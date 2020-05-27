Внутри украинских правоохранительных органов новый очень острый конфликт.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прямо обвинила руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в саботаже расследования уголовных дел. САП же выдала на-гора ответные обвинения.

Не исключено, что этот конфликт будет разрастаться и в будущем, приведя к отставке как руководителей антикоррупционных структур (САП и НАБУ), так и самой Венедиктовой.

Подробности - в материале “Страны”.

Обмен любезностями

В открытом видеообращении, обнародованном во вторник, 26 мая, генпрокурор Венедиктова обвинила САП в затягивании расследования уголовных дел при попустительстве руководства (читай Холодницкого), в следствие которых нанесен многомиллионный ущерб государству.

“Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года тому назад было сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены”, - сказала, в частности, Венедиктова.

По ее словам, 24 марта на совместном совещании с руководителями НАБУ и САП обсуждалась ситуация с некими антикоррупционными делами и план дальнейших действий, но “воз и ныне там”.

Как считает Венедиктова, бездействует САП, например, с делом о присвоении “топ-руководителем правоохранительного органа” земельного участка в Киеве. Имени она не называет, но, судя по всему, обвиняется бывший первый заместитель генпрокурора, а ныне народный депутат от “Оппоплатформы” Ренат Кузьмин, против которого в свое время возбуждали дела по земельному участку в Пуще-Водице.

Другой пример - уголовное производство о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа (вероятно, имеются в виду дела по близкому окружению Петра Порошенко - Олегу Свинарчуку-Гладковскому и другим).

“Пока оно расследовалось ГБР (Генеральным бюро расследований - Ред.) - руководителям оборонного и коммерческого предприятий сообщили о подозрении. После изменения подследственности - опять-таки никаких действий (со стороны САП - Ред.). Как следствие “процессуальной неуклюжести” - решение суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия”, - сказала Венедиктова.

Она заявляет, что не намерена мириться с нынешним отношением САП к работе, потому что не имеет права "подвести ожидания граждан Украины, президента и бывших коллег по работе в парламенте”. “И не подведу”, - заключает Венедиктова.

Из САП ответили коллективным письмом, заявив о несогласии с выводами главы ОГП.

Во-первых, ее фактически обвинили в превышении полномочий: генпрокурор не имеет права давать оценку ходу расследования антикоррупционных дел.

Во-вторых, по делам, о которых упомянула Венедиктова, претензии переадресовали к самому ОГП. Между строк читалось, что сотрудники Офиса генпрокурора приложили все усилия, чтобы затруднить расследование дел.

“Необходимо спросить у генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до смены подследственности и которые сейчас работают в Офисе генерального прокурора”, - сказано в ответе с примерами.

А в конце письма - красноречивый намек, что в бездействии можно обвинить и саму Венедиктову, которая три месяца не открывает дело по требованию САП против некоего народного депутата, подозреваемого в причастности к контрабанде контрафактных сигарет в страны Евросоюза.

Это не осталось без публичного ответа Венедиктовой, которая предложила прокурорам САП назвать примеры громких судебных приговоров коррупционерам за время работы органа, за которыми им-де не стыдно. Продолжения пока не последовало.

Поиск стрелочника

Причин, побудивших Венедиктову столь яростно обрушиться на САП, может быть несколько. Так, собеседники издания в пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) и прокурорских кругах сошлись во мнении, что обращение Венедиктовой продиктовано прежде всего желанием выстроить защиту от обвинений в неэффективности, которыми осыпали ее предшественника Руслана Рябошапку.

“Скоро три месяца, как она назначена, а все нет результатов по “высокопоставленной” коррупции, которые она могла бы показать Офису президента и обществу. Никому не интересны посадки условных директоров госпредприятий или глав райгосадминистраций, пойманных на воровстве. Обществу, да и высшим политикам, у которых - чего уж там - те же настроения, подавай приговоры бывшему руководству страны. А что предъявит Венедиктова? Ничего. Доходит до смешного - когда она была главой ГБР, она обвиняла генпрокурора Рябошапку в том, что тот блокировал "пидозры" Порошенко. Теперь она сама генпрокурор. Во главе ГБР по-прежнему ее люди. И где "пидозры"? Ответа нет. Поэтому и идет поиск новых стрелочников”, - предполагает мотив высокопоставленный прокурорский чин, говоривший со “Страной” не под запись.

