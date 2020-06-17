Политический проект, известный в политтусовке под условным названием “партия мэров”, обретает очертания. На этой неделе ее должны официально представить.

Какие городские председатели к ней присоединятся и будет ли среди них мэр Киева Виталий Кличко, почему в ней пока не нашлось места для экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и как будут строиться отношения с командой президента Владимира Зеленского - читайте в материале “Страны”.

Пропозиция президенту

По данным "Страны", презентация партии запланирована на пятницу, 19 июня и пройдет в Киеве.

Предполагается, что в ней будут участвовать мэры нескольких областных центров - Борис Филатов из Днепра, Сергей Сухомлин из Житомира, Александр Сенкевич из Николаева, Алексей Каспрук из Черновцов. Ожидается, что в целом к партии присоединится более 10 мэров (со многими еще идут переговоры).

Называться партия будет “Пропозиция”. Как сказал "Стране" источник, близкий к инициативной группе, это не украинское слово в значении “предложение”, а новый термин, обозначающий определенную политическую прослойку, который хотят запустить в оборот.

“Есть провластная позиция и оппозиция. Мы же говорим о людях, профессионалах, у которых отличная от власти позиция, но которые действуют не в разрушительном ключе, как оппозиция, а в созидательном, - говорит источник. - В украинском политическом лексиконе должен появиться новый термин. На вопрос “Вы кто?” ответом будет “Мы пропозиция”. То есть профессиональная, конструктивная позиция. Ассоциация с “предложением” тоже должна сыграть”.

По словам собеседника, партия задумывалась как ответ на запрос общества на сильное, независимое местное самоуправление, в таком виде, мол, невыгодное ни прошлой, ни нынешней украинской власти.

“Если брать традиционную идеологию новой партии, то я бы считал ее довольно центристской. В ее программных установках есть пункты, присущие как социал-демократам, и так и либералам. Но в целом упор в политической программе делается на построении в стране достойного местного самоуправления, с которым должна считаться центральная власть”, - объясняет источник в инициативной группе.

Партия уже зарегистрирована, но нынешнее название получила недавно. Согласно открытым данным, до 4 апреля она называлась “Новая европейская Украина”. В этот же день произошла смена и руководителя, которым стал Андрей Пильченко. Он занимает также председательскую должность в Главном совете партии. Человек с такими же именем, отчеством и фамилией возглавляет департамент торговли и рекламы Днепровского горсовета. Возможно, имела отношение к местной власти в Днепре и другой член главсовета Татьяна Кораблева.

Женщина с подобными ФИО заведовала одно время управлением по контролю за городским благоустройством местного горсовета.

Мотором создания партии мэров действительно является мэр Днепра Филатов и его команда.

Часть организационных и не только забот взял на себя влиятельный бизнесмен и политик Геннадий Корбан, в прошлом лидер партии "Укроп", которую он создавал вместе с Коломойским. Но уже несколько лет как и его, и Филатова отношения с олигархом крайне напряженные. Так что и новая партия, скорее всего, будет во враждебных отношениях с Коломойским.

По части политтехнологий "Пропозицию" консультирует, в том числе, известный специалист Сергей Гайдай.

По словам источника, в партии ждут не только мэров, но и любых представителей местного самоуправления. “Расчет делается на участие в местных выборах всех уровней, хотя, вероятно, не в каждой области получится сформировать все избирательные списки”, - комментирует собеседник.

Семеро одного не ждут

Много говорилось о присоединении к проекту столичного мэра Виталия Кличко, но не срастается. И Кличко, судя по всему, пойдет на выборы со своим УДАРом. По версии источника в инициативной группе “Пропозиции”, мэр-боксер не захотел входить в партию на одинаковых с остальными участниками условиях, а только как лидер, да еще не порывая с УДАРом.

В свою очередь собеседник издания в обновляющейся партии Кличко утверждает, что тот продолжает переговорный процесс с “частью мэров”, учитывающих его мнение в политике.

Речь о том, чтобы создать общую политсилу на базе УДАРа, “но это не будет партия мэров однозначно”.

“Такая политсила изначально тупиковый посыл”, - комментирует источник на правах анонимности.

Не складываются отношения инициативной группы с еще один весомым переговорщиком - экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом. И, как говорят источники, по схожей причине: он тоже не прочь стать главным в партии. “Долгое пребывание в команде Петра Порошенко сделало его токсичным, хотя он и был успешным мэром в Виннице”, - объясняет источник в инициативной группе.

На вопрос о панегириках Филатова экс-президенту он отвечает, что мэр Днепра получил должность в городе, благодаря избирателям - в отличие от Гройсмана, который с подачи Порошенко сначала стал спикером Верховной Рады, а потом возглавил Кабмин.

“Вообще вопрос формального лидерства сейчас не актуален. Это, скорее, ближе к парламентским выборам. Тогда нужно показывать единую команду. А сейчас мэры будут “воевать” каждый в своем городе и области”, - комментирует источник.

В тоже время, эксперты полагают, что риском для партии может стать политизации предвыборной повестки.

“Эти местные выборы будут достаточно политизированы. Избиратель может потребовать ответы на вопросы, не связанные с местным самоуправлением, децентрализации и так далее. С первого сентября прекращается обучение на русском языке в школах. Как это прокомментируют в партии мэров? Какое решение они могут предложить? Какое вообще ее идеологическое наполнение? Над ответами на эти вопросы партии стоит подумать”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.