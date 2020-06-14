Родители будущих первоклассников сейчас проходят настоящий квест, чтобы оформить детей в школу. Во многих учебных заведениях ссылаются на карантин, и советуют прийти позже. В некоторых школах набор уже фактически закрыт и попасть туда "с улицы" еще сложнее, чем обычно.

Тем, кому все же повезло попасть в списки на зачисление, со старта предлагают сдавать деньги "на Новую украинскую школу". Напомним: по этой государственной программе должны закупаться оборудование, мебель и дидактические материалы. И до недавнего времени деньги из бюджета исправно перечисляли. Но теперь финансирование урезали, поэтому родителям предлагаю "сброситься". Особенно часто такие случаи фиксируются в регионах.

"С образованием в этом году вообще будет полный крах. У нас две школы вообще может не открыться с 1 сентября. Не хватает 5,5 млн гривен для выполнения норм по противопожарной безопасности. Гсчсники подали в суд и уже готовятся запретительные решения. Район денег не дает, а в местном бюджете их попросту нет", - рассказал "Стране" мэр Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко.

"Страна" разбиралась, как в этом году идет зачисление детей в школы и к чему готовиться родителям.

"Сначала карантин, потом - нет мест"

"У меня в этом году дочь идет в первый класс. Если найдем школу, конечно. Хотели подать документы в "свою" школу по прописке. Но в мае нам сказали: карантин, приходите позже. А на днях прорвалась к директору и услышала, что мест уже нет. Нам прямо не отказывают, что советуют подумать, нужно ли нам, чтобы ребенок был 35-м в классе. Советуют поискать другую, менее переполненную школу", - рассказала нам киевлянка Алина, попытавшаяся записать своего ребенка в гимназию на Оболони.

Тем, кому приходится переводить в другую школу детей постарше, также отказывают. Подобных жалоб немало в родительской группе на Facebook "Батьки SOS".

Мой ребёнок ходит в 3 й класс в одном районе Киева, мы переехали (и прописались) в другой район, под домом у нас школа к которой мы относимся по прописке и в которую, как я наивно полагала, нас должны взять без проблем. Но сегодня я была на приеме у директора и услышала категорический ответ - "мест нет". Отказалась принимать у меня даже заявление", - написала в группе киевлянка Кира Малинина.

"Мы попали в такую же ситуацию. Переехали в другой город и мое в школе нет мест. Я сходила в две школы, в одной мне дали бумаги, чтобы я приносила документы, а в другой, которая по моему адресу, отказали, мотивируя это тем, что по 30 детей в классе и больше они не берут", — добавила Елена Коваль.

Как пояснила нам аналитик Ассоциации городов Украины Людмила Мозговая, в своем письме от 31 марта этого года Минобразования рекомендовало органам местного самоуправления на время карантина отсрочить прием детей в первые классы до 15 июня. При этом указано, что эти сроки могут продлить.

"Адаптивный карантин, который действует в Украине, имеет свою специфику: в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации свой график ослабления карантинных мероприятий. Именно поэтому доступ в школы может быть ограниченным. В то же время органы управления образованием проводят электронную регистрацию будущих первоклассников. Хочу заверить родителей, что волноваться не стоит. Действует норма статьи 13 закона "Об образовании", согласно которой ребенок имеет право получать образование в учебном заведении, наиболее приближенном к месту проживания (то есть, по прописке - Ред.). Поэтому задержка с оформлением детей в первый класс возможна, но с 1 сентября все первоклассники начнут учиться", - говорит Мозговая.

Она советует в случае проблем с зачислением обращаться в местные управления образования. "Пока руководители органов управления образованием говорят, что проблем с поступлением в первые классы нет", - добавила Мозговая.

Директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко рассказала нам, что у них родителей первоклассников принимают "очно", но по записи и с соблюдением санитарных норм. "Записываем по телефону на конкретное время, на каждого посетителя отводится по 15 минут, есть антисептики и маски. Планируем набрать 7 первых классов, 210 детей. Это практически на том же уровне, что и в прошлом году. 187 первоклассников уже оформили. Но время еще есть - нам продлили зачисление до 22 июня", — говорит Клименко.

