Вопрос с медреформой Супрун, второй этап которой в Украине стартовал с 1 апреля и за несколько месяцев буквально поставил больницы на грань выживания, может разрешиться уже 1 июля.

Напомним: ранее и министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский обещали остановить и "исправить" реформу. Но на практике ничего не менялось. А в меморандуме с МВФ прописана готовность украинских властей продолжать реформу.

Впрочем, похоже власти нашли компромиссный вариант.

С 1 июля и до конца года больницы переведут на так называемое "переходное финансирование", которое будет большим, чем по реформе, но пока неясно насколько именно. В проекте постановления Минздрава конкретные цифры не просчитаны. Но, судя по всему, хватит ровно на то, чтобы больницы не начали закрываться и увольнять медиков.

Также в Минздраве собираются пересчитать тарифы на лечение, но тоже очень выборочно - только по инфарктам, инсультам и "Скорой". При этом новые ценники, по словам врачей, все равно занижены. То есть, пациентам все равно придется доплачивать, просто немного меньше.

Пока неясно, где на все это возьмут деньги, а понадобится до 100 млрд. Но главная интрига - что будет с реформой дальше. С 2021 года ее, судя по всему, активно возобновят и даже расширят. Нацслужба здоровья уже подготовила свои предложения на этот счет.

"Страна" разбиралась как будут лечить украинцев

Пересчитали инфаркты, инсульты и "Скорую"

На днях Минздрав выставил на общественное обсуждение проект правительственного постановления об изменениях в программму медицинских гарантий.

Нововведений несколько.

Во-первых, если проект примут, уже с 1 июля этого года заметно увеличатся тарифы, по которым оплачивает лечение НСЗУ. Правда, только по нескольким направлениям.

По экстренной помощи тариф предлагается увеличить с нынешних 116,6 гривен до 163,9 гривен на человека, то есть, больше чем на 40%.

По острым инсультам вместо нынешних 19,3 тысяч гривен будут платить почти 27 тысяч.

По инфарктам тариф должен увеличиться с 16 тысяч до 30,1 тысячи, то есть, почти вдвое.

Остальные тарифы пока остаются прежними. Как уже писала "Страна", врачи жалуются, что расценки сильно занижены, по некоторым направлениям в два раз и больше. "Скажем, по психиатрической помощи тариф НСЗУ - порядка 7,4 тысячи гривен, а по факту лечение стоит не меньше 16,4 тысяч", - говорит глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Медики говорят, что и новые, повышенные тарифы, тоже далеко от реальных цифр.

"Как может лечение инфаркта стоить 30 тысяч, если только за стент нужно заплатить больше 22 тысяч. В реальности стоимость лечения инфаркта может доходить до 200 тысяч гривен", - говорит главврач Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко.

"Тарифы остаются экономически необоснованными. Их увеличили "с потолка" - нет просчета по составляющим (медикаменты, питание и содержание пациента в стационаре, оплата труда врача и др)", - считает глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"Это как мятная конфетка перед смертью, только видимость пересмотра тарифов. Даже после увеличения расценки в части оплаты труда занижены в 2,5-3 раза. А по фармацевтической составляющей (за лекарства - Ред.) и расходным материалам реальные тарифы вообще обосновать невозможно так как нет национальных стандартов и до сих пор ничего не сделано чтобы они появились", - добавил заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

То есть, увеличение тарифов означает лишь то, что пациентам придется доплачивать со своего кармана немного меньше.

По тому же инфаркту, если государство заплатит 30 тысяч, а больному все равно придется доложить еще до 170 тысяч (если случай несложный, сумма может быть меньшей).

До конца года - "полуреформа"

Во-вторых, обещают поменять общую систему финансирования медучреждений. Как и сейчас, это будет некая глобальная ставка плюс плата за каждый пролеченный случай. Но размер глобальной ставки пересмотрят. По действующей схеме, на этот год больницам запланировано финансирование в размере субвенции 2018 года по ниспадающей - несколько месяцев 100%, затем 75%, после чего цифра уменьшается до 60%.

Что, собственно, уже спровоцировало дефицит средств. Ведь с 2018 года повысились минимальные зарплаты, коммуналка, подорожали лекарства и пр.

