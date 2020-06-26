В Украине готовится масштабная реформа социальной службы. На официальном сайте Минсоцполитики появилось сразу несколько проектов на эту тему.

Планируется создать Национальную сервисную службу с разветвленной сетью территориальных отделений и достаточно широкими полномочиями.

Новая служба, к примеру, будет проводить верификацию получателей субсидий и соцвыплат, устанавливать факты лишних выплат и "отсеивать" тех, кто, по мнению инспекторов, претендует на бюджетные деньги незаконно.

Территориальные отделения получат возможность предоставлять социальные услуги (скажем, по уходу за стариками) платно. Платить, к примеру, придется тем, кто недавно продал квартиру, а значит, по мнению авторов проекта, имеет средства на платный уход.

"Страна" разбиралась, как будет работать новая социальная служба и чего ждать получателям выплат.

Соцработа плюс контроль всех выплат и субсидий

Стоит отметить, что на данный момент в Украине существует Государственная социальная служба. Она была создана в 2018 году и должна реализовать государственную политику в сфере социальной защиты населения, прав детей, а также осуществляет контроль за предоставлением социальной поддержки. Но на практике этот орган так полноценно и не начал работать.

Как отметила в одном из интервью глава Минсоцполитики Марина Лазебная, департаменты соцзащиты на местах — преимущественно в подчинении губернаторов, а министерство предоставляет им только методическую помощь. То есть, Минсоцполитики не может полноценно реализовать свою политику на местах.

"Мне досталась служба только с контрольными функциями. Это не то, что я вижу. Поэтому сегодня при министерстве создана рабочая группа, которая работает над переформатированием Государственной социальной службы. Вижу ее как национальную социальную сервисную службу. Однозначно будут и территориальный и субрегиональный уровни", - заявляла ранее Лазебная.

Реформу, по ее оценкам, можно завершить уже к концу этого года.

В пояснительной записке к новому проекту о создании Национальной сервисной службы также говорится о том, что Минсоцполитики выполняет слишком много функций, что снижает качество работы ведомства. Для урегулирования этой проблемы и планируется реформа.

Попросту говоря, у министерства сейчас не доходят руки до контроля ситуации на местах, в том числе, и с соцвыплатами. Ситуация поменяется с созданием новой службы.

"По предыдущему проекту - Государственной социальной службе - главной задачей были именно сервисные функции. Сейчас же речь идет больше о реализации социальной политики, в том числе, по соцвыплатам и субсидиям. Это - главная функция обновленной службы", - говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

Национальную сервисную службу планируют наделить широким списком полномочий. В частности, она будет курировать:

предоставление социальных услуг и проведение работы с семьями с детьми

оздоровление и отдых детей

вопросы усыновления и защиты прав детей

социальную адаптацию лиц после тюремного заключения

проблемы домашнего насилия и торговли людьми

вопросы, связанные с внутренне перемещенными лицами

соцзащиту лиц в инвалидностью, чернобыльцев, ветеранов и том числе, и денежные выплаты для этих категорий граждан

социальную и профессиональную адаптацию бывших военных

Но, пожалуй, самый интересный пункт — контроль за выполнением требований законодательства при начислении социальной помощи (субсидии, государственная помощь, социальные услуги и выплаты и другое).

Как указано в проекте, новая служба будет нести ответственность за использование бюджетных средств, в частности, при проведении перерасчетов, установлении размера выплат, в случае выявления фактов излишне уплаченной помощи или ее незаконного предоставления.

То есть, появляется отдельное ведомство, которое будет следить за субсидиантами и получателями соцпомощи.

О верификации получателей власти заявляют уже давно, и, собственно, определенная работа ведется. Но, как правило, все сводится к сбору документов по соответствующим критериям. Скажем, для субсидиантов есть требование - отказывать в случае приобретения авто или любой крупной покупки дороже 50 тысяч гривен. Но на местах инспектора редко ходят по домам, проверяют не сделан ли ремонт в квартире и не оформил ли претендент на субсидию машину на тещу. То есть, массовые рейды с изобличением "нечестных получателей" не проводятся.

Что, очевидно, поменяется с созданием новой службы, в прямые обязанности которой как раз и будет входить выявление излишне выплаченных сумм или неправомерно назначенных выплат.

К примеру, в проекте прямо указано, что служба будет проводить анализ материального состояния семей с детьми и оценивать "эффективность их социальной поддержки". То есть, тратятся ли деньги по назначению. Это касается многодетных семей, опекунов, приемных семей, детдомов семейного типа, воспитателей детей-сирот и других.

Получателям выплат от государства придется еще и активно участвовать в мероприятиях, которые будут проводить соцработники, скажем, их будут учить быть ответственными родителями, "способствовать личностному и культурному развитию детей. В том числе, с учетом традиций и культуры украинского народа". У новой службы усыновителям придется получать разрешения, а турагентствам и детским оздоровительным учреждениям согласования и разрешения на работу.

Сервисная служба по такой же схеме планирует взять в оборот практически всех получателей бюджетных денег - от инвалидов и стариков до переселенцев и бомжей. Так, она будет курировать санаторный отдых, обеспечения автомобилями, выплату денежных компенсаций на бензин, ремонт машин, оплаты жилья и коммуналки для переселенцев, а также — "анализ соответствия размеров таких компенсаций фактическим затратам".

То есть, опять таки, речь идет о выявлении "нечестных получателей" и излишне уплаченных сумм.

