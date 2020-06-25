С 24 июня в столице сняли почти все карантинные ограничения. Среди прочего, разрешили и работу бассейнов. Как сообщала "Страна", спортклубы в Киеве начали работу еще 1 июня, но до этого аквазоны (включающие бассейны и СПА) были закрыты.

Правда, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сейчас бассейны откроются только для индивидуальных тренировок.

А вот как в действительности начали "раскарантин" в СПА и бассейнах фитнес-клубов, разбиралась "Страна".

"Пятый элемент"

Спортивный клуб "Пятый элемент", который принадлежит бывшему президенту Петру Порошенко, уже готов принять посетителей. "Открыты все четыре бассейна, а вот СПА-зона закрыта", - информирует менеджер.

Открыть сауны и бани фитнес-клубам еще не разрешили. И когда эти услуги станут доступными для гостей, менеджеры спорт-центров не знают - мол, все зависит от решения властей.

А вот бассейн, по словам менеджера, будет работать без ограничений. Вот только перед первым посещением после карантина клиентам спортклуба нужно пройти обследование, чтобы получить допуск к занятиям. "В нашем клубе есть доктор, но вы можете прийти со справкой от своего врача", - рассказывает "Стране" менеджер "Пятого элемента".

Вход в спортклуб "Пятый элемент", фото - Страна

Также нас предупредили, что никаких ограничений по количеству посетителей в клубе не будет. Единственное пост-карантинное неудобство - приходить нужно со своим полотенцем, так как МОЗ запретил клубам выдавать их. А вот халаты в "Пятом элементе" можно получить без проблем.

"Количество людей в бассейне тоже не будет ограничиваться, так как территория клуба очень большая - более 25 тысяч квадратных метров", – сообщает менеджер.

Интересно, в связи с окончанием карантина в клубе действует акция: 15% скидки на годовой абонимент, который стоит 41.900 гривен. Действует акция до конца июня.

"Tsarsky"

Свою работу уже начал и спортивный комплекс "Tsarsky", но с рядом ограничений. Менеджер говорит, что в клубе уже работают все бассейны, но не работает зона СПА. Полотенца здесь тоже не выдают - клиенты приходят со своими.

Бассейны в спорт-клубе Tsarsky теперь уже наполнят водой и впустят клиентов. Фото - Страна

На одной дорожке в бассейне может находиться одновременно не более двух человек. В "Tsarsky" нас предупредили, что количество посетителей на данный момент небольшое, поэтому и ограничений никаких нет.

Перед первым посещением после карантина каждый клиент вынужден будет пройти обследование у клубного врача.

"Tsarsky", как и "Пятый элемент", привлекает клиентов большими скидками. Безлимитная карта на год для посещения бассейна в "Tsarsky" обойдётся вам в 90 тысяч гривен, а сейчас ее можно купить за 68 тысяч.

"Sky Fitness"

Фитнес клуб премиум-класса "Sky Fitness" также успел запустить работу своего бассейна, но, как и в предыдущих случаях, СПА-зона пока остаётся закрытой.

В этом клубе один бассейн - длинной 25 метров с четырьмя дорожками. "В бассейне действует ряд ограничений. На одной дорожке может находиться не более двух человек, а также нужно приходить со своим полотенцем", - проинформировал нас консультант. По его словам, больше всего клиентов приходят в утреннее время и поэтому лучше приходить в обед или вечером, чтобы дорожки были свободными.

Sky Fitness, как и два предыдущих клуба, запустили программу лояльности, чтобы привлечь как можно больше клиентов после длительного карантина. Если до конца этого месяца вы захотите купить годовой абонемент, который стоит 30 тысяч гривен, то получите в подарок ещё три месяца абсолютно бесплатно.

"Олимп"

А вот фитнес-клуб "Олимп" на улице Деловой еще не начал работать. Но менеджер сообщил "Стране", что 1 июля откроются бассейн и СПА-зона. Впрочем, информацию об открытии клуба лучше уточнить через несколько дней.

"Для нас стало неожиданностью, что разрешат работать бассейнам, в связи с чем мы попросту не успели подготовиться", - говорит менеджер.

Точно в клубе не могут ответить и на вопрос по поводу ограничения на количество клиентов в клубе.

"Сегодня руководство заявило, что мы откроемся 1 июля, а как будет в действительности, узнаем через несколько дней", – говорит менеджер.