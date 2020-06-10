В истории с уголовными делами против экс-президента Петра Порошенко открыта новая страница. Лидеру “Евросолидарности” (ЕС) наконец-то вручили подозрение по одниму из 22 уголовных дел, в которых он является фигурантом.

Его подозревают в незаконном назначение в Службу внешней разведки (СВР) ее первого заместителя Семочко.

Сам Порошенко и его окружение привычно назвали это “политическими преследованиями оппозиции”. Ярким эпизодом этого дня стала перепалка экс-президента с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой в ее же кабинете.

Эксперты “Страны, однако, считают, что в итоге бывший глава государства снова отделается только легким испугом, хотя и останется при подозрении.

Подробности - в нашем материале.

Эпопея с пидозрой

Официально Порошенко ждали в Генеральном бюро расследований (ГБР) в среду, 10 июня, на допрос в рамках расследования так называемого дела о его картинах. “Страна” подробно писала о нем. Порошенко вменяют контрабанду 43 полотна известных художников. Когда его в прошлый раз пригласили на допрос по этому поводу, он не явился, а выставил картины, фигурирующие в производстве, в киевском музее Ивана Гончара.

Спецназу ГБР пришлось применить силу, чтобы следователи бюро попали в музей и произвели опись выставки. Его самого там они не застали. В ГБР утверждают, что повестку на допрос экс-президенту вручили его жене Марине Порошенко, но адвокат Игорь Головань это отрицает.

На этот раз в ГБР ждал Порошенко не допрос на тему изобразительного искусства, а уведомление о подозрении в рамках совсем другого производства. Как рассказал другой адвокат Порошенко Илья Новиков, когда экс-президент с защитниками находился в кабинет следователя, зашел сотрудник Офиса генерального прокурора с целью вручить "пидозру".

По версии защиты Порошенко, они отказались его принять, упирая на то, что полномочия сообщать о подозрении есть только у генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

“Поскольку это не было согласно закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком (сотрудником Офиса генпрокурора - Ред.) - настаивает адвокат Новиков.

Однако в Офисе генпрокурора и ГБР уверены в обратном: о подозрении Порошенко уведомлен. “Следствием установлено, что народный депутат, который пребывал в статусе пятого президента Украины (то есть Порошенко - Ред.), склонил военное должностное лицо - Главу Службы внешней разведки Украины к... превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленного совершения действий, явно выходящих за рамки предоставленных ему прав и полномочий, содеянному в условиях специального периода путем издания явно преступного указа (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины”, - сказано в официальном сообщении ГБР.

Юристы также говорят, что в законе нет нормы о том, что подозрение нардепам должна вручать именно генпрокурор, а не уполномоченное им лицо.

"Вот и еще один бумеранг прилетел Петру Алексеевичу. Ему наверное не успели рассказать, что созданная им и до сих пор контролируемая вместе с посольством США, на мой взгляд, Большая палата Верховного суда (без Украины) совсем недавно приняла постановление, суть которого сводится к тому, что вручать подозрение специальному субъекту (нардепы, судьи, адвокаты и т.д.) может кто угодно по доверенности, а не только генпрокурор.

Видимо он не думал, что этим могут воспользоваться и в отношении него. Вот как бывает, когда по указке из-за границы и личных амбиций насилуешь закон да еще и в помощники берешь не очень грамотных товарищей", - написал известный адвокат Ростислав Кравец.

Опять Семочко

Как выяснилось, подозрение Петру Порошенко вручалось по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки 31 июля 2018 года.

Практически сразу после прихода в СВР бывший начальник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Семочко попал в громкий скандал. В журналистском расследовании команды Bihus.info утверждалось, что в 2015-2017 годах (Семочко руководил СБУ в Киеве и Киевской области с мая 2017-го) семья обзавелась недвижимостью в престижном селе Козин под Киевом и дорогим автомобилем, не имея достаточных для этого доходов.

Кроме того, у членов семьи якобы были российские паспорта, полученные уже после аннексии Крыма. Семочко опроверг эту информацию, а его машина числилась якобы на балансе СВР, а на дорогие дома заработала гражданская жена.

Однако Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по подозрению в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению в госизмене. Вскоре, благодаря судебному решению, выяснилось, что СБУ нашла подтверждение, что минимум у супруги Семочко имеется российское гражданство.

Порошенко уволил Семочко из СВР после первого тура президентских выборов.

В ГБР после визита Порошенко сообщили, что экс-президента могут задержать и ему даже пытались вручить уведомление о ходатайстве об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Но он спешно покинул бюро, направившись в Офис генерального прокурора, где устроил перепалку с Венедиктовой прямо в ее кабинете.

