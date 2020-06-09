Пять лет назад - 8 июня 2015 года - произошла наиболее масштабная техногенная катастрофа в Украине. Возле Василькова в Киевской области вспыхнула нефтебаза "БРСМ-Нафта". Уже 9 июня стало понятно, что это не просто пожар. Окрестные села покрылись слоем пепла, пошел кислотный дождь, власти начали эвакуацию людей.

Пожар тушили неделю, шестеро людей погибло, 16 получили травмы и еще тысячи остались жить в эпицентре экологической катастрофы. Ведь продукты горения десятков тонн нефтепродуктов никуда не делись - их следы до сих пор можно обнаружить в почве. Власти по традиции спустили это дело на тормозах, хотя сразу обещали людям компенсации.

Но история с нефтебазой под Васильковом примечательна тем, что, по сути, стала первым прецедентом успешных экологических исков в нашей стране. Недавно Верховный суд вынес решения в пользу 400 пострадавших, постановив выплатить каждому по 50-70 тысяч гривен.

"Ожидается, что эти решения начнут выполняться уже с июня", — рассказал нам глава юридической компании "Императив плюс" Александр Лупейко.

По его словам, прецедент по васильковской нефтебазе может стать основанием для сотен, а то и тысяч других экологических дел, по которым реально отсудить сотни миллионов.

Подробнее - в материале "Страны".

"Машины, дома, даже грядки были покрыты слоем пепла"

9 июня 2015 года стало черным днем для жителям сел Путривка, Крячки и Кобцы Васильковского района Киевской области. Накануне, 8 июня около шести часов вечера буквально рядом с их домами загорелась нефтебаза известной заправочной сети "БРСМ -Нафта" (она была оформлена на ООО "Бытремстройматериалы", входящее в структуру "БРСМ -Нафты").

Сама компания - непростая. Она была создана бизнесменами Андреем Бибой и Олегом Полищуком в 1995 году. А в 2007 году Полищук продал свои 50% акций сети экс- министру энергетики Эдуарду Ставицкому.

Пожар начался с возгорания резервуара, где на тот момент было до тысячи кубов топлива. Но оперативно потушить его не удалось, огонь перекинулся на цистерны-резервуары, где хранилось порядка 14 тонн нефтепродуктов. В ночь на 9 июня стало понятно, что это не просто рядовое возгорание, а настоящий пожар- катастрофа. 9 июня началась эвакуация людей из двухкилометровой зоны. В Глевахе был создан оперативный штаб во главе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, пожар признали чрезвычайной ситуацией национального масштаба. На место выехали тогдашний руководитель СНБО Александр Турчинов, министр МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и др.

На ликвидацию пожара тогда бросили более 300 спасателей и 60 единиц техники. Но справиться с огнем не удавалось. На 11 июня три резервуара нефтебазы продолжали пылать.

"Тот день и неделю в целом я помню, как вчера. У ГСЧС тогда не было ни топлива, ни пенообразователя. Наши сотрудники нашли за ночь 40 тысяч килограмм пенообразователя, предоставили бензовоз с топливом для заправки пожарной техники, организовали питание для ГСЧС-ников. На второй день предоставили еще 65 тысяч килограмм пенообразователя.

Но, увы, стратегия ГСЧС почему- то заключалась не в тушении пеной, а в поддержании выгорания естественным путем. Они заливали емкости водой, что категорически делать нельзя было потому что вода насыщала емкости с топливом кислородом и пламя только разгоралось. Также, по непонятным причинам, подали пожарный состав с пустыми баками", - вспоминает директор по маркетингу "БРСМ-Нафты" Александр Мельничук.

"Я ехал с Белой Церкви и по пути заехал в Путривку. Страшное зрелище. Все в селе - машины, дома, даже картошка на грядках - было покрыто слоем пепла. Дым стоял столбом, его, наверное, даже с Киева было видно. Пепел летал в воздухе, дышать было нечем", - говорит юрист Александр Лупейко.

Только в 16 июня пожар удалось потушить. Но последствия были ужасны. Погибло шестеро людей, в том числе, четверо работников нефтебазы и двое пожарных. "Один из них погиб на глазах у отца, тоже пожарного. Второго жена опознала только по оплавимшимся часам, у него осталась маленькая дочь", - вспоминает Лупейко.

16 человек было травмировано, также оперативное обследование близлежащей территории показало многократное превышение уровня окиси серы и бензопирена, на отдельных участках - вдесятеро и больше. Причем, загрязненной оказалась не двухкилометровая зона (с которой эвакуировали людей), а зона в радиусе 15 километров от нефтебазы. Еще когда спасатели боролись с пламенем, здесь прошел кислотный дождь.

Но могло быть еще хуже. Дело в том, что неподалеку от нефтебазы находился склад с боеприпасами. Если бы была детонация, мог возникнуть огненный смерч в 20 километров, который бы выжег на своем пути все живое. в эпицентр могли попасть близлежащие села и даже Васильков.

Пожар и концы в воду

Пока спасатели тушили пожар, власти начали разбираться в его причинах. Сразу возникло несколько версий.

