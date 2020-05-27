После провала Украины в Европейском суде по правам человека в деле по люстрации чиновников, официальный Киев все же решил изменить закон об очищении власти. Но совсем не так, как ожидали этого непосредственно люстрированные прокуроры, судьи и прочие "очищенные властью" граждане, на чью сторону уже стал ЕСПЧ.

В распоряжении "Страны" оказался проект внесения изменений к закону "Об очищении власти", который был подготовлен Кабинетом министров "с целью приведения его положений в соответствие с европейскими стандартами". В ближайшее время этот документ будет официально внесен в Раду.

Исходя из его положений у ЕСПЧ и официального Киева - совершенно разные взгляды на процесс люстрации.

Каким именно образом Украина хочет изменить люстрацию, анализирует "Страна".

Призрачная сатисфакция

Еще в феврале нынешнего года закон о люстрации, принятый Верховной Радой Украины в 2014 году, был окончательно и бесповоротно отвергнут Европейским судом по правам человека.

ЕСПЧ признал этот закон нарушающим права уволенных вследствие люстрации украинских граждан. Что автоматически означало то, что все иски, которые подавали люстрированные чиновники в Страсбург, автоматически удовлетворены.

Но за прошедшие месяцы в Украине чуда не произошло и отмены люстрации вслед за решением ЕСПЧ не последовало.

По данным Единого государственного реестра лиц, всего в Украине было люстрировано 914 человек (им также запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет). Из них не менее 800 оспаривают свое увольнение с должностей вследствие люстрации как в национальных судах, так и в ЕСПЧ.

Частично суды восстанавливали уволенных граждан на работе, присуждая им компенсации за время вынужденного прогула.

Но карантин из-за коронавируса и в этом процессе спутал карты. Многие органы, куда должны были вернуться восстановленные судом чиновники, дожидались отмены "локдауна". Или суды затягивали дела по восстановлению люстрированных граждан на работе. А "вишенкой" на торте стало то, что даже если суды присуждают компенсации люстрированным чиновникам по зарплате за время вынужденного прогула, то один из коронавирусных законов позволяет органам власти не выплачивать эти деньги.

Вот только один из примеров.

По решению суда восстановлен на работе бывший заместитель начальника Главного управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Олег Подгайный. Он также был в числе заявителей в ЕСПЧ. А дальше уже в Украине по решению суда должен быть восстановлен на работе в Генпрокуратуре, а также получить компенсацию за все время вынужденного прогула - то есть, за 6 лет, когда не мог работать из-за люстрации.

Но на практике оказалось, что компенсацию ему выплатили только за 1 "пропущенный" месяц, да и возврат на работу - это скорее для отвода глаз. Потому что прежний функционал обязанностей ему никто не собирается возвращать.

"Что я вижу. Что мне формально дадут какой-то кабинет, а через 5 дней уволят. Там же сейчас совершенно другие люди, которые чихать хотели на закон и на решение судов. Они считают, что они формально выполнили решение суда. Суд прописал восстановить в должности. Они и восстановили. Но я не могу просто вернуться на свое место и работать. Они вынуждают проходить комиссию. Так как же они выполнили решение суда, если должность мне не дают, работу мне не определяют? И я общаюсь с другими люстрированными и восстановленными через суд. Никто нам работать не дает. То есть, все обещания - это только "филькина грамота", - рассказывает "Стране" Олег Подгайный.

С компенсацией произошел такой же пшик. Вместо того, чтобы выдать компенсацию за все время вынужденного прогула (а это более 6 лет), прокурору выплатили средства только за один месяц.

"Раньше они просто ничего не выплачивали и ничего не объясняли. А теперь они заявляют, что мол, Рада приняла коронавирусный закон, который вводит мораторий на выплаты из бюджета, поэтому ничего платить не будем. Но это исполнительное производство, работа идет и выплаты все равно будут, рано или поздно", - говорит "Стране" прокурор.

ЕСПЧ Киеву не указ

Тем временем Министерство юстиции разработало законопроект, который вносит изменения в закон 2014-го года по очищению власти. Кабмин готовится внести этот документ на рассмотрение Верховной Рады. Этот законопроект проводит значительную чистку лиц, подпадающих под люстрацию.

Например, если раньше под люстрацию попадали лица, которые были избраны и работали на руководящих должностях в Компартии СССР и Компартии Украинской ССР или других союзных республик, были секретарями ЦК Комсомола, то теперь они под очищение власти не попадут. Зато для бывших агентов КГБ этот запрет оставили.

Коммунистов и комсомольцев люстрировать не будут. Проект закона, скрин "Страна"

Полномочия определять, кто подпадает под люстрацию, в Минюсте предлагают переложить на специальный орган - комиссию по очищению власти. В ее состав будут входить 3 человека, "предложенные общественными объединениями и отобранные по результатам открытого и прозрачного конкурса".

Интересно, что отдельный пункт закона предполагает, что такой "открытый и прозрачный конкурс" на самом деле будет являться "рейтинговым интернет-голосованием среди лиц, проживающих в Украине". При чем такое интернет-голосование будут проводить в течение 24 часов.

