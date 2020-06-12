Как уже писала "Страна", 9 июня МВФ принял решение о выделении Украине кредита по новой программе stand by в размере порядка 5 млрд долларов. А 11 июня на официальном сайте Фонда появился пакет документов по этому соглашению.

Это своего рода кейс по Украине, включающий детальный анализ предыдущего сотрудничества нашей страны с МВФ, текущей экономической ситуации и рисков по выполнению новой кредитной программы, сам меморандум и сопроводительные письма.

О подробностях меморандума с МВФ и обязательствах, который берет на себя Украина взамен 5 млрд мы уже подробно рассказывали.

Официальная версия меморандума лишь подтверждает то, что уже писала "Страна".

А вот в сопроводительных документах много интересного. МВФ дает понять, что не сильно доволен предыдущим опытом сотрудничества с нашей страной и видит немало рисков по выполнению нового меморандума.

"Очевидно, именно поэтому кредит решили разбить на четыре транша, а не на три, как обсуждалось изначально. И каждый последующий транш будет выдаваться лишь после "проверки" выполнения структурных маяков. То есть, не исключено, что нынешний первый транш в размере 2,1 млрд может оказаться и последним", - говорит экономист Виктор Скаршевский.

Также Фонд рисует не лучшие экономические перспективы для Украины.

"Очень негативный прогнозы: минус 8,2% к ВВП, резкое снижение кредитования - почти на треть. То есть, о быстром восстановлении экономики можно забыть. В 2021 году нам прочат рост на 1,1%, а в 2022 году - на 3%. Уровня 2019 года отечественная экономика, по оценке МВФ, сможет достигнуть лишь к 2024 году, а уровня 2013 года - к 2026 году. То есть, получается, чтобы выйти на прежние докризисные показатели домайданного времени нам понадобится 13 лет. И это если не будет нового кризиса", - отмечает Скаршевский.

Вот что следует из прогнозов МВФ, содержащихся в расширенном пакете документов:

1. В этом году ВВП в Украине просядет на 8,2%, в следующем вырастет на 1,1%, а в 2022 году - на 3%. В 2023 года украинская экономика должна вырасти на 3,4%, в 2024 году - на 3,8%, а в 2024 году - на 4%.

2. Среднегодовой курс доллара в этом году составит 30 гривен (то есть, к концу года он будет больше 30). В 2021-м — 28,9 гривен, в 2022 году - 28,6 гривен, а в последующем будет держаться на отметке 28,7 гривен.

3. Инфляция в 2020 году ожидается на уровне 5,9%, а затем будет плавно снижаться до 5,1% к 2023 году и 5% в последующем.

4. Экспорт в прошлом году вырос на 6,9%, в этом упадет на 7,2%, а с 2021 года прогнозируется рост (в 2021 году на 8,3%, в 2022 году - на 8,5%)

5. Импорт товаров в этом году также упадет на 5,3%. В 2021 году ожидается рост на 7%, а в последующие годы - на 7,1%.

6. Торговый баланс (в процентах от ВВП) составит в этом году минус 5,8%, в следующем - минус 8,7%, в 2022 году - минус 8,4%, в 2023 - м — минус 8,5. До 2025 года этот показатель будет держаться в коридоре минус 8,4 - минус 8,5%.

7. Поддержка бизнеса с 2% ВВП в 2019 году уменьшится в этом году до 1,2%, в 2021 году - до 1,1%, и будет держаться на таком уровне до 2025 года. В 2025 году снизится до 1%. По социальным программам показатель не меняется - 3,3% ВВП вплоть до 2025 года. По пенсиям планируется уменьшение расходов с 12,1% ВВП в этом году до 11,9% в следующем. Затем снова будет небольшое увеличение (до 12,1%), а к 2025 году расходы на пенсионеров должны сократиться до 11,5% ВВП.

"Страна" изучила кейс МВФ по Украине.

2 миллиарда сразу, остальные - по ситуации

В пресс-релизе МВФ сказано, что исполнительный совет Фонда одобрил 18-месячную программу для Украины в размере 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов или 179% от квоты).

Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с последствиями эпидемии COVID-19 за счет поддержания платежного баланса и бюджета. То есть, в отличие от предыдущих кредитов, в этот раз деньги от МВФ пойдут не в золотовалютные резервы, а в бюджет.

Также МВФ надеется, что, несмотря на кризис, Украина реализует "небольшой набор ключевых структурных реформ".

"Политика в рамках новых договоренностей будет сосредоточена на четырех приоритетах: смягчение экономических последствий кризиса, в том числе путем поддержки домашних хозяйств и предприятий (очевидно, имеется в виду пополнение Фонда по коронавирусу, откуда деньги в теории могут пойти на поддержку людей и бизнеса, хотя пока идут на дороги и дополнительное финансирование МВД - Ред.); обеспечение независимости центрального банка и гибкого обменного курса; обеспечение финансовой стабильности (тема Приватбанка и проблемных кредитов. Последние являются структурным маяком. Уже в июне нужно разработать плат по погашению проблемных кредитов банков. - Ред.); реализации ключевых мер по борьбе с коррупцией", - указано в пресс-релизе.

