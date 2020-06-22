Депутатская группа “За будущее” (ЗБ) после выхода из нее сразу трех депутатов приблизилась к пределу численности парламентских объединений в Верховной Раде этого созыва. В ней осталось 19 народных избранников, тогда как требование регламента - минимум 17-ть. Если меньше - возникает угроза роспуска.

В последнее время ЗБ не может похвастаться единодушными голосованиями за знаковые законопроекты.

Могут ли группу покинуть еще депутаты и что ожидает ее в будущем, разбиралась “Страна”.

Системно неголосующие

О переходе депутатов Ларисы Билозир, Геннадия Вацака и Николая Кучера из ЗБ в депутатскую группу “Доверие” объявил 19 июня спикер Дмитрий Разумков. Оба парламентских объединения состоят из победителей выборов в мажоритарных округах. Так, депутат Билозир прошла в парламент по округу №15, депутат Вацак - по округу №16, а Кучер - №17 в Винницкой области. Последний в этом округе на досрочных выборах 2019 года переизбрался.

В Раде прошлого восьмого созыва Кучер состоял во фракции “Блока Петра Порошенко” (БПП). Лариса Билозир - это его дочь и невестка певицы, экс-депутата Оксаны Билозир (БПП).

В этом парламенте перебежчики редки, а тут сразу три депутаты поменяли группу. Переход моментально оброс слухами. В комментарии “Стране” депутат Билозир объяснила свои действия двумя причинами.

Во-первых, она была не согласна с тем, что ее бывшая депгруппа стала базой для новой одноименной политической силы.

“Я прошла в парламент как беспартийная, никогда не была в партии. А они (большинство в депгруппе ЗБ - Ред.) решили строить партийную структуру и идти на местные выборы, что тоже не входит в мои планы”, - заявила она.

Напомним: с недавних пор полное официальное название парламентского объединения “Группа “Партия “За будущее”.

Во-вторых, Билозир стала голосовать иначе, чем большинство в ЗБ.

“По многим вопросам я голосовала вопреки позиции группы, с которой я была принципиально не согласна. Я не могу сказать, что по этому поводу были серьезные замечания коллег, но это тоже стало причиной ухода”, - утверждает она.

Речь идет, помимо прочего, о знаковом голосовании на прошлой пленарной неделе за программу действий правительства. Как писала “Страна”, во второй раз за две недели сессия отказалась утвердить этот документ, хотя за него агитировал сам президент Владимир Зеленский. Теперь Кабмин Дениса Шмыгаля не имеет годового иммунитета и может быть отправлен в отставку в любой момент. Руководство ЗБ раскритиковало программу, тем не менее шестеро членов группы, включая указанных трех, ее поддержали.

"Мы обсуждали их позицию. Они считают, что Кабмину надо было дать шанс", - говорит член ЗБ Дмитрий Лубинец "Стране".

Он также утверждает, что конкретно коллеги Билозир, Вацак и Кучер "системно голосовали за инициативы Кабмина", тогда как группа по большей части критически настроена по отношению к правительству Шмыгаля.

“У нас нет установки, что все должны голосовать по указке, однако общая линия должна выдерживаться. Очень часто наши мнения с коллегами не совпадали. Думаю, им достаточно комфортно было выйти и перейти в группу, которая голосует за все кабминовские идеи”, - комментирует депутат Лубинец "Стране".

Интересы Косюка

Есть и другое объяснение этой кадровой потери ЗБ. В политических кругах трех упомянутых депутатов относят к лобби Юрия Косюка – ключевого акционера агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” (МХП) и бывшего заместителя главы администрации президента Петра Порошенко.

Кучер работал в МХП более 10 лет.

На первый взгляд прямой связи Вацака (выходца из кондитерского бизнеса) с “Мироновским хлебопродуктом” нет, но можно найти косвенные доказательства. Скажем, депутаты Билозир, Вацак и Кучер, а также член парламентской фракции “Батькивщины” Олег Мейдич недавно сделали совместное с МХП заявление о помощи в борьбе с коронавирусом в Винницкой области.

