давление на органы следствие позволяет ему и через два года после убийства оставаться не осужденным.