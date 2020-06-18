Программа правительства Дениса Шмыгаля провалилась в парламенте в четверг, 18 июня. Кабмин остается без гарантий неприкосновенности.

Эксперты считают его отставку делом времени, ожидая ее к местным выборам.

Подробности - в статье "Страны".

Большая недостача

Уже накануне было понятно, что голосов под программу деятельности Кабинета министров (№3330), несмотря на бодрые заявления премьера о консенсусе с Радой, не хватает. В большинстве парламентских объединений документ жестко раскритиковали. Надежда у премьера могла быть только на пропрезиентскую фракцию “Слуги народа” (СН), составляющую формальное большинство в парламенте. Но и там, как оказалось, было неоднозначное отношение к программе и к самому правительству, что не предвещало Шмыгалю ничего хорошего.

СН дала очень мало голосов - 176. И покрыть такую недостачу за счет парламентских сателлитов не удалось. Общий результат - только 207.

Всем составом - 17 депутатов - проголосовала лояльная к власти депутатская группа “Доверие”, шесть членов другой депгруппы “За будущее” (ЗБ) и восемь внефракционных депутатов, включая председателя Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука, а также пять депутатов из орбиты бизнесмена Рината Ахметова, близким к которому считают и самого премьера Шмыгаля.

Нет для президента

Событие это неординарное. Не только потому, что Кабмин Шмыгаля без утвержденной программы будет работать под дамокловым мечом отставки. Если бы сессия поддержала документ, уволить премьера можно было бы только по его желанию. А так достаточно 226 голосов депутатов за вотум недоверия, которые гипотетически в Раде можно собрать (подробнее об этом чуть ниже).

Важно также то, что часть фракции СН, причем неоднородная, пошла против воли президента,

Перед голосованием Владимир Зеленский пообщался со своей фракцией в режиме видеоконференции.

“Он попросил поддержать документ, но, как мне кажется, сделал это недостаточно аргументировано: дескать, это не иммунитет для министров, они не держатся за кресла, все написали заявления об отставке, которые хранятся у него. Это не произвело впечатление на депутатов”, - говорит собеседник среди “слуг народа” не под запись.

Сыграли свою роль и старые обиды, на почве которых невольно объединились разные группы влияния в СН.

Во-первых, не проголосовали ряд депутатов, ориентирующиеся на бизнесмена Игоря Коломойского. А у того - длинный список претензий к Офису президента (ОП). Ожидаемо отказалось поддерживать программу большинство в группе ЗБ, на которое имеют влияние и Коломойский, и его союзник министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, "коломойские" депутаты часто обвиняют правительство в близости к Ринату Ахметову, с которым у Коломойского тяжелые отношения.

Во-вторых, не дали голоса депутаты из неформальной группы экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и киевского застройщика Андрея Ваврыша. “Группа Богдана-Ваврыша - [Николай] Сольский, [Евгений] Петруняк и другие - сказала свое слово. Это была маленькая месть за интервью президента", - утверждает источник во фракции.

Имеется в виду интервью Зеленского, в котором он заявил, что уволил Богдана из ОП, потому что того якобы испортила власть.

В ответ Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, что Зеленский бросает страну в “хаос”, превращая ее в “посмешище”, хотя имеет “абсолютную власть”. По второй версии, в принципе дополняющей первую, дело - в обострившимся внимании правоохранительных органов к бизнесу Ваврыша. Например, недавно к нему в офис пришли с обыском из Государственного бюро расследований.

В-третьих, голосование стало поводом выразить недовольство для внутрифракционной группы так называемых “соросят” - прозападно-настроенных депутатов.

“Соросята” не голосовали, потому что обижены на ОП, прежде всего, за то, что там не помогают отправить Авакова в отставку. Радина (член фракции Анастасия Радина, до замужества Красносельская - Ред.) заявила на заседании фракции, что не поддержит правительственную программу из-за главы МВД. Президент ответил, что заявления об отставке написали все миинистры, включая Авакова”, - пересказывает дискуссию собеседник во фракции.

К слову, эта группа также часто заявляет об "ахметовском" влиянии на правительство.

Стоит добавить еще плохую явку в провластной фракции. В общем, организационно к голосованию подготовились плохо.

“Раньше координацией депутатов занимались по большей части руководители внутренних групп, но сейчас этот подход не дает результата”, - комментирует депутат.

Одна из неголосовавших депутат от СН Елизавета Богуцкая, в свою очередь, намекает, что Кабмин Шмыгаля сам виноват, что парламент не пошел ему навстречу.

“Слуги народа” дали всего 176 голосов. И это не результаты нашей плохой работы. Это результаты работы Кабмина Шмыгаля с марта этого года. Ничто не мешает Шмыгалю показать, что результаты их работы могут быть другими и что мы ошиблись. До местных выборов, на которые может повлиять деятельность правительства, еще есть время. И иммунитет тут ни при чем. Кто хочет- работает. Кто не хочет - ссылается на отсутствие иммунитета”, - написала на свой странице в Фейсбуке нардеп, настаивая, что политического кризиса теперь не последует.

В парламентской группе влияния Ахметова результат голосования встретили стоически. По словам источника, их депутаты знали о дефиците голосов и были готовы к провалу. “Но удивительно, что не сыграло вмешательство президента”, - признает собеседник.

Хотя если предположить, что в ОП изначально не хотели, чтобы Шмыгаль получил иммунитет и стал менее зависим и от президента, и от парламента, то такое голосование Рады целиком логично. Такой версии придерживается, например, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко. “Судя по тому, как “слуги” прокатили программу, то Ахметову это правительство более ценно, чем Зеленскому. Предыдущий премьер [Алексей] Гончарук был всем обязан Зе. У Шмыгаля еще есть обязательства перед Ахметовым, поэтому он может начать “бодаться”, - прокомментировал он “Стране”.

С другой стороны, если б так было, то Зеленский вряд ли бы лично пытался убедить депутатов проголосовать.

Судя по всему, он действительно хотел, чтоб программу утвердили. И то, что это не получлось, тревожный звонок для президента с точки зрения управляемости фракцией.

Кабмин по осени считают

Сколько проработает Кабмин в подвешенном состоянии, вопрос, конечно, интересный.

Премьер уверяет, что оснований для отставки правительстве не видит.

Однако политолог Руслан Бортник говорит, что Кабмин Шмыгаля представляет собой клубок противоречий, и это при том что перед ним стоят сложнейшие задачи, заданные эпидемией коронавируса, социально-экономической политикой предыдущих правительств и обязательствами перед западными кредиторами.

“Монобольшинство не хочет подписываться под программой правительства, которое утвердило меморандум с МВФ. Согласно этому меморандуму, в Украине должны повысить пенсионный возраст, увеличить тарифы на коммунальные услуги, и сделать ещё много других непопулярных вещей. Теперь же есть возможность в случае чего отправить Кабмин Шмыгаля в отставку. И тогда можно предложить МВФ обновить переговоры и пересмотреть уже с новым премьером некоторые наиболее спорные для общества пункты меморандума”, - полагает эксперт. Он считает, что правительство проработает недолго. “Скорее всего, решение об отставке примут осенью или зимой”, - спрогнозировал "Стране" Бортник.

Ранее мы уже писали, что по одной из версий Кабмин могут отправить в отставку незадолго до местных выборов, переложив на него все проблемы и сформировав новый Кабмин, который можно использовать, чтоб "подарить" людям надежду на перемены.