Кроме того, помощник депутата Кучера в Раде прошлого созыва Ирина Лой сегодня работает с Вацаком.

Народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко говорит, что выход этой тройки из ЗБ стал ударом для бизнесмена Игоря Коломойского, которому приписывают влияние на депгруппу - как и министру внутренних дел Арсену Авакову.

“Особо обидно Коломойскому то, что Билозир, Кучер и Вацак сразу же присоединились к конкурирующей группе “Доверие”, которая связана с владельцем группы “Кернел” Андреем Веревским”, - написал Лещенко в своем Телеграм-канале.

Как он объясняет, группа Веревского, увеличив свою численность, ослабляет внутрипарламентские позиции ЗБ. “Именно через эту группу (“За будущее” - Ред.) Коломойский собирался шантажировать президента Зеленского. В отличие от “За будущее” группа “Доверие” поддерживает Зеленского и регулярно покрывает дефицит голосов”, - пишет Лещенко.

В разговоре со “Страной” депутат Лубинец (ЗБ) переадресовал вопросы о влиянии агробаронов на депутатские переходы упомянутым народным избранникам. Депутат Билозир ответила изданию, что комментировать “фантазии” не будет.

Впрочем, показательный факт, что троица единственная в ЗБ поддержала так называемый антиколомойский закон (№2571-д), призванный помешать Коломойскому вернуть себе долю в национализированном "Приватбанке" или добиться компенсации.

“Доверие” проголосовало за закон почти в полном составе.

Партстроительство грозит разрушением

Главный теперь вопрос - может ли ситуация с численностью еще более ухудшиться для ЗБ. Ведь программу против воли большинства поддержали шестеро членов группы. Последуют ли за тремя винницкими мажоритарщиками еще народные депутаты Александр Герега (округ №192 в Хмельницкой области), Антон Киссе (№142 в Одесской области) и Антон Яценко (№200 в Черкасской области)? В группе “За будущее” осталось 19 “штыков”, а, согласно регламенту, в Раде этого созыва состав фракции ли, депгруппы не может быть менее 17 человек, иначе грозит роспуск.

Депутат Лубинец говорит, что хотя решение коллег Гереги, Киссе и Яценко относительно программы стало для остальной части группы “новостью", по другим вопросам они чаще солидарны с большинством. “Я обсуждали с ними выход из группы: они эту возможность не рассматривают”, - говорит он.

Депутат Яценко сказал “Стране”, что голосовал за план работы Кабмина потому, что предложения его комитета по вопросам экологической политики и природопользования были учтены.

“Я не искал бы здесь теорию заговора, - говорит он. - Не стоит ожидать с моей стороны никаких действий (в смысле выхода из группы - Ред.) И у меня нет информации, что кто-то еще собирается покинуть”.

Однако народный депутат, знакомый с членами ЗБ, не исключает, что на настроения в группе может повлиять активизация партстроительства. Тем более, что партия становится все более на оппозиционные рельсы, что вызывает опасения у представителей бизнеса, которые хотят иметь хорошие отношения с властью.

“По моей информации, идея партии "За будущее" с опорой на депутатов действительно не всем “зашла”. Если одни члены группы искренне хотят работать с ней, другие считают, что проект не “взлетит”, и не хотят в него ввязываться. Какой выход из этой ситуации предпочтут вторые, сейчас сложно сказать”, - полагает собеседник издания.

Впрочем, он уверен, что до развала группы дело не дойдет.

“Это было бы серьезной имиджевой потерей для Палицы (близкий к Коломойскому член ЗБ Игорь Палица, который возглавил создающуюся партию - Ред.) Он сделает все, чтобы этого не произошло: или уговорит сомневающихся не уходить, или доберет людей на стороне”, - комментирует он.