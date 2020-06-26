Пока идут разбирательства, почему погибли щенки на борту МАУ, на авиарейсах из Украины отправляют все новые и новые партии животных.

Фото из аэропорта "Борисполь" с готовящимся к загрузке клетками выкладывают в социальные сети зоозащитники и просто небезразличные граждане.

На многих снимках видно, что животные выгружают как товар - в тесных клетках, прямо из багажников авто.

"Новые фигуранты по отправке животных за границу. На данный момент отправку осуществляют Turkish airlines и Lufthansa. Поверите ли Вы, что животные в порядке? И документы оформляются не по чёрному? Запретить неконтролируемую транспортировку животных из Украины!", - написала в Facebook Алиса Воскобойникова.

Подготовка к погрузке животных в Борисполе. Фото: Alice Voskoboynikova

Зоозащитники рассказывают — бизнес на экспорте животных в Украине процветает.

Есть два отдельных рынка: "белый", по продаже иностранным покупателям породистых щенков из питомников, и "черный".

"Черные" посредники собирают бездомных, старых и больных животных, якобы, для "усыновления" за границу. Но на самом деле большинство животных ждет незавидна участь - их отправляют в лаборатории, на опыты. Как говорят зоозащитники, в этом бизнесе замешаны даже некоторые украинские приюты для животных. А по объему поставок "живого товара" Украина вышла на одно из первых мест в Европе.

Понятно, что с перевозкой таких животных никто особо не церемонится.

"Продают партии, плюс-минус пару животных это не проблема, поэтому с доставкой особо никто не заморачивается, главное, чтобы получилось как можно дешевле в расчете на одну голову", — рассказал нам посредник, занимающийся скупкой собак.

"Страна" разбиралась как работает конвейер по экспорту домашних животных из Украины.

"За деньги могут записать щенком хоть попугая"

В МАУ, на рейсе которой Киев-Торонто погибло почти 40 щенков из партии в более 500 штук, спустя почти две недели после инцидента все еще не могут назвать причины произошедшего. В компании заявили, что основанием для выводов будет отчет, который выдается канадской ветеринарной службой.

А пока его нет, в МАУ начали собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике и приостановили перевозку животных воздушными судами B767.

В МАУ сообщили, что регулярно проходят аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартам, регулирующих, в том числе, перевозки животных.

"Что касается перевозки животных непосредственно рейса Киев-Торонто, то все животные имели коммерческое назначение. Только одно животное летело с пассажиром. Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и другие города", - заявили в компании.

На "рейсе смерти" животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз. Всего в самолет загрузили 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках.

"Размещение животных в клетках более одной разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR. На рейсе перевозились собаки среднего возраста 4 месяца (самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которое делается в указанном возрасте). Перевозки большого количества животных стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным. Грузовой отсек самолета B767 вследствие малого количества пассажиров имел свободные емкости. Грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек) полностью вентилируются и являются температурно регулируемыми, что обеспечивается конструкцией воздушного судна. Поэтому любые манипуляции об отсутствии воздуха либо не рабочих систем кондиционирования исключаются авиакомпанией. Состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки животных до передачи авиакомпании от грузоотправителей", — сообщили в МАУ.

То есть, в компании дали понять, что на борт загрузили уже изможденных животных. Хотя формально они должны попадать на борт с ветеринарным паспортом и после осмотра врача.

"Все авиакомпании имеют свой список требований к перевозке животных. Невозможно отправить тех же собак, нарушив правила перевозчика - их попросту не возьмут на борт", - сказали нам в компании Easy Pets Moving (занимается организацией перевозки животных).

Впрочем, документы на животных легко купить.

Только в Киеве работают десятки посредников, которые берутся буквально за день подготовить полный пакет документов для вывоза животного за границу. Средняя стоимость - 100-150 долларов. При этом наличие самого животного необязательно.

"Таких посредников привлекают, к примеру, кода нужно вывезти за границу щенка до 4 месяцев. Дело в том, что официально в большинство стран можно ввозить животных старше 4 месяцев. Плюс нужно делать прививку от бешенства и ждать пока выработаются антитела, а это может занять до 3 месяцев. То есть, к заграничному покупателю может уехать полугодовалый щенок. Для сравнения: наши покупатели забирают щенков в возрасте 1,5-2 месяцев. То есть, лишние 4 месяца щенка для иностранцев нужно кормить. Плюс - для крупных пород сильно дорожает доставка. Малыши быстро растут а вместе с ними - и размер клетки для перевозки. А цена зависит именно от размера бокса", — рассказала нам владелица питомника золотистых ретриверов Gold Kiss Lady Luck Светлана.

Она говорит, что поставки животных за границу - это отдельный бизнес. Там работают десятки посредников. Некоторые отправляют породистых щенков и котов по заказу питомников. Другие работают со скупщиками животных, которые собирают партии животных на перепродажу за границу.

