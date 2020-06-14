Украинцам придется платить огромные штрафы за долги по коммуналке. Причем их будут в буквальном смысле выбивать из людей, высчитывая деньги из зарплат и даже пенсий. За просроченные платежки могут даже наложить арест на имущество и забрать квартиру.

Эти меры прописаны в законопроекте №3613, который недавно зарегистрировали в парламенте нардепы от фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Напомним: пеня за долги по коммуналке есть и сейчас, но она сравнительно небольшая - 0,01% в день от суммы задолженности. Но выселения из квартир за неоплаченные квитанции в Украине под сегодняшнего дня все таки же не поставлены на поток.

Так что, если новый проект примут (а учитывая, что его авторами являются депутаты СН, вероятность этого высока), в Украине заработает просто- таки драконовский механизм против коммунальных должников.

Скажем, если средняя платежа за квартиру в 50 квадратов в отопительный сезон составляет порядка 3 тысяч в месяц, а за год нужно заплатить около 26 тысяч, то штраф за просроченную на год коммуналку составит 5,2 тысячи, а если не платить дольше - 13 тысяч.

Плюс - коммунальщики смогут выбивать долги по упрощенной схеме.

"Нам готовят настоящее коммунальное рабство. Неважно, почему человек не платил - не было денег, или качество услуг не устраивало. Получается, нужно признать эти долги или идти разбираться в суд. Но все мы знаем сколько стоят услуги адвокатов и как дорого обходятся судебные издержки. Большинству украинцев такие траты просто не по карману. Придется смиренно платить - иначе огромные штрафы и взыскание на имущество. При таком подходе можно повышать тарифы хоть вдесятеро - все равно люди будут вынуждены платить", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Страна" разбиралась, как из украинцев собираютя выбивать долги по коммуналке.

Заставят подписаться под долгами уже 1 октября

В пояснительной записке к скандальному законопроекту сказано, что проблемы неплатежей населения за услуги заметно усложняют финансовое состояние предприятий ЖКХ. По данным Госстата, на 1 мая этого года долги населения по коммуналке превысили 63 млрд гривен, в том числе, за поставку и распределение газа - 25,5 млрд, по электроэнергии — 5,9 млрд, по отоплению и горячей воде — 20,5 млрд, по воде и водоотводу — 5,3 млрд. За содержание домов и придомовых территорий украинцы задолжали 4,9 млрд, за вывоз мусора - 0,97 млрд.

Коммунальщики из-за таких огромных долгов, якобы, не могут вовремя платить за ресурсы (в том числе, газ), и вести хозяйственную деятельность - ремонтировать и модернизировать сети, платить налоги и пр.

В Украине несколько раз менялось законодательство о реструктуризации долгов. По старым нормам предусмотрена возможность рассрочки задолженности на срок до 60 месяцев (то есть, на пять лет) в зависимости от суммы долга и уровня доходов должников. Сумма погашения и сумма поточных платежей по коммуналке при этом не должны превышать 25% от доходов работающих граждан и 20% - пенсионеров и получателей соцпомощи (в том числе, субсидий). Но вследствие несостыковки разных законов сложно обеспечить реструктуризацию задолженности, которая образовалась после 1 декабря 2006 года. Что усложняет взаимодействие коммунальщиков с потребителями, - говорится в пояснительной записке. То есть, реструктуризация в нынешнем виде, по мнению авторов нового проекта, работает неэффективно.

Как и суды.

"Обычно суд выносит решение об уплате потребителем долга частями в течение нескольких лет, то есть в рассрочку, При этом нужно возместить уплату судебного сбора и затрат на исполнительное взыскание. С учетом размеров ставок суженого сбора большинство предприятий не имеют финансовой возможности вести претензионно- исковую работу по взысканию задолженности за потребленные жилищно- коммунальные услуги", - сказано в пояснительной записке.

Там же приводится следующая статистика - в 2018 году в исполнительной службе числилось 252,2 тысячи документов о взыскании долгов по коммуналке на сумму 1,8 млрд гривен. Завершено госисполнителями 134,8 тысяч дел на сумму 864,3 млн. То есть, миллиард гривен коммунальщики пока так и не смогли получить.

"Проблемы долгов и неплатежей надо решать, и чем быстрее тем лучше. Задолженность потребителей только за отопление составляет около 32 млрд гривен, и я не вижу причин для уменьшения этой суммы. Закон о ЖКХ не в состоянии решить этот вопрос , так как пеня составляет всего 3,6% в год, то есть, меньше чем ставка по банковским депозитам в валюте , не говоря о гривне. Процедура получения денег через суд и исполнительную службу очень длительная и затратная, потому в Раде и ищут новые механизмы погашения долгов", — говорит глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Чтобы изменить ситуацию, предлагается ввести так называемую обязательную реструктуризацию долгов. Если если на 1 октября 2020 года будет хоть какой-то долг по коммуналке, потребитель попросту будет вынужден подписать договор о реструктуризации, даже без суда.