Также отмечается, что первый транш в размере 2,1 млрд Украина получит "немедленно" (и Украине его уже получила).

После этого намечены четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Пересмотры завершатся соответственно 1 сентября и 1 декабря текущего года, 15 мая и 15 октября – следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по 690 млн долларов, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно 1,5 млрд.

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны:

утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков;

пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения;

принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября Украина обязана расширить полномочия набсовета НАК "Нафтогаз Украины" в его уставе, привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР и подготовить все для запуска 1 января единых юрлиц налоговой и таможенных служб.

К концу октября следует внести изменения в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

До конца ноября стоит структурный маяк принятия новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

Слишком частое "дробление" траншей - это уже сам по себе сигнал от МВФ, - говорит Скаршевский. Он свидетельствует о том, что Фонд не сильно доверяет обещаниям наших властей и не намерен давать деньги просто так - только под конкретные маяки.

Такая подозрительность становится понятна из изучения сопроводительных документов.

МВФ, в частности, проанализировал все прежние программы сотрудничества с Украиной, и обнаружилось, что по-сути ни один кредит мы не выбрали до конца. В среднем Украина получала 42% от запланированных сумм.

"Спустя пятнадцать лет, сотрудничество Украины с МВФ, остается разочаровывающим. Ни одна из программ не достигла третьего распределения средств, а две программы закончились после первого транша", - отмечают в МВФ.

Не исключено, что и новый кредит не станет исключением. Транш в 2,1 млрд это приблизительно те же 40% от запланированной суммы, - говорит Скаршевский.

МВФ разочарован

Из материалов МВФ понятно, что Украина для Фонда - достаточно "проблемный клиент".

В заявлении управляющего директора и председателя МВФ Кристалины Георгиевой говорится, что ранее "осуществление реформ было неравномерным", а для создания конкурентноспособной экономики требуются именно устойчивые структурные реформы. Также Георгиева отмечает, что "риски для новой программы очень велики".

Госдолг остается высоким, а потребности в финансировании - большие. Глава МВФ также указывает, что "фискальная политика должна быть более жесткой по мере восстановления экономики".

Также говорится о том, что за годы сотрудничества с МВФ главная цель - устойчивый рост экономики - остается недостижимой, так как нет структурных реформ.

"Первоначальные успехи в рамках недавних программ МВФ, реформы часто сталкивались с сопротивлением со стороны заинтересованных кругов, а судебные решения подрывали ход реформ, особенно в борьбе с коррупцией и реформами финансового сектора. В результате инвестиции, и особенно прямые иностранные инвестиции, по-прежнему сдерживаются неблагоприятной деловой средой, а рост был слишком низким", - указано в материалах МВФ.

В Фонде опасаются, что и в этот раз "разумные политические меры могут уступить популизму". А отсутствие акцента на борьбе с коррупцией и судебной реформе может нивелировать способность государства контролировать расходование денег. То есть, в МВФ не исключают, что часть кредита могут попросту "освоить".

"Корпоративный лоббизм очень влиятелен и хорошо организован, имеет влияние на парламентариев, политиков и судебную систему", - говорят в МВФ.

Также как один из рисков выполнения программы указан "конфликт на Востоке Украины".

"Тактика выпячивая проблемности Украины может быть банальным оправданием провала. МВФ таким образом аргументирует - почему после стольких лет кредитования нет результатов. Образно говоря, почему "лечение" не помогает. Хотя, как показывает мировая практика, плестись в хосте - удел практически всех стран, подсевших на кредиты МВФ", - говорит экономист Алексей Кущ.

На уровень 2013-го выйдем в 2026 году

МВФ дает подробный анализ экономической ситуации в Украине. В частности, сказано, что в прошлом году рост обеспечил рекордный урожай и высокое внутреннее потребление. Отмечаются успехи пенсионной реформы 2017 года, которая "стабилизировала пенсионные расходы" (из-за этой реформы многие украинцы потеряли право на получение полноценных пенсий из-за недосаточного трудового стажа), сокращение госдолга с пикового уровня в 85% ВВП в 2014 году до 50% к концу 2019, снижение темпов инфляции и прочее.

Фонд положительно оценивает "пирамиду ОВГЗ", которая в прошлом году привела к аномальному укреплению гривны и заметно ослабила украинский экспорт на международных рынках (в экспорте потеряли порядка $3 млрд).

"Благодаря увеличения числа нерезидентов на внутреннем рынке облигаций междунароные резервы восстановились с менее чем 6 млрд долларов в 2015 году до более чем 25 млрд к концу 2019 года", - отмечают в МВФ.

При этом Фонд вновь и вновь возвращается к теме слишком медленных реформ. И указывает, что стабилизация бюджета была достигнута главным образом "за счет снижения реальной стоимости заработной платы и социальных пособий". В другом абзаце МВФ также обращает внимание, что снижение таможенных и налоговых поступлений от бизнеса было компенсировано увеличением сборов с людей (подоходный налог, ЕСВ).

"То есть, Фонд признает, что хуже стал облагаться налогами капитал, но растет налогообложение труда, что просто абсурдно", - отмечает экономист Алексей Кущ.

