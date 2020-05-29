Пропрезидентская партия “Слуга народа” (СН) предложила опять переписать многострадальный Избирательный кодекс.

Проект изменений, правда, оставляет существующие в нынешней редакции поводы для споров, а даже добавляет новые.

Подробности - в материале “Страны”.

Новые песни о важном

Законопроект № 3485 об усовершенствовании избирательного законодательства внесла группа из пяти депутатов, четверо из которых состоят во фракции СН.

Пятый инициатор внесения - сопредседатель депутатской группы “За будущее” Тарас Батенко (что важно, но об этом позже).

Документ на 451 страницу содержит изменения в разделы о всех типах выборов и деятельности Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кодекс, принятый в два захода из-за президентского вето, по-прежнему вызывает много нареканий. Решение предложено комплексное: переписать статьи, вызывающие наиболее жаркие споры, и добавить новые с довольно неожиданным и зачастую противоречивым содержанием.

Как писала “Страна”, по мере приближения к местным выборам тема Избирательного кодекса все чаще всплывала в общественной дискуссии.

Зачастую это происходило по инициативе “Слуги народа”, которая явно была заинтересована переписать его таким образом, чтобы улучшить свой результат на избирательных участках. Впрочем, это были не прочь сделать и другие парламентские партии, но СН выглядела локомотивом многих идей.

От некоторых предложений, правда, партия власти потом со скандалом отказывалась. Так произошло с 5%-м избирательным барьером в масштабах всей страны для прохождения партии в любой местный совет, а также обязательным участием политсил в выборах в ⅔ областей, и привязки кандидатов в мэры к результату их партий - единственному субъекту выдвижения (эти новации раскритиковал и "зарубил" лично Зеленский).

Дискуссия вокруг порога пропорциональной системы выборов (избирательные списки партий) и размера залога для кандидатов и политсил продолжалась и отразилась в итоге в проекте очередных изменений в Избирательный кодекс.

Порог для "партизации"

Напомним, что в его нынешней редакции “пропорционалка” отводится для выборов в представительные органы власти в городах с количеством избирателей более 90 тысяч. По той же системе теперь выбирают и депутатов парламента. В более маленьких городах прописана многомандатная мажоритарная система с допуском самовыдвиженцев.

Однако законопроект №3485 предлагает снизить партийный порог до населенных пунктов с 15 тысяч избирателей. Это в принципе соответствует курсу власти на “партизацию” страны, о котором заявлял председатель СН и первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко.

Не факт, что к принятию документа партийный порог останется на предложенном уровне, но то, что его понизят с 90 тыс избирателей, собеседники “Страны” в парламенте не сомневаются.

При этом, в поселках и райсоветах остается мажоритарная система, хотя по населению они могут быть значительно больше, чем 15 тысяч.

Залог преткновения

Из-за размера залога на местных выборах сломано было немало копий.

Сейчас его высчитывают по формуле: 4 минимальные зарплаты (одна “минималка” составляет 4723 грн) на каждые 10 тысяч избирателей единого областного или городского избирательного округа. В предыдущей редакции закона расчет производился, исходя из того числа минимальных зарплат на каждые 100 тысяч избирателей. Изменение формулы привело к тому, что залог для кандидата в мэры, например, Одессы составляет более 1,3 млн грн (в 2015 году эта сумма была 35 тысяч гривен), а Киева - более 4 млн грн (в 2015-м -104 тысяч гривен).

А что предлагает нынешний проект?

Во-первых, ввести залог для участников выборов по мажоритарной системе, чего раньше не было.

Во-вторых, уменьшить залог для партийных списков и кандидатов в городские председатели в четыре раза, то есть в формуле будет фигурировать одна минимальная зарплата на каждые 10 тысяч избирателей.

Однако недавно Рада приняла в первом чтении законопроект №2769. Он предлагает уменьшить размер залога в девять раз. “Слуга народа” также его поддержала. Что теперь будет с ним?

По словам одного из инициаторов изменений в Избиркодекс народного депутата Алины Загоруйко (СН), оба законопроекта будут обсуждаться на заседании главного для них комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, которое состоится в ближайшую среду, 3 июня. Сама она, конечно, выступает за понижение залога в четыре раза. “Моя позиция: предложенное коллегами уменьшение в девять раз - это слишком много. К тому же наш законопроект - это комплексный документ. Если мы вынесем в сессионный зал изменения в кодекс, другой проект потеряет свою актуальность. Все решится в комитете”, - говорит депутат Загоруйко в комментарии “Стране”.

При этом она допускает, что если комитет поддержит ее проект №3485, в четверг, 4 июня, он появится в повестке дня сессии.

Впрочем, инициаторы проекта №2769 уже пообещали отстаивать его в Раде, как более выгодный для небольших и по большой части небогатых партий.

Сделка с группами

Спорных моментов в проекте изменений в кодексе, конечно, больше.