"Есть разные посредники. Нормальные питомники ищут людей с хорошей репутацией, так как заинтересованны, чтобы животное добралось до пункта назначения без проблем. Мы отправляли своих собак с курьерами. Но есть немало "черных" посредников, которые готовят пачки "левых" документов под партию животных и везут их безо всяких гарантий", - рассказали в питомнике Gold Kiss Lady Luck.

"У них есть выходы на государственную ветслужбу, они берут бланки с печатями о том, что животное здоровое, есть все прививки и т.д. Остается просто вписать личные данные "пассажира" - породу, возраст и т.д. Наличие самого животного необязательно, главное - плати деньги. Могут выписать паспорт хоть на щенка, хоть на попугая, без разницы", — сообщили нам в одном из киевских питомников.

Скупают по 500 долларов, продают - по 3 тысячи

Украина ежегодно отправляет за границу тысячи домашних животных (в основном, котов и собак).

Спросом пользуется две категории животных.

Первая - породистые щенки и котята. В Украине есть питомники по разведению десятков пород, щенки числятся в международных реестрах, участвуют в конкурсах и при этом стоят намного дешевле, чем собаки из европейских или американских питомников.

Скажем, те же французские бульдоги, которые в Украине продаются по 5-30 тысяч гривен, в Канаде стоят 2-3,5 тысячи долларов, а максимальный ценник доходит до 4-4,5 тысяч долларов. Примерно такие же цены в с США.

Померанские шпицы, которых любят в Европе, у нас стоят порядка 1 тысячи долларов, а в Германии или Франции цены на них доходят до 3 тысяч. И такая ситуация по большинству пород.

"К примеру, боксеры, в Украине не очень популярная порода, но в мире их любят. Цены отличаются, минимум, вдвое. В ту же Польшу или Словакию я могу продать щенка за 1,5 тысячи евро, а в Украине - в лучшем случае за 700-800 евро", - рассказала нам владелица питомника Sanvita и руководитель львовского отделения Кинологического клуба Украины Виктория Погодина.

Киевские заводчики рассказывают, что, к примеру, мальтийских болонок и бишон-фризе у них охотно покупают в арабских странах, в частности, ОАЭ.

"Иностранные покупатели заказывают щенков или напрямую в наших питомниках, либо через дилеров. Напрямую покупают у известных заводчиков, которые посещают международные выставки и есть в каталогах. Но у них и животные дороже, чем у менее раскрученных питомников. Есть также многочисленные посредники, которые скупают животных по разным питомникам и уже сами ищут им заграничных покупателей. Они заработают на комиссионных от заводчика и разницы в ценниках на животных у нас и за границей", - рассказал нам один из киевских заводчиков.

"Есть целая сеть посредников, которые скупают щенков в Украине и отправляют за границу. Те же 38 погибших щенков на борту МАУ- это порядка 76-80 тысяч долларов по ценам в Канаде, у нас их могли скупить за 20 тысяч долларов, то есть, заработки колоссальные", - говорит киевский ветеринар Игорь Белецкий.

Но, помимо посредников, продажи щенков и котят на поток поставили и так называемые "фермы". Это питомники, которые разводят большое количество животных, делая ставку не на разведение породы, а именно на количество щенков.

"Нещадно эксплуатируют животных, скажем, допускают вязку собак чаще, пытаясь увеличить количество приплода. Некоторые такие фермы продают щенков десятками, тогда как в нормальных питомниках щенки - "штучные", заводчики ходят за ними как за малыми детьми", - говорит Погодина.

То есть, основной заработок снимают посредники и "фермы". Но при этом пытаются сэкономить на чем только можно. Скажем, покупают липовые справки, не делают нужные прививки, содержат животных до вылета в неприспособленных условиях.

Нередко наших животных выкупают партиями иностранные посредники.

"Скажем, берут по несколько десятков щенков владельцы зоомагазинов, которые затем зарабатывают на разнице цен. Ведь если тот же французский бульдог за границей может стоить до 3 тысяч долларов, то у нас оптом их можно скупить по 400-500 долларов", - говорит Погодина.

"Берут для тестирования лекарств и шампуней"

Вторая категория животных, которые идут на экспорт из Украины - так называемый "пересорт". Это бездомные, беспородные, старые, больные собаки и коты. Но в эту группу попадают и отдельные породистые собаки.

Посредники собирают их (преимущественно бесплатно) как на улицах, так и по людям, которые по тем или иным причинам не могут больше содержать домашнего любимца.

