В Украине - рекордный рост безработицы. По данным Государственного центра занятости, в Украине, в мае на бирже труда числилось почти 460 тысяч человек, что на 48% больше, чем годом ранее. Только за время карантина армия безработных увеличилась на 150 тысяч.

Те, кому удалось сохранить работу, жалуются: загрузка стала выше, а денег - меньше. Многим украинцам сейчас приходится работать в буквальном смысле слова за двоих, получая при этом на 20-30% меньше, чем еще несколько месяцев назад.

Самое большое проседание - в ресторанном бизнесе, сфере услуг, строительстве. Причем, речь идет не о "карантинных" сокращениях зарплат. На урезанных окладах придется работать, как минимум до конца года, а то и дольше - пока кризис не закончится.

Впрочем, есть и те, кто, наоборот, выиграл в зарплате. Скажем, диджитал-направление сейчас оплачивается даже лучше, чем до карантина.

"Страна" разбиралась, что происходит на отечественном рынке труда, кому урезают зарплаты, а кому, наоборот, готовы доплачивать.

Зарплаты падают, долги - растут

Проседание зарплат в Украине фиксируется с апреля. По данным Госстата, в апреле средняя зарплата составила порядка 10,4 тысяч гривен, что на 8,9% ниже, чем в марте.

Наиболее серьезный спад - по промышленности (на 12,5%, до 11,4 тысяч), строительстве (на 13,8%, до 8,2 тысяч), сфере общественного питания (почти на 40%, до 3,5 тысяч), телекоммуникациях (на 21,4%, до 18,3 тысяч), сфере услуг (почти на 24%, до 10,6 тысяч).

При этом, к примеру, агропроме зарплаты выросли больше чем на 11% (до 10,1 тысяч), в сфере административных услуг - на 10% (до 9,3 тысяч гривен).

Понятно, что эти цифры не совсем показательны. Во-первых, они учитывают только "белые" зарплаты официально трудоустроенных украинцев (порядка 7 млн человек, в основном, на крупных предприятиях). Во-вторых, многие предприятия в апреле работали в режиме простоя, то есть, заплатили людям только две трети от окладов.

Впрочем, общее представление о тенденциях на рынке труда официальная статистика все же дает - работодатели взяли курс на "оптимизацию" зарплатного фонда.

За май данных Госстата пока нет. Но рекрутеры отмечают, что по новым вакансия зарплаты продолжают снижаться.

По данным аналитика специализированного ресурса rabota.ua Татьяны Пашкиной, если раньше предложение работодателей для позиций среднего уровня составляло 13-15 тысяч гривен, а в Киеве доходило до 20 тысяч, то сейчас упало до 12 тысяч гривен.

"Примечательно, что какое-то время соискатели не могли свыкнуться со снижением зарплат, и 15-17 тысяч по вакансиям, по которым компании предлагали 12 тысяч. В мае возможности работодателей и желания соискателей более-менее синхронизировались. И сейчас люди уже готовы идти на те 12 тысяч, которые им предлагают", - говорит Пашкина.

По ее словам, количество вакансий за время карантина упало вполовину, а резюме - примерно на треть. "Люди сейчас не спешат менять работу, предпочитая пересидеть сложные времена на прежнем месте", - отмечает Пашкина.

Исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко говорит, что у бизнеса сейчас - не лучшие ожидания "Кризис уже накрывает экономику, есть прогнозы по обвалу ВВП, и еще непонятно, что будет с коронавирусом дальше, и ждать ли нам второй волны. Особой поддержки от государства тоже нет. Поэтому многим компаниям приходится решать — или сокращать людей, или урезать зарплаты", - пояснил он. По данным Госстата, растут и долги по зарплате. На мая они приблизились к 3 млрд, то на 1,1% больше, чем месяцем ранее. По Киеву, по данным Главного управления статистики, долги по зарплатам за январь - апрель этого года выросли на 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 292,5 млн гривен).

Впрочем, по словам Татьяны Пашкиной, ситуация везде разная - если одним компаниям в буквальном смысле не хватает денег даже на зарплаты, то у других пока все хорошо. Но с началом кризиса они тоже включили "режим "Ч" - начал резать социальные пакеты, увеличивать перечень обязанностей и "переоценивать" специалистов. "Особо ценным кадрам могут платить даже больше, а другим, наоборот, сокращают зарплаты", - рассказала она. По данным Европейской бизнес-ассоциации, зарплаты сократили 23% компаний, а 7% их даже повысили, но только для отдельных сотрудников.

