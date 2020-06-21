Украинцы перестали лечиться. В аптеках, в которых на пике карантина выстраивались очереди, сейчас фиксируют обвал продаж до минус 40%.

Причин несколько.

"Больницы стояли пустыми из-за карантина, врачи делали меньше назначений. Люди стали экономными и стараются тратить меньше денег, в итоге сократились продажи "необязательных препаратов", — пояснил нам глава Агентства медицинского маркетинг Юрий Чертков.

Это не значит, что украинцы стали меньше болеть. Основная причина, по которой они обходят аптеки десятой дорогой, — нет денег.

Резкое снижение спроса уже сказалось на аптечной рознице.

"У аптечных сетей — финансовые проблемы, что уже отразилось на ассортименте - он стал уже. Плюс фармкомпании урезали бюджеты на продвижение, многие отстрочили запуск новых препаратов", — говорит Чертков.

То есть, впору говорить о дефиците целого списка лекарств. В частности, это касается дорогих оригинальных препаратов - их сейчас берут мало, предпочитая боле дешевые генерики.

Многие региональные аптеки и вовсе закрываются. Причиной в этом случае стал не только коронавирус, но именно карантин добил сельскую аптечную розницу.

"Около 570 физлиц-предпринимателей окончательно прекратили свою деятельность, 747 закрытых аптек и 120 аптечных пунктов", - говорит глава общественного объединения "Фармрада" Елена Прудникова.

В ближайшей перспектике все это может привести к подорожанию препаратов, - предупреждают фармацевты.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на фармрынке и грозит ли Украине дефицит и подорожание лекарств.

"Скоро будем таблетки поштучно продавать"

С начала эпидемии аптекарей называли в списке тех, кто рекордно зарабатывает на коронавирусе. Собственно, поначалу так оно и было. Люди кинули скупать маски и антисептики, запасаться лекарствами от вируса и пополнять домашние аптечки "на всякий случай".

В итоге продажи в аптеках резко выросли. По данным исследования "PharmXplorer"/"Фармстандарт" компании Proxima Research, к примеру, в середине марта несколько дней подряд фиксировался рост продаж на 110-120% и выше, а обороты аптечной розницы достигали 500 млн гривен.

Но бум быстро пошел на спад. В апреле начался спад продаж, который ощущается до сих пор.

По словам Юрия Черткова, минус по продажам в аптечной рознице - до 40%.

"У людей банально нет денег. Даже специализированные сайты по бронированию препаратов в киевских аптеках сейчас ввели такую функцию как дробная покупка - можно заказать не упаковку лекарств, а, скажем, пластину. Еще немного - и начнем поштучно таблетки продавать. Покупатели стараются экономить на всем. Отказываются от дорогих оригинальных препаратов, а вместо них берут более дешевые аналоги. Врачи уже уловили эту тенденцию и даже не назначают дорогие лекарства, если видят, что пациенту нечем платить. О лечебной косметике, витаминах и прочих «лишних» препаратах для здоровья я вообще не говорю", — рассказала нам провизор Наталия Куринная.

"Люди уже не берут в аптеках все, что им пытаются "втюхать". Покупают строго по необходимости, экономят, так как непонятно будет ли завтра работа и деньги хотя бы на хлеб", - добавила Прудникова.

По данным Proxima Research, украинцы перестали покупать даже противовирусные препараты. Если, к примеру, в марте в отдельные дни их продажи вырастали на 600%, превышая 25 млн гривен, то с апреля ушли в минус, а, по состоянию на 10 июня таких лекарство в Украине продают меньше чем на 5 млн гривен.

Антисептики и маски люди пока берут. Продажи дезинфицирующих средств, по данным Proxima Research, сейчас даже выше, чем в начале карантина, когда за антисептиками выстраивались очереди, а цены на них побили все рекорды.

Если в марте продажи достигали 80 тысяч упаковок в день, то, по состоянию на 10 июня они выросли до 120 тысяч упаковок. В деньгах это примерно 2,5 млн гривен, что в 500 раз больше, чем до карантина.

По маскам динамика не такая рекордная. Если в марте продажи выросли на 150-200%, до 15-20 тысяч упаковок в день, то сейчас продают по 5-10 тысяч упаковок.

"Маски берут по 200-500 штук в день. В пятницу, перед выходными, продажи минимальные, но в рабочие дни люди покупают", - подтвердила Наталия Куринная.

Спрос на маски связан, в первую очередь, с законодательными ограничениями - их обязательно нужно носить в общественных местах, транспорте, штрафы за отсутствие средств защиты в Украине никто не отменял, а многие магазины и рестораны просто не пускают "безмасочников".

