Освободившийся после смерти народного депутата Валерия Давиденко мажоритарный округ №208 в Черниговской области привлек внимание как известных в Украине политиков, так и представителей местных кланов.

Это может сделать бывший округ Давиденко самой горячей точкой будущих выборов.

Подробности - в материале “Страны”.

Наследие депутата

Как сообщала “Страна”, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы в округе №208 в связи с гибелью ранее избранного там депутата Давиденко, которые пройдут в тот же день, что и местные - 25 октября.

По этому округу с центром в Бахмаче крупный аграрный бизнесмен Давиденко проходил в Раду на последних двух парламентских выборах. В 2014 году он баллотировался от партии “Заступ” и оказался единственным ее представителем в парламенте из 220 кандидатов, выдвинутых партией по списку и мажоритарным округам. Однако в парламенте Давиденко присоединился к фракции партии “Блок Петра Порошенко”.

На выборах 2019-го он шел уже как самовыдвиженец, а вскоре после избрания влился в депутатскую группу “Доверие”, на которую, по информации "Страны", имеет влияние одна из крупнейших украинских аграрных групп “Кернел” депутата нескольких созывов Андрея Веревского.

Давиденко был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову 23 мая в собственном офисе в Киеве. Официальная версия - самоубийство, но в Раде встретили ее в штыки. Многие коллеги Давиденко считают, что у того не было весомых причин сводить счеты с жизнью.

"Рада без Ляшко, что село без церкви"

Кто может заменить Давиденко на округе заговорили сразу после известия о его гибели, как кощунственно это не выглядело.

Прежде всего, вспомнили о тех, кто побеждал здесь на выборах раньше. В кампанию 2012 года в округе №208 был избран в депутаты лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко. По сведениям “Страны”, он сразу заинтересовался возможностью переизбраться.

Публично он подтвердил свои виды на округ только недавно в телеэфире.

"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы. Все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко - как село без церкви”, - заявил главный радикал.

При этом на президентских выборах 2019 года Ляшко в этом округе проиграл не только будущему президенту Владимиру Зеленскому, но и лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко. Последняя вообще победила здесь в первом туре, набрав 23,5% голосов избирателей (19 626 человек). За Зе проголосовали 21,7% избирателей (18 131). У Ляшко только третий результат - 17,8% голосов избирателей (14 834).

Нечем особо похвастаться Радикальной партии было и на выборах в Раду 2019 года. Кандидат от РП Геннадий Примаков набрал 7,2% голосов избирателей (5 001), тогда как у победителя Давиденко было 37,4% (25 940). Сама партия Ляшко в округе взяла 11,7% голосов (8 272), тогда как пропрезидентская “Слуга народа” - аж 41,4% (29 316).

После поражения в двух последних кампаниях Ляшко выпал из большой политики, но, благодаря медиа-поддержке бизнесмена Рината Ахметова, в чью клиентелу он входит, не теряется из виду.

Вместе с тем, в комментариях под своим постом в Фейсбуке о шансах Ляшко его близкий соратник, народный депутат восьмого созыва Андрей Лозовой написал, что рейтинг Ляшко в округе якобы составляет 41%, при том что кампания еще даже не началась.

Собеседник издания в Высшем совете СН говорит, что у Ляшко есть поддержка на округе, но не столь большая. Кроме того он ведет переговоры с Тимошенко и с ее партией о поддержке.

“Рейтинг до 30% у него, думаю, есть. Плюс он якобы договорился с Валерием Дубилем (влиятельный на Черниговщине депутат от “Батькивщины” - Ред.) о поддержке. Но до конца непонятно: то ли партия Тимошенко просто не будет выставлять сильного кандидата против него, то ли Юля даже публично поддержит его кандидатуру, во что слабо верится”, - комментирует собеседник издания не под запись.

"Богдан по типажу подойдет - упитанный, рюмку легко опрокинет"

Есть и уже другие потенциальные кандидаты в депутаты. Намерен участвовать в выборах блогер и журналист Василий Крутчак, подтвердивший это изданию. На выборах в Раду 2019 года он безуспешно баллотировался как самовыдвиженец в округе №88 в Ивано-Франковской области с центром в Коломые.

Крутчак известен своим троллингом Ляшко и других депутатов от "Радикальной партии". А потому, скорее всего, идет он на округ попортить нервы лидеру радикалов.

Тем временем, в политтусовке пошли разговоры, что к округу присматривается экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. Молва уже дошла до Черниговской области.