У рестораторов - минус 30%, у строителей - минус 50%

Заметно порезали зарплаты в отраслях, по которым карантин ударил больше всего.

К примеру, в ресторанном бизнесе стали платить на 20-30% меньше, говорит руководитель агентства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

"Персонала на рынке достаточно, даже есть избыток, то есть, можно выбирать. В среднем сокращение зарплат по ресторанному бизнесу - 20-30%. Например, если повара получали в среднем за смену 800-900 гривен, то сейчас - 600-700 гривен. До карантина средняя зарплата директора ресторана составляла порядка 50 тысяч гривен в месяц, а сейчас - 35-40 тысяч. Крутые шеф-повара не работали меньше чем на 40 тысяч, теперь же соглашаются на 30-35 тысяч", - рассказала она.

В салонах красоты зарплаты привязаны к количеству клиентов. Мастера получают 35%-50% от стоимости услуги. "Поэтому за май, когда после послабления карантина все кинулись стричься и краситься, зарплаты у мастеров относительно неплохие. Но после первой волны ажиотажа в салонах снова затишье, поэтому в июне с деньгами будет не очень хорошо. Некоторые салоны, кстати, перешли на каждодневные выплаты, что сегодня заработал, то и получи. Самый тяжелый период прогнозируется на июль- август. На карантин наложится еще и традиционный летний спад", - рассказал нам эксперт фитнес-и бьюти- индустрии Влад Вавилов.

Если в хорошем салоне в центре Киева раньше мастер мог "настричь" и на 1-1,5 тысячи долларов, то теперь в лучшем случае будет 700-900 долларов (до 24 тысяч гривен).

То же самое с фитнес-клубами. У тренеров работы сейчас, мягко говоря, немного. А их зарплата - это процент от тренировок

Менеджеры по продажам в спортклубах могут потерять в зарплатах до 20% и больше так как клубы устроили распродажи и снизили цены на абонементы.

"У меня есть ставка - минимальная зарплата в 4,7 тысяч- плюс процент от продаж. Обычно получалось около 15 тысяч, иногда даже больше. За июнь, если остальная часть месяца будет такой же, как первые 10 дней, будет не больше 12 тысяч", — рассказала нам менеджер одного из клубов сети "Спортлайф".

Похожая ситуация в строительстве, где с начала карантина, с одной стороны, заморозим стройки, а с другой, стало больше рабочих, так как вернусь из Европы заробитчане. Поэтому зарплаты пошли вниз.

"В строительстве прежние, докарантинные, зарплаты остались только на объектах, работы на которых не прекращались. Но на рынке их немного - всего 15-17%", - говорит директор по маркетингу ЖК POLARIS Home&Plaza Анжелика Саакян.

На стройках, где работа шла с перебоями, зарплаты урезали в среднем на 20-25%. "На данный момент, спустя 3 недели в адаптивном карантине, проблемы с активностью на стройплощадках остаются на более чем 30-35% строек, следовательно, тенденция к снижению зарплат сохраняется", - говорит Саакян. Также, по ее словам, заметно изменилась ситуация на рынке труда. Если еще недавно застройки констатировали дефицит кадров на уровне 20-30% от потребностей, то сейчас, наоборот, переизбыток. Из-за этого зарплаты могут просесть еще на 10-15%, - прогнозирует Саакян.

Руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров добавил, что так как остановилась едва ли не половина строек, компаниям пришлось снижать зарплаты, по некоторым объектам людям стали платить на 50% меньше, чем ранее.

То есть, эти зарплатные потери - прямое следствие карантина. И в теории, если бизнес сможет быстро оправиться от вынужденного простая, то восстановится и зарплатный фонд. Но это только в теории.

На практике и в ресторанах, и в сфере услуг, и в строительстве, как считают сами предприниматели, в этом году лучше точно не будет. Не было бы хуже.

"Если будет вторая волна коронавируса, бьюти- индустрию фактически ждет клиническая смерть. Настрой бизнеса, мягко говоря, тревожный", - говорит Вавилов.

"Уже сейчас очевидно, что в этом году дефицита рабочей силы не будет. Следовательно, застройщикам не придется привлекать персонал высокими зарплатами. Скорее всего, в среднем по рынку снижение зарплат до конца года составит от 5% до 10%", - добавил Изаров.

Сокращают смены и меньше платят

Не лучшая ситуация сейчас складывается в промышленности.

