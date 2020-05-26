В громком судебном расследовании по делу Коломойского в США наметился новый поворот. Напомним: это дело начали раскручивать в прошлом году в штате Делавэр, о чем подробно писала "Страна". Его "сюжетная линия" даст фору любому детективу — там фигурирует и некий "теневой банк" - двойник "Приватбанка", и отмывание сотен миллионов долларов, и массовая скупка бывшими собственниками "Приватбанка" американской недвижимости и заводов.

И вот недавно появилось продолжение этой истории.

По сообщению BuzzFeed News, сейчас идет расследование Большого жюри в Кливленде (штат Огайо). В этом штате Коломойский и его бизнес-партнеры скупили едва ли не больше всего недвижимости.

"Среди покупок — роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня со сводчатыми потолками и фресками", — перечисляет издание.

Большое жюри США — это коллегия присяжных заседателей, которая определят обоснованность предъявления обвинений. Другими словами, отвечает на вопрос — есть ли состав преступления. И если есть, то запускается механизм привлечения к уголовной ответственности.

Для Коломойского вопрос не риторический — на кону стоит многое.

"От огромных штрафов и конфискации незаконно приобретенных активов до десятков лет тюрьмы", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

BuzzFeed News пишет, что придется решить дилемму и президенту Зеленскому: выдавать ли Коломойского американскому правосудию.

"Страна" разбиралась, что значит новый поворот для Коломойского.

Иск на 2 миллиарда

Напомним: украинский "Приватбанк" в мае прошлого года подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвинил их в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Иск от имени "Приватбанка" подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр. Предмет иска – это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов и их агенты в США и за рубежом. Эти схемы названы "Схемы Optima" – по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов. По утверждению адвокатов, активы приобретены за счет отмывания и незаконного присвоения доходов по корпоративным кредитам, выданным "Приватбанком".

Адвокаты "Приватбанка" подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по данному иску составила около 622,8 млн долларов.

"Страна" уже подробно писала об этом деле. Самые яркие его моменты, это, к примеру, существование некоего "теневого банка". Он действовал как секретное подразделение "Приватбанка" и руководил выдачей незаконных, неадекватно обеспеченных кредитов на сотни миллионов долларов связанным компаниям. Деньги отмывались через кипрские компании, и за них скупались иностранные активы, в том числе в США.

В списке покупок Коломойского и Боголюбова — например, бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскребов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Техасе в 100 тысяч квадратных метров и множество другой недвижимости. А также промышленные предприятия — делаверская Felman Production, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, еще одна делаверская компания CC Metals and Alloys контролирующая завод по производству ферросилиция и пр.

Адвокаты "Приватбанка" требуют компенсаций от бывших собственников по так называемому закону RICO — убытки должны быть возмещены в тройном размере. То есть вместо 622 миллионов, выведенных из Украины в США, "Приватбанк" хочет получить более 1,8 миллиардов.

Но в США этот иск сразу же вышел за рамки корпоративного. ФБР, которое участвует в расследовании, "шьет" Коломойскому, Боголюбову и их бизнес-партнерам отмывание денег и мошенничество, а это уголовные статьи с серьезными сроками.

Тень пленок Байдена

Почти год по этому делу не было особых подробностей. И вот недавно издание BuzzFeed News, ссылаясь на свои источники, сообщило, что фигурант дела и "один из самых богатых олигархов Украины" находится под следствием Федерального большого жюри США. В данный момент расследование идет в Кливленде, где было скуплено едва ли не больше всего недвижимости на отмытые деньги.

Американские правоохранители, в частности, "пытаются отследить миллионы, которые были якобы отправлены через банки-корреспонденты США".

При этом особый акцент в публикации делается на политической составляющей.

BuzzFeed задается, в частности, вопросом, что в этой ситуации будет делать Зеленский, которого прямым текстом называют "сторонником" Коломойского.

"Возникает вопрос: позволит ли Зеленский НАБУ сотрудничать с ФБР и провести собственное расследование и будет ли страна выдавать Коломойского, если ему предъявят обвинение в США?" — цитирует издание бывшего прокурор Флориды Романа Гройсмана.

