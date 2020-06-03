В Конституционный суд вчера было подано одно из самых резонансных обращений за последние годы. 50 парламентариев, включая почти всю фракцию "Оппозиционной платформы - За Жизнь!", ряда депутатов от "Слуги народа", а также внефракционны подали обращение об отмене закона об амнистии преступлений участников Майдана.

Этот закон был принят в разгар событий на Майдане - 21 февраля 2014 года и предполагал полное освобождение от уголовного преследования всех лиц, которые были участниками акций протеста с 21 ноября 2013 года до момента вступления закона в силу, включая тех, кто были подозреваемыми или подсудимыми и подпадали под действие восьми десятков статей Уголовного кодекса.

Сможет ли Конституционный суд отменить амнистию участникам Майдана, анализирует "Страна".

Закон принимали с нарушениями

Закон об амнистии участников Майдана был принят 21 февраля 2014 года - на следующий день после расстрелов в центре Киева на Институтской. Тогда за это решение проголосовали 372 депутата. Документ принимался впопыхах, его голосовали без обсуждения, по процедуре ad hoc. И он освобождал от ответственности не только тех, кто уже был задержан, но и тех, против кого такие дела могли быть открыты.

Авторы обращения в Конституционный суд считают, что этот закон не только не соответствует Конституции, ведь Рада, принимая его, перебрала на себя функции правоохранительных органов, но и была нарушена процедура его принятия. К слову, нарушение процедуры принятия законов уже не раз становилось основанием для их отмены в Конституционном суде.

Например, на рассмотрение комитетов он был направлен через 3 дня после голосования, только 24 февраля, таким образом, он не был предварительно одобрен комитетом, а это является нарушением регламента Рады.

Отметим, что о необходимости отмены этого закона уже после прихода к власти Зеленского заявиляли и правоохранительные органы.

В феврале 2020 года тогдашний руководитель Госбюро расследований, а ныне Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что этот закон необходимо отменить, поскольку его действие противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и препятствует объективному расследованию убийств.

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - говорила она в одном из интервью.

В ГБР выражали не только свою позицию. Там ссылались и на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая предоставила свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане в период с ноября 2013 года по март 2014 года. Мониторинговая миссия отмечала, что из расследований 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. И прямо рекомендовала Украине отменить Закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины".

Отменить этот закон теоретически могла бы Верховная Рада. Но практически - в парламенте не найдется столько голосов, которые вообще могли бы дать ход этой процедуре. Поэтому оппозиция и пошла в Конституционный суд.

"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений иного характера. Однако такие преступления вследствие принятого закона не подлежат расследованию, а лица, подозреваемые в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", - говорится в представлении, которое подали в КС полсотни депутатов.

Один из его подписантов, внефракционный депутат Антон Поляков в разговоре со "Страной" отмечает, что все происходящее на Майдане должно честно расследоваться, а поэтому закон шестилетней давности следует отменить.

"Мы должны честно сказать, что по обе стороны баррикад стояли наши с Вами соотечественники. Также нужно признать, что далеко не все правоохранители совершали преступления, так же как и, к сожалению, не все люди, с числа протестующих, действовали в рамках закона. Моя позиция такова, что все происходящее на Майдане во время Революции Достоинства должно честно расследоваться для того, чтобы прекратить все возможные спекуляции на эту тему", - сказал "Стране" Поляков.

Очевидно, что без отмены закона об амнистии нельзя закончить расследование по убийствам на Майдане, ведь нельзя привлечь к ответственности тех, кто совершал эти преступления.

Как говорится в представлении депутатов в КС, за время проведения массовых акций протеста погибли около 100 протестующих, 1000 получили ранения, в то же время 23 работника правоохранительных органов убиты, 932 ранены, среди них 257 получили тяжелые ранения и 158 – огнестрельные.

Таким образом, если бы Конституционный суд вынес решение по этому делу, правоохранительные органы могли бы, наконец, завершить расследование и преступлений против правоохранителей.

Но какие перспективы рассмотрения этого дела в КСУ?

