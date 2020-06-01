В субботу весь мир следил за полётом космического корабля Crew Dragon Илона Маска – первого частного пассажирского аппарата компании SpaceX, доставившего астронавтов на Международную космическую станцию, а также первого "собственного" космического корабля США после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

Как так получилось, что ведущая держава мира на 9 лет осталась без пилотируемой космонавтики, что меняет в этой сфере появление на рынке Crew Dragon, а также чего ожидать дальше – попробуем разобраться в нашем материале.

Лестница в небо

Космические программы двух главных космических держав, США и СССР, развивались как бы параллельными курсами, но с массой различий.

Первое поколение космических кораблей (советская программа "Восток" и американская "Меркурий") и кораблями-то назвать сложно: по сути, они представляли собой герметичную капсулу с системой жизнеобеспечения, не способную совершать каких-либо манёвров в космосе.

Да, на этих кораблях имелись космические двигатели, но у них была одна-единственная функция: в конце полёта выдать тормозной импульс, призванный "сбить" корабль с орбиты. Дальнейшая посадка осуществлялась в неуправляемом режиме.

Второе поколение космических кораблей (советские "Союзы" и американские "Джемини") уже могли совершать манёвры на орбите (менять параметры орбиты, совершать стыковку и так далее).

"Вторым с половиной" поколением следует считать американские "Аполлоны": технически и технологически представляя собой, по сути, аналоги кораблей второго поколения, "Аполлоны" использовали имеющиеся возможности на полную катушку, что существенно расширяло их возможности – вплоть до полёта на Луну.

Однако достигалось это ценой колоссальной дороговизны программы: по оценкам НАСА, на реализацию 17 полётов "Аполлона" потратили около 25 миллиардов долларов США, что в ценах 2005 года составляет около 135 миллиардов долларов. Иными словами, полёт одного "Аполлона" обходился в среднем в 8 миллиардов долларов США.

В целом "Аполлон" отличался от "Союза" так же, как болид "Формулы-1" отличается от обычного пассажирского автомобиля: вроде примерно то же самое, но и стоимость, и эксплуатационные характеристики кардинально иные. Именно поэтому после победы в лунной гонке программа "Аполлон" была закрыта (в 1975 году): вне этой гонки она попросту не имела смысла.

В 1981 году американцы запустили в космос первый космический корабль третьего поколения – знаменитый Space Shuttle. Его разработка была связана с планами по более активному освоению околоземной орбиты – как в научных, экономических, так и в военных целях. Space Shuttle разрабатывался, собственно, как орбитальный грузовик – корабль, способный перевозить значительное число космонавтов и объёмы груза.

Но Space Shuttle всё равно оказался чрезмерно дорогим. Да, он мог вмещать до восьми космонавтов и выводить на геопереходную орбиту свыше 3800 килограммов полезного груза. Однако стоимость одного запуска к двухтысячным годам достигла 775 миллионов долларов.

Для сравнения, стоимость запуска советско-российского "Союза" почти в 20 раз ниже – около 40 миллионов долларов.

Именно поэтому американцы решили закрыть собственную программу и летать на Международную космическую станцию на российских кораблях – так просто было дешевле. Однако в США изначально говорили, что речь идёт лишь о временном решении – до тех пор, пока не будет разработано следующее поколение космических кораблей. Причём эту разработку изначально решили доверить частным компаниям, для чего объявили открытый конкурс. Победителем из гонки, как мы видим, вышел SpaceX.

Четвёртое поколение?

Технические характеристики Crew Dragon (он же Dragon-2) существенно отличаются от основного конкурента – российского "Союза".

Так, на Crew Dragon установлена двигательная установка из 8 двигателей SuperDraco, способная развивать тягу до 545 килоньютонов. Для сравнения, тяга двигателя "Союза" составляет всего около 3 килоньютонов. "Союзу", главной задачей которого является доставка пассажиров на международную космическую станцию, больше и не нужно. Однако Crew Dragon благодаря своим лучшим характеристикам способен решать и более широкий круг задач.

Изначально предполагалось даже, что именно Crew Dragon может быть использован для полётов на Луну. Правда, в настоящий момент от подобных планов отказались: к Луне, а также к Марсу в SpaceX планируют отправить другой космический корабль, разрабатываемый в рамках программы BFR (Big Falcon Rocket).

