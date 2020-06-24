В коридорах власти ходят разговоры о возможном пересмотре сроков выборов в органы местного самоуправления, запланированных на 25 октября, если эпидемия коронавируса не отступит.

Об этом уже заговорили публично. Хотя звучат и заверения, что голосование состоится в оговоренную дату.

Какова вероятность “переносного” сценария и какими могут быть его последствия, разбиралась “Страна”.

Первая причина - эпидемия

Вариант переноса выборов по причине коронавируса допустил премьер-министр Денис Шмыгаль. На недавней пресс-конференции, посвященной первым 100 дням работы правительства, глава правительства заявил: “Если в Украине будут основания для введения полного карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы”.

Вместе с тем премьер надеется, что правительству удастся удержать ситуацию под контролем, что позволит в октябре провести выборы.

Одновременно из команды власти звучат и заверения о своевременном проведении голосования. Так, председатель провластной партии “Слуга народа”, первый замглавы ее фракции Александр Корниенко в разговоре с журналистами назвал инсинуациями разговоры о “переносе, отмене, невозможности проведения [выборов] из-за нехватки денег”.

“Выборы будут. Страна уже начинает к ним готовиться, и мы тоже будем к ним готовиться”, - утверждает Корниенко.

Правда, эпидемия не идет на спад. Если верить официальной статистике, заболевших по-прежнему много. В Министерстве здравоохранения призывают украинцев не терять бдительности и грозят ужесточением карантинных мер, правда, не во всей стране, а в тех областях, где кривая заболеваемости упорно не падает. А с приходом холодов (возможно, и раньше) ожидается вторая волна коронавируса. Если цифры станут ужасающими, у власти будут развязаны руки в отношении избирательного процесса (да и не только него).

Как считает бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко, статистика заболеваемости может послужить формальным обоснованием пересмотра сроков кампании.

“Нагнать большего страху на народ можно, добавив к цифрам телекартинку переполненных больниц, апокалиптические прогнозы. Это предупредит и возможные протесты. Но, по моим данным, такой сценарий считается запасным. А базовый - все-таки выборы проводить”, - говорит эксперт.

Член парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин ("Слуга народа") подтверждает, что резкое ухудшение эпидемической ситуации может иметь последствием перенос выборов.

“Мы же не хотим, чтобы наши люди болели и умирали. Поэтому Минздрав, вся власть и каждый из нас должен сейчас поработать, чтобы пересмотра даты выборов не было”, - говорит он.

В свою очередь народный депутат восьмого созыва Игорь Попов допускает, что команда президента Владимира Зеленского согласится передвинуть выборы не столько из-за боязни эпидемической катастрофы, сколько в силу политической конъюнктуры.

“Есть и политическая предпосылка. Рейтинг “Слуги народа” по-прежнему самый высокий в стране, но уходит в рецессию. Легкой победы, как на парламентских выборах, не будет. Наиболее болезненный здесь вопрос - собственные кандидаты в мэры ключевых городов. Очевидно, что у власти нет рейтинговых кандидатур. Выборы могут обернуться победой действующих городских голов, часть из которых уже фрондируют с Офисом президента, а часть стараются не высовываться, держа, однако, шиш в кармане. Хотя получится ли у Офиса президента до следующей оговоренной в законодательстве дате выборов - конец марта - вырастить достойных кандидатов - вопрос…” - комментирует эксперт “Стране”.

По его мнению, на руку играют также примеры зарубежных стран, где выборы из-за пандемии переносились.

Отметим: согласно июньскому исследованию Центра социального мониторинга, Баланс доверия Зеленскому за год с позитивного +34,1% опустился до негативного -8,9%. Ему не доверяют почти 50% украинцев.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" (СН) остается самой популярной в Украине, но ее рейтинг значительно упал - за нее готовы голосовать около 30% респондентов, определившихся с выбором. Вторая по популярности - "Оппозиционная платформа - За жизнь", чей рейтинг - более 18% подобных участников опроса. По замерам Киевского международного института социологии, проводившихся в конце мая-начале июня, рейтинг СН составлял 28% определившихся респондентов, "Оппоплатформы" - 17,7%.

При этом, показатели партии президента колеблются от региона к региону, но уже очевидно, что практически нигде она не сможет сформировать большинство.

