Кадровый голод власти, на который сетовал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, в контексте местных выборов выражается в нехватке у партии “Слуга народа” рейтинговых кандидатов на мэров, начиная с областных центров.

Ситуация усложняется борьбой внутренних групп влияния за право выдвигать кандидатов от партии. Кого по итогу Офис президента выдвинет против действующих мэров крупнейших городов, разбиралась "Страна".

Женщина против Кличко

В столице все идет к тому, что для выдвижения от "Слуги народа" будут отбирать кандидата на собственных праймериз с последующим утверждением лично президентом (подробнее о подготовке к праймериз можно прочитать здесь).

Уже объявили о желании участвовать во внутрипартийном отборе народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко. Также вчера заявила о возможном участии и нардеп Ирина Верещук.

Как и предсказывала “Страна”, министр культуры и информационной политики, бывший нардеп Александр Ткаченко после назначения потерял интерес к выборам столичного мэра. Он фактически это признал, шутливо описывая в Телеграм-канале ремонт улицы под окнами Минкульта. “Виталий Кличко, судя по всему, решил меня отблагодарить за то, что у него на одного конкурента на выборах мэра стало меньше”, - написал Ткаченко.

В то же время, Дубинский и Качура согласились протестировать режим праймериз в публичной дискуссии на одном из телеканалов.

Кроме того, по информации “Страны”, на предвыборный процесс сильно влияет конкуренция между Дубинским, которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, и главой столичного избирательного штаба "Слуги народа" Тищенко, который пользуется поддержкой Дениса Комарницкого, экс-председателя фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете, и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Тищенко уже начал предвыборную кампанию размещая в соцсетях информацию о своих добрых делах и развешивая рекламные плакаты по городу.

Но и Дубинский вряд ли останется не у дел. Как прогнозирует собеседник "Страны" в руководстве "Слуги народа", он может стать главой Киевской городской парторганизации, получив квоту в избирательном списке политсилы в Киевсовет. Одновременно Дубинский влияет на формирование списка кандидатов от партии в Киевский областной совет.

“ОП не хочет никого отталкивать. Президент балансирует между разными центрами политического влияния внутри своей команды, желая оставаться арбитром, за которым будет последнее слово. Многокандидатность “слуг народа” в Киеве обусловлена еще и интересами разных сил внутри самого ОП. Глава президентского офиса и его замы ставят на разных кандидатов”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Буквально вчера заговорили о том, что кандидатом в мэры может стать Ирина Верещук. Сначала глава фракции Давид Арахамия заявил, что партия может выдвинуть женщину (не называя фамилию). А вечером в ток-шоу Шустера сама Верещук подтвердила, то рассматривает возможность побороться за пост столичного градоначальника. Отметим, что опыт в местном самоуправлении у Верещук имеется - она была мэром города Рава-Русская на границе с Польшей.

Источники в "Слуге народа" подтвердили "Стране", что Верещук рассматривается как один из кандидатов. "Да, она включена в шорт-лист. И ее рассматривают как одного из кандидатов", - сказал источник.

Он также подтвердил, что в "шорт-листе" остается, помимо других кандидатов, и главный санврач Ляшко.

"Там на самом деле много людей, но по всем есть вопросы. Ляшко не имеет опыта в местном самоуправлении. Тищенко - слабый. Дубинский - фигура для значительной части избирателей конфронтационная. Качура - еще малоизвестен. Поэтому и идет постоянный поиск новых вариантов. Вот сейчас обсуждается вариант по Верещук. Посмотрим", - сказал источник.

В СМИ часто транслируется версия о связях Кличко с Офисом президента и что, дескать, на Банковой прорабатывают стратегию о том, чтоб не вести серьезную борьбу за пост мэра, согласившись на новый срок Кличко, а сосредоточиться на проведении крупной фракции в горсовет.

Но источники в руководстве партии такую схему отвергают. "Это нелогичная концепция. Нельзя получить хороший результат на выборах в Киевсовет, выставив от партии слабого кандидата в мэры, коорый не будет реально конкурировать с Кличко", - говорит источник.

Кто на Одессу

Положение с кандидатами в регионах еще сложнее. Достаточно взглянуть на некоторые.