Флюгер под ветром

Один из авторов обращения, народный депутат Александр Качный в разговоре со "Страной" отмечает, что подавая это представление, депутаты исходили из того, что решение по нему может быть принято уже в нынешнем году.

"У всех наших органов власти есть некая приученность смотреть в глаза старшему товарищу. Но в данном случае, с учетом того, что были решения КС по Верховному суду, по назначению ГБР президентом, то в принципе мы видим, что у судей Конституционного суда тоже есть своя позиция, которой они придерживаются. Поэтому я склоняюсь больше к тому, что решение будет вынесено в течение 6-7 месяцев и оно будет позитивным, то есть, амнистия будет признана неконституционной", - говорит "Стране" Качный.

Впрочем, один из судей Конституционного суда в отставке прогнозирует "Стране", что решение будет вынесено, если в этом будет заинтересован Офис президента или какие-то силы в окружении Зеленского. Но пока из ОП судьям положительных команд не поступало.

"Я не исключаю, что нынешний глава КС Александр Тупицкий может пообещать авторам представления, с которыми он связан ментально (ведь назначался в суд в мае 2013 года по квоте Януковича) прогресс в анализе положений закона, а с другой стороны, он не станет ссорится с Офисом президента, и поэтому вынесение решения может быть отложено на долгое время", - говорит собеседник на условиях анонимности.

К такой же точке зрения склоняется и президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", советник бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука Денис Невядомский.

"Юридические перспективы у этого дела есть. Нету практических. Конституционный суд завален разными обращениями, по которым годами не выносятся решения. И у них получается эффект "горлышка бутылки". Поэтому в этом обращении есть общественный запрос, есть юридические основания, но нет эффективного Конституционного суда, который вынесет решение. Кроме того, не будет Офис президента поддерживать это представление. И та часть "Слуг народа", которые подписали этот документ, не согласовывали это с президентом", - считает Невядомский.

"Эта власть как флюгер под ветром, куда ветер дует, так и действовать. Сегодня мы видим, что ее стиль - это всевозможные способы уклонения от принятия каких-то четких решений. Вспомните, что на днях сказала Венедиктова, которая полгода назад сама хотела отмены закона об амнистии. Что общество еще не готово ко всей правде о Майдане. Поэтому пока что эта власть не будет форсировать такое решение. Но рано или поздно ситуация может измениться. Или у этой власти появится необходимость ответить на общественный запрос и разобраться в делах Майдана. Или уже другая власть будет вынуждена отмотать пленку в 2014 год и дать четкие ответы на вопросы, которые долгие годы интересуют общество", - считает политолог Вадим Карасев.

Нулевой вариант

Отметим, что помимо отмены закона об амнистии обсуждается и другой вариант решения морально-политической проблемы, когда фактически шло уголовное преследование только одной стороны противостояния на Майдане (правоохранителей) и не расследовались преступления другой (майдановцев).

В свое время известный юрист Андрей Портнов предлагал украинским властям следующий выбор из двух вариантов.

"У главы государства есть шанс развязать эту проблему, инициировав одно из двух - либо немедленно начать расследование причастности участников тех беспорядков к убийствам сотрудников милиции, провокациям убийств собственных активистов и фальсификациям уголовных дел Майдана, либо провести для сотрудников милиции точно такую же симметричную амнистию, какую приняли для себя и организаторы тогдашних погромов", - написал он в феврале 2020 года.

То есть - либо отмена амнистии для майдановцев, либо распространение ее на сотрудников правоохранительных органов (нулевой вариант).

Судя по всему, пока власти не готовы ни к первому, ни к второму варианту. Но общественное давление нарастает. И подача обращения депутатов в Конституционный суд - один из его элементов. Рано или поздно власти (или нынешней, или следующей) придется ответить на эти вопросы, восстановив справедливость: либо осудив людей, совершавших преступления с обоих сторон (причем этим будут, очевидно, недовольны обе стороны), либо просто закрыв эту трагическую страницу истории, амнистировав всех участников событий, как это не раз в истории делали страны, прошежшие через гражданские конфликты. И это будет важным шагом к национальному примирению.