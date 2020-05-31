Украинское законодательство в части языковой политики не первый год является яблоком раздора между официальным Киевом и странами-соседями. В очередной раз эта тема всплыла на встрече главы МИДа Венгрии Петера Сийярто и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Будапеште.

Венгерский министр прямо заявил Кулебе, что Будапешт перестанет блокировать сотрудничество Украины и НАТО после решения проблемных моментов в законах о тотальной украинизации и об образовании.

К каким последствиям приведет это требование официального Будапешта, анализирует "Страна".

Или язык, или НАТО

Еще осенью 2017 года Верховная Рада проголосовала за закон, в котором предусматривается, что дети в школах и вузах должны обучаться исключительно на государственном языке. При этом гражданам Украины, принадлежащим к национальным меньшинствам, в законе очень обтекаемо гарантировали право на обучение на своем языке.

Причем только до 5-го класса, а дальше предоставили возможность учить свой родной язык только в рамках определенных квот. В наиболее удручающем положении оказались русскоязычные украинцы, у которых с сентября 2020 года вообще не будет возможности получать школьное образование после 5 класса на русском языке.

Для национальных меньшинств, языки которых являются официальными языками Европейского союза, в законе сделали куда большее послабление - переходной период установили до 2023 года.

Позже подобная норма (а также многие другие дискриминационные в отношении нацменьшинств нормы) была закреплена в законе о тотальной украинизации, который Рада приняла в апреле прошлого года.

Языковыми ограничениями возмутились в России, Румынии, Болгарии. Но с самым радикальным заявлением выступили именно венгры. Официальный Будапешт заявил, что этнические венгры, которых, по их подсчетам, в нашей стране 150 тысяч человек, не смогут получать образование на родном языке в Украине. А глава МИД Петер Сийярто сразу заявил, что такой политикой в сфере образования Украина им "вонзила нож в спину". Дальше - больше. Министр распорядился не поддерживать на дипломатическом уровне ни одну украинскую инициативу в международных организациях.

С момента принятия этого закона Украина (в лице как предыдущей, так и нынешней власти) не только не отменила языковые нормы для нацменьшинств, а повторно закрепила их уже в новом законе о полном среднем школьном образовании.

По итогу Венгрия по сей день отказывается поддерживать Украину в международных организациях. В том числе, и остановив любое продвижение в отношениях нашей страны и НАТО.

И свою позицию Сийярто пояснил уже новому министру иностранных дел - Дмитрию Кулебе.

"Очень важно, чтобы мы держали открытыми все каналы диалога. Это несомненно. Все договоренности, которые были достигнуты, будут выполняться. Мы желаем закрыть все дискуссии, связанные с законами об образовании и о языке, и мы желаем достичь такое решение, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье", - заявил Сийярто в Будапеште после встречи с Кулебой.

Украинизация разделила "слуг народа"

Насколько украинская власть готова на перемены в языковой политике?

Во фракции "Слуга народа" мнения разделились.

С одной стороны, нардеп Максим Бужанский уже подал сразу несколько законопроектов по изменению ситуации. Один из них подразумевает отмену закона о тотальной украинизации. Второй (поданный вместе с нардеп от "Оппоплатформы" Олегом Волошиным) дает право всем нацменьшинствам получать среднее и высшее образование на родном языке. Третий продлевает период существования русских школ до 2023 года.

Правда, их в штыки встретил профильный комитет по информационной и гуманитарной политики, который возглавляет однопартиец Бужанского Александр Ткаченко.

В тоже время, часть "слуг народа" корректировку политики украинизации поддерживает.

