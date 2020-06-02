Рестораны и салоны красоты работают после карантина уже несколько недель, на прошлых выходных в Киеве открылись торговые центры, а с 1 июня - спортклубы.

Ситуация у всех разная, но первые итоги пост-карантинной реальности показывают — после затяжного карантина и сфера услуг, и ритейл погружаются в самый настоящий кризис. Пока бизнесмены лишь предполагают какой у них будет минус. Но то, что он будет - никто не сомневается.

Приуныли даже парикмахеры и мастера маникюра, к которым сразу после открытия салонов выстраивались очереди. После первой волны ажиотажа посещаемость пошла на спад. "Динамика была приблизительно следующей: первая неделя - 100% загрузки, вторая — 70%, третья — 50%", — рассказал нам эксперт бюьти- и фитнес-индустрии Влад Вавилов.

Такой же тенденции опасаются ритейлеры. Очереди под магазинами, которые на минувших выходных выстроились в некоторых столичных торговых центрах могут оказаться временем явлением. Многие торговцы уже подумывают о переезде в более "людные" торговые центры и пытаются выбить скидки по аренде.

В ресторанах уже полным ходом сокращают персонал и урезаю зарплаты. А спортклубы пытаются раскачать клиентов, устроив распродажу абонементов. Но пока неясно, насколько это сработает. "Думаю, потери все равно будут - 20-30%", — говорит Вавилов.

"Страна" разбиралась, как работают после карантина салоны красоты, рестораны, магазины и спортклубы.

"Посетителей мало, но зачастили проверяющие"

Рестораторы сегодня были под Кабмином. Они требуют, чтобы власти разрешили им полноценно обслуживать посетителей - не только на вынос и на летних площадках, но и в ресторанных залах. Предприниматели буквально доведены до отчаяния, несмотря на то, что формально карантинные ограничения им ослабили одним из первых.

Сразу же после открытия после карантина рестораторы рассказывали "Стране", что клиентов в разы меньше, чем до коронавируса.

Спустя три недели ситуация мало поменялась.

"Вдесятеро меньше, как и после открытия, ничего не изменилось", — говорит совладелица ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева. Правда, против рестораторов играет погода. Солнечных и теплых дней было не так много.

"На погодном факторе приблизительно половина "вины" за слабую посещаемость. На летних площадках банально холодно, долго не посидишь. Если бы погода наладилась, людей сразу стало бы больше, минимум, на треть", — считает Остафиева.

"С погодой не повезло - дожди и холодно, поэтому загрузка летних площадок — максимум 50%. В выигрышном положении оказались рестораны с большими площадками на окраинах. Транспорт не работал, везде были пробки, поэтому люди ходили в рестораны на массивах. Неплохая ситуация была и у загородных ресторанов. Но все это продлилось недолго, пока не зачастили дожди", - рассказала руководитель компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. Некоторые заведения, которые открылись в расчете на летние площадки и обслуживание на вынос, неделю поработали и закрылись - оказалось нерентабельно. "Нужно платить персоналу (работа смены стоит, минимум, 3 тысячи гривен в день) , закупать продукты, а большого потока посетителей нет", - добавила эксперт.

Сейчас все надежды на то, что разрешат полноценную работу ресторанов - не только на летних площадках, но и залах. Ожидают, что поток клиентов сразу вырастет, минимум, на 20%.

Вначале власти обещали послабления с 10 июня, но, по данным рестораторов, возможно, решить вопрос удастся и раньше - 4-5 июня. Это должен решить Кабмин на ближайшем заседании.

Но не факт, что это спасет. Даже если снимут все ограничения, клиентов все равно будет меньше, чем до карантина. "20% людей пока бояться ходить по ресторанам, еще у 30%- проблемы с деньгами", - отмечает Остафиева.

"Можно рассчитывать, что украинцы в этом году не поедут массово за границу и будут путешествовать по стране и ходить в рестораны. Но это если и будет, то не раньше июля. А июнь еще как-то пережить нужно", - отмечает Ольга Насонова.

