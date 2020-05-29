"Страна" уже писала о том, под какие обязательства Украина берет кредит МВФ. Проект меморандума недавно утвердил Кабмин, но самого текста не было. В прессу тогда просочились лишь отрывочные сведения о содержащихся в документе маяках (внесение изменений в устав "Нафтогаза", решение вопроса по проблемным кредитам, новая процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия, аудит коронавирусных трат, создание единых юрлиц для таможни и налоговой службы).

"Стране" удалось получить полную версию меморандума. На самом деле, требований к Украине намного больше.

Что пообещали власти МВФ в обмен на 5 млрд долларов, разбиралась "Страна".

Списали у Порошенко

Меморандум состоит из нескольких частей. Во вступлении традиционно описывается текущая ситуация в Украине. Сказано, что из-за эпидемии коронавируса пришлось перераспределить бюджет в пользу здравоохранения, социалки и на поддержание экономики.

Но в среднесрочной перспективе власти обещают вернуться к "достижениям, полученным после экономического кризиса 2014–2015 годов". То есть, к тому экономическому курсу, по которому шла страна последние пять лет.

Как сказано в меморандуме, это подразумевает "продолжение разумной налогово-бюджетной политики для обеспечения обслуживания долгов", балансировку расходной и доходной части бюджета, независимость НБУ, взвешенную монетарную политику для удержания инфляции, установление верховенства закона и борьбу с коррупцией, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

В общем, фактически тот же перечень обещаний, что фигурировал в последнем меморандуме с МВФ, который подписывали при президенте Порошенко.

Далее более подробно расписаны конкретные планы по отдельным блокам — фискальная, финансовая, актикорупционная политика, энергосектор, приватизация.

Тут много интересного.

Налоги. Закручивание гаек и никакой налоговой реформы

В меморандуме сказано, что на данном этапе фискальная политика будет направлена на устранение чрезвычайной ситуации вызванной COVID-19, но после этого главная цель - это обеспечение бюджетной устойчивости.

Речь идет, судя по всему, о повышении налогов.

"Мы будем постепенно ужесточать налогово-бюджетную политику", - говорится в меморандуме.

Также власти рассчитывают на увеличение бюджетных поступлений от таможни и налогов. Если же этого не будет (а пока доходная часть бюджета недовыполняется: минус 12-13% по доходам был в апреле и намечается в мае), будут сокращать "неприоритетные расходы" (какие именно - не уточняется).

При этом, если поступления в бюджет будут все-таки расти, то все "лишние" деньги пойдут на выплаты государственного долга, увеличение инвестиций в инфраструктуру и в повышение социальных выплат. В какой пропорции - не указано.

Также власти обещают уже в этом году плотно работать с МВФ по реформированию налоговой системы. "В том числе за счет устранения налоговых пробелов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов".

То есть, курс — на "закручивание гаек".

При этом прописано, что до конца действия программы Украина не будет принимать либеральные налоговые законы, вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. То есть, кардинально менять налоговую систему. Хотя как раз этого и ждет бизнес.

Это фактически ставит крест на налоговой реформе, которую у Зеленского обещали в 2021 году. Бизнес также может не рассчитывать на изменения структуры налогов, в частности, замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал (ведь на первом этапе это приведет к уменьшению поступлений в бюджет).

Не вписывается в эти обещания и новая программа по восстановлению экономики, которую на днях анонсировали в правительстве. Ведь там есть ряд протекционистских мер, которые также могут повлиять на снижение налоговых поступлений. Скажем, импортозамещение в госзакупках только по транспорту даст минус 7 млрд по таможне.

Также в меморандуме прописана разработка под контролем МВФ уже к сентябрю этого года системы декларирования доходов, борьбы с отмыванием денег.

Не исключено, что под этим понимается введение всеобщего обязательного декларирования доходов всеми гражданами, о чем уже давно говорят власти. А также дальнейшее ужесточение контроля за платежами украинцев.

Коронавирус. Отчет по расходам к марту 2021

Так как этот кредит МВФ позиционируется как коронавирусный, отдельный блок меморандума посвящен Фонду по COVID-19. Указано, что фонд - временный и траты строго контролируются — ежемесячные отчеты в Кабмин, все кассовые операции проходят через Казначейство и т.д.

На момент закрытия или не позднее чем через 12 месяцев с момента его создания (то есть, к марту 2021 года) Фонда будет полный аудит использования средств Государственной аудиторской службой с "консультациями с внешними аудиторами". Также власти обещают прозрачность госзакупок на коронасирусные товары и услуги, вплоть до раскрытия информации о бенефициарах компаний.