Порошенко увидел Януковича

Адвокаты Порошенко заявляют о безосновательности подозрения по Семочко. Интересно, что ссылаются при этом на мнение экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, занимавшего кресло до Венедиктовой.

“Это (дело Семочко - Ред.) абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле - это юридический трэш”, - заявил адвокат экс-президента Новиков.

Еще один акцент в защите Порошенко делается на якобы политических мотивах его преследования.

“Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, что Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что тут есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность генерального прокурора со стороны или Офиса президента или президента, - заявил Порошенко после общения с правоохранительными органами. - Я настаиваю, что страна возвращается во времена Януковича. Я еще раз настаиваю, что это не имеет никакого другого названия, кроме политического преследования оппозиции и ее лидера”.

Рано или поздно за эти попытки власть будет расплачиваться, уверены в команде Порошенко. “Зеленский и его ручные ОГПУ-ГБР решили поиграть с огнем и позапускать бумеранг. ОК. Сначала было ярко. А потом очень больно прилетит обратно”, - написал на своей странице в Фейсбуке член фракции ЕС Владимир Арьев.

Собеседник издания в окружении Порошенко сказал, что партия теперь будет еще более жестко критиковать Зеленского.

“В своей критике мы долго обходили такой предмет как коррупция в окружении Зеленского. Теперь мы поднимем эту тему”, - резюмирует он.

В тоже время, как уже писала "Страна", по данным следствия в "деле Семочко" действительно есть состав преступления.

Как сообщили источники "Страны" в ГБР, главной претензией к Порошенко является то, что он провел назначение в обход утвержденных законом процедур. В частности, Порошенко назначил Семочко без решения СНБО.

Много шума из ничего

Другой вопрос - приведет ли “дело Семочко” к реальной для экс-президента угрозе оказаться за решеткой. Например, политолог Вадим Карасев в это не верит, считая, что, как и с предыдущими производствами в отношении Порошенко, все сойдет на нет, зато от создавшегося ажиотажа хочет выиграть как Офис президента, так и сам бывший глава государства.

“Шум вокруг уголовных производств Порошенко нужен ОП, чтобы показать, что никто не забыт и ничто не забыто. Все-таки местные выборы на носу, нужно что-то дать колеблющемуся электорату, мол, ждите посадок. Но, полагаю, всерьез браться за Петра Алексеевича не собираются. Прежде всего потому, что у него, можно сказать, западный иммунитет. Запад, от которого зависит Киев, не даст его посадить. Псевдо-обострение ситуации и Порошенко выгодно. Ему тоже в канун избирательной кампании надо показать борьбу с “властью малороссов”. Но обе стороны только играют в войну”, - комментирует Карасев “Стране”.

Считает “дело Семочко” бесперспективным, “труднообъяснимым для общества” и известный юрист Андрей Портнов.

“Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость. Дорогие случайные начальники, а что вы делали целый год? Может, это не вы позволили ему переоформить все украденные и отмытые активы на третьих лиц, изменить карту офшоров, снять миллионы долларов наличных и перепрятать деньги в иностранных юрисдикциях? Или, может, не вы позволили его окружению свободно распоряжаться и использовать похищенные у страны ресурсы для финансирования принадлежащих ему СМИ, партии, фракции, подкупа участников массовых акций и другой антигосударственной деятельности. Поэтому, первое подозрение Порошенко — это продажа воздуха”, - написал Портнов в своем Телеграм-канале.

В числе выгодополучателей, по мнению политолога Руслана Бортника - генпрокурор Венедиктова. “Она показывает в первую очередь Зеленскому, что работает”, - комментирует он “Стране”.

С этим соглашается и источник "Страны" в силовых структурах. "Между Венедиктовой и Зеленским в последнее время нарастает напряжение. Так как Венедиктова пока не демонстрирует какой-то более серьезный результат, чем Рябошапка. Поэтому генпрокурору нужно какое-то громкое показательное дело, о котором будут все говорить. Так и появилось дело Семочко, по которому удалось собрать доказательную базу. А то, что оно не громкое и забудется уже вскоре - об этом сейчас никто не думает", - говорит источник.

Он также обращает внимание на то, что ущерб государству по делу проходит небольшой. "Это зарплата Семочко за время его работы в СВР. А от суммы ущерба пляшут и суммы залога, и суммы компенсаций. То есть, и залог будет, в случае чего для Порошенко более чем подъемный. И конфискация имущества явно не угрожает", - полагает источник.