Провал важных для Офиса президента голосований Верховной Радой, несмотря на формальное пропрезидентское монобольшинство, актуализировал разговоры о досрочных выборах парламента. Тем более приближается конец годичного иммунитета от роспуска.

По данным "Страны", на Банковой уже предупредили депутатов от "Слуги народа", что Зеленский рассматривает возможность распустить Раду.

Правда, многие депутаты восприняли эти угрозы не как реальные намерения, а как попытку припугнуть фракцию и сделать ее более дисциплинированной во время голосований.

Так ли это, разбиралась "Страна".

Исчезающие голоса

Мы уже писали, как президентский офис не смог обеспечить успешное голосование за программу правительства Дениса Шмыгаля, что сняло бы на год угрозу отставки Кабмина.

Несмотря на личную просьбу самого президента Владимира Зеленского, формально пропрезидентская фракция "Слуги народа" (СН), составляющая монобольшинство в Раде, дала всего 176 голосов из 248. Это было настолько мало, что не помогла даже помощь парламентских сателлитов (по итогу - всего 207 “за”).

А кандидатура Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки вообще не попала на голосование в сессионный зал, провалившись на уровне профильного комитета, хотя большинство в нем составляют депутаты от СН, включая его руководителя.

В итоге Шкарлет был назначен исполняющим обязанности министра по аналогии с бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, которая три года провела в таком статусе, что ей, кстати, не помешало продавить и проводить противоречивую реформу.

Однако в правительстве Шмыгаля это уже второй и.о. министра после Ольги Буславец, на которую возложено руководство Минэнерго.

С дефицитом голосов Банковая в подконтрольной вроде бы фракции сталкивалась и раньше. Часто находилась какая-то недовольная предметом голосования внутрифракционная группа, или же отказ голосовать был частью торгов с Банковой. Необходимые "штыки" добирались на стороне.

Однако в истории с программой действий правительства голосование саботировали одновременно сразу несколько групп влияния - Игоря Коломойского, Андрея Богдана и Андрея Ваврыша, а также “соросята”.

Этого в ОП не ожидали.

“У каждой группы были свои на то причины. Пойти навстречу президенту они не захотели. И президент понял, что “Слуга народа” больше не его фракция”, - комментирует политолог Алексей Якубин “Стране”.

Хирургический путь

Роспуск Рады - один из возможных способов решения проблемы.

Правда, официально такие намерения отрицаются.

Спикер Дмитрий Разумков (с которым, по слухам, у Офиса президента в последнее время тяжелые отношения) неоднократно за последнее время говорил, что вопрос о роспуске не стоит.

А член фракции "Слуга народа" Никита Потураев в разговоре со “Страной” назвал слухи на перевыборную тему “глупостью, провокацией и манипуляцией”. По его мнению, их запускают с целью дестабилизировать ситуацию в стране. “Есть много интересантов”, - говорит он без уточнений.

В тоже время, неофициально, один из нардепов "Слуги народа" подтвердил "Стране", что сигналы о роспуске в Раду из Офиса президента уже идут.

"Но многие наши депутаты их воспринимает как шантаж и запугивание, за которым ничего не последует. Мол, голосуйте дисциплинировано, иначе мы вас распустим. Но до роспуска, я думаю, не дойдет. Нынешний рейтинг "Слуги народа" около 30% и имеет тенденцию к снижению. Это означает, что в новую Раду "Слуга народа" заведет в самом лучшем случае 150-160 депутатов. А в реальности - и того меньше. Потеряем большинство, нужно будет с кем-то в коалицию вступать. К тому же не факт, что все депутаты новой Рады от "Слуги народа" будут людьми президента. Ведь нужно будет договариваться с олигархами о лояльности телеканалов, например. Да и по многим другим вопросам. То есть, досрочные выборы приведут просто к более чем двукратному уменьшению численности фракции, а значит и к потере контроля над правительством. А это прямой путь и к полной потери власти в государстве. Поэтому - какой смысл?", - говорит депутат.

Источник "Страны", близкий к Офису президента, сказал, что на данный момент роспуск Рады маловероятен. "Однако некоторые группы влияния в Раде, у которых на досрочных выборах не будет никаких шансов, делают все, чтоб эти выборы состоялись", - сказал источник.

Судя по всему, имеются в виду группы влияния внутри "Слуги народа" (Коломойский и прочие), которые саботируют голосования. И им намекают, что так поступать не следует. Потому что могут быть объявлены выборы, которые как раз им менее всего нужны.

То есть, также налицо элемент шантажа угрозой роспуска Рады. Но насколько действительно у власти есть намерения эту угрозу реализовать, если она не подействует и саботаж не прекратится?

30 ключевых дней

Прежде всего, чтоб распустить Раду нужно решить юридические проблемы.

21 июля 2020 года - в день своего избрания на досрочных выборах - парламент потеряет годовой иммунитет от роспуска.

Однако, для объявления президентом досрочных выборов должны быть соблюдены условия, записанные в Конституции. Условиями для роспуска Рады является отсутствие коалиции в течение 30 дней, невозможность в течение двух месяцев сформировать правительство или если на протяжении 30 дней одной сессии заседания не могут возобновиться.