Гройсман также задается вопросом — будет ли Зеленский ставить палки в колеса Сытнику и мешать тому организовывать экстрадицию Коломойского. И говорит, что для президента "оставаться нейтральным и позволить им (НАБУ - Ред.) делать свою работу, это лучшее, что можно сделать".

Тут стоит отметить, что эти публикации появились почти одновременно с обнародованием нардепом Андреем Деркачем разговоров Порошенко и Байдена. Причем этот "слив" активно связывают с Игорем Коломойским.

А о том, что Коломойский и близкие к нему депутаты активно воюют против сторонников Демпартии США в Украине известно уже давно.

Поэтому не исключено, что главный смысл данных публикаций в американских СМИ - предупредить Зеленского, чтоб он не "включался" в кампанию против демократов, в которой участвует Коломойским, ибо олигарх стал слишком "токсичным".

"Украина своих граждан не выдает"

Но вернемся, собственно, к делу Коломойского.

По словам аналитика института Growford Алексея Куща, американское дело Коломойского — самое серьезное из списка всех судебных исков. Оно грозит не только штрафами или конфискацией активов, но и реальным тюремным сроком.

Тем более что расследование идет по статье мошенничество в группах и в ходе дела добавились обвинения в угрозах физлицам и свидетелям по делу. Особенности разбирательств по таким обвинениям в том, что срабатывает скорее презумпция виновности, то есть, подсудимому нужно убеждать американскую Фемиду в своей правоте, что не так просто сделать.

Ростислав Кравец говорит, что кливлендский этап этого дела может приблизить вынесение приговора. Так как именно в Огайо Коломойский и компания провернули самые показательные сделки. При этом особый акцент американские правоохранители делают на расследовании по нарушению законодательства США — отмывание денег, мошенничество с покупкой корпоративных прав предприятий и т.д. Ущерб, нанесенный при этом самому "Приватбанку", идет скорее фоном. Так что вполне возможно, что миллиардных компенсаций, на которых настаивает "Приватбанк", и не будет.

Но, если в США "Приватбанк" признают потерпевшей стороной, это может повлиять на решения других судебных дел, которые идут по искам финучреждения, в частности в Великобритании.

"Сказать заранее какой приговор могут вынести лично Коломойскому — сложно, так как в открытом доступе нет всех материалов этого дела. Но статьи по мошенничеству и отмыванию средств в США - одни из самых серьезных. Там может быть арест и конфискация неправомерно приобретенных активов по всему миру, огромные штрафы, а также десятки лет тюремного заключения", — пояснил Кравец.

При этом, по его словам, вопрос — "сдаст" ли Зеленский Коломойского США — поднимается неслучайно.

"Так как Коломойский является гражданином Украины, наши власти не обязаны выдавать его или привлекать к отвественности по решению американского суда. Последнее возможно лишь в случае легализации вердикта суда США в нашей стране. Для этого нужно пройти все судебные этапы в Украине, получить положительное решение уже нашей судебной системы и передать его в исполнительные органы", — отмечает Ростислав Кравец.

"Иск был подан год назад, но пока вместо работы, например, ФБР мы видим вялотекущую историю, которая подкреплена больше медийно, чем юридически. И теперь созвано жюри, чтобы определить есть ли вообще в указанных действиях преступление. Но даже если все это перетечет в плоскость реального расследования, то могу прогнозировать с вероятностью в 99%, что никто не будет выдан США. Украина не выдает своих граждан и таких прецедентов не было. Безусловно, если США выдадут ордер на арест, то фигурант такого расследования может быть задержан в других странах и при его выдаче правоохранительные органы будут руководствоваться международно-правовыми договорами или двусторонними договорами с США. Но у гражданина Украины на территории своей страны нет рисков. Кроме того, если бы мы говорили о реальном расследовании, то уже был бы запрос о международно-правовой помощи и шла реальная работа по сбору доказательств, в том числе и в Украине, но официально", — отмечает руководитель адвокатского объединения Credence Олег Татаров.

По мнению Куща, в конечном итоге все решат не юридические, а политические моменты.

А точнее - сможет ли Коломойский или не сможет через свои связи с командой Трампа и Джулиани и с учетом помощи, которую он оказывает им в кампании против Байдена, остановить расследование этих дел в США.