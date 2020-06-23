Сфера услуг работает в режиме ослабленного карантина уже больше месяца, торговые центры - порядка трех недель. За это время стало понятно - на быстрое восстановление могут рассчитывать далеко не все.

Ситуация везде разная, но список жалоб предпринимателей примерно одинаков: клиентов мало, у людей нет денег, поэтому продажи падают. В магазинах и салонах красоты говорят о минусе в 40%, рестораны недосчитались до 75% от докарантинных оборотов, в химчистках и прачечных сокращение заказов и вовсе в разы.

К тому же зачастили проверяющие, и, как говорит бизнес, рейды стали для контролеров настоящей "кормушкой". Да и в целом действия властей только усугубляют кризис, охвативший многие сегменты.

Вместо понятных правил работы и поддержки бизнес постоянно сталкивается с новыми ограничениями и "ловушками". Скажем, рынки формально открыли, но работают они не везде, есть ограничения по группам товаров. Поэтому фермеры снова вынуждены отдавать урожай за копейки посредникам. Та же история с транспортом - он вроде и ездит, но на местах чиновники ставят палки в колеса.

Поэтому некоторые рестораны, салоны красоты и магазины, открывшись после карантина, снова подумываю о закрытии.

"Страна" разбиралась как украинский бизнес выходит из карантина

Рестораны атакуют проверяющие, штрафы "прощают" за 6 тысяч

В ресторанном бизнесе сейчас — не лучшие настроения. Киевские рестораторы ждали, что с 5 июня им снимут ограничения на допуск посетителей во внутренние залы. Но послабления получили только рестораны Киевской области, в столице запрет продолжает действовать.

"Парадоксальная ситуация - на одной стороне Окружной ресторан с еще «киевской пропиской», и там открыта только летняя площадка, на другой - заведение, которое формально уже находится в Киевской области, и оно спокойно работает", - говорит руководитель агентства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

По ее словам, пригородные рестораны, особенно те, у которых есть бассейны или зоны отдыха, чувствуют себя хорошо. "Они загружены на 120%, посетители выстраиваются в очередь", - говорит Насонова.

В то же время в городе рестораны стоят полупустые. "Заметно поредела семейная аудитория, но осталась молодежная", - отмечает Насонова. Заработки просто смешные, - жалуются рестораторы.

"Выручка — упала в разы, мы содержим как можем часть людей, порядка 50% персонала без работы и средств существования, все чаще в среде рестораторов звучат разговоры о забастовках и даже голодовках под КГГА. Я не шучу, это очень активно обсуждается, люди в отчаянии и вполне готовы на самые решительные меры", - говорит соучредитель ресторанов Under Wonder и "Вино и Люди" Галина Фрунзе.

Совладелица Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева говорит, что после того, как погода наладилась, посетителей стало немного больше. Но все равно заполняемость - только 25% от докарантинных объемов.

При этом в рестораны зачастили проверяющие.

"Бизнес сейчас вообще живет в страхе. Проверяющие, которые мы уже окрестили "карательными отрядами" ходят пачками. Проверяют не только соблюдение общих санитарных норм (расстояние между столами, график уборки, температурный скрининг и др.), но и, скажем, пятидневные запас масок или договор на утилизацию масок.

Причем, контролеры нередко сами провоцируют рестораны, чтобы было к чему придраться. К примеру, проверяющий под видом посетителя просится в туалет, а когда его впускают внутрь ресторана - выписывает штраф. Или звонят и просят забронировать столик для компании во внутреннем зале, а потом уже целенаправленно идут штрафовать. Некоторые рестораны, у которых нет летней площадки и которые запускались после карантина в формате «на вынос», начали снова закрываться. Ведь штраф в 17 тысяч съедает практически всю дневную выручку, то есть, работать просто нет смысла", - рассказала Насонова.

По ее словам, отмашка на проверки развязала руки целой армии "голодных" контролеров - они придираются буквально ко всему и или предлагают "порешать" за 4-6 тысяч гривен или выписывают штраф.

