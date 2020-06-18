Верховная Рада приняла законопроект №3377 о поддержке культуры и креативной индустрии, который недавно просил рассмотреть президент Владимир Зеленский. Теперь, чтобы закон вступил в силу, президент должен его подписать.

Закон напрямую касается карантина и дальнейших ограничений в связи с коронавирусом, объясняет “Стране” один из авторов закона, нардеп Павел Сушко. Так, закон предусматривает государственную поддержку для сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином.

“Страна” разбиралась, что и для кого меняет этот закон, и проанализировала его главные положения.

Но оказалось, что он выписан настолько туманно, что ни представители креативной индустрии, ни даже сами законодатели до конца не понимают, как закон будет работать на практике. Подробности - в материале "Страны".

Уменьшение арендной платы для учреждений культуры

Это была одна из самых ожидаемых норм. Деятели культуры долгие месяцы просили законодателей снизить аренду на то время, пока они не могут работать из-за карантина.

“Мы даем возможность тем креативным индустриям, которые во время карантина не использовали свои помещения, не платить арендную плату. Не только государственным учреждениям, но и частным”, - говорит соавтор закона Татьяна Цыба.

Впрочем, аренду не отменят вовсе. В законе прописано, что плата за пользование недвижимым имуществом должна быть снижена по требованию нанимателя. Размер платы не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендатор совершил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг.

Однако и тут не все так просто. На практике любой арендодатель может просто отказаться снижать арендную плату для учреждения культуры, и никто ему за это ничего не сделает. Сами авторы закона признают, что тут ничего поделать не могут.

“Арендатор требует у арендодателя уменьшение (или снятие) платы за аренду, поскольку не мог на период карантина и в какой-то период после него использовать помещение. И уже арендодатель принимает решение про уменьшение или снятие платы за аренду помещения. Он может и отказаться. Это их хозяйственные договорённости. Государство не может вмешиваться в коммерческую деятельность”, - комментирует Павел Сушко.

В чем тогда вообще смысл этой нормы закона, если она не обязательна к исполнению - непонятно.

Гранты от Украинского культурного фонда

Закон вносит изменения изменения в закон про Украинский культурный фонд, вводя понятие грантов и грантов институциональной поддержки.

“Понятие гранта было в прошлых законах, но гранты обычно выдавались под конкретный проект. А теперь можно получить грант институциональной поддержки самому юрлицу. Например, музей, в который во время карантина никто не ходит, не может получить грант на какую-то выставку, но им нужны деньги, чтобы сохранить сотрудников. И музей может получить грант институциональной поддержки”, - объясняет “Стране” соавтор закона Татьяна Цыба.

Гранты институциональной поддержки предоставляются для обеспечения стабильной деятельности и развития в условиях карантина, из-за которого отменяются или ограничиваются массовые мероприятия или иным образом ограничивается деятельность в сфере креативных индустрий.

"Гранты институциональной поддержки" предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам всех форм собственности сферы культуры, культурно-познавательного (внутреннего) туризма и лиц, основной вид деятельности которых относится к видам экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии.

Предусматривается введение краткосрочной программы, до конца 2020 года (нецелевые гранты для поддержки), и долгосрочной, которая будет предоставляться постоянно (целевые гранты).

“Совершенствуется система выдачи грантов от Украинского культурного фонда (УКФ) и создаются законодательные предпосылки выдачи таких грантов Институтом книги и другими учреждениями культуры”, - говорит один из авторов закона Павел Сушко.

По его словам, теперь процедура получения грантов упрощается. Но как именно и для кого - законодатели не смогли уточнить, сославшись на то, что закон-то они приняли, но реализовывать его будет Минкульт и подчиняющиеся ему госструктуры.

"У каждого своя регламентация. Кто-то может подаваться на грант как физлицо, кто-то только в организационно-правовой форме юрлиц. Это регламентируется либо своим спецзаконом, как УКФ, или конкретным постановлением Кабмина", - уточнил Павел Сушко.

Больше не будет “скороговорок в рекламе”

Это едва ли не единственная норма нового закона, где четко и ясно, что именно изменится. Раньше во время рекламных объявлений на радио обязательно нужно было, помимо самого рекламного сообщения, называть номера и другие реквизиты лицензий и разрешительных документов, что правращало рекламные сообщения в "скороговорки". Теперь эти требования отменены.

Субсидия на кино

Закон предусматривает государственную субсидию для кинематографии в объеме до 100% от сметы кино. Такие субсидии предоставляются для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, а также фильмов для детской аудитории, фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телесериалов и фильмов-дебютов.

Также до конца 2020-го года приостановлена статья, которая устанавливает обязательность бронирования не менее 12% на продвижение кино (промо-мероприятия, фестивали), кинопроката, архивирования и реставрации фильмов.

