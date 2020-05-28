Сжиженный газ из США может зайти в украинскую трубу со второй попытки. Напомним: такой проект уже обсуждался при Петре Порошенко, но тогда продолжения так и не получил.

На днях Кабмин одобрил меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа в нашу страну. В документе прописана возможность поставки 5,5 млрд кубов газа, причем цена будет определяться по газовой бирже Henry Hub.

"Сейчас на той бирже цена - порядка 60 долларов за тысячу кубов, — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. - Но за счет транспортировки цена может оказаться в разы выше. И на несколько порядков дороже, чем можно купить сейчас газ на европейском рынке".

В целом при нынешних ценах в Европе ввозить сжиженный газ из США в Украину с коммерческой точки зрения совершенно бессмысленно.

Кроме того, помимо вопросов цены и логистики (а с ней также могут быть проблемы), интересна сама компания-поставщик. Она создана совсем недавно и по всем признакам тянет на фирму-прокладку. А за владельцем тянется шлейф скандалов и судебных разбирательств.

"Вся эта история может оказаться банальной схемой, когда под видом американского сжиженного газа нам будут продавать более дешевый газ, закупленный в Европе", — полагает Корольчук.

"Страна" разбиралась в подробностях этой туманной истории.

Американская офшорка

Компания Louisiana Natural Gas Exports, INC создана совсем недавно — около двух лет. Она зарегистрирована в июне 2018 года в штате Делавэр. В городке Лафайет штата Луизиана (США) с населением чуть больше 120 тысяч человек работает ее подразделение.

Президентом, директором и агентом последнего в одном лице числился некто Марсден Миллер. До этого он руководил подразделением компании Miller Thomson and Partners. Обе эти фирмы находятся в управлении сервисной компании Capitol Services inc.

В этом же году компания появилась в базе Комиссии США по ценным бумагам и биржам. В числе связанных лиц указан некто Уильям Миллер.

Эмитент зарегистрирован как инвестиционная компания, специализирующаяся на нефти и газе. В строке "Диапазон выручки" указано, что доходов нет. Но компания готова принимать инвестиции от любого внешнего инвестора в размере от миллиона долларов. 17,5 млн уже привлекли от двух инвесторов на этапе создания компании (их имена не указываются).

"Компания зарегистрирована в "офшорном" штате Делавэр, и это уже о многом говорит", — отмечает руководитель адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

То есть по всем признакам будущий поставщик газа в нашу страну напоминает классическую офшорку.

"Вызывает большие вопросы, насколько эта компания сможет обеспечить реализацию непростого проекта. Ведь, чтобы транспортировать заявленные 5,5 млрд кубов, нужно расширить трубопроводные мощности по территории Польши. Сейчас по польской трубе можно перекачивать максимум 2 млрд кубов", — говорит Корольчук. Действительно, компания выглядит мелковатой не только по американским, но и по украинским меркам.

Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине.

"Но странно, что в числе подписантов нет польской стороны", — говорит Корольчук.

Да и 17,5 млн долларов, которые уже якобы компания привлекала от инвесторов, будет явно мало на реализацию такого масштабного проекта.

"Трубу нужно не просто построить, но еще и обеспечить ее бесперебойную эксплуатацию, как минимум в течение десяти лет. Иначе во всем этом вообще нет смысла", — говорит Корольчук.

Ну и главное - вызывает вопросы, почему меморандум заключен не с какой-либо крупной американской энергетической компанией, которая добывает или торгует газом, а с малоизвестной и недавно созданной фирмой?

И эти вопросы становятся еще более актуальными, если присмотреться к тем, кто указан с этой компанией связанными лицами.

Схемщик и тусовщик

Имя Уильяма Миллера всплывает в достаточно примечательном судебном деле.

Миллер проходил по делу о мошенничестве в пользу политических доноров бывшего главы округа Сент-Луис Стивена Стенджера, начальником предвыборного штаба которого в 2017 году стал Миллер. Он якобы организовал целую схему по решению вопросов "политических доноров", в частности получению ими государственных контрактов.

На то время Миллер был адвокатом губернатора Миссури и судьей по административным правонарушениям с зарплатой в 130 тысяч долларов.

"Своей работой он был обязан жителям округа Сент-Луис, которые платили ему зарплату, а он злоупотребил их доверием", — говорится в меморандуме суда восточного округа Миссури, через который проходило это дело.

В меморандуме отмечается, что Стенджер договорился с Миллером в надежде победить на выборах другого кандидата — бизнесмена Марке Мантовани.

Чтобы собрать деньги с политических спонсоров, они фактически продавали тем выгодные государственные контракты в обмен на взносы.

Миллер оказался более проворным, чем прежний руководитель штаба — Джефф Вагенер, которому так и не удалось "дожать" несколько выгодных контрактов.

Как рассказал позже ФБР один из руководителей Партнерства по экономическому развитию Сент-Луиса, "Вагенер никогда не будет угрожать людям так, как это делает Миллер". А вот тот не разочаровал своего работодателя.