"Страна" уже писала, что промпроизводство в Украине начало падать задолго до начала мировой рецессии. А карантин и обвал мировых рынков еще больше усилил негативные тенденции. Что уже отразилось на зарплатах.

По данным профсоюза металлургов и горняков, в апреле предприятия горно-металлургического комплекса сократили зарплаты на 6,2-13,2%, по сравнению с мартом. Так, на предприятиях черно металлургии зарплаты упали на 13,2% (до 17,1 тысяч), на предприятиях цветной металлургии - на 7,5% (до 9,8 тысяч), трубное производство ушло в минус по оплате труда на 6,2% (до 12,4 тысяч). И это при том, что в прошлом году по отрасли наблюдается рост зарплат на 25-30%.

Положительная зарплатная динамика сохранилась только на ГОКах и коксохимах, где работникам стали платить больше на 6,6-13,1% (порядка 19 тысяч гривен).

В целом по промышленности зарплаты падают быстрее, чем в среднем по стране. Если средние зарплаты в Украине в апреле сократились на 8,9%, до 10,4 тысяч, то в промышленности - на 12,5%, до 11,4 тысяч.

"Формально оклады на многих предприятиях остаются прежними. Но уменьшается количество смен, выполненных работ, соответсвенно, люди меньше получаю на руки", - рассказал заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин. То есть, промышленность переходит на традиционную кризисную схему - неполная рабочая неделя, сокращение выработки, а следовательно, и меньше денег на руки.

Такая ситуация не у всех. К примеру, на "Антонове", как рассказал нам глава профсоюза предприятия Владимир Папиж, в карантин было сокращение зарплат, но после возобновления работы предприятия они вернулись к прежним значениям.

Хитрят с процентами и отменяют соцпакеты

"Оптимизируют" зарплатные фонды и компании, которых карантин не вырубил. Но их бизнес также страдает из-за общего снижения потребительской активности и надвигающегося кризиса.

Скажем, специалисты по продажам, востребованы и сейчас.

На сайте rabota.ua в топ-5 четыре позиции связаны именно с продажами. К примеру, для продавцов -консультантов есть больше 6 тысяч вакансий, для менеджеров по продажам - 5,6 тысяч, для торговых представителей - около 3 тысяч.

Но ситуация с зарплатами - непонятная.

"К примеру, обещают до 25 тысяч, но это не гарантированная сумма, а предполагаемая зарплата с процентом от продаж. Будет ли сейчас этот процент и в каком объеме - вопрос открытый", - говорит Пашкина.

"У меня была ставка 3 тысячи гривен плюс процент от продаж. До карантина получалось порядка 20 тысяч. В апреле сидел за свой счет, не дали даже ставку. В мае поставили перед фактом: ставка уменьшается до 2,5 тысяч, процент остается. Но продажи резко упали - на 35-40%. Поэтому по итогу месяца вышел на 12 тысяч", — рассказал нам киевлянин Андрей, менеджер по продажам компании, реализующей предметы декора для дома.

Также работодатели заметно порезали социальные пакеты.

"К примеру, во Львов зовут руководителя направления на 40 тысяч гривен, из них ставка 20 тысяч, а еще 20 тысяч - предполагаемые проценты, которые еще нужно заработать. Из мотивации - работа в молодом дружном коллективе, что, мягко говоря, не впечатляет. Многие включают в соцпакеты оплату больничных, отпусков и даже командировочных, что человеку и так положено. Меньше стало предложений по обучению. То есть, если раньше фирма оплачивала английский для всех сотрудников, то теперь только для тех, кому это нужно по работе. При этом компании готовы перекупать задорого продажников со своими клиентскими базами", - говорит Пашкина.

Для топ-менеджеров, по ее словам, предложений стало меньше. Ценятся в основном, антикризисные управленцы, которых берут, чтобы выстроить и усилить сети в регионах.

Аптеки, которые в карантин вроде бы не жаловались на отсутствие клиентов, также стали экономными. Скажем, предлагают провизорам вместо 18 тысяч гривен всего 10 тысяч. При этом готовы принимать специалистов уровнем пониже, скажем, таких, что будут просто "работать на кассе", не консультируя клиентов.

"Страна" уже писала, что с апреля началось также сокращение зарплат в банках. Некоторым оклады порезали уже с апреля, а некоторым - с мая. В зависимости от банка и от уровня должности, урезание зарплат составляет 10-30%. К примеру, младшему персоналу (менеджеры и младшие специалисты) — на 10%, поскольку там получают небольшие оклады. Старшему персоналу (директорам департаментов, зампреды и председатели правлений) — на 30%. Впрочем, некоторые банкиры эту тенденцию не подтверждают.

