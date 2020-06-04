С 1 июня начали работать камеры видеофиксации скорости и в первый же день только по Киеву было зафиксировано больше 35 тысяч нарушений. Водители уже на днях начнут получать "письма счастья". Вчера первую партию правоохранители уже передали "Укрпочте", - сообщил на своей странице в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко.

Между тем, юристы уже говорят о массе проблем, связанных с камерами, начиная от банальных технических ошибок и заканчивая наказаниями "не тех" водителей и "распределением" штрафов в ручном режиме.

"Думаю, в ближайшее время суды завалят исками по этому поводу", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась могут ли камеры ошибаться, и реально ли отбиться от штрафа.

Что видит "око Авакова"

Первые камеры видеофиксации появились в Киеве и Киевской области. Всего установлено 45 камер - 20 в столице и 25 - по области. Но до конца года на дорогах по всей стране появится еще больше 200 камер. Используются камеры КАСКАД производства компании "Украинские системные инновации" почти по миллиону гривен за штуку.

Камеры позволяют фиксировать авто с номерной регистрацией в Украине, Молдове, России, Беларуси и ЕС (то есть, евробляхи), движущиеся со скоростью до 240 километров в час. Диапазон фиксации - три полосы движения шириной в 10,5 метров, расстояние объекта до камеры - 20-50 метров. Для сбора информации используются технологии компьютерного зрения на основе нейронных сетей. Данные предаются в базу МВД, где обрабатываются и хранятся.

Схема следующая — полицейские проверяют на кого зарегистрировано авто, составляют постановление о нарушении и оно автоматически отправляется в отделение полиции по месту регистрации машины, а затем - "письмо счастья" с выписанным штрафом (255 гривен за превышение скорости, но если авто при этом создало аварийную ситуацию, может увеличится до 680 гривен) отправляют тому, на которого зарегистрировано транспортное средство (или другому человеку, который в электронном кабинете водителя Главного сервисного центра МВД зарегистрирован как "надлежащий пользователь").

Оплатить штраф нужно в течение 15 рабочих дней, если заплатить за 10 дней, будет скидка в 50%.

Напомним: в Украине разрешена скорость движения авто 50 километров в час в населенных пунктах (в Киеве ест несколько улиц, где можно ехать 80 километров в час) и до 90 -130 километров за пределами населенных пунктов (в зависимости от типа дороги). Штрафом карается превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час плюс 3 километра списывается на погрешность прибора. То есть, штраф можно получит за езду по Киеву со скоростью 73 километра в час и выше.

Пока камеры "засекают" только превышение скорости. Но в дальнейшем их функционал планируется расширить, в частности, они будут фиксировать движение по полосе общественного транспорта, выезд на встречную полосу, нарушение правил остановки и стоянки и пр.

Могут ли камеры ошибаться

Еще до установки систем видеофиксации эксперты начали поднимать вопрос - могут ли камеры ошибаться? Напомним: прежние системы для измерения скоростного режима, в частности, "Визирь", мягко говоря, не безгрешными. К примеру, могли "спутать" скорость двух авто, выдав превышение впереди идущего автомобиля за ваш результат.

Массовые ошибки камер фиксируются и в других странах, в частности, в России, где похожая система работает уже несколько лет. В ходе судебных разбирательств выяснялось, что водителю приходили штрафы "за тень" или за соседний автомобиль, были ошибки считывания номерных знаков. Кроме того, были погрешности в измерении скорости. К примеру, жителю Московской области выписали штраф за превышение скорости (зафиксирована скорость 127 километров в час), хотя на самом деле он в это время ехал в потоке машин со скоростью 74 километра. В итоге после проверки штраф отменили. Но на том участке было сразу несколько камер разных марок, благодаря чему и удалось обнаружить ошибку. Неизвестно как бы решился этот вопрос, если бы была только одна камера (как, к примеру, у нас).

"Технические ошибки или погрешности в любом случае могут быть", - говорит Кравец.

"Во всех странах, где работает автофиксация, случаются ошибки, ведь какая бы не была современная техника, гарантировать на 100 процентов корректную работу никто не может. Например, фиксируется нереальная скорость", - отмечает адвокат АО Credence Сергей Бурлаков.

Известный автомобильный юрист Владимир Караваев, наоборот, считает, что технические ошибки практически исключены.

"Украина перешла на новые стандарты, которые не так давно введены в Европе. Если ранее камеры фиксировали скорость аналоговым лучем из-за чего могли быть ошибки, то сейчас, кроме него, есть еще и лазерный луч. Он ставит на авто "метку" и спутать его, скажем, с соседним, уже невозможно", - пояснил эксперт.

В компании "Украинские системные инновации" (производитель систем КАСКАД, установленных на киевских дорогах), "Стране" пояснили, что они являются производителем техники, которую МВД законно купило. Но что касается использования и возможных ошибок, то это - "вопрос риторический". "Мы делаем все, что от нас зависит, но есть еще вопрос использования камер, насколько все будет идти по инструкции", — говорят в компании. Также в "Украинских системных инновациях" пообещали дать более развернутый комментарий с указанием технических подробностей эксплуатации оборудования. "Страна" опубликует его, как только получит.

Номера-невидимки и штрафы от хакеров

Но кроме самих камер, есть вопросы к обработке данных.