В новом проекте предлагается так называемое "переходное финансирование". Оно будет действовать с 1 июля и до конца 2020 года. Конкретные суммы предлагается высчитывать по специальной формуле, в которой будут учитывать финансирование в первом квартале этого года (то есть, до второго этапа реформы), оплаты по договорам с НСЗУ и коэффициент "трансформации" (то есть, как медучреждения автономизируются и переходят на новый формат работы, что определит специальный мониторинг).

Вплоть до сентября больницам будут платить 100% глобальной ставки, а в последний квартал этого года - по 90%.

"Пока сложно точно посчитать, насколько увеличится финансирование, да и по каждому медучреждению показатель будет разным. Кроме того, оплата в первом квартале 2020 года, на которую будут ровняться, тоже считалась дефицитной. К примеру для Киева субвенция составляла порядка 1,1 млрд гривен, но город еще докладывал со своего бюджета. Но в любом случае это лучше, чем действующая схема, по которой больницам не хватает даже на зарплаты", - говорит Сергей Кубанский.

Как указано в пояснительной записке к проекту, "переходное финансирование" поможет медучреждениям за оставшиеся полгода адаптироваться к новым условиям работы. То есть, с 2021 года все снова поменяется, и уже начатая реформа продолжится.

Кроме того, непонятно, насколько именно увеличат финансирование по новой схеме. В проекте указано, что потребуются дополнительные бюджетные средства, но сумма не уточняется, как и источники финансирования.

По словам Кубанского, нужно дополнительно порядка 100 млрд.

"Врачи не прокормят своих детей одними лишь аплодисментами. Общественное признание заслуг медиков это конечно, хорошо, но нужно подумать и о материальном. Непонятно, на какие деньги собираются выполнять обещания по увеличению зарплат медикам на 50%", - отмечает Сергей Кубанский.

В НСЗУ, к которым уже зашел на согласование этот проект, отмечают, что "есть беспокойство - за счет чего будет идти увеличение финансирования".

"Если за счет коронавирусного фонда, то тут нужно быть очень осторожными, так как еще непонятно, как будет развиваться эпидемия и сколько средств понадобится на борьбу с ней", - сказала глава Нацслужбы здоровья Оксана Мовчан.

То есть, обещанные решения Минздрава по отсрочке реформы полностью проблему финансирования больниц все равно не решают, просто немного сгладят ситуацию. Больницы, вместо того, чтобы закрываться и увольнять медиков, получили шанс остаться на плаву еще на полгода, хотя и будут все эти месяцы работать на выживание.

Власть же получает возможность закрыть больную тему до местных выборов.

"У нас все холодильники забиты замороженным картофелем"

Несмотря на далеко не идеальный вариант "остановки медреформы", врачи уже считают дни до 1 июля.

"Надеемся, что все же поменяют систему финансирования, потому что то, что творится сейчас - это просто катастрофа. У медиков резко упали зарплаты. Я как главврач получала раньше до 12 тысяч гривен, в апреле - 6,3 тысячи, в мае - 9 тысяч. То же самое у всех наших врачей и медсестер - проседание по зарплатам в 1,5-2 раза. Наш зарплатный фонд - 1,4 млн гривен, а все финансирование, которое нам насчитала Нацслужба здоровья - 1,2 млн. То есть, не хватает даже на зарплаты", - рассказала нам Инесса Шевченко.

По словам Сергея Кубанского, в Киеве больницы, которые не успели автономизироваться, вообще не платят зарплаты медикам. Это, к примеру, больница №14, физиотерапевтическая больница Шевченковского района, городской перинатальный центр, Центр микрохирургии глаза и другие.

"По последним двум Кабмин уже принял отдельное решение, чтобы они могли заключить договоры с НСЗУ, а позже закончить автономизацию. Но пока пойдут деньги, может пройти еще пару месяцев. По остальным больницам вопрос пока открытый", - говорит Кубанский.

С лечением пациентов ситуация не лучше.

"Больницы используют те запасы лекарств и продуктов, которые успели купить до 1 апреля. Но они уже заканчиваются", - говорит Кубанский.

"Мы три последние месяца были в простое, поэтому занялись заготовками. Овощи, которые закупили еще до 1 апреля, пассировали и морозили. У нас сейчас все холодильники набиты замороженным картофелем. Есть какой-то запас продуктов длительного хранения. Этого хватит на месяц-полтора. Если к тому времени схему финансирования не поменяют, пациенты останутся без питания или будут платить. То же самое с лекарствами", — говорит Инесса Шевченко.

