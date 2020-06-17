У премьер-министра Дениса Шмыгаля завтра, в четверг, 18 июня, сложный день в Верховной Раде. Депутаты должны голосовать за обновленную программу правительства, которая, в случае ее утверждения, даст главе правительства иммунитет от отставки на год.

По закону ее представляет сам глава правительства, и, учитывая, как документ критикуют в парламенте, Шмыгалю здорово достанется.

Решающей будет позиция провластной “Слуги народа” (СН), которая, если брать формальную численность - 248 “штыков”, может самостоятельно решить судьбу программы.

Но будет ли СН голосовать полным составом, а если найдутся несогласные - хватит ли голосов сателлитов власти, чтобы общими усилиями одобрить документ?

В ситуации разбиралась "Страна".

Общественный договор

Предыдущую редакцию правительственной программы депутаты после разгромной критики (документ за краткость и содержание уничижительно прозвали рефератом) отправили обратно на адрес отправителя. По закону Кабмину дается 15 дней на то, чтобы доработать программу и повторно ее представить в парламенте.

В срок Шмыгаль уложился, и это, по его утверждению, уже был качественно другой документ. “Страна” его подробно проанализировала.

Как утверждал премьер, в основу обновленной программы легли детали предвыборной программы президента Владимира Зеленского и его указов, программы его партии “Слуга народа”, наработки парламентских комитетов и “отдельных министерств”.

“В правительстве есть понимание результатов внедрения каждого из 320 пунктов этой программы”, - заявил премьер в телэфире.

Он даже видит программу “определенным общественным договором между общественностью, представителем которой является парламентское большинство (то есть СН), и правительством”.

“Поэтому этот документ, я убежден, будет поддержан украинским обществом”, - утверждает глава Кабмина.

Девятый вал критики

Правда, в Раде не все разделяют премьерский оптимизм. Новая редакция программы также раскритикована. Ряд фракций уже заявили, что не будут за нее голосовать.

Так, сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) Юрий Бойко в комментарии журналистам назвал программу “яркой презентацией пустых деклараций, которая не содержит конкретики и сроков исполнения”. Больше о политике Кабмина, по словам Бойко, говорят факты, что украинским врачам не выплачивают обещанную зарплату, а вместо проведения переговоров по реструктуризации внешних долгов страны - отдают деньги на их погашение. “Мы не будем голосовать за пустые лозунги, а будем настаивать на ответственности и отставке правительства”, - заявил Бойко.

Отказывается поддерживать программу и партия экс-президента Петра Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС). Сопредседатель фракции Ирина Геращенко на согласительном совете глав фракций и комитетов парламента назвала Кабмина “некомпетентным, непрофессиональным вторым правительством Зеленского”.

Опять не понравилась программа Кабмина фракции “Голоса”. “До этого у нас был реферат школьника, сейчас мы получили курсовую работу где-то студента первого -второго курса. Тем более, такое впечатление, что писала всем общежитием: кто что нашел, то добавил в эту программу, и она просто противоречит и меморандумам, и планам, которые нам представляют отдельные министры, и, честно говоря, даже нашему плану законодательной работы”, - заявил на соглассовете заместитель главы фракции “Голоса” Ярослав Железняк.

Сопредседатель депутатской группы “За будущее” Виктор Бондарь охарактеризовал предложенный план действий Кабмина как “уничтожение экономики, доведение до банкротства, приватизация за копейки и вывод наших активов на иностранцев просто за бесценок”.

Он не видит поэтому смысла поддерживать правительство.

В комментарии “Стране” член фракции “Батькивщины” Алексей Кучеренко назвал правительственную программу “планом по выполнению меморандума МВФ”. “Мы (фракция “Батькивщины” - Ред.) только укрепились в мысли, прочитав программу, что меморандум о сотрудничестве с этим финансовым институтом - зло”, - говорит депутат Кучеренко. При этом непонятно, по его мнению, как Шмыгаль будет воплощать программу в жизнь, ведь у его нет “для этого инструментов”.

Как рассказал “Стране” народный депутат Сергей Шахов (“Доверие”), его парламентское объединение определится с позицией насчет программы в день голосования. Но сам он видит в обновленной Кабмином версии только “негатив”.

"Слуга народа" разделилась

Для Шмыгаля, конечно, важнее позиция СН, чья фракция составляет формальное монобольшинство.

Сигналы из пропрезидентской фракции поначалу обнадеживали.

Ее председатель после заседания фракции назвал программу “другого уровня работой”.

“Все комитеты предоставили свои правки и предложения: не менее 95% из них были учтены. Мне кажется, что будут голоса за такую программу действий правительства”, - спрогнозировал Арахамия журналистам в понедельник.

Но ближе ко дню голосования выяснилось, что в некоторых комитетах программы таки провалилась. Показательно, что “неуд” поставил “профильный” комитет по вопросам экономического развития. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Ярослав Железняк, только 5 из 13 членов комитета выразили поддержку программе.

В самой фракции тоже противоречивые настроения. Как сообщил “Стране” народный депутат Максим Бужанский (СН), обсуждение программы продолжается в внутрифракционных группах, и ситуация с голосами будет понятна только перед голосованием.

Об отсутствии единого мнения, говорит и народный депутат Ирина Верещук (СН).

“Я не уверен, что мы (“Слуга народа” - Ред.) сможем сами дать 226 голосов. По внутреннему голосованию понятно, что на заседании не будет всех членов фракции, а максимум 230. А сколько из них в итоге поддержит программу - поймем только в сессионном зале”, - комментирует нардеп Верещук “Стране”.

Если так будут развиваться события, Офису президента - если там все же заинтересованы в гарантиях Кабмину - придется искать голоса на стороне. Из опыта предыдущих голосований можно предположить, что резервом будет группа “Доверие” и внефракционные депутаты.

Кстати, член “Доверия” Сергей Шахов прогнозирует положительное голосование по программе. “Если этот вопрос ставят на голосование, значит, с голосами решено”, - полагает он.

В свою очередь член фракции “Батькивщины” Алексей Кучеренко считает, что Офису президента выгоднее оставить Кабмина Шмыгаля в подвешенном состоянии. “Без иммунитета можно отправить в отставку в любой момент без никакой головной боли”, - резюмирует он.

В тоже время, бытует и другое мнение: президенту как раз выгодно, чтоб Шмыгаль получил иммунитет от отставки, в которую его может отправить Рада. Таким образом, президент обезопасит себя от "несанкционированного" увольнения Кабмина из-за сговора в Раде (например групп влияния внутри "слуг" с другими фракциями). Но, в тоже время, всегда остается возможность уволить премьера также как и Гончарука - заставив его написать увольнение "по собственному".

Но удастся ли Банковой для реализации собрать голоса в "Слуге народа" и подстраховаться голосами в других фракциях и группах? Увидим уже завтра.

По информации "Страны", руководство фракции "Слуга народа" активно собирает голоса. "С очень большой веростностью программу утвердят", - сказал источник во фракции.