Первая - нарушение правил безопасности

Вторая - несоответствие нормам технического состояния самой нефтебазы.

Третья - умышленный поджег с целью дискредитировать компанию "БРСМ-Нафта" и отжать бизнес. Особенно на этой версии или даже версии теракта настаивали в самой компании.

Четвертая - умышленный поджог самой "БРСМ -Нафта" с целью скрыть финансовые махинации и получить страховые выплаты. Как раз в то время Государственная фискальная служба вела расследования по сокрытию одной из фирм, входящих в "БРСМ Нафта" - ООО "Укртрансойл-2009" порядка 230 млн акцизного сбора.

Впрочем, в итоге сошлись на "халатности персонала и руководства объекта, несоответствие требованиям безопасности технологического процесса смешивания нефтепродуктов".

Но в такие выводы официального расследования верят не все. "Однозначно теракт. Другой версии и быть не может. Тогда, начиная с 2014 года, нам трижды взрывали заправки, а еще дважды удалось обезвредить бомбы с тротилом", - говорит Александр Мельничук.

"Есть три уголовных дела по нефтебазе - по руководству "БРСМ -Нафта", по причинам пожара и по самом тушению. В 2017 году мне вручили подозрения по делу по тушению пожара. На момент пожара я возглавлял управление госнадзора в сфере противопожарной и техногенной безопасности Киевской области. Нефтебаза была в плане них проверок, но тогда действовал мораторий, так что сам рейд мы так и не провели. Но в материалах дела результаты проверки чудесным образом появились. Материалы, которые свидетельствуют в мою пользу, из дела, наоборот, исчезли. Такое впечатление, что ищут козла отпущения. Впрочем, в последнее время продвижения по делам нет", - рассказал нам Вячеслав Веремеенко, экс-глава управления по техногенной безопасности в Киевской области.

Как бы то ни было, бизнес- активы "БРСМ -Нафты" оперативно подчистили. В 2016 году собственники поделили имущество. А в 2018 году офшорная компания Melian Management (управляет 63 АЗС "БРСМ-Нафта", которые отошли стороне Эдуарда Ставицкого) пыталась отсудить у Бибы бренд БРСМ. Позже управляющая компания сети "ЕВРО СМАРТ ПАУЕР" заявляла о попытке рейдерского захвата заправок "титушками Ставицкого".

Сама "ЕВРО СМАРТ ПАУЕР", кстати, только управляет заправками.

"Наша управляющая компания не имеет отношения к данному объекту (нефтебазе- Ред.). Насколько мне известно, сейчас там пустырь с обломками емкостей, которые понемногу пилят "охотники за ломом", - говорит Александр Мельничук.

Глава международного фонда "Сокращение рисков" (Risk Reduction Foundation, Swiss) Владимир Костерин еще два года назад в годовщину пожара опубликовал на своей странице в Facebook как выглядит сгоревшая нефтебаза. И написал: "По итогам, за два года властью так и не проведено полноценной дезактивации территории, и до сих пор не привлечены к ответственности собственники нефтебазы. Защитой экологических прав местных жителей занимались только представители общественного сектора".

Собственно, спустя еще три года мало что поменялось.

"Государство фактически самоустранилось от решения этой проблемы. Сразу после катастрофы тогдашний премьер Арсений Яценюк обещал честное расследование, наказание виновных и компенсации пострадавшим. Ничего этого не было", - говорит Лупейко.

"Очередная годовщина Васильковской трагедии - самой большой техногенной катастрофы за годы независимости Украины. Пять лет назад, 8 июня 2015 года, на нефтяной базе, принадлежащей группе компаний "БРСМ-Нафта", произошел взрыв, который унес жизни шести человек, еще 16 были травмированы и тысячи пострадали. Люди, государство и экология понесли многомиллиардный ущерб. Владельцы нефтяной базы даже не извинились. Но наша борьба продолжается", - отметил глава Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олег Верник.

То есть, пожар на нефтебазе власти попросту спустили на тормозах. "Не было никакой санации территории, просто убрали то, что осталось от сгоревшей нефтебазы, и то не полностью. Сейчас уже все травой поросло - и нефтебаза и сама эта история", - говорит глава Путривского сельсовета Виталий Онищук.

Насчитали по миллиону, дадут - 50-70 тысяч

Техногенная катастрофа под Васильковом примечательна тем, что стала первым экологическим делом, в котором рядовым украинцам удалось добиться компенсаций.

"Сразу после пожара, когда власти еще обещали выплати пострадавшим, я пришел к главе путривского сельсовета, на территории которого находились пострадавшие села и предложил - возьмусь подать иски за людей бесплатно, только за процент, если что-то удастся отсудить. Такой вариант всех устроил.

Как раз накануне пожара под Васильковом было похожее дело по нефтебазе в Великобритании, правда, там ущерб был гораздо меньше, чем у нас. Но владельцы объекта пошли на подписание мирового соглашения с людьми, которые попали в зону катастрофы, а также за свои средства провели полную очистку и "экологизацию" территории. Выплаты составили несколько миллионов фунтов. Так что мы тоже решили попробовать", - вспоминает Лупейко.