"Новая кормушка. Добивают полумертвую корову вместо того, чтобы дать ей возможность выжить. И это на фоне наплевательского отношения к карантинным запретам во многих общественных местах, транспорте", - говорит Галина Фрунзе.

В контролирующих органах в свою очередь заявляют о массовых нарушениях карантинного режима, что ухудшило статистику по коронавирусу. И обещают новую волну проверок уже на этой неделе. "Считаю, что необходимы массовые проверки. По меньшей мере 10 000 проверок Госпродпотребслужбы за соблюдением установленных норм заведениями общественного питания должны быть осуществлены", - сказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов .

"Мы следим за новыми заявлениями киевских властей. Появилась информация, что нужно будет еще тестировать сотрудников раз в месяц на коронавирус. Это дополнительные расходы еще порядка 350 гривен на каждого сотрудника", - говорит Остафиева.

При этом есть рестораны, к которым проверяющие не заходят. "Мы уже шутим, что нынешняя охота на рестораторов - это месть Тищенко", - говорит Насонова.

По ее словам, если такая ситуация затянется - запрет на работу внутренних залов продлят до 31 июля, а жесткие проверки продолжатся, многие рестораны просто снова закроются. "Поставят заведения на консервацию, персонал распустят. Работать в таких условиях нет смысла", - говорит Насонова.

"Продажи — минус 40%, магазины протянут 2-3 месяца"

Торговые центры в Киеве работают с конца мая и первые финансовые результаты, по словам директора Украинской торговой гильдии Евгении Лактионовой, появится только после 1 июля.

Но уже сейчас можно говорить, что первый наплыв "шопоголиков", которые за время карантина соскучились за покупками и сразу же после открытия торговых центров пошли по магазинам, быстро закончился.

Люди в торговых центрах есть, но их заметно меньше, чем до карантина. Да и деньги на покупки сейчас есть не у всех, несмотря на скидки, которые активно предлагают продавцы.

"В целом продажи ниже, чем раньше, на 30-40%", — говорит маркетолог, руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

По словам Локтионовой, посещаемость ТРЦ ниже докарантинной в среднем на треть - за счет неработающих пока фуд-кортов и развлекательных зон (они привлекали значительную часть покупательского трафика).

"Трафик меньше за счёт нерабочих детских и развлекательных зон, соотвественно слабые продажи», - подтвердила и Маркова.

По ее словам, для небольших магазинов ситуация критическая - если продажи не начнут расти - придется съезжать, ведь арендную плату торговые центры практически не снизили. "Если сетевики еще могут как-то держаться, то у небольших магазинов запас прочности - 2-3 месяца, то есть, уже осенью предприниматели будут вынуждены выселяться из торговых центров", - говорит Лидия Маркова.

Впрочем, продажи падают не у всех. Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук рассказал нам, что у них, наоборот, объемы продажи за последнее время выросли на 20%, и компания даже начала открывать новые магазины в регионах. "На прошлой неделе один магазин открыли и еще три готовим к запуску", - говорит Барсук.

В целом для торговых центров все зависит от того, как скоро разрешат открыть развлекательные зоны и фуд-зоны (а есть опасения, что запрет продлиться до 31 июля) и от покупательной способности населения, которая на данный момент падает. Плюс многие сейчас планируют отпуск, поэтому экономят на покупках.

Фермеры отрезаны от рынков, зарабатывают посредники

На дефицит покупателей жалуются также на рынках. Формально они открылись, хотя не везде. Многие мелкие рынки в регионах по -прежнему либо вовсе не работают, либо работают очень ограниченно.

"К примеру, можно продавать овощи и фрукты, но нельзя молочные изделия и мясо. Такое же правило, кстати, ввели и для киевских ярмарок", — говорит член Совета предпринимателей при Кабмине, глава общественной организации "Громадянский корпус" Роман Солодкий.

Людей на рынках сейчас немного. "Некоторые опасаются ходить по базарам, у других нет денег на покупки. В целом посещаемость рынков упала на треть. Продукты хоть еще как-то берут, вещевики же жалуются, что только раскладывают и складывают товар, продажи мизерные", — рассказал Солодкий.