Пройдутся по квартирам и заставят вернуть лишнее

Согласно проекту, ежегодно будут утверждаться планы проведения проверок территориальными подразделениями Национальной сервисной службы.

Планируется проверять по ряду критериев:

соблюдение законодательства по социальным услугам

достоверность предоставленных документов и информации

правильность начисления помощи

ведение учета излишне уплаченных средств из-за неправомерного предоставления помощи или начисления ее размера.

Все это уже прописано в законе о верификации. Напомним: предусмотрено три уровня проверок: до, во время и после получения выплат. И, если обнаружится, что начисления были незаконными или слишком высокими, деньги придется вернуть - частично или всю сумму.

Не хватало лишь исполнителей - армии инспекторов, которые будут вести проверки на местах. И, судя по всему, с появлениям новой службы этот вопрос будет решен.

"Это будет своего рода социальное контрольно-ревизионное управление. Не стоит обольщаться, что новая серийная служба будет искать людей, которые нуждаются в государственной поддержке. Создается некий "карательный отряд", главная цель которого - выявление незаконных получателей и возврат денег", - считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

Для проведения проверок новая служба сможет получать беспрепятственный доступ ко всем базам данным и госреестрам, привлекать сторонних экспертов и даже инициировать изменения законодательства по "своим" темам.

Нацслужба будет подчиняться Минсоцполитики, но ее главу станет назначать Кабмин. То есть, по-сути, ведомство будет контролироваться правительством.

Территориальные подразделения планируется создать во всех областях страны. Причем напрямую их будут курировать не местные власти, как это происходит сейчас, а именно Нацслужба. При этом, если сейчас представителей Госслужбы соцполитики работает только 50 (остальные - чиновники из районных и областных администраций), то, по новому проекту их штат увеличат до более чем 1,4 тысяч человек.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, проблема верификации соцвыплат в Украине назрела уже давно, так как многие получают деньги из бюджета незаконно. Но, к примеру, прежняя попытка запустить Государственную социальную службу провалилась.

"Поэтому прежде чем создавать новый орган, целесообразно довести до ума предыдущие решения, иначе он может оказаться заложником изменившийся политической конъюнктуры. Это тот случай, когда количество госорганов не перерастает в их качество", - говорит Забловский.

То есть, не исключено, что с созданием новой службы качественного прорыва в социальных услугах не будет, а все закончится жесткими проверками получателей на местах и отъемом уже выплаченных людям денег.

"Идет подготовка к качественно новому назначению социальной помощи, когда учитываться будет не только статус человека и его право на выплаты, но и материальное состояние семьи. Другими словами, если ты чернолиц, но имеешь успешный бизнес, выплаты тебе не положены. Точно также инвалид, имеющий состоятельных родственников, может вообще ничего не получить. Но для этого нужен тщательный мониторинг условий жизни льготников и получателей субсидий", - говорит Шубин.

Платные услуги и работа за еду

Интересно, что параллельно Минсоцполитики собирается менять правила предоставления социальных услуг. Соответствующий проект есть на сайте ведомства.

Территориальные центры будут предоставлять услуги по уходу на дому, социальной адаптации, что, собственно, есть и сейчас.

Но заявлены также такие услуги, как, к примеру, представительство интересов, экстренное вмешательство, хосписная помощь (уход за смертельно больными) и другие.

Такие услуги могут предоставляться инвалидам, старикам, людям с неизлечимыми болезнями, психически больным, детям и так далее. Для получения услуг с территориальным центром нужно заключать договор.

Но бесплатно помогут не всем. За бюджетный счет могут получать услуги в полном объеме только инвалиды первой группы и дети с инвалидностью.

Другие могут рассчитывать бесплатно только на консультацию, представительство интересов и кризисное вмешательство. Другие услуги - по результатам анализа финансового состояния (если совокупный месячный доход семьи меньше двух прожиточных минимумов).

Интересно, что прописана возможность платных соцуслуг, стоимость которых территориальные центры смогут устанавливать сами.

К примеру, платными будут услуги для тех, чей доход превышает четыре прожиточных минимума (порядка 8 тысяч гривен в месяц). Также прекращается предоставления бесплатных услуг, даже тем, кто имеет на них право, если человек, к примеру, продаст или завещает квартиру.

Как вариант - оплатить услуги для людей смогут местные власти.

"Появление такого проекта выглядит странно. Ведь ранее власти заявляли, что берут курс на монетизацию всех льгот, то есть, будут помогать нуждающимся не услугами, путевками или транспортом, а деньгами. Но теперь, судя по всему, от этой идеи отказались, а решили совершенствовать систем соцпомощи по-другому - путем отсечения всего "лишнего". Но суть от этого не меняется - планомерно государство отстраняется от решения социальных проблем украинцев", - говорит Кущ.

Также соцслужбы смогут организовывать так называемые отделения адресной помощи. Там будут собирать людей с инвалидностью, серьезными болезнями, психическими отклонениями, а также безработных и малоимущих. Их обещают кормить, обеспечивать одеждой и обувью, предметами личной гигиены. Но все это нужно будет отрабатывать. Отделения адресной помощи смогут организовывать мини-швейные цеха, парикмахерские, прачечные, проводить ремонты и работы на приусадебных участках. Где по всей видимости, предложат работать "трудоспособной" части претендентов на помощь.

То есть, как и обещали украинские власти в меморандуме с МВФ, получателей социальной помощи будут жестко верифицировать, а социальные услуги останутся лишь для самых бедных категорий населения.