По другим лекарствам, не связанным с коронавирусом, и вовсе идет спад. Стали меньше продавать даже обезболивающих. В июне объемы их реализации упали на 15%.

"В карантин люди не ходили по больницам, следовательно, врачи не делали назначения. лечились кто чем мог, часто просто банально пили противовоспалительные или анальгетики, чтобы убрать симптомы. Болеть украинцы, понятно, меньше не стали. Уже сейчас, когда прием пациентом возобновился, фиксируем осложненную хронику. Но у людей на лечение банально нет денег. Многие отвались без работы, в карантин сидели за свой счет. Даже недорогие отечественные препараты не могут себе позволить, не говоря уже об импортных. Назначаем по минимуму. Скажем, если антибиотики, то самые дешевые, и без пробиотиков и средств для поддержания печени и витаминов. Такое впечатление, что следующий этап - начнем травяные сборы назначать", — рассказал нам врач одной из киевских больниц.

Отказываются от дорогих лекарств и берут неликвид

Аптекари говорят: в разгар эпидемии коронавируса их бизнес резко пошел на спад. Хотя, по идее, наоборот, должен расти.

"Открытые для каждого желающего данные за май статистики посещения сайта первой в интернете и второй в оффлайне аптечной сети 9-1-1. Если мне не изменяет память, у ребят около 700 аптек по всей стране и в пике 7 миллионов посетителей на сайте в месяц. Это уже не малый бизнес. Даже не средний. Посмотрите. За последний месяц падение посещаемости на 37%. За два последних месяца падение в 2 раза! За последние полгода рекордное падение вниз показателей посещаемости онлайн, а значит и оффлайн. Просто обвал. Аналогичная или похожая ситуация у всех игроков медицинского рынка. И мы и все наши конкуренты за последние месяцы карантина обвалялись в два и более раза. Медицинского. Это того самого рынка, который якобы должен был бы все эти месяцы зарабатывать и держаться много лучше других. Чушь собачья. В первой половине марта был небольшой рост, а затем тотальное падение как и во всех остальных сферах. А теперь представьте. Меньше посещение - меньше покупателей - меньше продаж - меньше закупок - меньше импорта - меньше производства - меньше работы - меньше зарплат - меньше кадров - меньше точек - стоп развития - тотальная экономия - а дальше выжил/не выжил. Именно так эта цепочка охватывает кризисом сначала одну отрасль, а потом и все смежные. Это и есть экономический кризис. Так что не завидуйте аптекам - у них тоже жопа", — написал на своей странице в Facebook совладелец сети "Медтехника" Алексей Давиденко.

По словам Елены Прудниковой, ели раньше оборот крупной аптеки достигал 3 млн в месяц, то сейчас сократился до 500 тысяч.

"Заработок аптеки - 10%, то есть, 50 тысяч. Этого даже на зарплаты не хватает", - отмечает эксперт.

По словам Юрия Черткова, многие аптеки уже перешли на кризисный режим, в частности, пересмотрели ассортимент, избавившись от наименее ходовых препаратов. У некоторых на поддержание широкого выбора препаратов просто нет облртных средство.

"Когда есть дефицит средств, ассортимент суживается для увеличения оборачиваемости товара и чтобы было меньше "висяков" и замороженных денег", - пояснил он.

По словам Черткова, в аптеках сузился выбор так называемой группы "С". Это лекарства редкого запроса, в том числе, и от хронических болезней, встречающихся н так часто.

"Их в запасе сейчас не держат, так как они дают только 7% прибыли. Но по ассортименту это может быть 50% всех наименований", - пояснил Чертков.

В перечень препаратов, от которых отказываются аптеки, попали, в частности, аналоговые цефласпорины. В эту группу входят современные антибиотики широкого спектра действия, эффективные при таких сложных воспалениях, как, к примеру, острый полиенифрит. К примеру, американского "Зербакса" из этой лекарственной группы в аптеках Киева уже практически не найти. В частности, его нельзя забронировать через специализированные сайты поиска лекарств, к примеру, tablenki.ua.

Также, по словам Черткова, есть сложности с дорогими оригинальными препаратами. Их стали брать реже, поэтому аптеки меняют их на более дешевые генерики.

"Со многими импортными препаратами есть проблемы, так как их просто стали меньше завозить", - говорит Прудникова.

Киевляне с хроническими диагнозами, рассказывают, что не могут вовремя пополнить запас лекарств — из отечественных аптек они пропали, а заказать из-за границы сейчас сложно. Лекарства есть у посредников, но по рекордным ценам.