По его словам, страдаю как продавцы- посредники, так и фермеры. У них по -прежнему есть большие проблемы со сбытом продукции. До выброса тонн испорченного урожая, как это было в разгар карантина, дело не доходит, но фермерам приходится сильно двигаться по ценам.

К примеру, как сообщают аналитики проекта EastFruit, на этих выходных закупочные оптовые цены на украинскую черешню обвалились более чем вдвое (до 35-40 гривен за килограмм на киевских рынках и до 20 гривен в южных областях).

"Мелкие производители не имеют доступа к реализации своей продукции через торговые сети, они не могут себе позволить оборудование для охлаждения и временного хранения черешни, потому продают товар посредникам по минимальной цене чтобы не допустить его порчи. При реализации черешни в магазины, посредник уплачивает за фермера НДС и другие налоги и сборы, что резко повышает стоимость продукции. В результате, до конечного потребителя черешня может доходить уже по цене, втрое превышающей стоимость закупки у садовода", - отмечают аналитики.

Одной причиной обвала цен на ягоды эксперты называют и в том числе и неполное восстановление работы рынков. Плюс - еще не во всех районах нормально восстановилось транспортное сообщение.

"Из Сумской и Черниговской области фермерам сложно попасть на киевские рынки. Люди попросту не могут довезти продукцию и вынуждены продавать ее по месту за бесценок", - говорит Солодкий.

Поэтому для фермеров этот сезон будет, мягко говоря, не самым денежным. Чтобы пристроить урожай, придется отдавать его дешево посредникам или выбрасывать на свалки уже испорченные овощи и фрукты.

Салоны красоты: цены от минус 50% до плюс 40%

Салоны красоты, где, как уже писала "Страна", сразу после ослабления карантина наблюдался ажиотаж, но он быстро сошел на нет, сейчас все еще пусто.

"Людей стало ощутимо меньше, процентов на 40. У многих попросту нет денег, кто-то потерял работу. Поэтому спрос на услуги упал, многие женщины даже перешли на домашнее окрашивание или ищут домашних мастеров, которые обходятся, минимум, на 25%, чем в салоне. Поэтому в салонах немноголюдно, можно даже записаться день в день», — рассказала нам владелица салона Sisters Style Studio Оксана Элмс.

По ее словам, массовое снижение спроса на услуги уже чувствуется даже по продажам косметики и средств уход, которые они реализуют. "Салоны берут мало, и только самое необходимое. Средства для «необязательных» процедур, скажем, по реконструкции волос, уходу, покупают строго под клиента. В общем, все перешли на режим экономии, только бы за аренду заплатить. Некоторые салоны уже закрываются", - рассказала Оксана Элмс.

При этом по ценам наблюдается две противоположные тенденции. Одни салоны снижают ценники на определенные услуги до 50%, предлагают акции постоянным клиентам и пр. Другие, наоборот, повышают цены до 40%. "Дорожают услуги в основном в салонах, расположенных в новостройках и в центре, и ориентирующихся на платежеспособную аудиторию", - говорит Оксана Элмс.

При этом средства ухода и косметики в профессиональной закупке сейчас подешевели, многие поставщики дают скидки и устраивают акции.

В дальнейшем, по прогнозам экспертов, салоны еще больше поделиться на элитные (и цены в них вырастут) и "все остальные", которые, наоборот, будут снижать цены или, как минимум, предлагать акции и скидки, чтобы удержать клиентов. Скорее всего, будет и дальше расти спрос на услуги домашних мастеров. "Многие мастера салонов уже сейчас подрабатывают "на себя" в свободное от основной работы время", - говорит Элмс.

Также ожидается новая волна закрытий салонов. Те, кто не сможет найти свою нишу и договориться о скидках по аренде рискуют вылететь из этого бизнеса.

Стирают дома, ремонтируют авто в гаражах

Сфера услуг - начиная от химчисток и прачечных и заканчивая СТО переживает пост-карантинный кризис по-разному.