По его словам, на первый взгляд отечественное законодательство играло на руку пострадавшим.

"Часть 1 статьи 50 Конституции четко говорит, что каждый гражданин имеет право на жизнь в безопасной окружающей среде. Под эту норму выписано и другое украинское законодательство, Другое дело, что на практике оно не соблюдается. У нас даже не хотели брать иски, так как судьи понимали, какой "ящик Пандоры" для бизнеса и чиновников открывают, ведь в Украине с экологическими нарушениями работают сотни объектов", - говорит Лупейко.

Первым делом юристы попытались оценить сумму морального ущерба. Ориентировались на методику российского ученого Эрделевского, который создал математическую модель для просчета морального ущерба. На тот момент она официально признавалась нашим Минюстом. Уже позже, когда Лупейко подал иски от имени людей, проживающих в зоне загрязнения Трипольской ТЭС, от этой методики Минюст отказался.

"Трипольская ТЭС входит в "Центрэнерго", которую на тот момент курировал соратник Порошенко Игорь Кононенко. Ему такие "формулы" были ни к чему. Подозреваю, он постарался. Хотя официально методику Эрделевского перевели из обязательных в разряд "рекомендованных" по политическим причинам, и собирались заменить ее своей, так сказать, украинского производства", - вспоминает Лупейко.

Но вернемся к делу по нефтебазе. По формуле Эрделевского, получалась сумма морального ущерба под миллион на каждого, а всего было подано исков от 700 человек (они были разделены по группам людей, всего - несколько исков).

"Шло жесткое давление, вплоть до того, что опытные судьи не хотели принимать никаких решений. Первое решение в нашу пользу вынес молодой судья. В этом деле нам очень помогло решение ЕСПЧ по делу Дземюк против Украины. Суд признал, что не обязательно доказывать болезни, чтобы получить компенсацию. остаточно того, что человек живет в потенциально опасном месте и постоянно находится в состоянии стресса", - рассказал Лупейко.

Суды о этому делу длились пять лет и полностью еще не закончены.

"Мы получили выводы Верховного суда по искам 400 человек. Это уже окончательный вердикт и он в нашу пользу. Правда, сумма компенсаций резко уменьшилась. Это уже не миллион на человека, а в среднем, 50-70 тысяч. выиграли также дело по 12 пожарным - им заплатят в общей сложности 100 млн гривен. реальных выплат еще нет, потому что судебные решения пришли как раз во время карантина. С июня должны начать выполнения решений. Но, к примеру, по 165 людям еще не прошли даже суд первой инстанции. То есть, такие дела у нас очень сильно затягиваются, но, как видно, добиться справедливости все же реально. И раз уже есть прецедент - решения Верховного суда - значит другие похожие дела уже будут проходить легче, чем это", -уверен Лупейко.

Правда, нужно еще получить деньги. А с этим также могут быть проблемы, учитывая изменения в структуре собственности, которые за эти годы произошли в "БРСМ-Нафте". "Люди то суды выиграли, но денег еще никто не получил. Сильно волнуются по этому поводу, чтобы не оказалось, что уже и получать не с кого", - говорит Онищук.

Плати или уходи

Сейчас Лупейко также ведет похожие дела против Трипольской ТЭС, полигона отходов в Киево-Святошинском районе и компании "Агромарс". В процессе подготовки иск по недавним пожарам в Чернобыльской зоне.

"Запросили всю информацию, оказалось, возгорание там было отнюдь не на 20 гектарах, как нам рассказывали, пылало 200 гектар. В том числе, рыжий лес, который наверняка вбросил в воздух радиоактивную золу. В размахе этой катастрофы еще только будем разбираться. Иск подадим к Госагентству по управлению зоной отчуждения и Кабмину", - говорит юрист.

По его словам, украинцы имеют все шансы судиться по поводу плохой экологии и получать немалые компенсации. И "пусковым крючком" стали именно разбирательства по поводу пожара на нефтебазе под Васильковом.

"Сам факт вынесение судебного решения в пользу истцов формирует новую парадигму отвественности предприятий за здоровья и жизнь граждан, которые проживают рядом с объектами повышенной техногенной опасности", - говорит глава международного фонда "Сокращение рисков" (Risk Reduction Foundation, Swiss) Владимир Костерин.

То есть, любая свалка или дымящийся завод, не говоря уже о масштабных катастрофах типа пожаров, дым от которых накрыл этой весной весь Киев, могут стать поводом для судебных исков.

"Мировая практика относительно нарушителей экологической безопасности проста - плати или уходи из бизнеса. Будем добиваться, чтобы это правило работало и в Украине", - говорит Лупейко.

"Ключевой должна быть жизнь людей. Если в том или ином населенном пункте она сокращается, то, чтобы местные власти не говорили о своих достижениях, нужно выяснять причины, а они зачастую именно экологические, и устранять их. Для этого должна работать система оценки рисков, которая в Украине пока не налажена", - подытожил Костерин.