"Зарплата назад не ходит. Ничего не снижается. Вопрос только в темпах роста, сейчас они замедлились", - сказал нам совладелец monobank Олег Гороховский.

Будут ли дальше сокращать зарплаты - зависит от ситуации в экономике. Если все будет плохо, это не исключено. Экспортно-ориентированные компании будут смотреть еще и на мировую конъюнктуру, скажем, металлурги - на цены их продукцию, - говорит Алексей Мирошниченко.

Работа за двоих

Многим компаниям пришлось сократить персонал. Согласно опросу Львовской бизнес-школы, штатное расписание уже пересмотрело 12% работодателей. А работу тех, кто попал под сокращение, перекладывают на оставшихся сотрудников.

Особенно эта тенденция заметна в сегменте офисного персонала.

Многие компании перевели людей на удаленку, а офис-менеджеры работают неполный день, и, соотвественно, на неполную ставку. Скажем, в Ивано-Франковске есть вакансия вообще на 4 тысячи гривен. В Одессе менеджера на рецепшен в медицинский центр ищут на 7 тысяч при графике работы два дня через два. По Киеву оклады офис-менеджеров уменьшились с 11-18 тысяч до 10 тысяч, - говорит Татьяна Пашкина.

Плюс работодатели пытался расширить круг обязанностей офисного персонала или объединить две отдельные позиции в одну.

"Скажем, ищут одного человека на позицию офис-менеджер и одновременно - ассистента руководителя. За 15 тысяч гривен предлагают работать, по-сути, за двоих. По другой вакансии ищут человека на офис, который будет заниматься буквально всем - от закупки канцтоваров до организации корпоративов. Зарплата - 12 -18 тысяч в зависимости от уровня соискателя. Некоторые ищут "секретарей-курьеров" или "офис менеджеров/менеджеров по работе с клиентами", - говорит Пашкина.

В плюсе аграрии, врачи и и IT-шники

Впрочем, есть специалисты, у которых зарплаты не только не падают, но и растут.

"По аграриям идет повышение. Трактористы и комбайнеры сейчас нарасхват и зарплаты им предлагают хорошие", - говорит Пашкина. Скажем, по данным work.ua, в Буче трактористу предлагают 17 тысяч, а в Полтаве - 16 тысяч. Тракториста -машиниста сельхозпроизводства в Гадяч Полтавской области приглашают на зарплату до 30 тысяч гривен.

Также есть спрос на сезонных рабочих. Вопреки ожиданиям, заробитчане не остались работать в украинских полях, поэтому избытка на рынке труда не наблюдается. Следовательно, вместо прогнозируемого снижения зарплат ни даже выросли на 5-10%.

По словам Пашкиной, неплохо себя чувствуют IT-специалисты. "Программистов, специализирующиеся на разработке игровой софта, перекупают целыми командами. Также создаются стартапы под зарубежных заказчиков", - говорит она.

Смогли повысить свои доходы и врачи отдельных специализаций. "Хорошие стоматологи-хирурги- ортодонты, которые еще год назад зарабатывали 40-50 тысяч, сейчас могут рассчитывать на 50-90 тысяч. и работа для них есть как в Киеве, так и в регионах", - говорит Пашкина. Средние зарплаты врачей в частных клиниках - 20-50 тысяч гривен.

На пике спроса, по словам Пашкиной, сейчас также специалисты, связанные с диджитал-направлением, что и понятно, учитывая, что бизнес сейчас активно уходит в онлайн. Скажем, диджитал-маркетологам готовы платить 32-40 тысяч, интернет-маркетологу и медиабайеру до 50 тысяч, что на 10% выше, чем ранее. Топ-менеджеры по этому направлению могут выторговать себе прибавку к зарплате с в 15-20%.

"Отрасли, которые выигрывают от нынешнего кризиса- телеком, IT, сервисы видеоконференций и т.д. Соотвественно в этих сегментах нет сокращения зарплатного фонда, а напротив речь идет о его увеличении", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Но в целом коронавирус и последовавший за ним кризис провоцируют углубление структурной безработицы. "В будущем это может привести к появлению целого класса так называемых "ненужных людей", которые не смогут найти себе места на рынке труда", - подытожил Забловский.