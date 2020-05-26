Как уже писала "Страна", недавно стало известно, под какие условия Украина берет кредит МВФ. В меморандуме, который должен утвердить в ближайшее время Совет директоров Фонда, будет прописано несколько тематических маяков — по судам, банковской системе, энергетическому сектору, таможне и коронавирусу.



"Все это нужно для получения последующих траншей. Первый в размере 1,9 млрд долларов уже точно будет выделен, ничего нового для этого принимать уже не требуется. Наши власти подписываются на дополнительные обязательства, чтобы получить хоть какие-то гарантии, что первый транш не станет последним, как это уже не раз бывало. Как показывает практика, Украина получает в среднем 40% от обещанной суммы. За все время сотрудничества с Фондом из оговоренных 77 млрд долларов нам дали 33 млрд. Кстати, первый транш в 1,9 млрд это как раз и есть те же 40% обещанных 5 миллиардов", — говорит экономист Виктор Скаршевский.



Впрочем, это не значит, что МВФ не будет требовать выполнения меморандума прямо сейчас. А так как некоторые пункты непростые в реализации (скажем, банковские и по судам), на финансовом рынке уже появились слухи о том, что новых траншей (после первого в 1,9 млрд, который уйдет на покрытие дефицита бюджета) может и не быть.



"Страна" разбиралась, что означают условия МВФ и как Украина будет их выполнять.

1. Поменять правила на газовом рынке

По энергетическому направлению условий два. Для получения второго транша Украине нужно будет во-первых, изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во-вторых, упростить в новых договорах на предоставление коммунальных услуг процедуру смены поставщиков газа.



Самый важный пункт не только в энергетическом разделе, но и в меморандуме в целом, это устав "Нафтогаза", — говорит экономит Алексей Кущ. По-сути, это еще большее усиление "автономности" НАКа, который и так уже является государством в государстве.



Требование по уставу появилось не просто так.



"В прошлом году тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман в разгар войны с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым провел через Кабин постановление, согласно которому правительство получило право назначать руководителя НАКа и членов правления без согласования с наблюдательным советом. То есть, усиливался государственный контроль над компанией. И хотя этим правом Кабмин так ни разу и не воспользовался, "лазейку" решили убрать. Для перестраховки. Чтобы завтра компанию не пришел какой-нибудь Петя или Вася от Кабмина", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.



Также это своего рода карт-бланш новым людям, которые заходят в "Нафтогаз", как например голландец Вандерленд, который занял место уволенного Юрия Витренко.



То есть, "Нафтогаз" станет официально "автономным образованием в государстве".

"Набсовет даже сможет поднимать вопрос об отчислении доли прибыли в бюджет, скажем, если будет несогласным с суммой или у него появятся другие планы на эти деньги", — добавил Кущ.



Требование по простой смене поставщика газа, по мнению Корольчука, пролоббировали европейские газовые трейдеры, которые хотят работать на нашем рынке.



"Это окончательная отмена спецобязательства по ценам для населения и переход на работу по рыночным цена. Если последние начнут расти, то значит начнут расти и цены для людей. Что нормально, пока цены на газ не начнут расти, иначе они будут неподъемным для людей", — говорит Кущ.

2. Заставить Коломойского отдать долги "Приватбанку" и НБУ

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.



По словам Виктора Скаршевского, вопрос проблемных кредитов для нашей банковской системы остро стоит еще с 2014 года. На сегодняшний день 54% всех кредитов на сумму 494 млрд гривен — неработающие. При этом самая большая доля проблемных кредитов в госбанках — 425 млрд.



Лидером является Приватбанк, у которого проблемные 79% кредитного портфеля, а это 249 миллиардов. И немалая их доля выдавалась связанным с собственниками (то есть с Коломойским) лицам еще до национализации банка.



Поэтому пункт о проблемных кредитах в меморандуме это, в первую очередь, "скрытый привет Коломойскому от МВФ", — считает Кущ.



"Олигарху дают понять, что принятием закона о невозвратен банков прежни собственникам все не ограничится, и будет продолжение", — добавил эксперт. На финансовом рынке уже активно обсуждают тему "выбивания долгов с Коломойского". И это для олигарха куда большая угроза, чем принятие «антиколомойского» закона. Ведь в рамках этой процедуры могут конфисковать почти все его активы как в Украине, так и за границей.



Правда, пока непонятно какую модель для решения вопроса с проблемными кредитами выберет Украина. "Возможно, это будет отдельное агентства или вернуться к идее создания санационного банка, куда будут сливать проблемные кредиты. В любом случае МВФ хочет увидеть эффективно работающий механизм, а не сбрасывание неработающих кредитов с дисконтом в 90%, как это происходит сейчас и, по-сути, является коррупционным сжиганием активов", — говорит Кущ.

3. Отписка по налогам

По направлению фискальной политики предусмотрено, что к осени нужно разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Сейчас каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.



"На самом деле этот пункт - чисто технический и ни на что особо не влияет. Сказывается впечатление, что нужно было что-то записать по налоговой тематике, но ничего другого не придумали. Работа в режиме единого юрлица, по-сути, единого офиса, позволит структурировать финансовый поток и более централизованно проводить госзакупки. На перечисления налогов и таможенных сборов это особо не влияет такая как они поступают на единый казначейский счет", — пояснил Алексей Кущ.



"Никакого отношения к реформе налоговой и таможенной служб это не имеет, как и к борьбе с коррупцией и контрабандой, который «съедают» те же таможенный поступления в бюджет", — добавил Виктор Скаршевский.

4. Аудит по тратам на коронавирусу

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.



"С одной стороны это правильно, так как кредит и позиционируется как коронавирусный и деньги от него пойдут в бюджет. Другое дело, что многие государства смогли отдельно получить транши на борьбу с эпидемией, практически безо всяких условий", — отмечает Кущ.



С другой стороны, это требование МВФ позволит держать на коротком поводке Минздрав, и лично министра здравоохранения Максима Степанова. Которым международные партнеры Украины сейчас сильно недовольны из-за его позиции по медреформе Супрун и попытки ее остановить. Аудит подразумевает пристальное внимание к Минздраву, в частности, со стороны НАБУ, которое уже пытается "кошмарить" Степанова.

5. Поставить под контроль Запада судебную систему

По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.



"Страна" уже подробно писала, что значит этот пункт меморандума на практике.



Речь идет о необходимости перезагрузки и изменения процедуры формирования Высшего совета правосудия (ВСП) — ключевого органа по контролю над судебной системой Украины.



"МВФ требует изменить процедуру отбора в ВСП, - поясняет "Стране" президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", советник бывшего главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский. - Эта процедура уже была в известном законе, который КСУ признал неконституционным. То есть, идет речь о том, чтобы подчинить Высший совет правосудия международным экспертам, которые ассоциируются с определенными внешними силами, для того, чтобы у них был полный контроль над судебной системой. Ведь ВСП - орган, который может карать судей, увольнять судей, который сейчас отвечает за назначения судей. В руках этого органа полностью находится вся судебная система. Кто будет причастен к формированию ВСП, тот получает рычаги, чтобы управлять всей судебной системой - от Верховного суда вплоть до судей районных судов каких-то областей".

