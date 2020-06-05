Под проект "Большая стройка", который в представлении властей стал едва ли не главным рецептом борьбы с кризисом, добавят денег. Напомним: он подразумевает строительство и ремонт дорог и объектов региональной инфраструктуры - садиков, школ, амбулаторий, спорткомплексов.

На днях ход "большой стройки" в Хмельницкой области проинспектировал президент Зеленский, пообещав включить в него еще и общежития.

Сегодня парламент принял за основу законопроект №3509, который предусматривает выделение на строительство дорог еще 35 млрд гривен из коронавирусного фонда. То есть, на стройки предлагается потратить большую часть средств, запланированных на борьбу с коронавирусом и спасение экономики.

Таким образом финансирование "Большой стройки" превысит 140 млрд гривен. Ожидается, что это даст порядка 150 тысяч рабочих мест, позволит привести в порядок инфраструктуру и даже способствовать росту ВВП и выходу страны из кризиса.

Впрочем, не факт, что это сработает.

"Смешно был бы рассчитывать, что то же дорожное строительство, которое в структуре ВВП занимает порядка 1,5%, а в структуре занятости и вовсе всего 1%, поможет преодолеть кризис. При том, что более важные для экономики сегменты - промышленность и сфера услуг - фактически остались без государственной поддержки. Зато стройки и ремонты позволяют быстро освоить бюджетные деньги - буквально за несколько месяцев можно закатать в асфальт миллиарды гривен. Возможно, в этом весь секрет", - говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась власти будут строить Украину на 140 милиардов и позволит ли это в борьбе с кризисом и безработицей.

Что построят на Большой стройке

"Большая стройка" стала одной из фишек и предметом гордости властей. Проект позиционируется как совместной детище правительства и президента. С началом эпидемии коронавируса работы не остановились. "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", - заявил тогда Зеленский.

Впрочем, сам проект достался новой власти по наследству от Кабмина Гройсмана, а тот в свою очередь запустил его под выборы.

Уже после смены власти "Большую стройку" слегка апгрейдили, добавив пару новых лозунгов (в частности, о "сшывке всей страны") и денег.

Сейчас на интерактивной карте "Большой стройки" тысячи различных объектов. Это, в первую очередь, дороги (6,5 тысяч километров), а также - детсады (порядка 160), школы (около 250), амбулатории (422) и больницы (212). Запланированы как ремонты, так и строительство новых объектов. Инспектируя "большую стройку" на Хмельнитчине, Зеленский заявил, что в перечень объектов, возможно, добавят еще и общежития. Детальнее с ходом работ по "Большой стройке" можно ознакомится здесь.

По дорогам, в частности, планируется ремонт участков на трассах М01 Чернигов – Новые Яриловичи (12 км), М03 Киев-Харьков-Довжанский (98 км), М04 Знаменка- Луганск- Изварино (44 км),строительство южного обхода Днепра (7,1 км). М06 Киев-Чоп (767 км) плюс строительство многоуровневых транспортных развязок, М12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий- Знаменка (около 300 км), М14 Одеса- Мелитополь -Новоазовск (49 км), М18 Харьков-Семфирополь- Алушта- Ялта (90 км) и др. Плюс - сотни объектов социальной инфраструктуры по регионам.

Дополнительные 35 млрд, по задумке авторов нового законопроекта (Юрий Аристов, Елена Шуляк, Александр Трухин и другие) позволят расширить список, а также сформировать дополнительный спрос на продукцию других отраслей экономики на более чем 23 млрд, и создать свыше 60 тысяч рабочих мест.

Построить школу и "оптимизировать" для МВФ?

По садикам, школам и больницам свои планы есть для каждой области.

К примеру, в Харьковской области хотят провести капремонт учебно-воспитательного комплекса в селе Алексеевка, лицея в городе Змеевка, реконструировать школу в селе Пархомовка, отремонтировать помещение оставшееся от банка "Украина" под садик в поселке Близнюки, построить спорткомплекс в селе Дергачи, спортплощадку для лицея в городе Волчанский и др.

По Киевской области в планах — садик в Вишневом, лицей в Броварах, капремонт амбулатории в Тараще, новая амбулатория в селе Трилисы Фатовского района и т.п. В Ивано-Франковской области постоят амбулатории в селах Пуков и Надеев, во Львовской области такие же появятся в селах Ясеница, Лихоборы и пр.

То есть, масштаб работ в общем-то понятен - дороги плюс ремонт и точечное строительство объектов социальной инфраструктуры, однозначно важных для отдельных сел и райоцентов, но, мягко говоря, мелковатых в масштабах всей страны. Тем более, с учетом тенденции на уничтожение сельской медицины, которая попросту не вписывается в медреформу Супрун, а ее, власти, судя по всему, не собираются сворачивать (реформа, наоборот, предусматривает укрупнения больниц) и оптимизации сети школ, что власти уже пообещали МВФ.