Напомним: свою статистику по закупкам уже ведет Счетная палата. "Страна" уже писала, что миллиарды гривен проходят через ФОПы, в списке также обнаружились фирмы, связанные с госчиновниками и "фармбаронами".

Указано, чт Фонд будет действовать пока того потребует ситуация, но не дольше 31 декабря 2020 года.

Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии

В меморандуме указано, что в Украине продолжится пенсионная реформа, начатая в 2017 году. В частности, со "стимулами для более продолжительной работы", то есть, повышением пенсионного возраста.

Украинские власти обещают не вводить новые специальные пенсии или льготы, не вносить в законодательство изменений, которые приведут к снижению фактического пенсионного возраста.

Все правки в пенсионное законодательство будут анализировать с точки зрения влияния на бюджет. А так как пенсии - это всегда минус для бюджета, особого улучшения для пенсионеров ждать не приходится.

Правда, обещают стремиться к тому, чтобы в среднесрочной перспективе пенсии приближались к прожиточному минимуму, плюс будет традиционная ежегодная индексация (на самом деле копеечная).

Упоминается о накопительных пенсиях. По разработке системы накопительных пенсий власти собираются сотрудничать с внешними партнерами. Как уже писала "Страна", сейчас готовится сразу два законопроекта — о накопительных пенсиях для всех и только по льготным категориям пенсионеров.

Изменения ждут общую систему соцпомощи. При поддержке Мирового банка планируется объединить все соцпарграммы в одной базе, привязав выплаты в некоему "минимальному доходу". Также эта программа будет работать в привязке к рынку труда, то есть, малоимущим станут не только платить пособия, но и предложат зарабатывать самим.

Продолжение реформы Супрун и страховая медицина

Интрига последних месяцев — будут ли останавливать медреформу Супрун — раскрыта в меморандуме с МВФ. В нем указано, что "реализация реформы здравоохранения будет продолжена в 2020 году путем распространения нового способа финансирования на вторичную и специализированную помощь".

То есть, Украина взяла на себя обязательства продолжать реформу Супрун, вопреки заявлениям Зеленского и Степанова.

НСЗУ и дальше будет "внимательно следить за предоставлением услуг и финансовыми показателями медучреждений". Преобразование больниц в некоммерческие предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, продолжится. Их финансирование будет идти строго по договорам с НСЗУ.

Также интересный момент — в меморандуме появилось понятие сооплаты для пациентов.

"Будем контролировать спрос с помощью финансовых стимулов для поставщиков услуг (медучреждений - Ред.), одновременно предоставляя возможность вводить доплаты для пациентов", — говорится в меморандуме.

То есть, часть медицинских услуг для населения станет платным (если не будет введено обязательное медицинское страхование, когда стоимость лечения будет покрываться страховкой для тех, кто имеет на нее право).

Развеяны сомнения и по поводу госзакупок лекарств — они и дальше будут под контролем международных организаций. Но с этого года Минздрав также контролирует закупки через новое госпрелприятие "Медицинские закупки Украины" и систему ProZorro.

Закрытие "лишних" школ

Власти подписываются под обязательствами по реформе образовательной системы. Правда, точно не указаны сроки. Это будет, "как только кризис утихнет".

Реформа подразумевает, в том числе, оптимизацию школьной сети. Под этим понимается закрытие части школ. А закрытие школ - это еще и увольнение "лишних" учителей.

Банки. Привет Коломойскому от МВФ

"Мы продолжим наши усилия по обеспечению финансовой стабильности и ограничению бюджетных расходов. Наши приоритеты будут сосредоточены на: реализации адресной политики надзора, дальнейшем укрепление требований к банковскому капиталу по мере прохождения кризиса; сокращении доли проблемных кредитов и возврате активов; реализации стратегии реформирования государственных банков; улучшении финансового состояния Фонда гарантирования вкладов, совершенствовании системы надзора; развитии небанковского финансового сектора и финансовых рынков", — говорится в меморандуме.

Этот пункт можно считать "приветом Коломойскому от МВФ", так как он подразумевает взыскания по проблемным кредитам, в портфеле Приватбанка их более 70%, причем, львиная доля была выдана до национализации связанным с бывшими собственниками лицам и компаниям. Для Коломойского это значит угроза ареста активов на миллиарды.

"Мы будем использовать все имеющиеся возможности для возврата активов из обанкротившихся банков и привлекать к ответственности бывших владельцев и бывших руководителей обанкротившихся банков за убытки", — говорится в меморандуме.

Для этого НБУ будет координировать свои усилия с Генеральной прокуратурой и НАБУ, в том числе путем предоставления необходимой документации (включая отчеты о судебной проверке) этим органам. Также планируется восстановление активов за рубежом.