При этом, по словам Остафиевой, прежние прогнозы о том, что люди будут переходить на более дешевые блюда и напитки, не оправдались. "Мы накануне карантина запустили новую линейку коктейлей, на 20% дороже предыдущей. И сейчас они пользуются повышенным спросом", — рассказала Остафиева.

Но пока рестораторы все равно не решаются повышать ценники, хотя за время карантина подорожали продукты питания плюс выросли расходы из-за повышенных мер безопасности. "Расходная часть выросла до 5%. Но цены никто не пересматривает, даже успешные заведения. Наоборот, многие устраивают различные скидки и акции, скажем, блюда в подарок. Понятно, что все это бьет по рентабельности", - говорит Ольга Насонова.

По ее данным, на волне карантина 10% киевских ресторанов уже "умерли". И непонятно сколько закроется в ближайшее время. По предварительным прикидкам, прекратит свое существование порядка сотни заведений. Остальные пытаются перестроить бизнес под новую реальность.

"Многие сокращают персонал. По нашим расчетам, из миллиона украинцев, которые работают в этой отрасли, уволят не меньше 300 тысяч. Есть случаи снижения зарплат до 30%, скажем, повар за смену получал 900 гривен. Не всех такие условия устраивают, иногородние на эти деньги просто не проживут, поэтому увольняются и уезжают из Киева. Но все же зарплаты режут не все, чаще сокращают персонал а оставшиеся люди работают за двоих на те же зарплаты", — рассказала Насонова.

При этом власти, на поддержу которых рассчитывали рестораторы, пока только кошмарят бизнес.

"Несмотря на мораторий, ходят проверки. Требуют маски, перчатки, журнал измерения температуры, журнал уборок. Из нового - договор на утилизацию масок и перчаток. Но, чтобы его заключить, нужно сдавать на утилизацию по 200 килограмм средств в месяц. Откуда такие объемы у кафе и ресторанов. Нету договора - штраф", — рассказала Насонова. При этом многие рестораны не выполняют даже обязательных требований - официанты без масок (в лучшем случае маска болтается на подбородке), дезинфекция столов не проводится, в некоторых работают террасы, на которых открывают окна, пытаясь выдать их за летний площадки. "То есть, «велюровый подход», когда одним можно все, а другим штраф за каждую оплошность, продолжает работать", - говорит Вавилов.

"Сделали ногти - и ушли"

Салоны красоты вышли из карантина на ажиотаже - запись клиентов была на неделю вперед. Некоторые на этой волне даже начали повышать цены на услуги, собирая «мастерам на такси» (общественный транспорт на тот момент не работал) - по 30-50 гривен с каждой услуги.

Но постепенно ажиотаж сошел на нет, и многие салоны сейчас полупустые, а то и вовсе пустуют.

"Динамика была примерно следующая: первая неделя - загрузка 100%, вторая неделя - 70%, третья - 50%", - говорит Влад Вавилов.

По его словам, изначально большой поток клиентов сформировался из-за отложенного спроса, ведь многим нужно было элементарно привести себя в порядок после затяжного карантина. Но и стрижки, и покраска, и маникюр - услуги цикличные, их нужно повторять через какой-то промежуток времени. И, как оказалось, украинцы сейчас пытаются максимально растянусь эти "циклы". То есть, к примеру, делаю маникюр не раз в две недели, а через три недели и т.д. Многим посещать салоны красоты реже позволяет удаленный режим работы, который все еще сохраняет немало компаний.

Но не только. "Растягивание пауз в посещении салонов - это первый признак кризиса", — говорит Влад Вавилов.

Сейчас, по его совам, индустрия красоты в среднем обслуживает на 20-30% клиентов меньше, чем до карантина. И неясно, что будет дальше. Многие люди пока не решаются ходить по салонам, а некоторые нашли себе на время карантина домашнего мастера и не собираются отказывать от его услуг.

Поэтому салоны, которые на волне ажиотажа, попытались накрутить ценники, карантинные наценки уже сняли. А многие начали активно окучивать клиентов, даже поднимают старые клиентские базы. "Мне пришла смс из салона, где я последний раз был год назад", - говорит Вавилов.