"Я считаю, что вопрос гуманитарной политики должен быть сбалансирован, и люди должны иметь право получать образование на родном языке. О том, что этот вопрос не важный, говорят только те, кого этот вопрос не касается, - сказал "Стране" народный депутат Евгений Шевченко. - Люди должны иметь право смотреть в кинотеатрах фильмы на родном языке. Должно быть сбалансировано право отправлять своих детей в русскоязычные школы. Квоты на вещание на русском языке на телевидении и радио должны быть пересмотрены в сторону увеличения. Должно быть право у людей получать административные услуги. Мы должны сделать так, чтобы граждане Украины, которые здесь родились и жили, и дальше чувствовали себя в родной стране. Есть права, которые предусмотрены 10 статьей Конституции. Их нельзя нарушать. Если вы хотите чтобы украинский язык развивался, не нужно ущемлять русский. И мы должны понимать, что те 73%, которые голосовали год назад за Зеленского, голосовали как раз не за продолжение языковой политики Порошенко, а за то, чтобы гуманитарная политика была либеральной. Но у нас многие молодые-зеленые не отдают себе отчет, что прямо продолжают политику Порошенко".

Отвечая на вопрос, будут ли приняты эти законодательные нормы, депутат говорит, что все зависит от позиции президента Владимира Зеленского.

"Я вам так скажу, если бы президент захотел, поменяли бы за день. Ему это ничего не стоит", - считает Шевченко.

В тоже время, многие депутаты пока занимают выжидательную позицию.

"Венгерская сторона заявляет, что ждет решения проблем с вопросом образования и закону об использовании государственного языка. Что касается первого закона, то ее требования были учтены. 16 января 2020 Верховная Рада приняла в окончательном другом чтении законопроект "О среднем образовании", который выводит частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона, и было одним из требований Венгрии в конфликте с Украиной, а также выполняющим рекомендации Венецианской комиссии в части получения образования лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, в том числе венгерской, - поясняет "Стране" народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа"). - Что касается закона о языке, то во время встречи с Дмитрием Кулебой не было озвучено конкретных требований о необходимости его менять. В этой связи представляется, что выход из кризиса возможен в направлении развития двуязычного образования для венгров, в сотрудничестве венгерских и украинских учебных заведений, зачисление предметов, которые преподавались на венгерском".

По ее словам, диалог по этому вопросу будет продолжен уже в ближайшее время.

"Несомненным позитивом является тот факт, что впервые за много лет, венгерская сторона разблокировала работу трех межправительственных комиссий, которые соберутся в июне и разработают решения по образовательному вопросу, и которые удовлетворят требования и венгров Закарпатья, и украинского народа", - говорит Верещук.

Правда, не так давно в одном из интервью спикер Дмитрий Разумков сказал, что, по его мнению, закон о тотальной украинизации нужно менять. Правда, он не сказал - займется ли этим Рада. Лишь отметил, что большинство фракции занимает по этому вопросу некую "центристскую позицию".

"То, что националисты будут критиковать - это хорошо"

Как сказал "Стране" один из нардепов фракции, по вопросу пересмотра украинизации внутри фракции и вообще власти есть разные мнения.

"Есть мнение, что вообще этот вопрос трогать не надо, чтоб не нарываться на обвинения в зраде. А есть мнение, что к местным выборам нужно внести некоторые изменения, убрав самые дискриминационные и вопиющие нормы законов. А то, что по этому поводу нас будут сильно критиковать националисты - это даже хорошо, так как повысит "Слуге народа" рейтинг на юго-востоке. И то, что Венгрия ставит вопрос по законам, увязывая с НАТО - тоже хорошо. Так как это может быть аргументом для прозападной части фракции", - говорит нардеп.

Как считает политолог Руслан Бортник, на самом деле Зеленский сейчас стоит перед сложным выбором и пока не решается на какие-то конкретные шаги.

"На носу 1 сентября, после которого не останется русских школ в Украине. Еще 20 лет назад было 4,5 тысячи школ, а не останется ни одной. Спикер Разумков пытается дать сигнал русскоязычному населению, что мы вас не забыли, но реальных подвижек нет. Зеленский пытается балансировать, чтоб и на протесты националистов не нарваться, и какие-то шаги в отношении русскоязычных сделать. Но балансировать все труднее, так как он уже теряет поддержку, которая у него была благодаря тем, кто надеялся, что он изменит ситуацию в стране", - говорит Руслан Бортник.