"Эту статью приостановили, чтобы Совет по господдержке мог перераспределить средства на прямую поддержку кинопроектов, которая сейчас очень необходима киноиндустрии", - объясняет "Стране" Павел Сушко.

Он уточнил, что девелопмент (развитие кинопроекта) - это отдельная форма господдержки, на которую дополнительно будет выделен бюджет в рамках общего бюджета на кинематографию.

"Мы расширяем господдержку кинематографа. Госкино сможет давать деньги на развитие фильмов. Меняется порядок выделения этих денег. Это будет более выгодно производителям фильма, потому что финансирование продукта может доходить до 100%. Не всем, безусловно, такое финансирование выделят, но появляется такая опция", - говорит Татьяна Цыба.

Работа журналистов во время карантина

Появилась правка, важная для журналистов во время пандемии.

“У нас во время карантина была объявлена не чрезвычайная ситуация, а чрезвычайное положение. А в законе до этого было прописано, что журналисты имеют право работать в период чрезвычайной ситуации. Про ЧП ничего не было сказано. Мы эту норму добавили. Вроде бы, мелочь, но были отдельные обращения от журналистов в комитет по поводу того, что им не давали осуществлять свои профессиональные обязанности и освещать происходящее во время карантина (ЧП). Теперь никто не вправе препятствовать журналистской деятельности во время ЧП”, - отметила Татьяна Цыба.

“Мы не понимаем, касается ли нас этот закон”

У опрошенных “Страной” представителей культурной среды есть сомнения, что закон будет работать на практике. На бумаге обещания о снижении арендной платы и грантах выглядят красиво, но по факту непонятно, кто и по какой процедуре может этого добиться.

Термины в законе описаны довольно размыто - так что даже сами представители культурной и креативной индустрии, к которым за комментарием обратилась “Страна”, пока не понимают, касается ли их этот закон, и отказываются от официальных комментариев.

Например, не вполне ясно, что подразумевается под “креативной индустрией”. Закон определяет это так:

Креативные индустрии — виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение.

Креативный продукт — товары и услуги, созданные/предоставленные по результатам культурного (художественного) и/или креативного выражения и имеют высокую добавленную стоимость.

Сложно определить, подпадают ли под эту трактовку те же организаторы концертов и промоутеры, которые от карантина ощутимо пострадали. Конкретно для них в законе никакой поддержки не предусмотрено.

Даже сами авторы законопроекта затрудняются ответить на вопросы - будет ли та же норма об уменьшении арендной платы на время карантина иметь обратную силу. То есть, может ли арендатор просить у владельца помещения перерасчета аренды за три месяца, когда карантин уже был, но этого закона еще не было.

“Не могу точно сказать. Это нужно уточнять у юристов, как они будут трактовать этот закон”, - ответила “Стране” Татьяна Цыба.

Если даже сами законодатели до конца не понимают, как будет работать закон, что говорить о представителях той самой креативной индустрии, для которой, собственно, этот закон создавался?

К тому же, автора законопроекта сами признают, что арендодатель вполне может отказаться снижать арендную плату из-за карантина, и ничего ему за это не будет. Тогда в чем вообще смысл этой нормы? Вопрос остается открытым.

“Закон выписан очень странно и туманно, - комментирует представитель одной из концертных площадок. - Честно - мы не понимаем, касается этот закон нас или нет. Можем ли сейчас обратиться за грантом к государству и получить поддержку в связи с карантином? Или нужно будет ещё доказать, что твоя сфера деятельности относится к культуре или креативной индустрии? У меня такое впечатление, что закон приняли просто “для галочки”, чтобы создать видимость, что о культуре в Украине хоть как-то позаботились. особенно после того, как концертные площадки делали акцию с прожекторами. Власти заявили, что этот закон поможет креативной индустрии. Но кто в нее входит, непонятно. Пообещали помочь деньгами, а как их получить, какая процедура, и кто может претендовать на гранты - не понятно. Этого не знаем ни мы, ни сами депутаты. Как всегда. С одной стороны, вроде бы помощь будет, а с другой - создали кучу предохранителей в этом законе, как нам эту помощь не получить”.

В целом, этот закон может помочь пережить трудные времена государственным учреждениям культуры - таким, например, как киностудия им. Довженко в Киеве. Но вот частным киностудиям и другим деятелям культуры - маловероятно.

"Мы не работаем с госструктурами (культурный фонд и т.п.) и в аренду павильонов не сдаём. Поэтому на нас этот закон никак не повлияет, - говорит Юрий Сергиенко, владелец видео-продакшена “Ninepro Video”. - Инициатива хорошая, но кто он нее будет в плюсе - посмотрим. Надеюсь, что таким предприятиям, как центр Довженко, закон поможет и его сохранят, но частным студиям - вряд ли поможет".