В частности, в материалах суда приводятся факты по трехлетнему "лоббистскому" государственному контракту в пользу одного из спонсоров Стенджера.

"Уильям Миллер не просто выполнял приказы, но и реализовал схему оплаты с единственной целью, чтобы администрация Стенджера, включая ответчика в качестве начальника штаба, могла сохранить свою политическую власть в руководстве и управлении крупнейшим и самым густонаселенным графством в штате Миссури. Что касается этого государственного лоббистского контракта, именно Уильям Миллер, руководил двумя подчиненными, Джеффом Вагенером и старшим советником по вопросам политики Томом Керраном, и инструктировал их, как найти подход к генеральному директору Агентства экономического развития Сент-Луиса Шейле Суини, чтобы убедить ее рекомендовать передать контракт политическому донору Стенджера", — говорится в материалах суда.

Также приводятся выдержки записи разговора с участием Миллера относительно вопроса контроля над администрацией порта округа Сент-Луис.

"Выясните, кто там (в администрации порта -Ред.) достаточно агрессивен, чтобы продвигать это дерьмовое дерьмо вперед и сражаться с Сэмом [советником Сэмом Пейджем], и этот человек должен быть главой там", — дал задание подчиненным губернатор Стенгер.

В итоге схему поручили Миллеру, которого завели в совет Партнерства по экономическому развитию Сент-Луиса (принимал решения по тендерам). И по его содействию конкурс выиграла нужная компания.

Интересный штрих в этой истории — психологический портрет Миллера.

"Рабочая атмосфера, которую создал подсудимый, была скорее клубом, чем офисом выборного чиновника. Обвиняемый редко появлялся в своем кабинете и отсутствовал неделями. На работу он обычно приходил поздно днем ​​в шортах, футболке и бейсбольной шляпе, а затем он сразу же закрывал дверь и проводил большую часть дня, играя в видеоигры в своем кабинете", — говорится в материалах суда.

Так почему именно Миллера и его компанию выбрало украинское правительство для поставок газа из США в Украину?

По этому поводу на энергетическом рынке уже ходят разные слухи. По одной из версий, Миллера "нашел" внештатный советник Зеленского, американец украинского происхождения Эндрю Роман Мак, который также связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Газ по 300 долларов?

По самому проекту поставок сжиженного газа также есть немало вопросов.

Первый - цена. На Henry Hub газ действительно дешевый. Цена опускалась и до 40 долларов за тысячу кубов. "Может быть и 20 долларов цена, но под определенные объемы и условия. Но так потому такие низкие цены, что дорого стоит доставка, даже по США ценник может вырасти до 200 долларов", — говорит Корольчук.

С условием доставки в Украину, по словам эксперта, цена может вырасти до 300 долларов за тысячу кубов. Это впятеро дороже трубопроводного газа в Европе. Поставки газа по таким ценам тянут на 1,6 млрд долларов.

"Цена будет определяться в соответствии с ценой на газовом хабе Henry Hub в США, штат Луизиана. Спотовые цены на этом хабе сейчас — 62 доллара за тысячу кубов. Плюс оплата сжижения и транспортировки в терминалы Европы — уже 220 долларов. Потом — транспорт в Украину, тоже плюс. Сейчас на бирже в Нидерландах цена на газ, которая определяет до 1 июля ПСО для бытовых потребителей, меньше 60 долларов. Не говоря уже о газе России под боком. Но — мы же патриоты США, а не Украины! Да здравствует Луизиана+! Да здравствуют повышение цены на газ и тарифов на отопление!", — написал на свое странице в Facebook глава Жилищного комитета Украины Александр Скубченко.

Кроме того, есть еще очень большой вопрос - как этот газ доставлять в Украину? В меморандуме речь идет о поставках через Польшу, где есть терминал по приему сжиженного газа.

"Но через Польшу сейчас можно транспортировать максимум 2 млрд кубов, но никак не 5,5 млрд. В то, что поляки согласятся инвестировать в строительство нового трубопровода, верится с трудом, так как на фоне удешевления трубопроводного газа сжиженный газ окончательно потерял конкурентные преимущества. Его европейские трейдеры сейчас практически не возят", — говорит Корольчук.

Все эти "странности" приобретают смысл лишь в одном случае — если на сжиженном газе из США построить схему. И, может быть, даже несколько.

"Если Украина будет закупать дорогой американский газ, то придется либо повышать цену для населения, что малореально, либо дотировать поставки из бюджета. Что вообще бессмысленно, если под боком есть намного более дешевый газ из Европы. А потому не исключено, что будет схема, по которой под видом дорогого американского газа нам будут продавать более дешевый газ, закупленный на европейских хабах", - отмечает Корольчук.

В таком случае появление в этой схеме малоизвестной американской компании весьма логично - через нее под лозунги об "усилении энергетической независимости" и "диверсификации поставок" будут продавать тот же газ из ЕС. Таким образом на рынке просто появится еще один игрок, бенефициары которого, как писалось выше, могут быть связаны с представителями действующей власти.