К примеру, препарат для лечения рассеянного склероза "Окревус" есть только в десяти аптеках Киева и то, под заказ. Цена - от 203 до 207 тысяч гривен за 10 ампул. Препарат "Лемтрада" за 257 тысяч гривен есть под заказ в одной киевской аптеке.

То есть, аптеки сейчас по-максимуму затариваются самыми ходовыми и сравнительно недорогими лекарствами, а вот как быть людям, нуждающимся в более редких препаратах - вопрос открытый. Их нужно "доставать", заказывать из-за границы, или посредникам по баснословным ценам.

По словам Куринной, на рынке стало больше некачественного товара, в частности, это касается антисептиков и изделий медназначения (маски, бахилы, костюмы и пр.), по которым в начала эпидемии упростили сертификацию.

"Скажем, хлынул поток антисептиков непонятного происхождения. Там не указан состав, но, скорее всего, спирта нет совсем. Цена бросовая - 11-12 гривен за бутылочку, что в 2-3 раза дешевле остальных аналогов. Много также масок из не совсем медицинских материалов, которые непонятно от чего защищают, и рвутся просто на ходу, есть бахилы, которые, скорее, напоминают мусорные пакеты и пр.", — рассказала эксперт.

Но, чтобы сэкономить на закупке и выставить низкий ценник, многие аптеки все это берут.

Готовят к подорожанию

"Аптечный бизнес сейчас переживает не самые лучшие времена. Многие аптеки даже сократили время работы, также упала посещаемость. Соответственно, режут зарплаты персоналу", - говорит Куриная.

Аптекари говорят, что повысить ценники, чтобы перекрыть убытки, они не могут.

Во-первых, нет платежеспособного спроса, во-вторых, в Украине с недавних пор действует норма о декларировании изменения цен.

При этом торговая точка должна обосновать подорожание. Подавать такие декларации аптекари не спешат, боясь привлечь внимание контролирующих органов.

"Многие аптеки не могут реализовать товар, который уже есть на складе, так как попадают под запрет постановления Кабмина (общая наценка - не более 25% - Ред.). Хотя цену повышает именно поставщик, а не аптека", - говорит Прудникова.

Понятно, что как только коронавирус (и связанное с ним регулирование цен в аптеках) ослабнет, аптекари этим тут же воспользуются.

По словам Черткова, повышение уже сейчас постепенно идет. Просто оно выборочное и плавное.

"Если что и подорожало, то на копейки", - говорит Куринная.

Тем не менее, по словам Черткова, по итогам года препараты подорожают примерно на 12%. А если доллар пойдет вверх (МВФ прогнозирует для Украины курс 30 гривен за доллар в 2020 году), то цены могут вырасти еще больше.

Сельские аптеки закрываются

В регионах ситуация еще хуже. Многие аптеки просто закрываются. Собственно, проблемы у них начались не сегодня.

После введения обязательного РРО для аптечных пунктов с низким выторгом (некоторые не зарабатывали и тысячи гривен в день), резко выросли расходы на ведение бизнеса, а прибыль ушла в минус. Карантин и последовавший за ним спад продажи вообще сделал сельские аптеки глубоко убыточными. В итоге предприниматели выходят из бизнеса.

"Сельская местность потеряла около 780 аптек. Проблема обеспечения сельского населения лекарствами усугубляется", - отмечает Прудникова. По ее словам, закрытие аптек в селях ускорило также разрешение онлайн-продажи медикаментов (чем, к примеру, активно занимаются почтовые операторы).

"Владельцы небольших сельских аптек и ранее зарабатывали немного - по 6 тысяч гривен в месяц. Сейчас и того нет, поэтому люди просто входят из бизнеса", - добавила Прудникова.

Гослекслужба аннулирует лицензии предпринимателей на аптечную деятельность пачками. Только 5 июня было прекращено 50 лицензий по заявлению бизнеса (в Житомирской, Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской областях). В предыдущем списке от 28 мая таких отказников 55.

Новые аптеки тоже открываются, но преимущественно - в крупных сетях.

"Все идет к тому, что аптечную розницу окончательно монополизирует несколько сетей. Это открывает широкий возможности для того, чтобы диктовать украинцам чем лечится и по каким ценам", - говорит Куринная.

Впрочем, по словам Елены Прудниковой, на грани банкротства сейчас оказались и многие сетевые аптеки.

"Как сети развивали бизнес раньше - "выкручивали руки" поставщикам, брали товар под реализацию и еще плюс 20-30% наличкой в счет так называемых маркетинговых бюджетов. а счет этого открывали все новые и новые точки, перекупали помещения, предлагая более дорогую аренду. Но сейчас маркетинговые бюджеты обрубили, продаж нет. Многим придется закрываться", - считает Прудникова.