“Если генпрокурор молчит, значит вся ответственность на нем. Вот Венедиктова и не молчит, чтоб вопросы были не к ней, а к тому же Холодницкому”, - объясняет народный депутат от СН, состоящий в “правоохранительном” комитете Рады.

Но дело может быть не только в том, чтобы создать себе алиби.

Как предполагает бывший военный прокурор Виктор Чумак, глава ОГП пришла к еще одному неприятному для себя выводу: в громких антикоррупционных делах она зависима от Сытника и Холодницкого.

“Руководитель НАБУ Сытник оказался “защищенным” законом, а руководитель САП Холодницкий не “рядовой” заместитель, а самостоятельная процессуальная фигура, на которую не влияют ни рейтинги президента, ни его партия. И им на них наплевать. И на должностях они не благодаря воле ни генпрокурора, ни самого президента. А только они могут обеспечить посадки по коррупционным делам топ-чиновников. Больше никто! И генеральный прокурор тут совсем “не при делах”. И это раздражает”, - пишет на своей странице в Фейсбуке Чумак.

Поэтому Венедиктова своей атакой хочет сбить Холодницкого, считает собеседник издания в прокурорских кругах.

“Если убрать Холодницкого, генпрокурор будет командовать САП по закону. Так что это попытка избавиться от Холодницкого до истечения срока его полномочий, которые заканчиваются в ноябре 2020 года”, - настаивает собеседник, попросивший об анонимности.

Показательно, что во фракции СН уже объявлен сбор подписей за увольнение Холодницкого. Этим занимается народный депутат Александр Качура (СН), разделяющий обвинения Венедиктовой в адрес САП.

“Единственное, что удалось Холодницкому за это время - сделать из САП государство в государстве и попасть в несколько громких скандалов… Как говорил Владимир Александрович: “Не можешь показать результат - значит, должен уйти”, - написал он в своем Телеграм-канале.

Впрочем, источник в Офисе президента прогнозирует, что Холодницкий досидит до конца срока своих полномочий и уйдет в ноябре 2020 года.

"Эта атака - личная инициатива Венедиктовой, она не согласована с Банковой. Вряд ли она приведет к отставке Холодницкого. Он уйдет, как и намечалось, в ноябре 2020 года, и сейчас уже началась подготовка к проведению конкурса по поиску его преемника. Это долгий процесс. Как раз к концу осени управимся", - говорит источник.

Уволят всех

В то же время один из нардепов в партии "Слуга народа" полагает, что итогом этого конфликта может стать досрочный уход и Холодницкого, и Сытника и, возможно, самой Венедиктовой.

“Мы уже убедились, что без перезагрузки и САП, и НАБУ никакого прорыва в борьбе с коррупцией не будет. Там научились заниматься очковтирательством перед Западом, но реальных успехов в работе ноль. Потому нужно их менять. И обращение Венедиктовой на это работает. Обратите внимание, что генпрокурор в качестве примера выбрала дело Рената Кузьмина - мягко говоря, совсем не резонансное. Мало кто о нем вообще помнит. Но Венедиктова вспомнила. Почему? Сейчас Кузьмин на слуху в связи со своими заявлениями по биолабораториям США в Украине. И американцы вряд ли к нему испытывают теплые чувства. Поэтому Венедиктова и показывает посольству США: смотрите кого Холодницкий покрывает. Другой вопрос, что жертвой войны компроматов может стать и сама Венедиктова, к которой также много вопросов накопилось. Но это будет побочный эффект. Главная задача - перезагрузка антикоррупционной вертикали. Увольнение Холодницкого может стать первым шагом к этому. САП играет ключевую роль в движение уголовных дел”, - говорит собеседник издания во фракции президента.

Отметим, что ранее все попытки Зе-команды поменять Сытника разбивались о позицию Запада и МВФ, которые угрожали приостановкой сотрудничества с международными кредиторами.

"Там обязательно отреагируют и на этот раз, если по-серьезному попытаться уволить главу НАБУ”, - уверен источник "Страны" в группе поддержки НАБУ.

Однако один из нардепов в “правоохранительном” комитете Рады все-таки прогнозирует новую попытку убрать Сытника после получения очередного транша МВФ.

“Раньше - нет: мы же не враги своей стране”, - говорит депутат.