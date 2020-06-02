В Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова.

Насколько это серьезная угроза для него, выясняла “Страна”.

Подписи против

Застрельщиком отставки Авакова на сей раз выступила фракция партии “Голос”. Они обвинили министра в провале реформирования его ведомства на основании громких преступлений в последнее время, которые полиция либо не предотвратила, либо вообще совершила.

“Нужно набраться смелости и честно признать, что никаких реформ в полиции не происходит. И что реформу полиции не может сделать человек, который не сделал ее за шесть лет на должности. Если вы сейчас побоитесь подписать постановление об отставке Авакова, то бандиты в погонах и дальше будут убивать и насиловать, а бандиты без погонов будут стрелять на улицах украинских городов. И в какой момент это перерастет в очередную Врадиевку или Миннеаполис, только Богу известно”, - заявила с парламентской трибуны народный депутат Инна Совсун (“Голос”), призвав другие фракции - прежде всего “Слугу народа” (СН) - подписать проект постановления.

За короткое время собралось около полсотни подписей, в том числе членов пропрезидентской фракции.

Один из них Евгений Брагар сообщил изданию, что отреагировал таким образом на “рост преступности” и другие угрозы правопорядку в стране, с которыми не может, по его мнению, не справляется Аваков.

“В последнее время много резонансных дел. Это ситуация в Броварах и Кагарлыке, два минирования моста (в Киеве - Ред.), разгул националистических организаций. И никто с этим ничего сделать не может. Поэтому я и подписал представление”, - комментирует депутат.

А нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко вообще выступил с трибуны Рады с резкой критикой Авакова.

“Я в первую очередь хочу обратиться к своим коллегам из фракции “Слуги народа” и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, “с яйцами”, или мы будем дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции “Слуга народа” практически все депутаты недовольны работой министерства внутренних дел. Практически все депутаты видят, что это ни к чему не приведет, и все чувствуют, что это ответственность лично каждого из нас перед нашими избирателями, перед нашими детьми, которые бояться выйти на улицу. Я считаю, что этот беспорядок нужно прекращать. Набраться силы, перестать бояться и сделать правильное решение - отправить Авакова в отставку. Его время вышло”, - заявил Шевченко.

А в комментарии “Стране” он добавил, что президент якобы одобряет его позицию и что у фракции и Офиса президента (ОП) уже есть два кандидата на замену Авакову: некий юрист (“больше теоретик”) и некий генерал-майор.

Игры с министром

Однако несмотря на заверения Шевченко о фракционных настроениях в отношении Авакова, подписей депутатов от СН пока немного, хотя они и составляют большинство. Депутат Брагар признает, что во фракции мнения о необходимости увольнения Авакова разделились.

“Противники считают, что этот человек обеспечивает стабильность в стране”, - утверждает парламентарий.

Его коллега во фракции Александр Качура в комментарии "Стране" заявил, что "министр на своем месте" и предсказал провал затеи с подписями.

Все к тому идет. Сбор подписей - это акция скорее политическая, так как зарегистрировать проект постановления об отставке министра может и один депутат (правда, со 150 подписями его скорее бы поставили в повестку дня).

Поэтому основной вопрос - будет ли достаточное число голосов в Раде?

Прежде всего, это зависит от позиции Зеленского. Даст ли он команду на отставку Авакова? Как уже писала "Страна", у президента уже неоднократно пытались подойти к этому вопросу и в прошлом году, и в нынешнем. Авакова в Зе-команде считают неуправляемым и хотели бы заменить на более близкого к себе человека. Сейчас вопрос обострился в очередной раз на фоне череды резонансных преступлений. Также, судя по резким выссказываниям в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака со стороны близких к Авакову депутатов, весьма тяжелые и отношения министра с руководителем ОП.

Но все предыдущие попытки уволить главу МВД заканчивались ничем. Президент не решался рвать с ним отношения опасаясь дестабилизации в стране и выступления радикалов.

И пока, судя по не очень активной поддержке "слугами народа" идеи отставки Авакова, команда с Банковой на увольнение не поступала.

Но даже если команда с Банковой и поступит, то не факт, что хватит голосов.

Аваков и Коломойский, как показывает опыт, контролируют до полусотни депутатов "Слуги народа", плюс к ним могут примкнуть еще несколько десятков колеблющихся.

И в такой ситуации депутатов "Голоса" и "Довиры" (группа, которая регулярно помогает властям в важных голосованиях) явно не хватит. Нужно, чтоб как минимум еще одна фракция проголосовала.

Но уже сбор подписей за отставку показал, что желающих не очень много.

Особенно удивила многих позиция "Евросолидарности", которая ранее жестко критиковала Авакова, а теперь устами сопредседателя Ирины Геращенко сказала, что не намерена участвовать в "манипуляциях".

Собеседник издания во фракции сообщил “Стране”, что ЕС не видит смысла подписываться под тем, что “определенно провалится в сессионном зале”, зато “Голос”- конкурент на электоральном поле - “получит очки”. “Пусть сами играют в свои игры”, - прокомментировал источник.

Впрочем, в Раде ходят слухи, что Аваков, стремясь подстраховаться на случай попытки вынести на голосование вопрос о своей отставке, восстановил коммуникацию с Порошенко. И что нынешняя позиция фракции ЕС по сбору подписей не случайна. Правда, в Евросолидарности эту версию отрицают. А нардеп Кива заявлял, что Порошенко сейчас стоит за кампанией по дискредитации Авакова.

Сопредседатель “Оппоплатформы” Юрий Бойко заявил журналистам, что "Оппоплатформа" готова говорить в парламенте о работе всего правительства - по его словам, “политических банкротов”.

В “Батькивщине” фактически поддержали Авакова. “Мое личное мнение: к Авакову, наверное, могут быть претензии, но при его опыте он достаточно стабилизирующий фактор в нашем бардаке сегодня. Хорошо: не нравится Аваков - сняли. А кого вместо него? Опять какого-то “и.о”? - сказал “Стране” народный депутат от “Батькивщины” Алексей Кучеренко.

Группа "За будущее", которое контролируется Аваковым и Коломойским, также голосовать, естественно, не будет.

"Сейчас расклад в Раде такой, что даже если Банковая и даст отмашку на отставку Авакова, то голосов может и не хватить. Арсен Борисович установил хорошую коммуникацию почти со всеми фракциями и группами. Да и к тому же Зеленский сейчас не педалирует вопрос отставки. Это все игры Ермака, который ангажировал часть депутатов", - говорит один из нардепов, близких к Авакову.

"Качать тему будут и дальше. И все сильнее"

Политолог Анатолий Октисюк сомневается, что дело дойдет до голосования.

“Зеленский, может быть, и хотел бы заменить Авакова, но не может. Во-первых, министр способен удержать ситуацию в сложной социально-экономической обстановке, а это важно для Зеленского сейчас. Во-вторых, Аваков служит защитой от радикальных сил, часть из которых он же и контролирует и способен повернуть против Зеленского в случае увольнения. Возможно, Авакова получилось бы убрать в прошлом году после избрания под предлогом поиска новых лиц, но президент упустил этот шанс”, - резюмирует Октисюк.

Впрочем, источник в депутатском корпусе, вхожий на Банковую, говорит, что вопрос отставки Авакова еще будет подниматься.

"Прямо сейчас президент, скорее всего, не будет давать команду на увольнение Авакова из-за опасения радикалов. Но мы видим, что против министра начали работать западные структуры. А значит будут качать тему и дальше. И все сильнее", - полагает депутат.