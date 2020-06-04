Сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении так называемый "закон о ворах в законе".

Закон принимался в муках. Его пытались вынести на голосование еще при Порошенко. Но тогда до дела не дошло. Как говорили - из-за сильного влияния воров на депутатов.

При Зеленском законопроект приняли в ноябре прошлого года в первом чтении, но потом снова начался ступор. Дело дошло до того, что его блокировал лично генпрокурор Рябошапка, направив соответствующее письмо в Раду.

И лишь сейчас дело дошло до второго чтения.

Перед голосованием глава Нацполиции Игорь Клименко показал депутатам видео, на котором некий авторитет Сводик с женой обсуждают, как не дать провести этот закон через Раду. Этим видео возмутились представители фракций "Голоса" и "Евросолидарности", которые проголосовали против законопроекта.

По данным источников "Страны" в силовых структурах, Сводик - это Сергей Сводников из Днепра, который является партнером известного авторитета Нарика.

"Нарик, как известно, был очень близок к Порошенко по теме Томоса. И, не исключено, что связи сохраняются и сейчас, судя по голосованиям", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Тем не менее, закон был принят, хотя и с небольшим перевесом голосов.

Что он на самом деле поменяет в криминальном мире разбиралась "Страна".

"Воров в законе" вписали в закон

Точное название закона – "О внесении изменений в уголовный кодекс Украины, относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".



Согласно нему, создание и/или руководство преступной организацией "лицом в статусе вора в законе" (эта формулировка прописана в законе) теперь будут караться сроком от двенадцати до пятнадцати лет. А за участие в такой организации, предусмотрено наказание от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также не обошли законодатели и активное участие в ОПГ госслужащих (как правило, чиновников силовых структур – Ред.) – для них участие в преступных организациях может обернуться сроком от восьми до тринадцати лет.

Впрочем, если кто-то из участников ОПГ раскается и добровольно сдаст своих подельников правоохранителям, ему по закону положено освобождение от уголовной ответственности. Но к лидерам и организаторам ОПГ эта норма не применяется.

Интересно, что закон о ворах касается не только отечественных криминальных авторитетов – изменения будут внесены не только в уголовно-процессуальный и уголовные кодексы Украины. Но и в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Последнее важно для Украины, так как после принятия аналогичных законов в Грузии и России, тамошние авторитеты массово мигрировали в наше государство. До принятия закона МВД почти каждый месяц сообщало о появлении у нас от двух до пяти "воровских мигрантов".

Не обошли законодатели и "заказчиков кошмара" - тех, кто обращается к ворам в законе или другим преступным авторитетам за помощью в "решении вопросов" в бизнесе или бытовых проблемах криминальным способом. За такие обращения в законе предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Стоит отметить, что закон о ворах в законе направлен в целом против любых криминальных сообществ и их лидеров, даже "некоронованных" авторитетов.

По закону, преступным сообществом признается любая группировка, совершающая преступления, в которую объединилось более двух человек. Поэтому теоретически под понятие – организованное преступное сообщество может в дальнейшем попасть любая организация, которая совершала преступления.

Будет ли работать закон?

Нынешний глава НПУ Игорь Клименко допустил ошибку, заявив сегодня в Верховной Раде, дескать, в Украине сейчас находится несколько тысяч воров законе. По информации заместителя главы МВД Антона Геращенко, в Украине 50 воров в законе.

Однако источники "Страны" в полиции называют другую цифру – не более тридцати. Дело в том, что коронованные лидеры украинских преступных кланов постоянно ездят за границу – криминальный бизнес плотно завязан на зарубежных "коллег". Также воры в законе предпочитают пересиживать за границей обострение отношений с правоохранителями. Кроме этого, в Украину каждый месяц приезжают "гастролеры" - воры в законе из постсоветских стран, а также давно осевшие в Турции, ОАЭ и Европе.

Что касается практического значения закона, то мнение экспертов разделилось.

По мнению бывшего первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина, новый закон поможет очистить Украину от "воров".

"Теперь ждем, когда президент подпишет закон, а полиция, прокуратура и суды возьмут его на вооружение. Для того, что бы доказать преступные действия, криминального лидера, вора в законе, обязательно необходимо документировать, для того, что бы доказать, что данное лицо придерживается воровских традиций, возглавляет преступное сообщество и совершает преступления. Что будет с украинскими ворами в законе? Если посмотреть на Грузию, то там воры в законе начали массово уезжать за границу. А кто не успел, тех задержали и привлекли к ответственности. В России воры тоже массово уезжают после принятия закона. Думаю, у нас тоже будут уезжать. Но, нужно учитывать, что воры в законе руководят своими группировками дистанционно, поэтому необходимо документировать их действия", - считает Аброськин.

Опрошенные "Страной" сотрудники полиции полагают, что принятие нового закона еще не означает, что его смогут применить на практике.

"В принципе, методика определения вора в законе уже отработана в Грузии и России. Их задерживают и требуют под видеозапись сказать - вор он в законе или нет. По понятиям, ни один вор не может отказаться публично от своего статуса. Если это происходит, то он автоматически лишается "короны". Если подтверждает статус - идет под статью. Но это в России и в Грузии. А как будет в Украине, где правоохранительная система развалена, а суды коррумпированы - это большой вопрос", - говорит один из офицеров полиции.

По его словам, все равно потребуется доказать, что вор в законе руководит преступным сообществом.

"Процитирую норму закона - лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние. То есть, признание вора в законе то, что он вор в законе - это хорошо. Но в суде нужно еще доказать, что он осуществляет преступное влияние или координирует деятельность. И на этом этапе адвокаты будут пытаться разбивать дела. Хотя я полагаю, что часть воров в законе страну все-таки покинут. Потому что их конкуренты в борье за контроль криминального мира - прежде всего, коррумпировнные силовики, будут широко использовать этот закон против них. Есть большой шанс отбиться в суде, но зачем эти проблемы, если можно руководить и из-за границы", - говорит полицейский.

Адвокат юридической фирмы "Креденс" Сергей Бурлаков сомневается в эффективности закона.

"Сама идея закона не плоха, так как она подразумевала с самого начала, что нужно определить, кто такие воры в законе. Но как всегда у нас, идея портится неквалифицированной реализацией. Те люди, которые писали этот закон, забыли посоветоваться с теми, кто разбирается в этой проблематике. К сожалению, этот закон может оказаться бесполезным. Красивым, но бесполезным", - считает Сергей Бурлаков.

Скептически настроен и руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

"Закон не содержит четких определений, благодаря которым хоть кто-то по этой статье может быть привлечен к ответственности. Кто такой "вор в законе"? Законодатель использует такие термины как "авторитет", "другие личные качества и возможности". Как в ходе расследования будет подтверждаться этот самый авторитет? Какими доказательствами следствие подтвердит наличие признания в преступном мире? Оценочные понятия в уголовном кодексе не могут присутствовать и использоваться при доказывании вины", - полагает Максим Могильницкий.