По информации “Страны”, в Одессе от "Слуги народа" по-прежнему рассматривается народный депутат от партии Алексей Леонов, избранный по мажоритарному округу в этом городе. Его связывают с влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Также Леонова связывают с экс-прокурором Дмитрием Кавуном, который близок к бизнесмену Вилену Шитворяну (активно работает с "Укрзализнацей").

В то же время Леонов пока не проявил предвыборной активности. По наблюдениям, руководителя Одесской областной ячейки Комитета избирателей Украины Анатолия Бойко, регулярно обновляется страница Леонова в соцсетях и все. “Его предвыборной рекламы в Интернете я не заметил. Бордов с его агитацией, палаток с агитаторами не видно”, - сообщил он “Стране”.

Сам Леонов в комментарии "Стране" заявил, что “никогда не скрывал свои амбиции стать мэром с первого дня после избрания народным депутатом”.

“Но все зависит от президента”, - сказал нардеп.

Главными соперниками он считает действующего городского голову Геннадия Труханова и еще “ряд известных бизнесменов и политиков”.

Сам мэр Одессы Геннадий Труханов сказал в комментарии "Стране", что Леонов, по его данным, не единственный кандидат от "Слуги народа".

"Приглашали Дмитрия Шпинарева (одесский шоумен, - Ред.), известный, хороший парень.

Прошел слух, что предложение идти на мэры сделали Сергею Гриневецому, и он подтвердил мне эту информацию. Он известный региональный политик, из комсомольской линейки управленцев. Они даже задумали под него сделать Одессу городом с особым статусом. Я поинтересовался, а как это ему сделали такое предложение, ведь было заявлено, что к власти идет молодая команда. У меня когда-то даже разговор был занимательный с представителем новой власти. Я сказал, что мальчики пришли в бордель и не знают, что делать. А мне дерзко ответили, что мальчики приходят - дяденьки уходят. Пришло время и я смотрю, все больше подтягивают дядек", - сказал "Стране" Труханов.

Он утверждает, что не особо переживает по поводу конкурентов от партии президента, так как "мой отрыв от любого кандидата, кого бы они не продвигали, три-четыре раза".

Также Труханов говорит, что не видит смысла в политических переговорах с Банковой.

"Одно время я пытался наладить диалог с Офисом президента, но понял, что стучусь в закрытую дверь. Они со мной как бы в диалоге, но попутно все время пытаются найти какого-то кандидата в мэра", - сказал "Стране" Труханов.

Харьков: "чем позже, тем лучше"

Как утверждает собеседник издания в окружении председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, потенциально кандидаты на мэра Харькова от "Слуги народа" - местные мажоритарщики Александр Бакумов (связан с теневым куратором структур "Слуги народа" в области Вадимом Слюсаревым) и Мария Мезенцева, которых он считает “относительно известными” в городе.

Но он также не исключает, что подтянут кого-то из местных молодых бизнесменов.

“Сегодня утвержденного кандидата нет и, видя, как идет обсуждение, думаю, они не скоро примут решение”, - говорит он.

Он сомневается, что это будет знакомый всем человек.

“А малоизвестный кандидат будет опираться на рейтинг президента и партии. И чем позднее он включится в кампанию, тем лучше. Иначе он почувствует на себе всю мощь пропагандистских ресурсов Кернеса (мэр Харькова - Ред.) и других недоброжелателей”, - считает источник.

Ослабленный или изначально слабый конкурент от СН выгоден самому Кернесу и другим возможным кандидатам.

Среди них может быть бывший глава области, народный депутат Юлия Светличная (внефракционная), которая ранее трудилась в замах у нынешнего главы Харьковской областной организации “Оппозиционной платформы - За жизнь” Игоря Райнина.

“Светличная - гораздо серьезнее конкурент для Кернеса, чем какой-то малоизвестный кандидат от "Слуги народа". У нее узнаваемость и возможности. Если СН выставит слабого кандидата, то фактически повторится ситуация с выборами на ее округе. Рейтинг пропрезидентской партии перетечет к ней. И тогда она сможет дать бой Кернесу”, - говорит источник "Страны" в харьковских политических кругах.

О подготовке к местным выборам Светличной свидетельствует минимум тот факт, что она обзавелась собственной партией “Блок Светличной “Разом”.