Ещё одной "фишкой" Crew Dragon является его частичная многоразовость: первая ступень ракеты-носителя, а также сам корабль, могут осуществлять управляемую посадку (что успешно проделала первая ступень носителя в запуске 30 мая) и быть использованными повторно.

Правда, тот Crew Dragon, который доставил космонавтов на МКС, вернётся на Землю в более привычном формате – спустится в море на парашютах. Более того, в SpaceX и НАСА договорились, что он больше не будет повторно использоваться для доставки космонавтов на МКС или куда-либо ещё, но, вероятно, будет задействован в грузовых беспилотных рейсах.

Экономическая сторона вопроса ещё более спорна. При стоимости запуска в 160 миллионов долларов и максимальной "пассажировместимости" в 7 человек Crew Dragon позволяет доставить на МКС 1 человека за 22 миллиона долларов. Официально в SpaceX оценили стоимость "билета" в 50 миллионов.

Для трёхместного "Союза" аналогичный показатель составляет около 13 миллионов долларов. Правда, с американцев брали намного дороже – до 90 миллионов.

В целом, "судьбоносность" запуска Crew Dragon спорна: он вряд ли откроет перед человечеством какие-то принципиально новые горизонты (раз уж на Луну на нём лететь передумали). Однако с чисто исторической точки зрения считать его первым представителем космических кораблей нового поколения, обладающей недостижимой до сих пор свободой действий в космосе, всё-таки можно.

"Батут работает"

Официальные российские "космические" лица склонны к сдержанно-положительной реакции на полёт Crew Dragon.

"У нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей мировой пилотируемой программе", - заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

Правда, длившаяся девять лет российская монополия на "пассажирские" полёты к МКС закончилась. И если в 2014 году глава "Роскосмоса" Рогозин мог пригрозить американцам, что им придётся отправлять своих астронавтов на МКС "с помощью батута", то теперь это уже не сработает. Не упустил возможности подколоть россиян по этому поводу и сам Илон Маск. "Батут работает", - сказал он на пресс-конференции после успешного старта Crew Dragon.

Но это не значит, что американцы перестанут летать на российских кораблях уже сегодня. Так, в настоящее время между НАСА и "Роскосмосом" существуют контракты ещё на как минимум два полёта американцев на русских кораблях: первый из них должен состояться этой осенью, второй – в середине 2021 года. За доставку двух астронавтов США заплатят России 170 миллионов долларов. Для сравнения, годовой бюджет "Роскосмоса" составляет около 2,5 миллиардов долларов.

При этом, новый российский космический корабль "Федерация", предположительно отвезёт в космос первых людей в 2025 году.

Что дальше?

Успешный старт Crew Dragon даёт основания надеяться на реализацию и других проектов SpaceX, в первую очередь анонсированной Илоном Маском систему BFR.

Масштаб проекта и правда впечатляет: уже к 2022 году Маск обещает запустить космический корабль, который сможет заменить все существующие космические системы, доставить людей на Луну и Марс, а также открыть новую эру в развитии в том числе и земного транспорта.

Новая система будет состоять из двух ступеней. Первая – разгонный блок с системой возвращения и посадки, обеспечивающей его многоразовое использование. Вторая – собственно, космический корабль, интегрированный с ракетным ускорителем второй ступени. Предполагается, что двухступенчатая схема будет использоваться при старте с Земли, тогда как при старте с Луны или Марса будет достаточно лишь второй ступени.

По словам Илона Маска, корабль сможет приземляться "на любую твёрдую поверхность Солнечной системы" и нести на борту до 150 тонн полезного груза: для сравнения, российский "Прогресс" может нести до 2,5 тонны груза, а грузовой Dragon SpaceX – до 3,3 тонны. Благодаря этому себестоимость доставки 1 тонны груза, уверяют в SpaceX, будет существенно ниже, что в теории открывает возможность для использования BFR и для перевозок между разными точками Земли: на противоположный конец земного шара BFR сможет добраться за час или чуть более того.

В SpaceX даже говорят, что BFR сможет достигнуть не только Марса, но и более удалённых планет Солнечной системы.