"Всегда важный вопрос - это защита системы и данных, получение необходимых сертификатов КСЗИ - комплексной системы защиты информации. Система должна быть защищена от стороннего вмешательства, чтоб не происходило таких случаев, как это было, например, в РФ, где хакеры взломали систему и рассылали фальшивые штрафы жителям Московской области", — говорит Сергей Бурлаков.

По данным на апрель, такие сертификаты были у систем КАСКАД (то есть, самих камер), но не было у Центра обработки данных. Более того, в Госспецсвязи еще даже не были согласованы технические условия по КСЗИ. А без этого всю систему видеофиксации вряд ли можно считать надежной.

"Плюс есть еще фактор человеческого вмешательства. Полицейский будет перепроверять данные с камер, сверяя их с базой зарегистрированных авто. Может ли он, скажем, «не найти совпадений», сказать, что «камера ошиблась"? Вопрос пока открытый", - говорит Кравец.

Буквально сразу же после установки камер пошли слухи, что, якобы, появится список VIP-номеров, которые камеры "не будут замечать". Правда, пока подтверждения этому нет.

"Одно из об условий - вся система должна быть защищена от стороннего вмешательства. Не думаю, что будет так просто залезть в нее и вбить "номера-невидимки". Если это обнаружится - будет страшный скандал", - говорит Караваев.

Как оспорить штраф

Юристы уже прогнозируют вал судебных разбирательств по новым камерам.

Напомним: по тем же "Визирям" суды в свое время пачками отменяли штрафы.

Но в данном случае, по мнению Караваева, водители будут оспаривать не столько ошибки самих камер (мол, автомобиль не мой, нарушал другой), сколько юридические нюансы, а их немало.

"Основной спорный момент - статья 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Она прописывает, кто несет ответственность за нарушения. Прежнюю статью - 14.1 - в которой было указано, что вся вина и штрафы на владельце транспортного средства, КС в свое время отменил (у нас до сих пор четко не прописан вопрос собственности на авто). В статье 14.2 указано, что ответственность несет лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство", - говорит Караваев.

Но по сути изменена только формулировка, так как к "владению" можно придраться, ведь в Украине этот вопрос до конца не урегулировал. "Непонятно, что стоит считать началом этапа владения. В случае с квартирой это, скажем, внесение в реестры. В случае с авто не прописана процедура фиксирования передачи собственности", - пояснил эксперт.

Так что основные споры в судах наверняка будут вестись вокруг этого вопроса. Скажем, я владелец авто, мне пришло "письмо счастья", но я в это время не был за рулем, а смотрел телевизор. Почему я должен платить?

"Еще в своем решении от 2010 года Конституционный суд указал, что ответственность должно нести виновное лицо, что подтвердил также ЕСПЧ по делу о люстрации — вину нельзя перекладывать на другого человека. И пока суд не докажет, что именно собственник был за рулем (а для этого, кроме фиксации скорости, нужна еще и фотография водителя, как это делается в других странах), штраф можно оспорить", — считают Ростислав Кравец.

По действующему законодательству владелец авто может указать в электронном кабинете водителя Главного сервисного центра МВД так называемого "надлежащего пользователя", который может пользоваться машиной.

Но и там есть нюансы. Скажем, если вы дали знакомому автомобиль на пару часов, вряд ли будете тут же вносить его в список "надлежащих пользователей".

Ростислав Кравец считает, что шансы выиграть иск есть. "Пока суду не предоставят фото водителя- нарушителя, все эти админпротоколы можно считать просто бумажками. Судьи их будут отменять", - говорит эксперт.

Также есть вопросы по "автомобилям- двойникам", а их в Украине под 200 тысяч, - говорит Караваев. Под вопросом также авто на донецкой и крымской регистрации. Скажем, в Крым «письма счастья» отправлять точно не будут.

Непонятна и схема с евробляхами. Ведь формально они имеют европейскую регистрацию, то есть, "висят" на европейских фирмах, частных лицах или даже числятся в угоне.

Владимр Караваев говорит, что в этом случае штрафы будут приходить на того, кто ввез авто на таможенную территорию Украины. По закону такой человек не может передавать транспортное средство в управление другому лицу. А если он это сделал, придется отвечать уже за таможенные нарушения, а там штрафы намного выше, чем за превышение скорости, - пояснил Караваев. То есть, формально сами водители евроблях (которые по факту являются их владельцам) "писем счастья" получать не будут.

"Что касается обжалования штрафа, то оно происходит в стандартном порядке и ничто не мешает гражданину обратится в суд, если он не совершал правонарушения. Обязанность доказывания по админделам лежит на полиции, а все сомнения будут трактоваться в пользу гражданина. Но есть неприятный сюрприз - с недавнего времени необходимо платить судебный сбор, чего раньше не было по этой категории дел. Сейчас это 420 грн. Сумма вроде бы и небольшая, но учитывая что минимальный штраф за превышение скорости 255 грн, людям легче будет оплатить штраф, чем морочиться с обжалованием, тем более когда результат не гарантирован. Хотя, думаю, что в ближайшей перспективе штрафы за превышение скорости будут существенно увеличены, полиция уже подготовила предложения", - подытожил Сергей Бурлаков.