В теории такой договор человек может оспорить в суде. Скажем, доказав, что долги взялись "с воздуха", то есть, коммунальщики насчитали их незаконно, или же услуги были некачественными. Такое тоже случается сплошь и рядом.

Но это еще нужно доказать, что не так -то просто сделать рядовому потребителю. Придется нанимать адвокатов, оплачивать судебные издержки (которые отменяются только для коммунальщиков, но не для потребителей).

"Так как у большинства людей попросту нет лишних денег, они будут вынуждены признать те долги, которые им "нарисуют", - говорит Скубченко.

Если отказаться подписывать договор о реструктуризации "по-хорошему", коммунальщики могут инициировать судебные разбирательства по упрощенной схеме (бес судебного сбора, который в новом проекте для них предлагается отменить) и на полную включить механизм выбивания долгов.

Огромные штрафы и арест имущества

"Страна" уже писала, что в меморандуме с МВФ отдельным блоком идет коммуналка. Украинские власти взяли на себя два основных обязательства. Во-первых, пересчитать тарифы на отопление, заложив в них текущую цену на газ (это будет рыночная цена), прибыль коммунальщиков, капитальные инвестиции (скажем, расходы на ремонт сетей) и прочее.

Во-вторых, повысить платежную дисциплину населения.

"В том числе, есть намек, что порядок будут наводить за счет увеличения штрафов для должников по оплате коммунальных услуг", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

В меморандуме с МВФ подробностей как именно людей заставят платить вовремя нет. Зато они есть в новом законопроекте №3613.

Бороться с должниками планируют сразу несколькими способами.

Первый - ужесточение штрафов. Если у вас есть долг, и вы откажитесь подписать договор о его реструктуризации, деньги станд выбивать через суд. Методы против должников следующие:

Кроме самого долга и пени, придется заплатить еще и штраф. За долги более года – штраф 20% от суммы долга За просроченные в течение двух лет платежки - штраф два года - 30% Неплатежи по коммуналке за три года и более – штраф 50% от суммы долга.

Напомним: до недавнего времени штрафов за просроченную коммуналку в Украине вообще не было. В новом законе о ЖКХ прописана пеня за долги, но она небольшая - 0,01% за каждый день просрочки. Это всего 3,65% от суммы долга в год. То есть, если год вообще не платить за ту же среднестатистическую двушку в 50 квадратов, насчитают пеню в 949 гривен. В новом проекте штраф за годовую просрочку по этой же квартире - 5,2 тысячи гривен. С учетом пени и штрафа придется заплатить сверху больше 6 тысяч гривен.

Второй - активное выбивание долгов. Сейчас, даже если человек не платит, коммунальщики могут обратиться в суд, но, даже если его выиграют, реальных механизмов воздействия на должника не так много. Поэтому стараются договариваться по -хорошему.

С принятием нового проекта такого не будет. После получения положительного судебного решения, дело передается исполнительной службе. Далее включается механизм, уже обкатанный на алиментах. По исполнительным листам долги будет высчитывать работодатель из зарплаты - на погашение просрочки могут забирать до 50% суммы, которую человек заработает. 20% могут высчитывая "из других доходов", а это в том числе, социальные пособия и пенсии.

Долг по коммуналке, по-сути, станет настоящим "приговором". Должнику могут вынести запрет на управление авто или выезд за границу. Прописано даже взыскание имущества, в том числе, жилья. При этом в проекте указано, что "взыскание с зарплаты не препятствует взысканию на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

То есть, уже за три просроченных платежки могут начать высчитывать часть зарплаты и арестовать имущество.

"Нет денег? Ждите обращения взыскания на личное имущество. Прощайтесь с собачкой, квартирой, машиной, холодильником…Вас же предупреждали об этом "слуги"? Или нет? Не забывайте, что ещё может быть запрет на выезд за границы Украины и ограничение в праве управлять транспортными средствами. Заробитчане и водители, обратите на это внимание. Власть думает о вас. Могут также ограничить в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием. Это чтоб в "слуг" не попали должники? Или зачем? Все эти ограничения будут действовать до погашения долга по ЖКХ в полном объеме", - написала в Facebook Елена Лукаш.

"При этом коммунальные долги не являются долгами перед государством (и не оставляют без средств к существованию детей, как, к примеру, те же алименты - Ред.). Люди должны поставщикам услуг - коммерческим компаниям, причем, нередко такие долги или, как минимум, их часть - сомнительны. Но государство почему-то становится на сторону поставщиков услуг, то есть, бизнеса, и никак не собирается защищать простых потребителей", - говорит Рябцев.

Долги из воздуха

Эксперты говорят, что многие коммунальные долги берутся буквально "из воздуха".