Что не нравится МВФ, так это ситуация с Приватбанком, угроза возвращения которого Коломойскому расшатывает банковскую систему.

Хотя Украина приняла антиколомойский закон, Фонд говорит о "неблагоприятных судебных решениях по Приватбанку" и напоминает, что его национализация дорого обошлась бюджету и эти деньги неплохо бы вернуть. То есть, одних лишь гарантий того, что банк не достанется прежним владельцам явно мало, кредиторы рассчитывают на возврат средств.

По поводу коронавируса МВФ признает своевременность введенного карантина, но указывает, что понять истинный размах эпидемии сложно из-за невысокого уровня тестирования. Фонд прогнозирует сильный удар эпидемии по украинской экономике - минус 8% ВВП в этом году против ожидаемых 3% роста. Также очень ограничены возможности для быстрого восстановления экономики (которое все же может начаться к концу 2020 года) - неблагоприятная внешняя среда и снижение платежеспособности домохозяйств.

"По прогнозам МВФ получается, что уровня 2019 года отечественная экономика достигнет лишь к 2024 году, а уровня 2013 года - к 2026 году. И это если не будет новых кризисов. Это еще раз подтверждает, что в кризис Украина как слабое сырьевое государство падает глубже, чем другие страны, а восстанавливается медленнее", - отмечает Скаршевский.

Не только маяки

В сопроводительных документах еще раз акцентируется внимание на обязательствах Украины, которые и так прописаны в меморандуме.

Указано на условии полностью прозрачных закупок с коронавирусного фонда, включающих данные о бенефициарах фирм, а также масштабный аудит весной следующего года.

"По мере восстановления экономики необходимо ужесточить налогово-бюджетную политику, чтобы вернуть государственный долг в нисходящий тренд", - говорится в документах. Расходы, связанные с эпидемией и кризисом нужно будет постепенно сокращать, а доходы должны расти "за счет восстановления экономической активности". Это должно способствовать сокращению дефицита бюджета до 4-5% уже в 2021 году. В дальнейшем стабильность бюджета должна поддерживаться "расширением налоговой базы, усилением управления доходами и оптимизацией расходов".

То есть, обещание украинских властей не снижать на время кризиса налоги - это лишь вершина айсберга. В дальнейшем их будут повышать.

"Непрямо, но в том же меморандуме указано, что власти возьмутся за ФОПов. Именно так трактуется обязательство не включат в группы налогоплательщиков «более широкие группы бизнеса", - говорит Кущ. А обязательство более тщательно следить за налоговой дисциплиной, по его мнению, может означать введение декларирования доходов для физлиц.

"Обязательства по налогам нет в структурных маяках. Но в меморандуме прописано, что Украина не будет смягчать налоговую политику. Это значит, что если мы заменим налог на прибыль налогом на выведенный капитал, это уже может вызвать вопросы МВФ и заблокировать следующие транши", - считает Виктор Скаршевский.

То же самое с землей. В маяках никаких обязательств по ней нет, но в тексте меморандума сказано, что Украина будет и дальше "работать над земельным законодательством". Вероятно, под этим подразумевается, что пересмотрят нормы продажи земли в одни руки, а возможно - и запрет продавать землю юрлицам и иностранцам.

"Если это не будет соблюдаться, МВФ может отказать в следующем транше", - говорит Скаршевский.

Интересно, что именно в расширенном пакете документов по Украине разрешилась загадка - почему так важно функционирование таможни и налоговой как единых юрлиц, что это даже вынесли в структурный маяк (на декабрь 2020 года). Ранее эксперты говорили, что это обязательство наши власти прописали, «чтобы просто что-то записать в маяки по налогам». Оказывается, что это «значительно уменьшит возможности для коррупции на региональном уровне.

"Хотя как именно - непонятно, ведь у нас основной поток денег на той же таможне проходит мимо кассы, за счет коридоров для контрабанды и различных схем. Как с этим связаны счета таможенной службы - вопрос открытый", - говорит Скаршевский.

Также отдельно прописано, что правительство Украины с помощью Мирового банка начнет консолидировать все социальные программы в так называемую программу гарантированного минимального дохода, а также тщательно верифицировать получателей. А энергетическая политика должна быть направлена на снижения долговой нагрузки и установление "справедливых" тарифов.

Как мы уже писали, в меморандуме предусмотрена рыночная цена на газ для населения, тарифы на отопление с учетом всех текущих расходов и более тщательное взыскивание долгов.

Сам меморандум Украины с МВФ "Страна" уже анализировала, и в версии, опубликованной на сайте Фонда нет особых сюрпризов.

"Этот меморандум - один из самых жутких вариантов договоренностей, которые когда-лито брала на себя Украина. Особенно в контексте текущей экономической ситуации и общемировых тенденций, которые требуют от властей обратных действий - снижения налогового давления, поддержки бизнеса и пр. Получается, что мы связываем себя по рукам и ногам. тут есть да варианта: либо власти не собираются выполнять всех пунктов меморандума и их цель - заполучить 2 миллиарда первого транша, либо они действительно не понимают, какими могут быть последствия", - подытожил Кущ.