На данный момент нет ни одного из этих условий. Правда, ходят слухи, что президент может распустить Раду на основании того, что нынешнее монобольшинство это не коалиция.

“Конституция туманно говорит, что одна фракция, куда входит парламентское большинство, может выполнять роль коалиции. Но какими документами это должно быть оформлено, не сказано. Если играть на роспуск, можно установить факт отсутствия коалиции судом и запустить счетчик на 30 дней, отведенных законом для ее воссоздания. В срок коалиция не восстанавливается. В день открытия осенней сессии президент издает указ о роспуске. Перевыборы проходят вместе с голосованием за местные органы власти 25 октября”, - описал возможный сценарий народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

В тоже время, сразу несколько депутатов Рады полагают, что это слишком слабое основание для роспуска.

"Конституционный суд сейчас не совсем подконтролен Банковой. Там можно будет достаточно быстро признать неконституционным указ о роспуске, если президент посчитает, что наличие монобольшинства означает отсутствие коалиции. Ведь это всем очевидный бред", - полагает нардеп.

Любые же другие основания нужно создавать. Причем заранее.

Самый простой вариант - чтоб из фракции "Слуги народа" до конца июля вышло 25 депутатов-мажоритарщиков и тогда в ней будет менее 226 человек. Если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, то у президента появится основание в конце августа-начале сентября объявить досрочные выборы на октябрь вместе с местными.

Правда, здесь нужно будет еще найти 25 мажоритарщиков, согласных выйти из фракции. Хотя теоретически президент такое количество мобилизовать может.

Но, повторимся, это нужно сделать заранее (не позже конца июля), чтоб успеть провести выборы одновременно с местными.

Выгодно или нет?

Впрочем, юридические проблемы, безусловно, не главные.

Основной вопрос - улучшат ли досрочные выборы политическую ситуацию для Зеленского или наоборот.

Мнения экспертов расходятся.

"Личный рейтинг Зеленского остается самым высоким в стране. Хотя он упал в последнее время, но в целом баланс доверия-недоверия гораздо лучше, чем у Верховной Рады. Думаю, народ воспринял бы новый разгон на ура. А президент вместо объединения людей Коломойского, Богдана,“соросят” и других фаворитов годичной давности получит целиком свою фракцию. Также фракцию могут почистить от перешедших во “фронду” депутатов типа Гео Лероса и некоторых одиозных персонажей. Правда, это будет с учетом падения рейтинга где-то 160 депутатов, но у него столько и в нынешней фракции. Зато в следующей коалиции можно политическую ответственность разделить с другими партиями", - говорит Игорь Попов.

"Кроме того, любые следующие выборы в Раду пройдут по пропорциональной системе, если, конечно, опять не поменяют закон. То есть не станет мажоритарщиков, которые чувствуют себя свободно во фракции, могут не присоединиться к ней, выйти в любой момент. В "Слуге народа" их больше половины, что нарушает монолитность. Кроме того, наберется полный состав парламента - 450 депутатов, а не 423-и, что вошли в нынешний девятый созыв. Фракции изначально будут больше", - считает политолог Якубин.

В тоже время, политолог Владимир Фесенко полагает, что президенту досрочные выборы парламента не выгодны.

“Сторонники досрочных парламентских выборов говорят, что таким образом президент почистит свою фракцию от нелояльных депутатов и восстановит управляемость фракцией. Противники досрочных парламентских выборов резонно отвечают, что, возможно, нелояльных депутатов в президентской фракции станет меньше (хотя фрондеры в больших фракциях всегда найдутся), а вот парламентское монобольшинство глава государства точно потеряет”, - анализирует Владимир Фесенко.

Сейчас президент, по мнению эксперта, может без политических последствий прибегать в случае необходимости к помощи союзников. А в новой Раде Зеленский потеряет “монопольное влияние и на парламентское большинство, и на правительство”, придется создавать коалицию. “Для него это может стать политической катастрофой”, - говорит Фесенко и потому считает вариант перезагрузки маловероятным.

Отметим, что в случае досрочных выборов, по данным социологии, "Слуга народа" точно будет в проигрыше, а в выигрыше может оказаться "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Обоим сейчас опросы дают заметно больше, чем они набрали на прошлых выборах.

Из других партий в Раду гарантировано проходит лишь "Батькивщина", но с результатом довольно небольшим - менее 10%. И этих процентов может не хватить, чтоб создать коалицию со "Слугой народа". А значит, партии президента придется входить в союз либо с Порошенко (что очевидно будет убийственно для рейтинга и политических перспектив Зеленского и всей его команды), либо с "Оппозиционной платформой".

Коалиция с ОПЗЖ перспективна с точки зрения реализации многих предвыборных обещаний Зеленского. В первую очередь - достижения мира на Донбасса. Однако, если бы президент в реальности хотел бы этого, то такой альянс (хотя бы неформальный) он мог бы организовать и в нынешней Раде. Даже с учетом возможного сопротивления в своей фракции со стороны "соросят" и группы Коломойского.

Но пока признаков таких намерений не наблюдается. И это тоже ставит под большой вопрос целесообразность для президента досрочных выборов Рады.