А еще трое - лица, определенные Кабмином.

Важно и то, что к членам этой комиссии, которых хотят назначать на 3 года, будут выдвигаться весьма любопытные требования: "безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества и общественный авторитет".

И это все. Ни возраст, ни определенное образование для работы в таком органе не требуются.

Среди прочих полномочий, которые получит эта комиссия, - это право устанавливать факты "осуществления лицом мер, и/или способствование их осуществлению, направленных на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины и нарушение прав и свобод человека".

В случае выявления этих фактов, лицо подлежит люстрации.

Но самое важная норма закона состоит в том, что комиссия получит право присуждать компенсации незаконно люстрированным чиновникам. Если вдруг окажется, что кого-то уволили несправедливо, и он люстрации не подлежит, - ему будет присуждаться моральная компенсация.

Речь идет о сумме 200 минимальных необлагаемых налогом минимумов - то есть 3400 гривен.

Вместо 5 тысяч евро компенсации незаконно люстрированным чиновникам будут платить 3400 гривен. Проект закона. Скрин "Страна"

Интересно, что министр юстиции Денис Малюська в одном из интервью прямо признал, что когда будет принят обновленный закон по люстрации, у украинских судов уже не будет оснований присуждать люстрированным чиновникам крупные суммы.

Сами люстрированные чиновники задают в связи с этим риторический вопрос, а кто вернет 6 лет человеку, которого уволили незаконно, да и еще 10 лет нельзя нигде работать?

"Вообще это даже смешно слышать о том, что моральная компенсация будет 3400 гривен. Размер моральной компенсации должен определяться по согласованию сторон. Тот же ЕСПЧ присуждает в делах по люстрации 5 тысяч евро компенсации, а не 120 евро, как хочет платить министр. Даже украинские суды, которые рассматривают дела по люстрации, а таких исков более 600 исков, присуждали в среднем по 900 тысяч - 1,2 млн гривен", - комментирует "Стране" Олег Подгайный.

Кстати, буквально на днях стало известно, что почти три миллиона гривен отсудил у государства бывший заместитель прокурора Херсонской области Игорь Ильницкий, который был уволен с должности, согласно закону о люстрации, в октябре 2014 года. Суд также постановил восстановить экс-правоохранителя в должности и выплатить ему средний заработок за 5,5 лет вынужденного прогула работы.

При этом это решение стало беспрецедентным в Украине не только из-за суммы компенсации. Дело в том, что суд впервые принял решение о размере компенсации с учетом среднемесячного заработка нынешних зарплат прокуроров, а не тех, которые были актуальны на день увольнения Ильницкого в 2014 году. В частности, в решении суда указано, что должностной оклад заместителя руководителя областной прокуратуры увеличился в 4,23 раза.

Но такое судебное решение нынче - скорее исключение.

Есть много других примеров, когда суд присуждает компенсацию люстрированным чиновникам, а сумму ее не уточняет. Таким образом, "очищенные властью" вынуждены повторно судиться, уже требуя назначить им справедливую компенсацию в конкретном размере.

"19 мая Шестой административный апелляционный суд оставил без изменений решение ОАСК о восстановлении меня в должности заместителя прокурора Шевченковского района города Киева, а апелляционную жалобу прокуратуры города Киева без удовлетворения, соответственно. Краткий текст постановления внесли в реестр сегодня. К сожалению, ни первая инстанция ни апелляция не посчитали нужным должным образом рассмотреть вопрос компенсации за время вынужденного прогула, в решении указано только "Стягнути з прокуратури міста Києва на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу з… по…", не указав конкретную сумму", - пишет в Facebook экс-заместитель прокурора Михаил Мельник.

Источник "Страны" в судебной системе на этот счет счет отмечает, что судам действительно пришло такое негласное распоряжение - не указывать в решениях конкретные суммы компенсаций, пока не будет принят новый закон.

"Многие судьи говорят о том, что есть негласная "вказивка" судьям, которая исходит от властей - что не нужно прописывать конкретные суммы, чтобы можно было подвести под этот законопроект", - отмечает собеседник "Страны".

Президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", советник бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука Денис Невядомский в разговоре со "Страной" отмечает, что Украина по сути продемонстрировала, что не собирается выполнять решение ЕСПЧ.

А принятие обновленного закона повлечет за собой новый виток борьбы люстрированных чиновников против системы.

"Ну не собирается государство выполнять в полной мере решение по люстрации. Мы это уже увидели. И как можно создавать комиссию по люстрации, которая спустя шесть лет будет решать, а надо было кого-то увольнять или не надо было. Спустя 6 лет нужно было бы молча извиниться и уйти в тень. Как можно менять закон, который уже был признан нарушающим права человека, тем более если его последствия уже наступили? - поясняет "Стране" Невядомский. - Его нужно не менять, а отменять. И принимать меры для реального возмещения ущерба. Иначе различные европейские органы еще не раз покажут Украине, что здесь права человека ничего не стоят".