Один из примеров - когда коммунальщики приписывают лишнее потребление услуг. Как это было нынешней зимой, когда на улице было тепло, но топили так сильно, что приходилось открывать окна. Понятно, что в платежку попало «отопление по факту» и платить за него пришлось по полной. Также есть вопросы по домовым счетчикам, которые нередко показывают намного большие объемы потребления тепла или воды, чем в реальности. А во многих домах счетчиков до сих пор воообще нет.

"Вопрос с учетом подачи услуг, то есть, счетчиками, не решен. В частности, газовщики отказываются их ставить за свой счет", - говорит Рябцев. То же самое с некачественными услугами. По закону о ЖКХ за некачественные услуги (скажем, недостаточно горячую воду) человек может не платить. Но вначале нужно доказать, что услуга была ненадлежащей, а это требует времени и денег.

"У коммунальщиков - армия юристов, а потребители, даже самые продвинутые, не всегда могут во всем разобраться, нужно разве что привлекать юристов, что недешево", - отмечает Рябцев.

А после того, как произошло разделение поставки и распределения услуг, и платежек, вместо одной, стало сразу несколько, человек может даже не знать, есть ли у него на самом деле долги.

"За примерами далеко ходить не надо. У моих родителей на даже стоит газовый конвектор, включают время от времени. Платежки приходят нерегулярно. Лишь после того, как я зарегистрировался в электронном кабинете, узнал, что, оказывается, уже есть долги и на него начисляют пеню. Но многие ли наши пенсионеры свободно пользуются электронными кабинетами. Да и в селах многие потребители знают о них лишь понаслышке. Это значит, что будут накручиваться долги, на них - штрафы, а человек об этом может даже не подозревать, тем более, если платежек - целая пачка", - говорит Рябцев.

Есть и еще один важный нюанс - почему украинцы хронически не платят по коммуналке.

Понятно, что существует категория так называемых "идейных неплательщиков", когда люди принципиально не платят, хотя деньги у них есть. Но она не настолько большая.

Большинство украинцев не платят, потому что нет денег. А тарифы - завышенные и не соответствуют реальному уровню доходов граждан. Другими словами, многие семьи стоят перед выбором - оплатить коммуналку и купить лекарства или еду.

"Нам все время говорят, что коммунальщики на грани выживания из-за массовых неплатежей. Но ведь заметьте - массовых банкротств нет. Это значит, что тарифы завышенные, и те, кто исправно рассчитывается, платят и за себя и за «потенциальных должников». За последние годы тарифы в Украине выросли в разы, и отреагировали на обвал цен на газ вдвое только условными "скидками", которых, к слову, во многих городах коммунальщики людям так и не дали. А при нынешней схеме - когда долги из людей будут попросту выбивать, коммунальщики вообще могут "рисовать" любые тарифы, потребители все равно будут вынуждены платить или останутся без имущества", - говорит Скубченко.

"Продвигают втихую"

По законопроекту №3613 есть немало вопросов - как по содержанию, так и по его продвижению в Раде.

Известно, что проект подали в парламент народные депутаты Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Но над документом работал целый авторский коллектив. В том числе, замминистра развития общин и территорий Наталия Хоцянивская, а также другие представители этого министерства (начальник отдела тарифной политики Наталия Кравченко, начальник отдела нормативно- методического обеспечения Святослав Поминчук). Список всех членов авторского коллектива есть в сопроводительных документах к проекту.

"Это вызывает вопросы. В Украине существует определенный регламент подготовки законодательных актов. Если документ готовит профильное министерство, он должен проходить согласования по всей вертикали ведомств, общественное обсуждение, утверждаться Кабмином, и только после этого попадает в парламент, уже с учетом всех замечаний и правок. Но в данной случае представители профильного министерства над проектом работали, но никаких согласований он не проходил. Возможно, потому что авторы заведомо знали, что проект скандальный и вызовет широкий общественный резонанс", - говорит Рябцев.

Также, по его словам, непонятно, почему так открыто лоббируюся интересы компаний-поставщиков услуг, которые не являются государственными, и при этом не прописано никакого механизма защиты рядовых потребителей.

По-сути, все сводится к тому, чтобы защитить от долгов газового монополиста - "Нефтегаз". Ему не платят за газ коммунальщики, аргументируя это тем, что с ними не рассчитываются потребители. С принятием нового проекта таких отговорок у поставщиков услуг уже не будет.

"Вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору. Кстати, знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а сам "Нафтогаз" декларирует огромные прибыли? Просто тарифы настолько завышены, что покрывают всё. Все долги уже оплачены теми, кто исправно платил всё это время. Взыскание долгов – это уже чисто воровская маржа. И мы же понимаем, что богатые неплательщики и через суд не заплатят. Пострадают, как всегда, самые незащищённые. Остаётся только один вопрос. Это уже те изменения страны, которые Зеленский обещал, или будет ещё хуже?", - написал в Facebook Скубченко.

"Не уверен, что этот законопроект кардинально решит проблему задолженности. Необходимо менять экономическую политику, повышать заработную плату, благосостояние и платёжеспособность украинцев , тогда и долгов не будет", - подытожил Попенко.