Согласно Госреестру партий, ее председатель - Виктория Шаповал, ранее работавшая в Администрации президента Петра Порошенко, когда там руководил Райнин. По информации издания, партия будет участвовать в выборах в горсовет Харькова и облсовет.

В комментарии “Стране” депутат Мезенцева подтвердила отсутствие утвержденного кандидата, а насчет своего выдвижения высказалась уклончиво.

“Нельзя сказать, что я сплю и вижу себя кандидатом в мэры. Должно быть доверие однопартийцев и президента: мы (депутаты-мажоритарщики от СН - Ред.) все-таки являемся лицом его команды на местах. Это большая внутрипартийная дискуссия. Активно я не высказываю свою позицию, потому что отбор кандидатов - это определенный процесс”, - сказала Мезенцева "Стране".

Бой Филатову

В Днепре кампания ожидается конкурентная и горячая. А дополнительный накал ей придаст борьба за город между олигархом Игорем Коломойским и враждебной ему командой нынешнего мэра Бориса Филатова.

Пока кандидаты от президентской партии здесь фигурирует только на уровне слухов.

Как писала “Страна”, победитель в одном из местных одномандатных округов Максим Бужанский, заявив о своих амбициях, добивается, чтобы партия, как и в Киеве, отобрала кандидата путем праймериз. Кроме того, по неофициальной информации, Офис президента рассматривает возможность выдвинуть по Днепру - главврача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, который, кстати - депутат Днепропетровского облсовета от Блока Петра Порошенко.

Источник в Высшем совете партии "Слуга народа" говорит со ссылкой на внутреннюю социологию о “неплохой узнаваемости” депутата Бужанского в его городе и возможности дать “хороший бой” действующему городскому голове Борису Филатову, так что будет вероятно два тура выборов.

“Однако во втором туре, по нашей социологии, шансы Филатова предпочтительнее. В Днепре недостаточно близкого по идеологии Максиму электората”, - говорит источник.

В комментарии “Стране” Бужанский, тем не менее, сказал, что верит в победу в Днепре. “Мы спокойно выиграем эти выборы”, - говорит он.

Сам мэр Филатов сказал нам, что желает Бужанскому "честной кампании по правилам и не переходить красные линии, не пользоваться админресурсом и правоохранителями в политической борьбе".

"Но прежде, чем он примет окончательное решение, пусть пойдет на скандальный мост и посидит в кресле мэра из арматуры", - дал совет Бужанскому Филатов, намекая, видимо, на конфликт со строительством моста через Днепр. Из-за него мэр с президентом заключили пари, условием которого была достройка моста или отставка Филатова.

К слову, как уже писала "Страна", накануне выборов может быть организован еще один накат на мэра Днепра и его окружение через возбуждение уголовных дел.

Вынужденные союзы

Сложности отбора заставляют Офиса президента пересмотреть стратегию на выборы мэров. В наиболее важных городах (прежде всего) команде президента приходится делать ставку не столько на победу собственных кандидатов, сколько на взятие под контроль местных советов.

Без лояльного или хотя бы союзного горсовета городской голова мало что способен.

“Победа на выборах городского головы не означает наличие собственного большинства в совете. А без него работать мэру будет очень сложно”, - комментирует депутат Мезенцева.

Политолог Бортник допускает, что Офис президента вынужден будет идти на ситуативные союзы с местными кланами, соглашаясь на чужих кандидатов в мэры или переизбрание нынешних мэров, надеясь взять советы.

"Однако события могут пойти так, что "Слуга народа" окажется в этих союзах в статусе младшего партнера. Более того, моделирование по разным городам показывает, что коалицию не сложить без кого-то третьего - не будет хватать голосов для большинства. А этот "третий" попробует разыграть золотую акцию, потребовав себе должности в городской вертикали, или, скажем, важную должность секретаря горсовета. Каждая такая уступка будет делать влияние пропрезидентской партии в городе слабее", - считает Бортник.

Кроме того, в обществе и, особенно, в политических кругах это может быть воспринято как еще один выигрыш мэров у команды президента.

“Будущие управленческие промахи и провалы будут относить не только к условному мэру Иванову, но и к партии Зеленского и снижать ее рейтинг”, - полагает политолог.