Сегодня в Броварском суде определяли меру пресечения задержанным во время перестрелки в Броварах, которая произошла утром 29 мая в жилом районе этого города.

"60 дней под арестом без права внесения залога (первому задержанному - Ред.). Правильное решение принял судья! Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок - винницких и броварских", - написал на своей странице в Facebook замминстра МВД Антон Геращенко. Как известно ,от должностей отстранено также все руководство винницкой полиции.

А в МВД заявили, что знают не только исполнителей, но и организаторов разборок.

Впрочем, главный вопрос - кто и что делил в Броварах - пока остается без ответа. Есть версия, что передел маршрутов оказался только ширмой, и на самом деле тут замешана политика. Хотя и бизнес-интересы не стоит сбрасывать со счетов, ведь с рынка пригородных перевозок в Киевской области снимают миллиарды гривен, а броварское направление - одно из самых прибыльных.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Борьба за миллиарды

По версии полиции, конфликт вспыхнул из-за маршрутов.

Маршруты №706 и №707 дублировали уже существующие, перевозки по которым осуществляет ООО "Союзавто".

Конкурс на новые маршруты проводился еще год назад. Выиграла компания "Евро-Авто-Альянс".

В Броварах она считается чужаком. Компания оформлена на жителя Киева Дмитрия Золотых и жителя села Красное Винницкой области Виталия Мизерного. Золотых числится в соучредителях еще нескольких фирм, в частности, ресторана "Черноморка на Печерске" сети "Черноморка" Ольги Копыловой. Этим рестораном владеет также собственник Козелецкого АТП - 17440 Юрий Гудзь.

Что касается "Союзавто", то это не простая компания. Одним из ее совладельцев является Юрий Нестерчук. Он также владел компанией-перевозчиком "Транссити", которая монополизировала едва ли не все маршруты в Белой Церкви. В 2019 году он баллотировался на выборах в Раду по округу №90 (Белая Церковь) от "Слуги народа", но проиграл.

Маршрут №707 фактически год официально простаивал. А пассажирский поток, который увеличился после ввода в эксплуатацию нескольких многоэтажек, подхватывали серые перевозчики.

Среди них, как рассказали маршруточники, выделялась компания А.Т.Н., к которой, по данным СМИ, имеет отношение экс-заместитель главы МВД Сергей Чеботарь. О причастности этой фирмы к разборкам в Виннице заявил и нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Еще в 2015 году писали, что Чеботарь якобы оказывал давление на киевских чиновников, в итоге "А.Т.Н" получала самые выгодные маршруты.

По данным Your Control, сейчас в списке учредителей "А.Т.Н" совсем другие люди — житель Винницы Андрей Поповыченко и киевлянка Наталия Руденко.

52% принадлежит ООО Urmteс, основателем которой является неизвестный бенефициар из небольшого польского городка Хехло Перше Лодзинского воеводства.

У компании есть 384 транспортных средства и 3 лицензии, также работает филиал в Полтавской области.

В самих Броварах считают, что компания имеет серьезную "крышу".

В тендере на маршруты №706 и 707 она не участвовала - буквально накануне конкурса отозвала заявку. Но фактически автобусы этого перевозчика по маршруту ездили.

После выхода с карантина конкуренция между обедневшими за время простоя маршрутчиками усилилась. "Евро-Авто-Альянс" решил заполнить маршрут 707, что резко усилило конкуренцию.

И, в какой-то момент, легальные перевозчики и серые решили начать разборку. "Серые" привлекли винницких титушек, а "легалы" - киевских.

Повторимся, это в общих чертах версия полиции (которая впрочем, названия конкретных компаний не упоминает).

Эксперты говорят, что деньги на маршрутах собираются серьезные.

"Бровары - это одно из самых прибыльных направлений в Киевской области. Ежедневно из Броваров в Киев едет не меньше 50 тысяч человек. При стоимости билета до 15 гривен, это 750 тысяч гривен суточного оборота. Так как немалая часть перевозок - в тени, это огромный поток кэша, потребность в котором после затяжного карантина сильно выросла. И не только у самих перевозчиков, но и у "крыши". В Киевской области такса, которую перевозчики платят полиции, чтобы их "не замечали" — 600 гривен в день с одной маршрутки. Плюс есть еще другие платежи. Мы когда-то пытались подсчитать чистую прибыль рынка перевозок Киевщины. Получилась немалая сумма — до 3 млрд гривен в год. И часть этих денег оседает в карманах чиновников и полиции. А так как сейчас после выхода с карантина всем захотелось "быстрых денег", то и "крыша", и сами перевозчики начинают дележку", — рассказывает аналитик компании "Европатруль" (исследования транспортного рынка) Вячеслав Коновалов.

Политическая провокация?

Впрочем, сами перевозчики свою причастность к этим разборкам опровергают.

"Руководство области провело оперативное совещание с перевозчиками, которые работают на брокерских маршрутах, определенных КОГА и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (то, в частности, ООО "Евро-Авто-Альянс" (маршруты 706,707) и ООО "Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906). Эти перевозчики утверждают, что не имеют никакого отношения к инциденту и работают в штатном режиме", — говорится на странице Киевской областной госадминистрации в Facebook.

"Маршрутки тут вообще ни при чем. Это ширма. Организаторам этой акции передали сумму, которую на маршруте нужно несколько лет отбивать. По среднестатистическому броварскому маршруту оборот примерно 500-600 тысяч гривен в месяц. Если вычесть бензин, воровство водителей, различные "платежи" крыше и другие расходы, остается 85-90 тысяч в месяц (чуть больше миллиона в год - Ред.). А заплатили за все эти разборки, по моим данным, несколько миллионов. Банально экономически невыгодно для перевозчика. Проще вообще закрыть этот маршрут", — говорит депутат облсовета (избирался по округу в Броварах) Алексей Дорошенко.

Как раз в тот день Дорошенко был на месте событий, и по его словам, заметил много "странностей".

"На самом деле ситуация начала закручиваться еще за несколько дней до даты "Ч". Полиция знала о том, что что-то назревает, в город съезжаются какие-то люди. И даже проверила у нескольких документы, но никого не задержали. Уже когда началась стрельба и несколько человек были ранены, полиция была только с травматическим оружием", — рассказал Дорошенко "Стране".

По его словам, "все намного сложнее, чем разборки перевозчиков, и стоит в общем ряду последних событий с участием АТО-шников и полиции, начиная с убийств в Виннице и заканчивая недавним скандалом в Кагарлыке".

Также, по данным Дорошенко, в цепочке передачи денег было очень много посредников, что вряд ли позволит быстро выйти на заказчика. "Следы могут вести очень высоко", — предположил он.

Нардеп и бывший советник Авакова Илья Кива полагает, что стрельба в Броварах - это провокация, направленная против министра вутренних дел (как уже писала "Страна", в последнее время вновь усилились разговоры о желании Офиса президента организовать отставку Авакова).

По мнению Кивы, сейчас идет "системная игра по дискредитации главы МВД Арсена Авакова". По мнению нардепа к ней причастен с одной стороны глава ОП Андрей Ермак, а с другой - Петр Порошенко.