Кроме того, планируется внесение поправок в законодательство, которые позволят требовать возмещения убытков от связанных лиц без сроков исковой давности.

По госбанкам украинские власти взяли обязательство по постепенному уменьшению влияния государства и заход в их капитал международных финансовых организаций.

"В качестве первого шага Международная финансовая корпорация (МФК) группы Всемирного банка одобрила кредит Укргазбанка, конвертируемый в капитал. Кроме того, мы обеспечим, чтобы все триггеры для вступления Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в капитал ОщадБанка были выполнены к концу октября 2020 года. Кроме того, мы обеспечим, чтобы государственные банки оставались адекватно капитализированы и соответствуют требованиям к капиталу", — говорится в меморандуме.

Суды в ручном режиме

"Мы будем укреплять верховенство права путем обеспечения независимости, добросовестности и подотчетности судебных органов. Мы обеспечим, чтобы процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы (в том числе для Верховного суда) контролировались лицами с высокой компетентностью, надежностью и порядочностью. Мы планируем внесение поправок в Закон о Высшем совете юстиции) для усиления процесса отбора, обеспечивающего безупречную репутацию и честность его (структурный ориентир на конец октября 2020 года)", — говорится в меморандуме.

Об этом маяке "Страна" уже подробно писала. Речь идет о неких требованиях по добропорядочности. А так как сам термин крайне размытый, он позволит чистить судейские ряды буквально в ручном режиме.

"Будет создана независимая комиссия для предварительного отбора потенциальных кандидатов в высшие судебные органы и оценки их честности. Эта комиссия проведет аналогичную разовую проверку существующих членов Высшего совета юстиции. Как минимум, половина членов комиссии будут уважаемыми экспертами с признанными этическими стандартами и судебным опытом", — говорится в меморандуме.

Как ранее уже писала "Страна", фактически это значит внешний контроль за судебной системой Украины, так как данные эксперты, судя по тем проектам, которые предлагаются, будут рекомендоваться странами Запада и международными финансовыми организациями.

НАБУ разрешат прослушку

По НАБУ в меморандуме говорится следующее. "Мы будем поддерживать институциональную и оперативную независимость НАБУ, в том числе путем процедур назначения его руководителя и ограничения оснований для увольнения. Мы также сохраним исключительные полномочия НАБУ по расследованию коррупционных деяний. Мы будем усиливать следственные полномочия НАБУ по использованию широкого спектра методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений (прослушку - Ред.), доступ к компьютерным системам и задержание, без необходимости полагаться на другие правоохранительные органы".

Этот пункт содержит в себе два сигнала.

Во-первых, в нем зашита защита главы НАБУ Артема Сытника от увольнения через принятия изменений в закон (что уже давно пытаются сделать украинские депутаты и что не нравится Западу, которые покровительствует Сытнику).

Во-вторых, как и писал ранее известный юрист Андрей Портнов, документ содержит норму о предоставлении права НАБУ на прослушку.

В меморандуме указано, что уже внесены поправки в закон №2019/187-IX, позволяющие НАБУ вести прослушку. К концу июля 2020 года будет предоставлено все необходимое оборудование и ресурсы чтобы уже к сентябрю НАБУ можно вести прослушку стационарных телефонов.

"Мы позаботимся, чтобы НАБУ имело основную юрисдикцию в отношении уголовных дел о коррупции", — говорится в меморандуме. То есть, по расследованиям, касающимся коррупции, главным будет НАБУ, а не другие правоохранительные органы.

Ну и бонус для НАБУ - "обеспечение вознаграждения персонала на конкурентном уровне".

Отдельный блок в меморандуме посвящен энергосектору.

Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля

"Действие постановления об обязательном предоставлении специальных услуг на поставку газа домохозяйствам (постановление Кабмина №867, в котором прописано ценообразование на газ для населения - Ред) будет прекращено 1 июля 2020 года, после чего цены будут полностью определяться рынком. Специальные обязательства будут действовать до мая 2021 года только в части поставок газа коммунальным предприятиям", — сказано в меморандуме.

"Страна" о нововведениях по ценам на газ уже писала — уже с июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе. Фактически это значит, что население переводят на газ по тарифам как для промышленности. На май, к примеру, они на 70% выше, чем по ПСО. А если газ на мировом рынке бдел дорожать, то придется переплачивать еще больше.

Тарифы на отопление

"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые регулирует как НКРЭ так и местные органы власти, отражали все затрат на газ и другие затраты (включая капитальная вложения)", — говорится в меморандуме.

Фактически это значит сняти всех ограничений по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.

Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года, и они начнут действовать со следующего отопительного сезона.

"Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, в соответствие с изменением затрат. С этой целью до начала отопительного сезона 2020-21 гг. мы отменим постановление КМУ № 1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает изменения в счетах за отопление при изменении цены на газ", — указано в меморандуме.

Поясним: речь идет об отмене "скидок Гончарука", по которым местные власти корректировали платежки этой зимой в зависимости от текущей цены на газ. Скидки варьировались от 5% до 30%.

Поставщик последней надежды

"Мы выберем поставщика на конкурсной основе к концу июня 2020 года. Мы обеспечим, чтобы он имел полный доступ к базе данных потребителей", - указано в меморандуме. Этому поставщику будут передаваться "проблемные" потребители с долгами по коммунальным услугам.

Фактически это "слив" всех долгов по коммунарке, а это десятки миллиардов гривен в одну компанию. Что с ней делать дальше, и как она будет обслуживать проблемных потребителей - неясно.

Поставки газа

"Мы обеспечим, чтобы процедура смены поставщиков для бытовых потребителей была упрощена таким образом, чтобы: имела минимальную административную нагрузку для бытового потребителя; могла осуществляться через нового поставщика, который будет действовать от лица потребителя; начало поставок новым поставщиком не затруднялось разногласиями между потребителем и предыдущим поставщиком, в том числе какими-либо претензиями по непогашенным платежам", - говорится в меморандуме.

Это структурный маяк с выполнением до августа 2020 года. Мы уже писали, что эту норму лоббируют европейские газовые трейдеры, которые хотят более активно работать на нашем рынке.

Долги за коммуналку будут усиленно выбивать

"Мы разработаем адекватные инструменты для поставщиков централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств (в том числе посредством более высоких штрафов и законодательных ужесточений)".

Эта норма открывает сезон "охоты на должников".

Понятно, что с повышением тарифов, а также с увеличением штрафов, долги будут расти как снежный ком, поэтому коммунальщикам разрешат более активно их выбивать.

Как рассказывал ранее "Стране" эксперт по коммунальной инфраструктуре Андрей Никончук, не исключено, что могут упростить даже выселение из квартир за долги

Добыча и транзит газа

"Чтобы увеличить добычу газа и содействовать энергетической независимость, мы упростим и ускорим процедуры получения разрешений на разведку и разработку газовых месторождений, обеспечивая при этом прозрачность, в том числе путем проведения аукционов по разрешениям (через ProZorro.Продажи). Мы также будем наращивать инвестиции в существующие месторождения для увеличения добычи, обеспечивая при этом соответствие экологическим стандартам".

Пункт нужный и правильный, но, скорее всего, невыполнимый.

Внутренняя добыча газа не только не растет, но и, наоборот, сокращается. Все планы по наращиванию добычи "Нафтогаз" успешно провалил. И пока нет оснований говорить, что стратегия по добычи газа поменяется.

Планы в отношении транзита — окончательное приведение полномочий независимого оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины" в соответствие с Третьим энергетическим пакетом ЕС к концу марта 2021 года.

До этого времени окончательного лишения полномочий "Нафтогаза", которое ему прочили после анбандлинга, судя по всему, не будет.

Земельная реформа

В меморандуме сказано, что Украина создает рынок сельхозземли, сняв мораторий, и приводятся основные параметры нового закона. Но дают понять, что он не окончательный и все можно обсуждать.

"Мы будем изучать возможности для расширения участия и конкуренции на рынке", - сказано в документе. Это можно трактовать как готовность властей к пересмотру закона. В том числе, в части разрешения на приобретения земли юрлицам и иностранцам и изменениям по нормам продажи в одни руки.

К концу июня 2020 анонсировано принятие законодательства по компенсации кредитных ставок и кредитным гарантиям для фермеров, упорядочении процедур передачи земли и децентрализации управления земельными ресурсами (проект № 2194), земельный аукционам и др.

"Чтобы обеспечить выполнение правовых норм и предотвратить уклонение от уплаты налогов, мы к 1 января 2021 года создадим систему общественного мониторинга, основанную на обобщении информации кадастровой, регистрационной и фискальной служб. Мы внедрим механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей", - сказано в меморандуме.

Приватизация ОПЗ и Центрэнерго

"ФГИ будет стремиться организовать тендеры по приватизации, по крайней мере 2 крупных государственных предприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще трех к концу июня 2021 года, включая компании из следующего списка: Одесский припортовый завод, "Объединенная Горно-рудная компания", "Центрэнерго", "Электротяжмаш", Краснолиманский рудник, "Президент-Отель", — говорится в меморандуме.