Скажем, химчистки и прачечные лишились многих корпоративных клиентов, а оставшиеся резко уменьшили заказы. Скажем, рестораны и отели сейчас сдают в прачечные в разы меньше белья, чем ранее.

Упал спрос также со стороны частных клиентов. "Если раньше у нас выстраивалась очередь и нужно было ждать вещь из чистки до недели, то сейчас от силы по 3-5 клиентов в день приходит. Чистят только то, что нельзя привести в порядок в домашних условиях. Слабо работают даже скидки, хотя мы с начала карантина предложили минут 15% на услуги и бесплатную доставку", — рассказали нам в одной из киевских химчисток. Скидки и акции сейчас предлагают многие химчистки. Скажем, в "Унмоменто" действует минус 20% на чистку и дезинфекцию, минус 25% на услуги клининга, в сети "Цех" - минус 25%, в KIMS минус 30% на реставрацию сумок и обуви и т.д.

На СТО и в карантин не особо жаловались на дефицит клиентов. Поток упал, но не больше чем на 10%. Правда, водители заказывали лишь самые необходимые услуги, срочные ремонт, восстановление после ДТП и пр.

С ослаблением карантина клиентов стало больше. А, к примеру, у мастеров, занимающихся обслуживаем кондиционеров вообще очередь, некоторые СТО, чтобы справиться с заказами, работали круглосуточно.

При этом люди ищут низкий ценник, многие водители вернулись в "гаражные" СТО.

Перевозчики подхватили ж/д пассажиров и отпускников

Ограничения на пассажирские автоперевозки в Украине формально тоже сняты. Но далеко не везде движение полностью восстановилось.

"Падение по перевозкам в карантин в среднем составило 30-40% в зависимости от области. Частично перевозчики выживали за счет нелегальных перевозок и специальных, скажем, рейсы под бюджетников, производственные предприятия и др. На этом даже успели построить схему с откатами, чтобы получить такой маршрут нужно было «занести». Со снятием запретов на транспортное сообщение рынок понемногу восстанавливается, но не везде. Скажем, по той же Сумской области есть проблемы из-за компенсаций за льготников. Местная власть денег перевозчикам не платит, и пенсионеры вынуждены в буквальном смысле сбрасываться на маршрутку. Такие прецеденты уже есть и по другим регионам - деньги, запланированные на компенсации за льготников, местные власти, пытаясь заткнуть дыры в бюджете, пустили на другие нужды. Получается, что перевозчики, у которых есть связи среди чиновником, получают и финансирование и «жирные» маршруты. Остальным приходится выживать кто как может", — рассказал нам аналитик компании «Европатруль» (исследования транспортного рынка) Вячеслав Коновалов.

Как рассказал нам представитель компании-перевозчика, у которой есть маршруты по Киевской области, пассажиров стало меньше из-за того, что многие люди продолжают работать на удаленке, а некоторые уже и вовсе безработные. "Выручка упала на 20-25%, приходятся уменьшать количество автобусов на маршруте. Возможно, это и противоречит карантинным правилам, но иначе ездить просто нерентабельно. Тем более, что снова топливо начало дорожать", - говорит перевозчик.

Также перевозчики жалуются на массовые проверки. По которым с контролерами тоже нужно "договариваться". По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, уже проведено более 2,5 тысяч проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Общая сумма штрафов - порядка двух миллионов гривен.

Впрочем, по мнению экс-заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, перевозчики, несмотря на их жалобы, пострадали от карантинных ограничений гораздо меньше, чем другие рынки.

"Большинство тех же маршруток работке в тени или полутени - налоги в полном объеме не платят. Автобусы у них старые и в собственности, только немногие попали в сложную ситуацию из-за в лизинга или кредита. Сейчас трафик практически полностью восстановился, и даже появились новые возможности для заработка из-за ограничений железнодорожного движения. Ведь западные регионы, где пока сложная ситуация по коронавирусу, на поезде добраться сложно, этот поток людей подхватил автотранспорт. Плюс многие активно предлагают чартерные перевозки на море", - говорит Кава.