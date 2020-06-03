Верховная Рада готовится совершить новые перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля. Во провластной фракции “Слуги народа” назвали кандидатов на некоторые вакансии в Кабмине, а также на замену нынешним министрам.

Голосование планируется на четверг, 4 июня.

Подоплека грядущих рокировки - в материале "Страны".

Культурой займется Ткаченко

Мы уже сообщали, что в парламенте по инициативе премьера Шмыгаля зарегистрированы следующие проекты постановлений о новых назначениях в правительстве.

На посту вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко сменит Ольга Стефанишина.

На воссоздаваемую должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины будет назначен Роман Абрамовский.

А в пустующее кресло министра культуры и информационной политики сядет народный депутат от СН Александр Ткаченко.

Провластная фракция поддержала эти кадровые предложения на своем заседании в понедельник, 1 июня. Они уже внесены в повестку дня пленарного четверга, 4 июня, сообщила на своей странице в Фейсбуке зампредседателя фракции СН Евгения Кравчук.

Но к выходу этого материала план работы Рады в этот день еще не был опубликован.

О грядущем назначении экс-гендиректора телерадиокомпании “Студия 1+1” Ткаченко в Минкульт “Страна” уже подробно рассказывала.

Если вкратце, Ткаченко по ради желанного (как говорят во фракции) министерства отказался от борьбы за участие в праймериз на кандидата от партии в мэры Киева. Он и в Раде возглавляет “параллельный” комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, где его заменит коллега во фракции и единомышленник Никита Потураев.

В своем Телеграм-канале Ткаченко выразил надежду на продолжение сотрудничества и даже озвучил пожелание.

“Надеюсь общими усилиями моих коллег из парламента мы сможем более эффективно помогать культуре и креативным индустриям. Идет речь и о дополнительных деньгах на их поддержку во время и после эпидемии. Для этого я жду голосования в парламенте закона №3377 о поддержке культуры и креативных индустрий”, - написал Ткаченко.

Менять взятый Минкультом в последний год курс он, похоже, не собирается. Во всяком случае пока еще депутат пишет в Телеграм-канале: “У нас (комитета - Ред.) было очень эффективное сотрудничество. Как с экс-министром Владимиром Бородянским, так и нынешней и.о.министра Светланою Фоменко. Фактически, мы вместе работали последние два месяца ежедневно”, - отмечает Ткаченко.

Тут стоит напомнить, что в журналистских кругах Бородянский ассоциируется более всего с попыткой под видом борьбы с дезинформацией ввести фактическую цензуру и ужесточить госрегулирование работы СМИ. Это сыграло свою роль в том, что он в итоге потерял работу в Минкульте.

Фоменко же называют во фракции "Слуги народа" человеком Ткаченко, поэтому его акцент на кооперации с ней ожидаем.

Пристайко - в лондонскую ссылку

Официальная причина замены бывшего министра иностранных дел Пристайко на посту вице-премьера - назначение послом в Великобританию, хотя агреман (согласие государства принять определенное лицо в качестве дипломатического представителя другого государства) еще не получен.

У нынешнего диппредставителя в Лондоне Натальи Галибаренко срок ротации подошел почти год тому назад.

Экс-спикер МИД, народный депутат от “Оппоплатформы” Олег Волошин в комментарии “Стране” назвал Пристайко “очень сильным дипломатом”, который в английской столице “точно справится”.

“Другое дело, что он заслуживает явно большего, нежели британское посольство”, - полагает депутат Волошин (ОПЗЖ).

По его словам, Пристайко - опытный управленец, который работу дипломатического ведомства представляет в ее классическом варианте - “когда не сильно увлекаются брифингами и постами в Фейсбуке”.

“А его отправляют в Великобританию, с которой у нас и так неплохие отношения. Я бы не удивился, если бы - в Америку, где ситуация сейчас из-за всех скандалов, связанных с Украиной, очень сложная и Пристайко был бы к месту. Он в свое время занимал должность зампосла в США и был довольно эффективен. А Лондон для него - это практически ссылка, хотя и с комфортом”, - утверждает экс-спикер МИД.

В чем может быть причина? Собеседник издания, близкий к министерству, утверждает, что на судьбу Пристайко повлиял затянувшийся непубличный конфликт с главой Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком, который взял на себя закулисные переговоры во внешней политике.

По информации “Страны”, Пристайко это никогда не нравилось и он не считал нужным скрывать свое отношение к подобной активности Ермака, в принципе плохо воспринимаемой всем МИДом.