Полной неожиданностью, например, стало предложение сделать полноценным субъектом избирательного процесса... депутатские группы, существующие в Верховной Раде.

В нынешнем парламенте это “За будущее”(ЗБ) и “Доверие”, которые состоят полностью из победителей в мажоритарных округах. При формировании избиркомов право на подачу кандидатур в их состав одновременно с партиями Рады получают депгруппы, с которыми могут заключать договора о политическом сотрудничестве местные организации внепарламентских политсил.

Так что присутствие среди инициаторов законопроекта сопредседателя “За будущее” Тараса Батенко неслучайно. Он - один из лидеров новосозданной одноименной партии, которую относят к орбите влияния бизнесмена Игоря Коломойского и у которой амбициозные планы на предстоящую местную кампанию. В руководстве партии также коллега в депгруппе ЗБ Игорь Палица, входящий в близкое окружение олигарха.

Депгруппу "Доверие" связывают с аграрным бизнесменом Андреем Веревским ("Кернел"), у которого свои интересы на местах, как и рядовых членов этого парламентского объединения.

В парламенте уже протестуют против этой инициативы.

“Депутатские группы не могут иметь таких же прав в избирательных процессах, как у парламентских партий. Депутатские группы не участвовали и не побеждали на предыдущих выборах и не будут участвовать в будущих. Они не имеют статуса юридических лиц и своих региональных организаций”, - заявил народный депутат от “Оппоплатформы” Александр Пузанов.

По его мнению, упоминание в проекте депгрупп - это “цена, которую платит “Слуга народа” за их правильные голосования”.

В "Слуге народа" такую подоплеку отрицают. Так, народный депутат Александр Качура упирает на то, что депгруппы, согласно регламенту Рады, имеют права, одинаковые с фракциями партий. “Мы просто соблюли принцип равноправия”,- настаивает он.

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, однако, также объясняет предложение депгруппам их сделкой со "Слугой народа".

“Вероятно, группы добавили ради голосов их депутатов. У мажоритарщиков есть очевидное желание в своих округах выдвигать нужных людей, но они ограничены в правах на комиссии по сравнению с партийными фракциями”, - говорит Игорь Попов.

Всесильный Центризбирком

О своих интересах в новой редакции кодекса позаботился и Центризбирком, чьи представители также вносили предложения.

Влияние ЦИК этот документ способен увеличить еще сильнее. Стоит обратить внимание, прежде всего, на то, что детально прописываются полномочия региональных и территоритальных представительств комиссии.

На них возлагаются обязанности заниматься обучением членов избиркомов, вести Госреестр избирателей на вверенной территории и самое главное - контролировать процесс выборов и референдумов и исполнение избирательного законодательства избиркомами и остальными субъектами процесса волеизъявления.

“По сути это оформляется собственная вертикаль ЦИК. Но исключать того, что эти представительства могут пытаться влиять на ход выборов, конечно, нельзя”, - полагает экс-нардеп и эксперт по избирательном законодательству Александр Черненко.

Замена руководителей избиркомов

Законопроект отменяет норму, по которой, в случае, если из избиркома выбывает ее председатель или секретарь, то лицо, делегировавшее его туда, имеет право направить на место выбывшего другого кандидата.

"Таким образом создаются возможности для ручной перетасовки избиркомов в ночь перед выборами и замены руководителей комиссий лояльными к власти членами избиркомов", - прокомментировали эти изменения в "Оппоплатформе".

В партии уже заявили, что не намерены голосовать за предложенные изменения.

"Фракция их поддерживать не будет. Это нарушение Конституции, избирательных прав граждан и риск срыва выборов во многих регионах Украины", - заявил сопредседатель "Оппоплатформы" Юрий Бойко.

В тоже время, если депутатские группы поддержат законопроект, то, голосов может и хватить. Даже если все остальные фракции (кроме "Слуги народа") будут против.

Успеют ли принять?

Правда, есть проблема со сроками принятия.

“В лучшем случае на следующей неделе законопроект примут в первом чтении, - говорит Игорь Попов. - Даже если сократят процедуру подготовки ко второму чтению до недели, вал поправок может затормозить весь процесс. Это же огромный законопроект, к каждой статье которого могут внести поправку. Представьте, если опять условно 4 тысяч поправок. Даже если пойти по новой ускоренной процедуре, как с антиколомойским законом, их нужно свести в таблицу и пройти в комитете. На это уйдет месяц. Скорее всего, на голосование выйдут впритык к 17 июля, когда закрывается нынешняя третья сессия. Если голосование так состоится, у ЦИК будет останутся очень сжатые сроки, чтобы разработать нормативную базу и обучить полмиллиона человека пользоваться новым законодательством. Если начнутся какие-то дополнительные задержки, либо опять разгорится эпидемия - до начала предвыборной кампании могут и не успеть принять”.