То есть, если предложение Минздрава утвердят, больницы смогут обеспечить людям хотя бы минимум - палату, питание, самые необходимые лекарства. Понятно, что придется доплачивать, но меньше, чем если все останется как есть.

Что будет с реформой дальше?

Главная интрига - что будет с медреформой дальше.

"Страна" уже писала, что в меморандуме с МВФ украинские власти прописали продолжение реформы.

НСЗУ остается главным распорядителем средств, медицинские закупки будут и дальше курировать международные организации.

Плюс упоминается понятие сооплаты за медицинские услуги, то есть, фактически открыто признается, что медицина у нас становится платной.

Нацслужба здоровья уже разработала бюджетную декларацию по медреформе на 2021 год.

Вот основные ее параметры:

1. Предлагается выделить на программу медицинских гарантий 240 млрд гривен (в этом году - чуть больше 100 млрд) плюс еще 67 млрд на лечение коронавируса, то есть, всего больше 300 млрд, что составляет порядка 6% ВВП. То есть, как видно, запланировано существенный рост медицинского бюджета. При этом, нет никаких гарантий, естественно, что эти пожелания будут учтены. Но сам заложенный объем дает представление о том какова примерно реальная потребность украинской медицины в средствах.

2. Планируется новая схема лечения туберкулеза. После выписки из больницы пациент продолжит лечиться амбулаторно, под контролем семейного врача. "Семейный врач будет следить за приемом лекарств и состоянием больного. Так делают во многих странах", - пояснили в НСЗУ.

Правда, при этом непонятно, учтены ли в новом пакете особенности лечения туберкулеза именно в наших условиях. Ведь в Украине туберкулез - болезнь, скорее, социальная. С таким диагнозом много людей, которые живут в буквальном смысле на улице. Как семейный врач заставит их вовремя принимать препараты и правильно питаться - большой вопрос. Но сам принцип "туберкулезного пакета" подтверждает, что курс на закрытие туберкулезных больниц будет продолжен.

3. Появится "мобильная психиатрическая помощь". Принцип, как и в случае с туберкулезом - стационар по минимуму, основное лечение на дому. Проблемы те же - закрытие психиатрических диспансеров и психбольные на улицах. "Главное, чтобы такая "мобильная помощь" не спровоцировала таких случаев, как недавно произошел в Володарке, когда психически больной мужчина убил врача", - говорит Кубанский.

4. Развитие медицинской реабилитации. "Это новый пакет. В него войдет реабилитация пациентов после инфарктов и инсультов, операций, онкологических заболеваний", - пояснили в НСЗУ.

5. Доплаты для медиков экстренной помощи за "правильные маршруты". Если "Скорая" сразу будет везти пациентов с инфарктами и инсультами сразу в больницы, определенные НСЗУ как профильные по этим болезням, врачам будут начисляться повышающие коэффициенты (пока неизвестно какие именно). То есть, бригады "Скорой" финансово заинтересуют везти пациентов в "нужные" больницы, а непрофильные в итоге будут отрезаны от лечения (и финансирования) по таким диагнозам.

6. Расширение программы "Доступные лекарства". Сейчас по программе компенсируется стоимость медикаментов для лечения гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы. С 2021 году в НСЗУ обещают украинцам бесплатные лекарства для лечения после инфарктов и инсультов (дополнительное финансирование - 300 млн гривен в год), шизофрении, депрессии, невротических расстройств, эпилепсии (на что выделят около 600 млн).

7. Повышение тарифов по онкологии и паллиативной помощи (пока неясно как именно).

"Мы подали предложения по медгарантиям в Минздрав. Но какими будут итоговые цифры зависит от позиции ряда министерств, в том числе, Минфина, и парламента", - говорят в НСЗУ.

Впрочем, тот факт, что в кризисном бюджете - 2021 финансирование медицины увеличат сразу до 6% ВВП (то есть, больше чем вдвое) уже сейчас вызывает большие сомнения. "Цифра заведомо фантастическая, хотя и приятная медицинскому сообществу и пациентам. А если денег будет мало, то реформа в итоге закончится крахом украинской медицины, просто с отсрочкой на полгода", - резюмировал Надутый.