Депутат-мажоритарщик Антон Поляков (внефракционный) сказал “Стране”, что тоже слышал об этом. Надо сказать, что область для Богдана не чужая. Согласно открытым данным, у него здесь были аграрные активы, переданные бизнес-партнерам после ухода в власть.

Политолог Анатолий Октисюк полагает, что у Богдана есть определенные козыри для того, чтоб увлечь сельского избирателя, составляющего большинство в округе №208. “Во-первых, он достаточно известный - не потребуется долго “раскручивать”. Во-вторых, у него есть ресурсы, а избиратель таких округов ждет щедрого кандидата. Скажет, что будет помогать во всем как Давиденко. Ну и по типажу подойдет: упитанный, с хорошо подвешенным языком, может сально пошутить и козырнуть связями в области и столице, рюмку легко опрокинет. Такой там хорошо зайдет. Но поездить, повстречаться с народом тоже придется много”, - комментирует эксперт изданию.

Впрочем, по другой информации, Богдан рассматривает возможность баллотироваться в мэры Киева. Сам он не ответил на вопросы “Страны”, заданные через мессенджер.

Собеседник издания в Высшем совете СН считает, что у Богдана появится шанс только при выдвижении от партии президента.

"Но в президентском офисе, понятно, что отношение к нему неоднозначное. При этом он распускал слухи, что договорится с президентом (о выдвижении в Чернигове - Ред.). Но в это слабо верится", - комментирует источник.

По словам Полякова, в области проявляют интерес и другие ресурсные кандидаты уже из местных. Прежде всего, это бывший председатель Черниговской облгосадминистрации народный депутат восьмого созыва Валерий Кулич, входивший во фракцию БПП. На выборах 2014 года он был избран по округу № 205 в самом Чернигове, но в уже в 2015-м пересел в кресло главы региона.

Еще одна возможная кандидатура, по данным Полякова - зампредседателя Черниговского облсовета Арсен Дидур, избранный от Аграрной партии. “Это очень серьезный на местном уровне политик”, - дает оценку парламентарий.

В штабе СН в Черниговской области не исключает, что может снова попробовать свои силы киевский застройщик Михаил Голица, у которого на территории округа есть агробизнес.

"У него ресурс в Плисковской ОТО (объединенной территориальной общине - Ред.) На округе его подзабыли, наверное. Но если он опять решит баллотироваться, будет серьезным участником", - комментирует источник в штабе. Голица проиграл Ляшко выборы 2012 года и Давиденко - кампанию 2014-го.

"Округ Ляшко дарить не будем"

Все, однако, ждут заявку партии власти. По информации "Страны", готовит почву для выдвижения кандидата глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Но пока нет даже наметок, на кого поставит политстила президента.

Не исключено, что поддержку получит кандидат вообще не от СН. Решающую роль может сыграть мнение депутата Бориса Приходько ("Доверие") - друга и соратника умершего Давиденко.

"Кандидат может быть и не от нас, но такой, которого представят как продолжателя дела умершего Давиденко. У того есть пара помощников, которых хорошо знают на округе и в "сетке" ушедшего депутата. Она достаточно живая и качественная, и доступ к ней есть, прежде всего, у наиболее преданных Давиденко людей. Но это, повторюсь, в порядке предположения", - говорит источник в штабе "Слуги народа" в Черниговской области.

Депутат Поляков, которого со скандалом исключили из пропрезидентской фракции, сомневается, что партия Зеленского выставит сильную кандидатуру.

“История прошлого года, когда неизвестные кандидаты под брендом Зеленского с легкостью выиграли выборы, не повторится. Но сильной кандидатуры у “Слуги народа” я не вижу. Такие есть только в “старых” партиях”, - комментирует он “Стране”.

Депутат вообще считает, что СН в округе сыграет в поддавки с Ляшко, которого поддержит олигарх Ахметов, нашедший сейчас общий язык с Офисом президента. “Поставят технического кандидата на округ, по сути его “сливая” Ляшко. Как это было в прошлую кампанию с Давиденко”, - утверждает он изданию.

В тоже время, собеседник издания в Высшем совете "Слуги народа", отрицает, что округ готоятся "сливать" под Ляшко и говорит, что для партии Зеленского в победе главного радикала выгоды нет никакой.

"Он недоговороспособный. И округ мы Ляшко дарить не будет. Легкой прогулки у него все равно не будет: после двух кампаний Давиденко избиратели перестроились и подзабыли о нем", - говорит "слуга народа".