Но все равно начавшийся кризис переживут далеко не все. "Тут главный вопрос - помещение. Если оно в собственности, бизнесу тяжело, но, выражаясь образно, у него "простуда". А если помещение в аренде - это уже кома. Поэтому некоторые спокойно наблюдают за происходящим. "Пусть разоряются и закрываются. Я себе как раз мастеров хороших наберу", - сказала мне недавно владелица одного из салонов. А другие в буквальном смысле не знают куда им бежать и что делать", —подытожил Вавилов.

Скидки не спасают

Непродовольственные магазины работают уже несколько недель, а на минувших выходных в столице открылись торговые центры. Под некоторыми магазинами даже выстроились очереди. То есть, на первый взгляд, с посетителями особых проблем нет.

Сразу же после открытия ритейлеры говорили "Стране", что многие вышли в магазины просто погулять, особых продаж не было.

Сейчас же, судя по всему, ситуация меняется. Как говорит директор Украинской торговой гильдии Евгения Лактионова, в торговые центры люди идут как раз прицельно за покупками. При этом пока поток посетителей примерно на треть ниже докризисного - как в региональных, так и в столичных торговых центрах.

По словам Лидии Марковой, в минувшую субботу посещаемость была невысокой, а вот в воскресенье людей в торговые центры пришло много. Соотвественно, и продажи пошли.

"Люди выходят с карантина на работу и нужно обновить гардероб. Покупают деловые костюмы, платья, особенно те, что со скидками", - рассказала Маркова. Скидки, к слову, сейчас предлагает большинство магазинов. Размер дисконта разный - от 10% до 70%.

Управляющий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец, рассказал “Стране”, что по посещаемости первая половина субботы была "осторожной". "А потом к обеду люди проснулись, дождь закончился, и людей уже стало битком. По итогу первого рабочего дня мы вышли на примерно такое же количество людей, как в обычное время. В субботу наш ТРЦ посетили около 25 тысяч человек, и около 30 тысяч - в воскресенье", — говорит он. У арендаторов, по словам Емца, ситуация с продажами разная - от минус 30% до плюс 30%.

Но, как и в случае с салонами красоты, первый наплыв покупателей в торговые центры - на волне отложенного спроса. Некоторые соскучились за шопингом, кому-то нужно обновить гардероб. По словам Евгении Лактионовой, наблюдается всплеск продаж по электронике и одежде в цензовой категории "средний минус", но итоги можно будет подбить не раньше, чем черед месяц работы ритейла.

Продавцы опасаются, что продажи упадут, так как у многих украинцев на шопинг банально нету денег.

В числе сложностей с возвращением покупателей в ТЦ в Украинской торговой гильдии отмечают, в частности, снижение уровня доходов и ухудшение потребительских настроений. И, кроме того, — рост лояльности к онлайн - покупкам за время карантина. На онлайн-шопинг подсела в том числе новая категория потребителей - украинцы 50 плюс, которые раньше скупались преимущественно в обычных магазинах.

"Мой прогноз - в ближайшие 2-3 недели будет удовлетворен отложенный спрос той части населения, которая за карантин не потеряла в доходах и у которой есть деньги. Остальные же должны начать снова зарабатывать первые деньги через месяц-полтора после того, как сейчас выйдут на работу - тогда же они и придут к нам эти деньги тратить. К тому же, открытие ресторанов (а мы, повторюсь, очень надеемся, что их откроют) должны дать и ТРЦ, и арендаторам дополнительный импульс. Вполне возможен спад во второй половине июля: сейчас люди, которые еще могут продолжать тратить, сначала удовлетворят потребность в новой одежде, а потом задумаются об отпуске в августе. Так что к концу июля мы ожидаем падения посещаемости и продаж в ТРЦ”, — отметил Емец.

Многие магазины уже готовятся к кризису.

"Еще месяц назад начался процесс переговоров по аренде торговых площадей и по переездам. В торговых центрах, где и до карантина были проблемы с потоком посетителей, арендаторы сейчас поднимают вопрос о снижении аренды иди же, если не договорятся, съезжают. Магазины, которые в работающих ТЦ остаются закрытыми после карантина, уже в процессе смены локации. Думаю, в итоге арендные ставки могут просесть до 30%", — рассказала Локтионова.