То есть, на этот год большая приватизация отменяется полностью, что, собственно, уже заложено в бюджет (поступления от приватизации в бюджет урезали с 12 млрд до 500 млн). Но и обещания по следующему году еще ничего не гарантируют, ведь пункты по приватизации тех же ОПЗ и "Центрэнерго" прописывались уже в нескольких меморандумах с МВФ, но так и не были выполнены.

Независимый от украинской власти "Нафтогаз"

По госпредпритиям указано следующее:

"Пересмотр структуры корпоративного управления ГП, чтобы привести ее в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению; принятие проекта закона о корпоративном управлении с целью расширения полномочий наблюдательных советов по назначению генеральных директоров и утверждению финансовых планов; принятие нового корпоративного устава для Нафтогаза (структурный маяк с выполнением к концу сентября 2020 года)".

Мы уже писали, что это значит для "Нафтогаза" — он станет еще более автономным, "государством в государстве". Как видно из меморандума, такие же изменения готовятся и по другим госкомпаниям. А учитывая, что в набсоветах госкомпаний много иностранцев, можно констатировать, что государственные активы фактически будут под внешним контролем.

Карающий АМКУ

Несколькими строками в меморандуме прописаны планы по Антимонопольному комитету Украины.

"Мы примем законодательство для обеспечения его финансовой и операционной независимости; назначение и освобождение от должности председателя АМКУ будут прозрачными, конкурентоспособными и вне политического вмешательства; усиление полномочий АМКУ по проведению обысков и выемки документов, а также по получению информации и обмена ею с другими правоохранительными и государственными органами, решения АМКУ приобретут статус исполнительных документов".

То есть, Антимонопольный комитет хотят сделать полноценным карательным органом, решения которого уже нельзя будет оспорить в судах (ранее компании таким образом списывали миллионные штрафы).

Главные структурные маяки

Хотя обещаний в меморандуме много, обязательными к выполнению в конкретные сроки далеко не все. Структурных маяков несколько (часть из них уже выполнены):

Внесение изменения в таможенные и налоговые кодексы и другие законы для обеспечения работы Таможенной и Налоговой служб в качестве единых юрлиц. Принятие законодательного пакета, по банкам, Кодексу административной юстиции и другие процессуальные кодексы Принятие плана для смягчения потенциальных рисков, связанных с финансовой стабильностью и государственными финансами, в результате неблагоприятных судебных решений Принятие закона о криминализации незаконного обогащения в соответствии с международными стандартами и Конституцией Украины Внесение поправок в законодательство в соответствии со стандартами ФАТФ. Снятие ограничений на тарифы на отопление для населения

До июня 2020

Планы по сокращению доля проблемных кредитов государственных банков должны быть официально одобрены акционером и утверждены Советом по финансовой стабильности и НБУ

До августа 2020 года

Тарифы на отопление, которые устанавливает как НКРЭ, так и местные органы власти, пересмотрены и официально приняты с учетом всех затрат на газ и другие оставляющее себестоимости (включая капитальные вложения). Упрощение процедуры смены поставщика газа.

До сентября 2020 года

Разработка новых организационных структур для Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы для делегирования полномочий и подотчетности в обеих организациях как единых юридических лиц. Укрепление корпоративного управления на государственных предприятиях, в том числе путем принятия нового корпоративного устава для Нафтогаза

До октября 2020

Принять законодательные изменения для усовершенствования механизма ликвидации банков и возврата активов Принять поправки к Закону о Высшем совете юстиции с целью изменения процесс отбора с учетом нормы о добропорядочности

До ноября 2020 года

1. Принять поправки к Закону о банковской деятельности, подготовленные в координации с МВФ и Всемирного банка для приведения системы корпоративного управления к Базельским принципами корпоративного управления 2015 года для банков

2. Ввести новую структуру капитала (с соответствующим графиком реализации)

3. Предоставить НБУ юридические полномочия для калибровки требований к капиталу и ликвидности на основе профиля рисков банка:

4. Ужесточить лицензионные требования и требования к акционерам

Март 2021

Аудит Государственной аудиторской службой Украины с участием сторонних аудиторов расходов, связанных с COVID-19

Как видно, новый кредит МВФ означает усиление налоговой нагрузки на бизнес и полный запрет на льготы и преференции, что минимизирует возможности быстрого восстановление экономики после кризиса. Фактически этот меморандум ставит крест на экономическом росте.

Для рядовых украинцев договоренности с МВФ тоже не обещают ничего хорошего. Медицина станет менее доступной и платной, как и школы для детей. Коммунальные тарифы будут только расти. Также есть риск повышения пенсионного возраста.