Конкуренция за право баллотироваться от “Слуги народа” в Киеве обостряется. Желающие уже ведут агитацию и ждут, пока в партии определятся с механизмом праймериз (внутрипартийные выборы), проведение которых публично одобрил президент Владимир Зеленский.

Однако в то, что они пройдут по-настоящему, верят в партии не все: якобы в Офисе президента идея в действительности не пользуется большой поддержкой, и там хотели бы видеть кандидатом главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Кто по итогу пойдет от партии президента на выборы мэра Киева и какие у них шансы, анализирует “Страна”.

Битва поздравлений

Потенциальные кандидаты на участие в праймериз воспользовались Днем Киева, в этом году выпавшем на 31 мая, чтобы попиариться. Ролики с поздравлениями выложили в соцсети народные депутаты от пропрезидентской партии Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко, Александр Ткаченко.

Первый раскритиковал нынешнее состояние дел в столице и еще раз заявил об участии в праймериз на кандидата в мэры. Ткаченко объявил о том же впервые, глядя во фронтальную камеру мобильного телефона.

Качура побродил под дождем по Киеву, за кадром читая посвященное столице стихотворение поэтессы Татьяны Худолий. Их коллега во фракции Тищенко власть не ругал, а просто призвал киевлян уважать город и следить здесь за чистотой и порядком. И Качура, и Тищенко давно говорят о своих видах на мэрский пост, но второй официально не сообщал о готовности участвовать во внутрипартийном отборе. Кроме того, Тищенко - глава киевского штаба "Слуги народа" на местных выборах.

При этом ситуация с праймериз остается неопределенной. Президент на пресс-конференции дал согласие на их проведение, причем допустив участие не только партийцев и нардепов, но и претендентов со стороны.

Над моделью праймериз работает группа во главе с председателем СН и первым замглавы ее фракции Александром Корниенко.

В комментарии “Стране” онсообщил, что в отборе кандидатов на праймериз будут ориентироваться на мнение депутатов фракции СН (“не все они члены партии, но Киев - это важная история, и неплохо, если все депутаты выскажутся”), соцопросы и собственно праймериз.

“Из пяти-шести участников праймериз два попадут к президенту. Дальше он решает, а партия прислушается к его мнению”, - сообщил Корниенко “Стране”.

То есть, по этой схеме, в конечном итоге кандидата выберет президент, а не партийцы или сторонники "Слуги народа".

Но свои варианты предлагают и другие заинтересованные лица. Например, Александр Ткаченко предложил такой механизм.

“Члены парламентской фракции собирают подписи за кандидата, например, 25. На основе этого формируется шорт-лист претендентов. Затем киевляне высказывают свое мнение о списке. Например, проголосовав в приложении ДіЯ… Все кандидаты должны соответствовать жестким критериям:

- жить в Киеве, знать проблемы в столице;

- пройти тесты на профпригодность, ну как при приеме на госслужбу;

- безупречно владеть украинским языком и, конечно же, английский не ниже intermediate;

- иметь четкую программу развития Киева на пять лет;

На основании вышеизложенного из трех кандидатов, что набрали большее количество голосов, партия выдвигает сильного кандидата в мэры”, - написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Вообще он в последние дни был весьма активен по киевскому направлению.

Но вчера вечером, на заседании фракции, выяснилось, что кандидатура Ткаченко будет внесена "Слугой народа" на пост министра культуры и информационной политики.

В разговоре с журналистами он не ответил прямо на вопрос о праймериз: дескать, выборы в Киеве останутся в его фокусе “безусловно”, потому что он киевлянин и город ему “небезразличен”. “Планируется отдельная встреча по Киеву представителей фракции и мажоритарщиков, и этот вопрос будет обсужден”, — отметил Ткаченко.

Глава партии "Слуга народа" Корниенко сказал “Стране”, что Александр Ткаченко не взял самоотвод, поэтому по-прежнему входит в число потенциальных участников праймериз. При этом собеседник издания, вхожий на Банковую, полагает, что Ткаченко уже не будет претендовать на роль кандидата в мэры, потому что “давно хотел на должность министра”.

“Хотя нынешний и.о.министра - его человек Светлана Фоменко, он сам решил сесть в это кресло”, - говорит источник.

При этом он прогнозирует, что Ткаченко попытается влиять на отбор кандидатов в депутаты Киевсовета самостоятельно и через ориентирующихся на него киевских мажоритарщиков.