В киевском лицее №100 "Подол" документы будущих первоклассников принимают с 1 июня по 1 июля, их можно подать по предварительной записи. 2 июля будет зачисление детей по так называемому "гарантированному списку" (по прописке, если в лицее уже учатся братья или сестры). После этого будет зачисление других детей на свободные места, а если заявлений окажется больше - то распределение будет идти по жребию.

В Кловском лицее также зачисление идет с 1 июня по 1 июля. Родителям для подтверждения права ребенка учиться именно в этой школе нужно принести паспорт с пропиской, документ, подтверждающий право собственности на квартиру или официально зарегистрированный договор аренды жилья. Тем, чьи дети живут на Печерске, но не зарегистрированы, в лицее советуют обратиться в центр админуслуг этого района.

"У нас три приоритета: территория обслуживания, братья-сестры и дети работников. Есть общегородской реестр детей. Ребенок с реестра принимается без вопросов, Проблемными являются неофициальные регистрации. Арендодатели не регистрируют ни арендаторов, ни их детей. Этой категории советуем обращаться в школы, где есть свободные места. Сложно отказывать, много заявлений на свободные места, но у нас их не будет. Уже 91 первоклассник, а есть 150 мест и очередь расписана до 24 июня", - рассказали в одной из киевских школ.

То есть, в школах говорят, что они работают строго по закону и никаких проблем с зачислением, на которые жалуются родители, нет.

В целом вырисовывается такая же проблема, как и в прошлом году - в "обычные" школы можно попасть без проблем, а в именитые гимназии и лицеи - не протолкнуться. Карантин еще более усугубил ситуацию. Раньше, чтобы определить ребенка в элитную школу, родители даже на время покупали прописку в нужном микрорайоне. Сейчас из-за карантина оперативно организовать прописку сложно, как и попасть в школу, чтобы на месте договориться о зачислении.

А когда родители прорываются к руководству учебного заведения, нередко оказывается, что "уже нет мест". "Кто и когда их успел занять, если действует карантин - непонятно", - возмущается киевлянка Алина.

К тому же в качестве аргумента учителя ссылаются на перегруженность классов, хотя по санитарным нормам должно быть не больше 25 человек. В больших городах, в том числе, в столице и пригороде, выдержать эти нормы не так просто, так как школы переполнены.

"У нас, как и в прошлом году, дети будут учиться в две смены. Только с нового учебного года во вторую смен пойдет еще и третий класс "Интеллект", который в прошлом году учился в первую смену. Идет очень большая застройка, детей много, переписи будущих первоклашек не проводят, поэтому прикинуть, сколько вообще придет детей можно разве что по садикам", — пояснила директор бориспольской гимназии Неля Клименко.

"В больших городах проблема переполненности классов никуда не денется и со следующего учебного года", - подтвердила Мозговая.

"Раньше просили сброситься на краску, теперь - на компьютеры"

Родители, которым уже удалось записать детей в школу, столкнулись с другой проблемой - с них со старта начали требовать деньги на "Новую украинскую школу". Напомним: это проект Кабмина Гройсмана, который предусматривает обучение в младшей школе по более современным программам и включает закупку нового обоурудования, дидактических материалов и так далее.

Ранее деньги по линии НУШ исправно перечислялись в школы. Но сейчас "сброситься" предлагают родителям.

"В этом году мой ребенок идет в первый класс сельской школы. было собрание, директор сказала, что в этом году денег на ремонт и организацию класса по новой программе нет. Ни сельсовет, ни местные спонсоры денег не дают. То есть, на родительские плечи ложится капитальный ремонт от полов до потолка, закупка шкафчиков для учителя и детей, боксов, ковриков и т.д. Для родителей это колоссальные траты, так как в первый класс идет только 10 детей", - пишет в соцсетях Ольга Жмурко.

Подобных жалоб много. "Мои деть в этом году идет в первый класс Чигиринсокого НВК -3 (Черкасская область - Ред.). И теперь уже мы, родители, столкнулись с проблемой финансирования НУШ. Не могу понять, каким образом определяется сумма на ребенка, потому что то, что выделяется (государством -Ред.) не отвечает потребностям, не то что рекомендациям. Как можно обеспечить класс всем необходимым, если денег хватает только на парты и стулья. В нашем случае класс нуждается в полном обновлении, но его нельзя провести за деньги, которые выделяют по НУШ. Я уже молчу о цифровом оборудовании и много другого, что расписано на 20 страницах «типового перечня средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы», - отмечает Оксана Проценко.