“С Пристайко глава ОП не сработался, а вот с Кулебой - да (экс-вице-премьер по евроинтеграции, нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - Ред.). Поэтому была рокировка одного на другого на посту министра, при том что претензий к работе обоих на прежних должностях не было. Это выглядело даже странно. Впрочем, ненормально и то, что Кулеба сегодня в двусмысленном положении. Ермак зачем-то поехал с нашей делегацией на переговоры в Берлин, но ведь там не было Зеленского, главой офиса которого он является. Это выглядит, как будто Кулеба - несамостоятельный человек. Пристайко на вторых ролях быть не захотел”, - говорит источник.

Вместо него вопросами евроинтеграции займется Стефанишина, руководившая в 2017–2019 г правительственным Офисом такого же профиля.

“Задача этого вице-премьера - координировать реализацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К чистой дипломатии это имеет мало отношения - на 80% работа ведется внутри страны с министерствами и ведомствами и парламентом, от которого надо требовать принятия необходимых законов”, - комментирует экс-спикер МИД Волошин “Стране”.

Абрамовский поделит экологию и ресурсы

Роман Абрамовской идет на повышение. Как писала “Страна”, он - заместитель министра энергетики и окружающей среды, однако это министерство разделят на два. Абрамовский будет заведовать охраной окружающей среды и природными ресурсами.

Он успел поработать и в Минрегионе. Но больше в послужном списке Абрамовского - бизнес-структур. Он, в частности, был предправления “Укрстальконструкции”, которая связана с экс-совладельцем Индустриального союза Донбасса Виталием Гайдуком.

Абрамовский также был заместителем директора ООО “Риола Модуль” (он работал там в 2012-2013 и 2014-2015 годах). Позже эта компания попала в скандал, связанный с достройкой больницы Охматдет. Она получила подряд на 1,3 млрд грн, причем, были подозрения, что бюджет раздули на четверть специально под эту компанию.

При этом обнаружилось, что уставной капитал “Риола Модуль Люд” на то время был копеечным. Главным бенефициаром компании числился ее директор Владимир Духович. Ранее он работал в компании “Укстальмонтаж”, которая также входила в орбиту Виталия Гайдука.

Виталий Гайдук дружен с первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром. По данным “Страны”, Гайдук пролоббировал Алексея Данилова на должность секретаря СНБО. И, как видим, продолжает поставлять руководящие кадры для Зе-команды.

Народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале написал, что Абрамовский (скорее лоббисты его назначения) обошел в борьбе за должность председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева. Он утверждает со ссылкой на неких инсайдеров, вероятно, в ОП, что Гусева решили оставить в области, "чтобы не оголять тылы перед местными выборами".

На образование идет ректор, а в энергетике продолжается битва “титанов”

Таким образом, в правительстве остаются незанятыми должности только министров образования и науки, а также энергетики.

Впрочем, ситуация с Минобразования начинает проясняться. Как сообщила “Стране” член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун (“Голос”), на последнем заседании этого самого комитета присутствовал потенциальный кандидат на портфель министра, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

“Это было только неофициальное общение. Но как я понимаю, “Слуга народа” собирается его предложить на министра, и это кадровая инициатива непосредственно президента Зеленского. Но, повторюсь, никакого проекта представления комитет не рассматривал. Это значит, что может быть и некая другая кандидатура”, - сообщила депутат Совсун (”Голос”). Отметим: ранее экс-нардеп Лещенко называл главным кандидатом на главу Минобразования замдиректора по научной работе Института математики НАНУ Александру Антонюк.

Что касается Сергея Шкарлета, то, судя по его политической биографии, он всегда стремился быть около власти. В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от Партии Регионов, а в 2015 году шел туда же, но уже от БПП.

А вот Минэнерго, судя по всему, останется руководить и.о.министра Ольга Буславец. Как писала “Страна”, за влияние за это ведомство борются финансово-промышленные группы Игоря Коломойского и Рината Ахметова. При этом Буславец связывают со вторым. Член “энергетического” комитета Рады Алексей Кучеренко (“Батькивщина”) намекает, что полноценного министра в Минэнерго ждать пока не стоит.

“Энергетика стала полем битвы капиталистических титанов”, - комментирует он “Стране”. По словам члена того же комитета, состоящего во фракции СН, назначение Буславец не состоится в ближайшее время, потому что “под нее нет голосов”.

Нынешние же кадровые предложения премьера “Слуга народа”, составляющая монобольшинство в Раде, готова поддержать.

“Мы проголосуем за все предложенные кандидатуры. Не думаю, что будут сюрпризы”, - спрогнозировал “Стране” народный депутат Евгений Брагар (СН). Его мнение разделяет коллега во фракции Никита Потураев: "Уверен, что все назначения состоятся. Я для себя этот вопрос уже закрыл".