Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз решил перекроить судебную систему. Он внес в Верховную Раду Украины проект Закона №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности Верховного суда и органов судейского управления.

Документ определен президентом как неотложный и направлен на выполнение подписанного Украиной меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Что изменится в судебной системе в случае принятия этого закона, анализирует "Страна".

Проект под МВФ

Реформа судебной системы была одним из структурных маяков, выполнения которых требовал от Украины Международный валютный фонд. В последнем меморандуме, который "Страна" анализировала еще в конце мая, говорилось, что МВФ ждет от Киева неких решений, которые "обеспечат независимость, добросовестность и подотчетность судебных органов".

"Мы обеспечим, чтобы процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы (в том числе для Верховного суда) контролировались лицами с высокой компетентностью, надежностью и порядочностью. Мы планируем внесение поправок в Закон о Высшем совете юстиции) для усиления процесса отбора, обеспечивающего безупречную репутацию и честность его членов", — говорится в меморандуме.

На самом деле, как уже писала "Страна", смысл внесения поправок в том, чтобы усилить роль международных экспертов в контроле над ВСП и судейским корпусом. Потому что предыдущий закон, который был принят уже при Зеленском, не так давно признал неконституционным Конституционный суд.

Вот и потребовался новый законопроект.

Согласно ему внутри Украины ключевым органом по контролю за судьями будет Высший совет правосудия. Он вносит представления о назначении судей на должность, рассматривает жалобы о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, смещает или временно отстраняет судей с должностей, переводит их из одного суда в другой, дает согласие на задержание судей и их содержание под стражей.

Полномочия ВСП прописаны в Конституции. Зеленский хочет законом их расширить - дать право ВСП еще и устанавливать количество судей в судах. Правда, это предлагается делать по представлению Государственной судебной администрации. Раньше же количество судей в судах определяла именно Государственная судебная администрация при согласовании с ВСП.

Интересно, что положение о количестве судей Верховного суда (на сегодня речь идет о 100 судьях) из действующего закона предлагается исключить. Таким образом, сколько судей в Верховном суде также будет определять ВСП.

Также Высший совет правосудия получит право устанавливать порядок отборочного и квалификационного экзамена на судью.

Отбор в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) также отдается в руки ВСП. В ее составе будут 16 (вместо нынешних 12) членов, которые назначаются ВСП на 4 года по результатам конкурса.

К судьям приставят смотрящих

А вот то, как будет осуществляться этот отбор, и вызывает немало вопросов. Зеленский предлагает, чтобы отбор проводила конкурсная комиссия в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. В частности, предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов.

Кандидатуры последних должны подать международные и иностранные организации, предоставляющие Украине международную техническую помощь или осуществляют свою деятельность в сфере юстиции, судебной власти или в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Требование о том, чтобы кандидатуры экспертов подавали те, кто предоставляет Украине международную техническую помощь, в этом документе всплывают впервые.

Отметим, что международная техническая помощь (МТП) - это не прямые инвестиции в Украину, а некие консультативные услуги, в основном ради проведении реформ. По данным МЭРТ, в последние годы главными донорами международной технической помощи были США, ЕС, Еврокомиссия, ЕБРР, Германия, Канада, ООН, Швейцария и Швеция. Украина от них получала миллиарды долларов ежегодно.

Например, по данным МЭРТ, только в 1 полугодии 2019 года МТП на ядерную безопасность составила 2,6 млрд долларов, на безопасность и оборону - 1,4 млрд долларов, а на проекты по "гражданскому обществу" - 447 млн долларов.

То есть, определять кандидатуры "международных экспертов" будут западные страны и организации.

"Это "смотрящие", которые будут отобраны западными посольствами. Они будут выполнять задачи, которые им будут ставить их хозяева. Ни о какой независимости судей и судов в Украине с таким подходом речь не идет, - сказал "Стране" президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", советник бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский. - Их будут назначать не по профессиональным качествам, а по прямому указанию западных партнеров. Зачем это Зеленскому? Ему надо выполнить меморандум с МВФ. Его убедили, что без денег МВФ Украина на выживет".

"Дать контроль Западу над судебной системой - это условие партнеров Украины, оно было предусмотрено меморандумом о сотрудничестве с МВФ. Несмотря на то, что это требование нарушает принципы государственного суверенитета и Конституции, все суды хотят превратить в объекты, к которым приставят западных "смотрящих". Все это будет подаваться под соусом того, что если Украина не выполнит эти требования, МВФ 1 сентября пересмотрит условия сотрудничества и мы не получим следующие транши", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

А вот от идеи с функционированием Комиссии по добропорядочности и этике (в работе которой также могли участвовать международные эксперты) президент отказался. Действующую статью о существовании такой комиссии в новом проекте предлагается упразднить.

Видимо, чтобы судьи особо не роптали на эти новации, их хотят удовлетворить повышением зарплаты. Правда, это повышение касается не всех судей, а только судей Верховного суда.

Так, Зеленский предложил оклад судей Верховного суда поднять с 55 до 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (то есть вместо нынешних 124850 грн оклад судей составит 170250 грн). Оклады судей местных судов останутся на нынешнем уровне - 30 прожиточных минимумов (68100 грн), а апелляционных - 50 прожиточных минимумов (113500 грн в месяц). Отметим, что речь идет о базовом окладе, и не включает в себя целый ряд надбавок, включая региональный фактор.