"Большая стройка" - это обычные рутинные работы по дорогам, которые традиционно финансировались из бюджета и Дорожного фонда, и по социальной инфраструктуре, на что выделялись деньги местных бюджетов плюс из Фонда регионального развития. Никакого ноу-хау тут нет. Просто добавили денег", — говорит экс-заметститель министра инфраструктуры Александр Кава.

К тому же, если местные власти, которые ремонтировали и строили "за свои", подходили к выбору объектов критически - взвешивали, что может подождать, а куда деньги таки нужно тратить, то с "Большой стройкой" ситуация другая. Планы формировали в областных госадминистрациях и в них, кроме однозначно важных объектов попали и не столь критические.

"Почему КОГА (Киевская обладминистрация - Ред.) внесла в программу "Большая стройка"» только незавершенные объекты по Вишневому? Община рассчитывала, что именно новые объекты попадут в 100. Горсовет Вишневого подал на реконструкцию (достройку корпуса) 4 школу на 650 мест, реконструкцию детсада, строительство инклюзивного садика, а вместо этого все эи объекты получили место только во второй очереди. Зачем было спрашивать на местах, если Киевссокй обладминистрации виднее", - возмущается в Facebook жительница Вишневого Инна Зализко.

"Не увидела в презентации Киевской области ни одного объекта на Софиевской Борщаговке, густонаселенный район с огромными новыми кварталами без поликлиник, школ и детсадов, не хватает выездов на окружную Киева", - пишет Алена Чумакова. То есть, по многим объектам все сводится к "побелить-покрасить".

"Тот же садик можно обшить утеплителем и покрасить стены, зато его можно помпезно нанести на карту "построенных" объектов. И - списать миллионы гривен", - говорит Кущ.

Для бюджета много, для дорог - мало

Больше всего денег - под 100 миллиардов - потратят на дороги. С одной стороны, сумма немалая, это вдвое больше, чем в 2019 году.

С другой стороны, по словам Кавы, не вся сумма пойдет именно на строительство дорог. Это общий "дорожный котел", куда входят также средства по погашению кредитов прошлых лет, затраты на эксплуатацию дорог, субвенции на местные дороги и др. Непосредственно на ремонт и новые дороги остается из уже запланированных в бюджете средств 31,5 млрд плюс 5,8 млрд недавно добавили серее госооблигации. Но новому законопроекту №3509 будет еще 35 млрд.

На них, по словам Александра Кавы, можно отремонтировать 2,5-3 тысячи дорог при том, что дорог государственного значения в Украине 46 тысяч километров, а общая дорожная сеть - 430 тысяч километров. То есть, денег хватит на 5-7% государственных дорог или 0,5-06% всего дорожного фонда страны.

"Можно отремонтировать отдельные участки, но общий фон - тотальное бездорожье - никуда не денется", - отмечает Кущ.

"90% дорог находятся в ненадлежащем состоянии. По некоторым сроки капитального ремонта превышены в 3-4 раза. Чтобы не эксплуатировать дороги сверх срока нужно ежегодно ремонтировать хотя бы 4 тысячи километров", — отмечает Александр Кава.

По его словам, чтобы привести в порядок все украинские дороги, нужно порядка триллиона гривен. Такая сумма для бюджета явно неподъемная. Частично проблема решается за счет кредитов, к примеру, в прошлом году было принято решение о выделении нашей стране займа ЕБРР в 900 млн евро, часть которого пустят на строительство северной окружной во Львове и трассу Киев-Чоп.

Но не факт, что в текущей экономической ситуации мы можем рассчитывать на новые кредиты, к тому же их нужно отдавать, то есть, это увеличение и без того рекордной долговой нагрузки на бюджет.

"Нужно расставить приоритеты. Проанализировать, какие дороги нужно ремонтировать и строить за бюджетные средства. Стоило бы сконцентрироваться на дорогах национального и международного значения, а не на территориальных дорогах. Но есть ведь еще "хотелки" депутатов. В итоге идет банальное "размазывание» средств", - говорит Кава.

"Каждый, кто делал ремонт хотя бы в квартире знает, что прежде, чем вызывать мастеров, нужно накопить денег. Так и с "Большой стройкой", только масштабы другие. Идеальные дороги сейчас могут себе позволить за бюджетный счет разве что мега- богатые страны, а мы в их перечень явно не входим. Кроме того, в части дорожного строительства Украина уже прошла "точку невозврата" - проблем так много, что даже если мы бросим дополнительно не 35 млрд, а 350 млрд их не решить. Поэтому единственный выход - привлекать инвестициий. Те же дороги государственного значения можно отдать в концессию. Но просто так сейчас их никто не возьмет. Схема сработает только при кластерной модели экономики, когда, вкладывая в инфраструктуру, бизнес тем самым будет повышать капитализацию всего кластера. Но о таком подходе власти пока ничего не говорят", — пояснил "Стране" Алексей Кущ.