“Предлагать людей в избирательный список партии будут разные люди, в том числе Тищенко, который, вероятно, сохранит за собой руководством столичным штабом. Однако, исходя из важности и значения этого представительного органа, окончательное слово в выборе кандидатов будет за президентом”, - утверждает собеседник.

“Ляшко не нарушает наши критерии кандидатов"

Одновременно во фракции ходят слухи, что в президентском офисе заинтересованы облегчить прохождение праймериз для главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Однако этому сценарию, как говорят во фракции, сейчас активно сопротивляются в группе влияния Коломойского, от которой после ухода Ткаченко на Минкульт остался Дубинский.

Собеседник издания из этой группы говорит, что если Офис президента пойдет на "фиктивные праймериз", то начнутся проблемы.

“Хотел бы напомнить историю с назначением главы “иностранного” комитета Рады вместо Яременко (народный депутат от СН Богдан Яременко из-за громкого скандала с проститутками, снятый с должности комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству - Ред.) В внутреннем голосовании победила Галина Михайлюк, но в ОП решили, что на этой должности должна быть Елизавета Ясько, сделав вид, что голосование было лишь консультативным. Но фракция прокатила Ясько в сессионном зале. Если от идеи публичных праймериз в Офисе откажутся, боюсь, новые провальные голосования за какой-то важный закон неизбежны”, - комментирует нардеп.

В комментарии “Стране” Корниенко сообщил, что не ведет переговоры с Ляшко на тему праймериз.

“Делает ли это Офис президента, нужно спрашивать у них”, - сказал председатель партии. Но кандидатуру Ляшко он считает вполне приемлемой.

“Ляшко не нарушает наши критерии кандидатов. Нам нужны люди с жизненным опытом, но новые в политики. Доверие к нему высокое, узнаваемость тоже. Теоретически он может участвовать в праймериз, но об этом лучше спросить у него”, - говорит Корниенко.

Сам главный санврач на днях не исключил своего участия в выборах.

При этом, противники кандидатуры Ляшко внутри "Слуги народа" заявляют о том, что его выдвигают специально, чтоб он проиграл Кличко.

Но один из нардепов, близкий к окружению Зеленского, отвергает подобные обвинения.

"Нет никакого интереса играть в поддавки с Кличко. Даже если ему наш кандидат проиграет на выборах мэра, что кстати совсем не предопределено еще, все равно задачу завести максимально крупную фракцию в Киевсовет никто не снимал. А это можно достичь только на жесткой критике Кличко, который, кстати, вообще еще не понятно под каким партийным знаменем пойдет - "Удара" или "Евросолидарности". Поэтому работу против Кличко партия будет вести вне зависимости от фамилии кандидата. Задача - взять столько, чтоб любая коалиция в новом Киевсовете была бы невозможна без "Слуги народа", - говорит источник.

"Кличко могут не назначить главой КГГА"

Политолог Руслан Бортник прогнозирует дальнейшее обострение внутривидовой борьбы вокруг выдвижения кандидата от "Слуги народа" на мэра.

“Дело не совсем в праймериз. Желающие в них участвовать хотят с их помощью присоединиться к делению избирательного списка СН на выборах в киевский горсовет. Можно даже проиграть на праймериз, но с хорошим результатом. Вполне вероятно, за это будет положена квота в списке. И если предложенные тобой кандидаты пройдут - будут группой влияния внутри фракции в горсовете. А это уже хороший задел на будущее, возможность укорениться во власти. Кандидата же от "Слуги народа" на мэра определит, конечно, сам Зеленский. Реальные праймериз пройдут у него в голове”, - комментирует эксперт.

При этом он сомневается, что в итоге ОП согласится на кандидата из группы влияния Коломойского.

“В ОП по-прежнему не хотят отдавать Коломойскому Киев. Его группа же по сути внутренняя оппозиция сейчас. Плюс противоречивое положение самого олигарха в стране и за рубежом. А кто контролирует Киев, тот в определенной степени контролирует политическую ситуацию в стране. ОП проще проиграть Кличко кресло мэра, но взять горсовет либо самостоятельно - через фракцию "Слуги народа", либо в союзе с нынешним градоначальником. Не удивлюсь, если его потом еще больше ослабят, не назначив председателем КГГА. Главная задача для команды Зеленского на эти выборы в Киеве - закрепиться здесь. Этим они и будут руководствоваться в предвыборной борьбе”, - резюмирует политолог.