По итогам первого квартала, по данным УТГ, средние арендные ставки снизились с 33,8 долларов до 29,4 долларов за квадратный метр.

"Ритейлеры массово направили письма о предоставлении индивидуальных скидок в размере 10- 50% в зависимости от товарной группы. По итогу наблюдается тенденция внесения изменений в договоры аренды (распределение ответственности на время вынужденных будущих форс-мажоров), дальнейшее предоставление скидок на 25-30% в зависимости от темпов восстановления товарооборота (предварительно на 6 месяцев до конца 3 квартала 2020)", - говорится в исследовании УТГ.

В компании прогнозируют, что кризиса не переживут не только многие отдельные магазины, но и целые сети.

"Отсутствие приемлемого объема продаж на протяжении шести последних месяцев при неизбежных накладных расходах по содержанию сети магазинов (арендные платежи, оплата труда персонала, налоговые отчисления, затоваривание), вынужденный карантин и закрытие магазинов приведут к банкротству и прекращению работы некоторых сетей", — считают в УТГ.

Также пока непонятно когда полноценно восстановится работа фуд-кортов (разрешено торговать на вынос и обслуживать на летних площадках, но посетителей очень мало) и развлекательных зон, которые традиционно привлекали в торговые центры дополнительные поток людей.

"Главное - распродать абонементы"

Фитнес- клубы начали работать только с 1 июня, поэтому говорить о каки-то результатах пока рано.

Но в первый день особого ажиотажа не было. По словам Влада Вавилова, отток посетителей - в среднем 20%.

Как уже писала "Страна", многие клиенты недовольны ограничениями - не работают СПА-зоны, бассейны, сауны, ради которых, собственно, часть людей и ходила в клубы. Те, у кого есть такая возможность, собираются запустить летние зоны с бассейнами и шезлонгами. В "Международной теннисной академии" сообщили, что летняя площадка у них начнет работать с 10 июня. Но, опять-таки, непонятно, что будет с погодой.

"С фитнесом история еще сложнее, чем с салонами красоты. Сам себя постричь ты вряд ли сможешь, а вот найти замену тренировкам в клубе - запросто. Многие на карантине перешли на онлайн-тренировки. Их очень много, можно было выбирать и отечественные, и зарубежные, тем более, к примеру, российские были дешевле наших", - говорит Влад Вавилов.

Первыми в клуб вернулись "фанаты" - люди, которые того занимаются определенным видом спорта, подразумевающим "очные" занятий с тренером (скажем, единоборства, кросс-фит и др.).

А как к спорту будут возвращаться остальные - пока неясно. Тем более, что выход из карантина совпал с началом лета - традиционного межсезонья для спортклубов. Ситуация усугубляется тем, что у многих заканчиваются абонементы и люди не уверены, хотят ли их продлевать.

Поэтому сейчас клубы заточены не столько на нынешних клиентов (которые деньги уже заплатили, а ходят они на занятия или нет- вопрос десятый), сколько на будущих.

Руководство многих клубов ставит рекордную планку перед отделами продаж. Клиентов традиционно заманивают скидками. Скажем, в "Спортлайфе" предлагают годовую карту меньше чем за 2,5 тысячи гривен.

Как рассказала нам работник отдела продаж одного из киевских клубов, "пришло заниматься мало людей, но вот в отдел продаж - очередь. За полдня продажи абонементов на 100 тысяч гривен".

В клубе Geliar на Оболони абонементы распродают с дисконтом минус 40%, в Tsarsky годовой безлимитный абонемент стоил 80 тысяч грн, и ещё 10 тысяч грн нужно было класть на депозит (то есть общая стоимость была 90 тыс грн), а сейчас действует акционное предложение: годовой безлимитный абонемент - 65 тыс грн, утренний (с 7 утра до 16.00) стоит 59 тыс грн. Такие цены сохранятся до 14 июня, а вот в "Пятом элементе" скидок нет - максимальный годовой абонемент стоит 52900, утренний и вечерний - по 41900 гривен.