"Большая стройка" будет интересна отечественному бизнесу, если приоритет в госзакупках и тендерах будет сделан в пользу национального производителя и подрядчика, если активно будут задействованы мощности украинской промышленности и строительства. Другим важным условием данной программы является прозрачность и эффективность использования государственных ресурсов", - отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Как закатать в асфальт миллиарды

Впрочем, схемы и откаты с украинских дороги никуда не делись. "Наши гроши" и "Лига антитраста" проанализировали больше тысячи тендеров по дорожному строительству за прошлый год. И обнаружили немало интересного.

В частности, почти половину подрядов делит десятка крупных компаний, между которыми прослеживаются «родственные» связи. Так, турецкая Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve San. A.S» и украинское ООО "Онур Конструкціон Інтернешнл" выиграли на тендерах в общей сложности 7,8 млрд грн. Компания "Ростдорстрой" владеет долей в ООО "РДС-Полтава", и вместе они получили подрядов на 8,9 млрд грн. То же самое "Автомагистраль-ЮГ" (9,2 млрд), ШРБУ-48 (3,7 млрд) и "Технобудцентром" (3,6 млрд грн).

Также эти компании "отдают" друг другу подряды по разным тендерам. Скажем, в одном конкурсе победу одерживает одна компания, а остальные ее "конкуренты" намеренно выставляют «непроходные» условия, а уже в другом тендере они меняются местами. В итоге создается иллюзия конкурентного отбора, но деньги все равно попадают в одну кассу.

В отдельных регионах складываются закрытые для неместных картели.

Скажем, в Винницкой области местные облавтодор и четыре фирмы "СУНП Автострада", "Шляхбуд", "Енергетично-дорожнє будівництво" и "СУАП "Интервиас Украина" поделили 7,3 млрд гривен из выделенных 7,7 млрд грн.

Как оказалось, Винницкая обладминистрация прямо сказала, что фирмы, которые хотя разместить на территории области новый асфальты-бетонный завод для изготовления собственной смеси для ремонта дорог просто не получат экологическое разрешение. Так что неместные на винницах дорогах не появились. Карпатские дороги ремонтирует преимущественно ООО "ПБС", которое контролирует руководитель курорта "Буковель" Александр Шевченко (партнер Игоря Коломойского - Ред.),- сообщают "Наши гроши".

Откаты в дорожном строительстве - это миллиарды гривен. На мелких объектах типа сельской школы или амбулатории деньги конечно поменьше. Но и они по нынешним временам могут стать хорошим подспорьем местным чиновникам и подрядчикам.

"Это одним из сегментов, где очень быстро можно освоить большие суммы и сложно проверить эффективность их расходования. Возможно, именно этим фактом и поясняется ставка на стройку в разгар кризиса", - говорит Кущ.

"Пародия на большую стройку"

Сама идея масштабного строительства как рецепта от кризиса и безработицы, мягко говоря, не нова. В свое время именно так преодолевали великую депрессию в США.

Но с тех пор прошло немало времени.

"Пример США приводят еще в учебниках сорокалетней давности. Мировая экономика с тех пор кардинально изменилась. Сегодня дорожное строительство дает вклад в ВВП всего в 1,5% и на 1% обеспечивает занятость населения. Странно пускать на него не только бюджетные миллиарды, но еще и большую часть коронавирусного фонда, который создавался для борьбы с вирусом и его последствиями. Логично было бы потратить эти деньги на медицину, тем более, что нас ждет еще вторая волна эпидемии, и на поддержку стратегических секторов экономики - промышленности и сферы услуг. Дороги, конечно же, нужны. Но вот приоритет ли они именно сейчас, тем более, что за эти деньги идеальных дорог все равно не построишь, - большой вопрос", - говорит Кущ.

Есть вопросы и по рабочим местам, которые планируется создать на стройках на 5-6 тысяч гривен. Во-первых, в том же строительстве неквалифицированного труда осталось не так много, и далеко не каждого безработного с улицы допустят к управлению, скажем, дорогим асфальтоукладчиком. Во-вторых, не факт, что украинцы пойдут работать за гроши. Ведь по-сути зарплата в 5 тысяч гривен сегодня это не что иное как настоящее трудовое рабство, - говорит Кущ.

"Это большая стройка только по нашим меркам, и пародия на большую стройку в США, не говоря уже о Китае", - добавил Кава. Он удивляется, почему, выделяя миллиарды на дороги, власти забыли, скажем, о обновлении парка вагонов, общественном транспорте.

"Последние пассажирские вагоны закупали еще в 2008 году, "Укрзализниця" может впятеро сократит пассажирские перевозки", - говорит он. Впрочем, список того, о чем "забыли" можно продолжать долго.