Для примера: в перечне для НУШ есть, к примеру, магнитная доска флипчарт и расходники для нее (бумага, магниты, средства для очищения и др.), контейнеры для раздаточного материала, шкафчики для хранения личных вещей ребенка и дидактических материалов, компьютерный стол и стол для принтера (и, понятно дело, сама техника), стол для работы с конструкторами и другое.

Родителям все это явно не по карману - придется сброситься по несколько тысяч гривен.

Юрист Андрей Черных говорит, что требовать деньги на "Новую украинскую школу" у родителей не имеют права, разве что те сами захотят помочь. То есть, "взнос на НУШ" переходит в "добровольно-принудительные" поборы, которые есть в большинстве школ страны.

Хотя изначально подразумевалось, что все для "Новой украинской школы" будет закупаться за бюджетный счет и частично — за деньги местных бюджетов. Собственно, до недавнего времени так оно и было.

В этом году изначально на НУШ планировалось прядка 1,5 млрд гривен. Но после секвестра бюджета осталось чуть больше миллиарда. И этот не худший вариант, так как изначально данную программу вообще хотели обнулить.

Формально уменьшение финансирования есть, но оно не критическое. Вместе с тем, на места пока поступает совсем мало средств.

"По Борисполю из запланированных 2,5 млн гривен выделили только 600 тысяч. То есть, на оборудование 37 классов явно не хватит. На компьютеры дали 200 тысяч, но этих денег тоже недостаточно. Разве что будут дофинансировать местные власти", - говорит Неля Клименко.

"Первый год НУШа: дали компьютер, стол для учителя, доску (обычную), стеллаж, парты. дидактику, принтер-центр, проектор. Год второй: компьютер, проектор, парты, дидактика, а вот что будет на третий год - вопрос", - пишет в соцсетях Ория Проненко.

Партой и стулом обеспечат через пять лет

Людмила Мозговая пояснила: субвенция из госбюджета по НУШ идет, в частности, на:

средства обучения и оборудование, в том числе, компьютерное, современную мебель

учебно-методическую и учебную литературу, тетради с печатной основой, в том числе, их электронные версии. оборудование и инвентарь для спортивных помещений

"В апреле этого года Минобразование в своем письме Ассоциации городов Украины подтвердило, что денег субвенции никогда не было достаточно.

"Согласно информации Счетной палаты, нужно минимум пять лет для создания равных условий для всех учеников в части их обеспечения новой современной мебелью (столом и стулом)". - цитирует письмо Мозговая.

В этом письме так же говорится, что приоритетом будет обеспечение школ именно мебелью.

Закупки и раньше шли по принципу софинансирования - сбрасывались местные бюджеты. К примеру, в Киеве и городах областного значения 70% средств финансировалось из госбюджета и 30%- из местных бюджетов, в районах было отношение 90% к 10%. Хотя по факту на местах докладывали больше.

В этом году мало того, что обнищали местные бюджеты, так еще и выросли цены. "К примеру, стоимость парты из расчетов объема субвенции составляет 1147 гривен. Насколько качественную парту за эти деньги можно купить, решать вам. Также в расчете по субвенциям не учитывается количество учеников, поэтому потребности намного выше, чем выделенные средства", - говорит Мозговая.

Роман Волуйко говорит, что финансирование образования в последнее время в целом резко ухудшилось.

"Выбить деньги из районного бюджета практически нереально. Нам не хватает 5,5 млн на приведение школ к нормам противопожарной безопасности. из-за этого две школы из четырех в 1 сентября вообще могут не открыться. В одной школе течет крыша, ремонтировать ее тоже не за что. В прошлом году нам выделили 11 млн субвенции, но до нас эти деньги так и не дошли. Сейчас родители делают за свой счет ремонты в классах, что будет с коридорами - неясно. Учителя просят: дайте хоть на банку краски. К тому же педагогам урезали надбавки с 20% до 5%. В целом по образованию ситуация просто катастрофическая, но все это замалчивается. В районе чиновники прямо вроде и не отказывают в финансировании, понимают, что на носу выборы. Но и денег не дают, так что как будем начинать учебный год - не знаю", - говорит Роман Волуйко.