"Рассказывают сказки, что для животных есть "усыновители" за границей. Это, якобы, сердобольные богатые иностранцы, которые согласны ухаживать за животным, тратить деньги на его лечение и др. На самом деле такие "идеальные хозяева" тоже есть, но их единицы. Основная же масса животных отправляется совсем по другим маршрутам. Их охотно выкупают различные европейские лаборатории, где на них тестируют лекарства, ставят опыты и прочее", — рассказал "Стране" посредник, занимающийся торговлей собаками.

Поэтому нередко в больших партиях животных, готовящихся на отправку за границу, часть щенков или котят попросту погибает и их без зазрения совести "списывают". На каждом животном посредники зарабатывают порядка 100 евро, поэтому потерь "не жалко".

Только германские лаборатории закупают для различных опытов миллионы собак. По данным итальянского информагентства ANSA, нелегальный трафик собак занимает в Евросоюзе третье место после оружия и наркотиков.

Украина в последние годы стала крупным звеном этой цепочки.

"Мне самой звонил посредник из Германии. Хотел приобрести биглей и даже не скрывал, что их будут использовать для тестирования шампуней. За щенка были готовы платить по 200-300 евро. И только у меня готовы были выкупить 15 щенков. Такие "охотники за щенками" прочесывают наши питомники и приюты для животных. В Европе заполучить собак и кошек "на опыты" не так просто. В приютах животные чипированы, ведется их строгий учет. У нас же с этим намного проще. Сколько содержится собак и куда они в итоге пропадают никого особо не интересует", - отмечает Погодина.

Наши щенки попадают в Румынию и Венгрию (часто по поддельным документам), а дальше их перепродают уже как "местных". Оттуда животные расходятся по Западной Европе и Британии. Британские зоозащитники уже обратили внимание, что "щенки из Румынии" (а в реальности это животные из Восточной Европы, в том числе, из Украины, России и Беларуси) часто заезжают в Великобританию, являясь переносчицами различных болезней (в том числе, тех, что передаются людям).

Зоозащитники также обращают внимание на жестокое обращение с такими животными в Румынии и по пути следования.

Скажем, британские зоозащитники, которые ведут в соцсетях страницу Barnaby and Bluebell (по именам спасенных ими собак), пишут о недавних случаях обнаружения собак, которые прибыли из Болгарии, Сербии и Македонии в Великобританию нелегально. На границе такой "живой груз" остановили правоохранители и в итоге, перевозчиков завернули. "Собаки сидели в ящиках 60 часов", - пишут зоозащитники. Они заявляют, что по Восточной Европе собак с сомнительными документами пропускают за взятку в 50 евро за одно животное.

"Потоки собак из Украины перевозят в Румынию по фейковым документам сляпанным в России и купленным у посредника (никто подлинность не проверяет), оформляется транзит и собачка исчезает в Румынии.Там ей лепят румынские документы и продают в Великобританию или Нидерланды, где закажут. И вот такие перевозчики отлично зарабатывают на доставках животных, купленных в интернете", - пишет зоозащитница Елена Алексеева.

По такой же схеме в Европу возят и животных из Украины.

Причем посредники нередко маскируются под волонтеров и даже собирают деньги на "отправку животных в любящие семьи за границу" с небезразличных граждан.

"Прежде чем собирать деньги на отправку того или иного животного.Настоятельно просим всех кураторов удостовериться, что животное попадет в семью!", - призывает Карина Мулиар в группе в Facebook "Немецкий рай - вся правда о вывозе собак".

Недавно Европарламент принял резолюцию, в которой призвал создать общеевропейскую систему защиты домашних кошек и собак, чтобы исключить их нелегальную и бесконтрольную продажу.

"Для защиты благосостояния животных на уровне владельцев домашних любимцев, а также в системе здравоохранения, депутаты Европарламента призвали к созданию плану действий на уровне ЕС, чтобы прекратить нелегальную продажу таких животных", — заявили в Европарламенте.

ЕП инициирует создание в ЕС системы обязательной регистрации кошек и собак, ужесточению санкций за насилие и ненадлежащее обращение с домашними животными, а также поощрению людей к принятию в дом, а не покупке животных.

По оценкам Европарламента, ежемесячно в ЕС продается 46 тысяч собак и большинство из них - без надлежащих документов. Наши зоозащитники говорят, что, как минимум, 20% этих животных - из Украины.

Повлияют ли инициативы Европарламента на "черный рынок" животных, который исправно снабжает Украина - пока неясно.

Как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, Украина - рай для поставщиков животных, ведь никто этот поток особо не контролирует.

"У нас фактически нет крупных объединений зоозащитников, которые постоянно бы мониторами ситуацию. Правоохранители также не особо активно занимаются этим направлением, хотя в Украине прописано законодательство по защите животных, за ненадлежащее содержание и грубое обращение предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Но на практике оно фактически не работает. Полиция зачастую просто закрывает глаза на эту проблему, что развязывает руки "черным" торговцам животными", - говорит Кравец.