"Слуга народа" Безгин считает неправильным переносить выборы по политическим причинам. “Я не думаю, что мы должны подбирать или менять время выборов в зависимости от того, есть ли у партии власти кандидат на ту или иную должность”, - говорит Безгин, себя причисляя к противникам этого сценария.

Высокопоставленный собеседник издания во фракции СН говорит, что вероятность его воплощения невысокая.

“Вероятность есть всегда, но я бы ее оценивал сейчас очень низко, пару процентов. Шмыгаль же перестраховывается, не понимая, что будет с Covid-19”, - утверждает источник, попросивший об анонимности.

Телеграм-канал "Политика Страны" называет три причины, по которым перенос выборов не очень выгоден самой власти, а потому маловероятен.

"1. Главный вопрос – зачем? К следующей весне рейтинг "Слуги народа" будет, скорее всего, еще ниже, чем в конце октября 2020 года. Важный момент – в конце октября еще не придут новые платежки за отопление. А в новом отопительном сезоне они могут быть сильно выше, так как цены на нефть растут.

2. Перенос выборов – не самая лучшая история с точки зрения имиджа и рейтинга власти. Сразу будут напрашиваться аналогии с Порошенко, который также хотел при помощи военного положения перенести выборы. И уже само по себе это способно еще больше обвалить рейтинг "слуг".

3. Позиция Запада. Посольство США буквально в четверг призвали Молдову не переносить запланированные выборы на ноябрь выборы президента из-за эпидемии коронавируса. Правда, в случае с Молдовой перенос выборов в интересах пророссийского президента Додона. А на местных выборах в Украине силы, которые в США считают пророссийскими, могут как раз улучшить свой результат. Поэтому трудно сказать, какая на самом деле будет позиция американцев, если вопрос переноса действительно встанет. Хотя, Запад, как правило, не очень любит такие игры с институциональными вещами. Например, в ноябре 2018 года США и ЕС не поддержали идею Порошенко по переносу выборов, несмотря на его заявления об "угрозе реванша", - отмечает Телеграм-канал.

Как отменить выборы юридически

Однако для переноса выборов (если все-таки до этого дойдет дело) одной плохой статистики мало. Нужно юридическое обоснование. Каким оно будет, мнения экспертов “Страны” расходятся.

Экс-нардеп Игорь Попов видит правовую лазейку в том, что назначить выборы формально должна Верховная Рада.

“Парламент же перед закрытием третьей сессии 17 июля может сказать, что-де не готов это сделать в связи с новой волной коронавируса. Мол, как только ситуация позволит, депутаты сразу соберутся с этой целью на досрочную сессию. А статистика в руках составляющего. Без назначения даты выборов ЦИК не сможет начать избирательный процесс”, - настаивает Игорь Попов.

Эксперт Черненко с этим не согласен. По его мнению, Центризбирком в любом случае запустит подготовку к выборам, чтобы не отвечать по закону за срыв кампании.

“Если они откажутся под предлогом, что нет даты выборов или денег, им грозит тюрьма. ЦИК будет действовать. Единственные возможные причины здесь - военное или чрезвычайное положение”, - настаивает эксперт.

Также считает бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера, утверждая, что любые другие причины отмены волеизъявления будут "за границами правового поля". "Дам прогноз с вероятностью 99%: эти выборы обязательно состоятся”, - комментирует Магера.

Для общества так будет даже лучше, считает политолог Андрей Золотарев.

“Избирательный процесс можно рассматривать и как выпуск обществом пара. Конечно, с учетом того, что осень будет сложной для власти и политически, и экономически, итогов выборов могут им не понравиться. И потому идея переноса не уходит у них из головы. Но сомневаюсь, что весной будет их положение лучше. А накопившейся к этому времени пар может уже не ждать, пока ему откроют клапан, а попытаться разорвать котел”, - говорит эксперт.

Игорь Попов придерживается другого мнения.

“К составу местных советов народ в принципе равнодушен. Да и рокировка мэров - кроме каких-то особых случаев - не то событие, на которое наше общество обращает серьезное внимание. Если власть скажет, что сэкономили немного денег, а если еще пообещает раздать - люди даже поаплодируют”,- резюмирует эксперт.