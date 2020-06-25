Партия "Голос" попытается с помощью местных выборов сохраниться на политическом олимпе. Ключевыми будут два направления - Киев как средоточие украинской политики и Львов в силу его электоральной важности для партии.

Подробности - в материале “Страны”.

Съезд близко

Как заверили несколько собеседников издания в “Голосе”, на этой неделе состоится партийный съезд для решения проблемы бывшего лидера политсилы и экс-члена ее парламентской фракции Святослава Вакарчука.

“Страна” писала, что певец сенсационно отказался от депутатских полномочий. Однако разрешение Верховной Рады на уход он не получил.

Тогда Вакарчук вышел из собственной фракции, что позволяет “Голосу” в отношении него, избранного по партийному списку, применить императивный мандат, то есть отобрать депутатский значок. Принимает такое решение съезд.

При этом заместитель главы фракции “Голоса” Ярослав Железняк сказал “Стране”, что дело Вакарчука будет не единственным пунктом повестки дня форума. Он отказался уточнить ее содержание и дату самого съезда. Как сообщил другой депутат фракции не под запись, там решили хранить интригу до последнего по неким внутрифракционным соображениям.

Злободневных вопросов в “Голосе” действительно хватает. Логично, если на съезде поднимут, например, тему участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

В политических кругах распространяются слухи, что "Голос", чей рейтинг сейчас колеблется в районе 2-3% вообще не пойдет на местные выборы в виду бесперспективности.

Однако наши источники во фракции такую перспективу опровергают.

По словам собеседника издания, близкого к руководству партии, уже принято решение, что в избирательной кампании "Голос" будет принимать участие. Причем упор будет делать на Киев и Львов.

"На выборах здесь можно побороться за приличный результат и для наших кандидатов, и для партийных списков", - говорит источник.

Притула на Киев?

В Киева, то по июньским данным Центра социального мониторинга (ЦСМ), уровень поддержки “Голоса” - 4,6% среди всех респондентов (5,7% среди определившихся и готовых проголосовать). То есть 5%-й избирательный барьер - это, теоретически, посильная задача (правда, выборка только 1000 участников).

При этом в масштабах всей страны, по замерам ЦСМ рейтинг “Голоса” - чуть более 2% (среди тех, кто определился и готов голосовать). Но на западе страны показатели партии - уже 4,4% (выбора 3037 респондентов).

В общем, в отдельных регионах шансы попасть в местные советы есть. Хотя и не на 100%.

Что касается Киева, то, по данным источника в партии, выбор уже практически сделан. Телеведущий Сергей Притула, чье имя уже давно обсуждается в этой связи, согласился баллотироваться в мэры от партии "Голос".

“Пойдет ли он первым номером избирательного списка, пока непонятно. Изменения в Избирательный кодекс не приняты. Посмотрим, останется ли в нем возможность баллотироваться одновременно на должность городского головы и по партийному списку в горсовет”, - комментирует собеседник.

Притула отказался обсуждать вопросы “Страны”, переслав их к пресс-службе “Нового канала”, на котором он работает. Собеседник издания в политсовете партии, на просьбу прокомментировать ответил так: “Притула входит в наш политсовет, у него хороший рейтинг среди киевлян”.

Новый глава партии, член фракции “Голоса” Кира Рудык в интервью “Укринформу” на вопрос о Притуле ответила, что говорить о кандидатурах на мэров партия будет только после съезда в середине августа. Но отнесла телеведущего к тем кандидатам, которые “сотрудничают” с “Голосом”. При этом она сказала: в выборах мэра Киева и Львова будет “абсолютно точно” участвовать.

“Дело же не только в том, кого конкретно выдвигать. Надо ж еще договориться, кого мы поддержим во втором туре, если наш кандидат, не дай Бог, туда не попадет. Это уже больше о будущей коалициаде в Киевсовете”, - говорит собеседник, близкий к “Голосу”.

Для Львова одно время обсуждалась в партии кандидатура члена фракции Ярослава Рущишина. Источник издания, близкий к “Голосу”, говорит, что это происходило, скорее, по инициативе самого народного избранника.

Последняя попытка

Но пока партии еще надо сформировать штаб избирательной кампанией. Источник предположил, что в него будут привлекать фракционные кадры. “Раз Рахманин (Сергей Рахманин - Ред.) остается во главе фракции, штаб может возглавить, например, его зам Железняк”, - рассуждает он.

“Вопрос моего назначения на штаб слышу впервые. Не думаю, что это соответствует действительности”, - ответил "Стране" сам Железняк.

Ставки для партии на эти выборы высоки. По сути стоит вопрос о ее будущем.

“Партии нужно решить хотя бы минимальные в избирательных масштабах задачи - завести фракции в советы областных центров западной Украины. Если провести параллель со “Свободой”, эта партия с 2014 года уже не в парламенте, однако за счет присутствия в местных советах она остается на слуху. “Голосу” тоже нужен такой плацдарм. Если повезет, то завести и несколько “своих” мэров. В противном случае о партии можно будет забыть”, - комментирует бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко.

Это понимают и в “Голосе”, раз концентрируются только на наиболее перспективных участках, пытаясь вернуть любовь западноукраинского электората за счет призывов к борьбе с "пророссийским реваншем", за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и акций в поддержку подозреваемого в убийстве радикала Сергея Стерненко.